En este blog, ya hemos abordado el concepto del libre albedr铆o, basado en una supuesta voluntad libre del individuo, que ya se帽alamos como una fantas铆a y un concepto reduccionista proveniente de la tradici贸n religiosa; la libertad humana es algo comlejo y apasionante, pero la vida social est谩 sujeta a tantos condicionantes, m谩xime en una sociedad jerarquizada y muy medi谩tica, con tantos intereses, que quien no ponga en cuesti贸n sus actos y creencias resulta alguien m谩s bien pobre y determinado.

Esta situaci贸n se produce m谩s en concreto en la posmoderna sociedad de consumo, donde la tecnolog铆a, internet y redes sociales juegan un cuestionable papel, deber铆amos esforzarnos en un mayor tiempo para la reflexi贸n y el contraste de las ideas. Muy probablemente, la ideolog铆a que aparentemente se ha impuesto en el desarrollo de la humanidad, con todos los altibajos que se quiera, el liberalismo, tom贸 una confianza exacerbada en el libre albedr铆o. Por lo com煤n, las personas creen actuar libremente, sin apenas espacio para el an谩lisis, la cr铆tica y la autocr铆tica; desgraciadamente, forma parte de nuestro acervo cultural. Sin embargo, de forma obvia a poco que reflexionemos, el libre albedr铆o no es una realidad cient铆fica, m谩s bien lo contrario, un concepto heredado de la visi贸n religiosa (quiz谩, m谩s en concreto, la monote铆sta). As铆, se considera tradicionalmente que el ser humano es libre para actuar, algo que justifica la recompensa o el castigo de Dios; yendo un poco m谩s all谩, se considera el libre albedr铆o resulta un reflejo de nuestra alma eterna, por lo que no hay cabida para las limitaciones biol贸gicas y sociales. Un mito que deber铆a tener poca relaci贸n con lo que nos dice el conocimiento, disciplinas como la antropolog铆a o la biolog铆a, incluso la filosof矛a en general si se quiere ser extremadamente cr铆tico con la ciencia.

Si negamos el libre albedr铆o, si empezamos a comprender que nuestros actos, elecciones, creencias e incluso nuestra propia condici贸n pueden estar m谩s que condicionados, si no directamente determinados, en mi opini贸n supondr铆a toda una aut茅ntica revoluci贸n cultural. Yo mismo, cuando escribo estas l铆neas, estoy empujado por m煤ltiples condicionantes: mi propia naturaleza esc茅ptica y mi confianza en el pensamiento cr铆tico, que no deja de ser una creencia que quiere cuestionar las creencias. Con tanta o m谩s fuerza como condicionante es tambi茅n mi propio conocimiento de las cosas, as铆 como el contexto cultural donde me muevo (que s铆, es cierto, posibilita al menos cuestionar las cosas). Es decir, en la sociedad posmoderna, con todos los males que yo creo que en ella se producen, tambi茅n hay un espacio para la reflexi贸n y el pensamiento cr铆tico. Un espacio que, demasiadas personas, no est谩n dispuestas a ocupar, e incluso se muestran cr铆ticos con su posiblidad si se cuestionan sus propias creencias. No cabe duda que la creencia, tambi茅n la del libre albedr铆o, ha tenido su funci贸n hist贸rica. En 茅pocas absolutistas, de imposiciones religiosas o en reg铆menes totalitarios, pod铆a tener una l贸gica y cumplir un papel efectivo a la hora de luchar contrar el sistema la creencia de que el individuo actuaba libremente.

Hoy, en la compleja sociedad posmoderna, de supuesta condici贸n liberal, pero donde gobiernos y corporaciones tienen el poder, puede que sutil en algunos aspectos, pero peligroso al manejar el adecuado conocimiento tecnol贸gico para poder condicionar a las personas. Todos somos ciudadanos susceptibles de ser persuadidos para justificar el poder pol铆tico, elegir a aquellos que toman las verdaderas decisiones, y para consumir toda suerte de productos, la mayor parte innecesarios. El creyente, aquel que sigue teniendo fe en el libre albedr铆o, en que sus decisiones y creencias no est谩n manipuladas, considerar谩 esto exagerado. Nos reafirmamos en que la creencia, si no va acompa帽ada de bases firmes, no hace desaparecer los problemas ni transforma la realidad de modo alguno. Si la manipulacion y la propaganda se produc铆an hace d茅cadas de forma masiva, hoy debe actuar de forma m谩s precisa, algo que la tecnolog铆a posibilita. Incluso, hay quien ha mencionado la posibilidad de piratear el propio cerebro humano, si hablamos ya en t茅rminos inform谩ticos, para vendernos lo que deseen o seducirnos en cuestiones pol铆ticas.

Como un ejemplo concreto, adem谩s de un mercado de oferta y demanda de bienes y servicios en el que est谩 claro que estamos permanentemente catalogados a poco que nos conectemos a la red, est谩 el 茅xito de ciertas fuerzas pol铆ticas en sociedades (supuestamente democr谩ticas). El triunfo de pol铆ticos reaccionarios, con discursos plagados de odio ultranacionalista, como Trump, Salvini o Bolsonaro, incluso el cierto auge de Vox en Espa帽a, tal vez se explica por ciertos mecanismos manipuladores medi谩ticos. Es cierto que, muy probablemente, llevemos dentro todo ese miedo, ego铆smo y odio, que se ve reforzado en una sociedad en la que se delega sin problemas nuestra potestad pol铆tica. Pero ambas cosas, tanto las condiciones inherentes del ser humano, como la vida social y pol铆tica jerarquizada, parece reforzar el hecho de que nuestros actos no son totalmente libres. El liberalismo, tal vez, se mostr贸 eficaz en la modernidad contra los viejos poderes absolutistas, pero hoy resulta m谩s que cuestionable ya en el siglo XXI. El libre albedr铆o hunde sus ra铆ces en la tradici贸n monote铆sta, pero continu贸 secularizado en la Ilustraci贸n y en la Modernidad. Hoy, en la sociedad posmoderna, ya en otro estadio, tenemos que armarnos intelectualmente, negando de entrada la creencia en el libre albedr铆o, para no ser manipulados de otra manera.

