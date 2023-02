–

“La visi贸n y la interpretaci贸n que damos a la revoluci贸n de las Comunidades de Castilla es parte consustancial de nuestra propia interpretaci贸n de la historia de Espa帽a; y del posicionamiento ideol贸gico y pol铆tico consiguiente (…). Seg煤n parece, fue Le贸n Arroyal, escritor del siglo XVIII, el punto de partida de la interpretaci贸n liberal de las Comunidades. Para 茅l, la derrota de Villalar supuso 鈥渆l 煤ltimo suspiro de la libertad castellana鈥.(…) Durante los dos siglos y medio que siguen a la derrota de Villalar, los comuneros hab铆an sido tratados como gente baja, relacion谩ndoles con los conversos y los malos cristianos. Esta valoraci贸n cambia radicalmente en el siglo XIX. En 1812, Mart铆nez de la Rosa representa con notable 茅xito, en el C谩diz sitiado por las tropas francesas, la tragedia La viuda de Padilla. Pero ser谩 el Trienio Liberal (1820-1823) el que consagre a los comuneros como defensores de la libertad: las ciudades se llenan de calles que recuerdan a los comuneros ajusticiados en Villalar, las Cortes Generales rinden homenajes a Padilla, Bravo y Maldonado y se multiplican las obras literarias e hist贸ricas que tienen a los comuneros como tema. A partir de entonces, todo progresista que se precie ensalza, y se identifica, con los h茅roes de aquella infausta jornada. La cima de esta exaltaci贸n del movimiento comunero en el siglo XIX ser谩 obra del pol铆tico catal谩n Pi y Margall, padre del federalismo espa帽ol, quien afirmaba que 鈥淐astilla fue entre las naciones de Espa帽a la primera que perdi贸 sus libertades”.

[DEL LIBRO “LOS COMUNEROS” de Ventura Garc铆a Escobar, editorial P谩ramo]



La lectura de este hecho marca, como decimos, la lectura de la historia de “Espa帽a”… frente a la Espa帽a 煤nica, cat贸lica e imperial, est谩 la realidad compleja de un pueblo diverso, la historia que, como afirma Maravall:

“en ajustada correspondencia con un estado de esp铆ritu general en Europpa, que durante todo el siglo XV no solo fomentar铆a en todas partes la difusi贸n de la doctrina del derecho de resistencia y del tiranicidio, no solo impulsar铆a revueltas contra los reyes en casi todos los pa铆ses occidentales, sino que apoyar铆a en su 煤ltima fase el desarrollo de la democracia municipal”(…) es en esta “primera fase de un Renacimiento de car谩cter democr谩tico en la que se inserta el episodio de los comuneros”. “Por eso, la victoria de Villalar, obtenida por parte del rey y de los grandes, y la consiguiente derrota de los comuneros, inicia la fase ascendente de la marea se帽orial en Espa帽a”.

[DEL LIBRO “LAS COMUNIDADES DE CASTILLA” de Jos茅 Antonio Maravall, ed. Alianza]





DEL ORIGEN Y LA FORMA DE LOS MITOS

La Espa帽a cat贸lica no triunfar谩 hasta bien entrado el siglo XVII (cuando la censura y la inquisici贸n adquieran sus cotas m谩s altas de poder) aunque la deriva reaccionaria y represiva se inicia justamente en la derrota de Villalar y se intensifica en los a帽os posteriores (pol茅mica erasmista -controversia de Valladolid- 1550, primer 铆ndice de libros prohibidos de 1551, concilio de Trento).

La imagen imperial y cat贸lica responde pues a un momento muy concreto de la historia peninsular, momento que privilegian fascistas y reaccionarios desde siempre afirmando la realidad cat贸lica de Espa帽a “per secula seculorum”. El mito de la Espa帽a cat贸lica es una de las bases de todo reaccionario espa帽ol, con momentos de gran elaboraci贸n y difusi贸n de mitos como es el franquismo y su utilizaci贸n de los s铆mbolos imperiales.



Es evidente que, en este momento, el partido del moco verde pretende dar la batalla en este 谩mbito: el mito de VILLALAR se ha convertido en un mito social, democr谩tico, “comunero”, generalmente asumido por las fuerzas castellanistas, por el PSOE y la UGT, y por las fuerzas a su izquierda, y que siempre ha resultado inc贸modo a las derechas. Ya Jos茅 Mar铆a Aznar intent贸 acabar con la fiesta de Villalar en 1989 (v. https://elpais.com/diario/1989/04/24/espana/609372001_850215.html). VOX, aprovechando los cargos que le ha dejado el PP en el actual gobierno de la Junta, ha decidido echar el resto para acabar con esta fiesta… fiesta en la que, m谩s all谩 de celebraciones historicistas como los dos pasados a帽os, se llevan a帽os produciendo decenas y decenas de actos reivindicativos y protestas de los m谩s diversos colectivos de trabajadores y movimientos sociales.

VILLALAR, HOY…

Para quien no conozca esta fiesta, supuestamente “la fiesta de Castilla y Le贸n”, la visita a la campa puede ser bastante sorprendente e ilustrativa: los partidos pol铆ticos y los sindicatos conviven con los feriantes y otros negocios, los repartidores de prensa y propaganda con los conciertos y otros chiringuitos, en una deriva comercial de lo que en principio fue principalmente una jornada de lucha y reivindicaci贸n. Pero a煤n as铆 les molesta: les molesta que los colectivos, partidos, sindicatos, personas en general, de izquierda, se junten en esas “carpas” (que ellos ven m谩s como “txoznas“), que se produzcan m铆tines, charlas, conferencias, que haya marchas reivindicativas, conciertos de bandas que difunden la ideolog铆a contraria… est谩 claro: es un ataque a la izquierda, a la parlamentaria y a la real, que tiene a Villalar como uno de sus referentes a lo largo y ancho de la geograf铆a castellana.

La batalla cultural es una batalla bien real y material: no debemos olvidar que siempre las cosas se dan al rev茅s, lo material es la base de lo cultural y no a la inversa. Igual que se agudizan las dificultades (paro, inflaci贸n, guerra) se agudiza la batalla en todos los frentes. As铆, lo primero que han hecho los enemigos de Villalar es cortar la fuente de financiaci贸n capando a la Fundaci贸n (antes) Villalar (ahora Castilla y Le贸n -otro escamoteo-) e intentar quitar el d铆a festivo del calendario para impedir, por un lado, la propia organizaci贸n f铆sica y material del evento por parte del ayuntamiento de Villalar (v. https://www.diariodeleon.es/articulo/castillayleon/vox-reduce-mitad-presupuesto-fundacion-villalar/202302020333242299983.html) y, por otro lado, que la gente pueda acudir en masa a Villalar. Este a帽o es domingo, pero la l铆nea ya est谩 trazada. Y el pr贸ximo cae en lunes.

Esta es la situaci贸n… no tenemos que decir a nadie lo que tiene que hacer. No es nuestro papel. Pero s铆 podemos afirmar que la batalla cultural es parte de la batalla social y de clase, que el enfrentamiento no se da entre ideolog铆as sino entre clases, y sabemos perfectamente a quien sirve VOX. El fascismo es la respuesta autoritaria del capitalismo en momentos de crisis. No lo olvidemos. Pero tampoco debemos olvidar como las fuerzas de la “izquierda” nos llevan a votar para hacer lo contrario que predican. No es esta una batalla de fascismo y antifascismo: la verdadera batalla (cultural, social, material…) es de CLASE, revolucionaria y anticapitalista.



… Y M脕S, MUCHO M脕S, MA脩ANA.

Villalar fue un hito en Castilla porque supuso una primera

manifestaci贸n de las fuerzas populares, pero ya en 1856 en los motines

del pan y posteriormente en las huelgas obreras de principios del siglo

XX los frentes se han delimitado con claridad: los obreros que atacaban

las f谩bricas de harina con artefactos incendiarios ten铆an claro que su

enemigo era el patr贸n, el capitalista. El internacionalismo proletario

nace de asumir y negar su naci贸n, al mismo tiempo: asumir donde estamos y

quien nos explota (la burgues铆a local y nacional) y a quien pertenece

el estado, la naci贸n y todo lo que nos rodea.





Construyamos movimiento independiente, internacionalista, de clase.

Defendamos los espacios obreros y anticapitalistas, en Villalar, en la f谩brica, en el curro, en cualquier calle de cualquier pueblo … y de cualquier ciudad.



