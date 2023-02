–

February 7, 2023

Inmun贸logos e inmun贸logas valoran que es el momento de acabar con todas las restricciones y que perpetuar el uso de mascarillas en lugares como las farmacias va en contra del criterio cient铆fico una vez alcanzado un 鈥渆stado de resiliencia鈥 que permite la coexistencia del virus con el menor coste en vidas.

Espa帽a, poco a poco, se quita la mascarilla. Y, tal y como valoran algunos inmun贸logos e inmun贸logas a El Salto, lo hace a una velocidad excesivamente lenta. Este martes, el Consejo de Ministros se re煤ne para poner fin a la obligatoriedad de llevar esta protecci贸n en el transporte p煤blico, requisito que quedaba activo el 19 de abril de 2022, cuando la obligatoriedad de portar esta protecci贸n desaparec铆a de la mayor铆a de interiores, y as铆 lo reflejaba el BOE. Pero el fin de este material de protecci贸n, s铆mbolo de una pandemia que aparenta estabilizarse, sigue enrocado en centros sanitarios como hospitales y centros de salud, en establecimientos sanitarios como las farmacias o en centros sociosanitarios como las residencias, para trabajadores y residentes en zonas compartidas.

Inmun贸logos e inmun贸logas consultados para este reportaje consideran que es el momento de dar un paso m谩s. Seg煤n los 煤ltimos datos oficiales, a tres de febrero de 2023 la incidencia acumulada en todo el Estado se sit煤a en 50 casos por cada 100.000 habitantes, y el n煤mero de hospitalizados permanece por debajo de los 500 desde agosto de 2022. Adem谩s, el n煤mero de casos que se diagnostican al d铆a permanece por debajo de los 500 desde marzo de 2022.

鈥淎ctualmente el 煤nico lugar donde tiene sentido la obligatoriedad de la mascarilla es en zonas especialmente sensibles de hospitales y centro de salud, especialmente salas de espera de urgencias en temporada de alta circulaci贸n de virus respiratorios. Mantener la obligatoriedad en el resto de zonas del hospital y en las farmacias no tiene fundamento cient铆fico ninguno y atiende 煤nicamente a razones de mantener la mascarilla como un s铆mbolo pand茅mico con intereses que se escapan a mi entendimiento鈥. Jos茅 G贸mez Rial, facultativo especialista de Inmunolog铆a del Servicio Gallego de Salud se muestra tajante. Este inmun贸logo considera que 鈥渟e ha mantenido la obligatoriedad durante demasiado tiempo y esto ha hecho que se desvirt煤e completamente un posible uso responsable de la mascarilla鈥.

Espa帽a destaca por ser de los pa铆ses m谩s restrictivos de su entorno y donde m谩s se han retrasado en ir soltando lastre. Francia elimin贸 la obligatoriedad de portar mascarilla en el transporte p煤blico en mayo de 2022, mientras que Portugal lo hac铆a en agosto de ese mismo a帽o, al mismo tiempo que suspend铆a tambi茅n la obligaci贸n de portar cubrebocas en las farmacias.

脕frica Gonz谩lez Fern谩ndez, catedr谩tica de Inmunolog铆a de la Universidad de Vigo, destaca que Espa帽a ha sido de los pa铆ses europeos m谩s restrictivos pero considera que ya es el momento de abrir la mano. 鈥淟a pandemia est谩 mucho m谩s controlada, las personas est谩n mayoritariamente vacunadas, el virus que sigue circulando es 贸micron, y la enfermedad que produce es m谩s leve. Es momento de volver ya a una cierta normalidad. No tiene sentido que por ejemplo vayas en avi贸n y si es una empresa espa帽ola tengas que llevar mascarilla y si vas en otra no鈥, valora Gonz谩lez.

Estado de resiliencia

Adem谩s de ser de los pa铆ses m谩s restrictivos, Espa帽a es tambi茅n uno de los lugares con la tasa m谩s alta de vacunaci贸n. Seg煤n los 煤ltimos datos disponibles, el 92,6% de la poblaci贸n mayor de 12 a帽os tiene puesta la pauta completa de vacuna contra el covid, esto es, dos dosis. Para los especialistas, antes que el uso de la mascarilla, la verdadera art铆fice del frenazo en la pandemia es esta campa帽a. Gonz谩lez habla de una campa帽a 鈥渆xcelente鈥 que ha dado sus frutos. Adem谩s, a帽ade, que la cuarta dosis se ha puesto tambi茅n en gran parte de la poblaci贸n m谩s vulnerable, 鈥測 no es necesaria en gente joven y sana, ya que su memoria inmunitaria les protege de enfermedad grave鈥.

El catedr谩tico de Inmunolog铆a Rafa Toledo afirma que estamos alcanzando un punto en el que la inmunidad adquirida por la vacuna y la natural tras atravesar la enfermedad est谩n dificultando la transmisi贸n y tambi茅n las formas graves. Hemos llegado pues a un 鈥渆stado de resiliencia鈥 que permite la coexistencia con el virus con el menor coste en vidas. Y, para llegar a ese estado hay que ir deshaci茅ndose de las medidas restrictivas.

鈥淐reo que las restricciones tienen que estar muy bien justificadas para que se apliquen, y estas est谩n aplazando este estatus que es el que nos permitir谩 tomar medidas sostenibles y afrontar la infecci贸n de forma sostenible. Las medias restrictivas no son sostenibles, pueden servir para un momento oportuno, pero no se pueden mantener en el tiempo鈥, indica Toledo, para quien mantener el uso de mascarilla puede ser hasta contraproducente.

Para este inmun贸logo, la mascarilla se ha transformado en un s铆mbolo, en el 煤ltimo reducto de las restricciones, poco justificable desde el punto de vista cient铆fico. 鈥淐reo que las mascarilla no han frenado ninguna ola, no s茅 si han modulado su intensidad, pero las olas no las han frenado. El n煤mero de olas ha sido muy similar en el resto de pa铆ses independientemente del uso de las mascarillas鈥, zanja.

G贸mez Rial va m谩s all谩 y habla de que estas medidas impuestas, 鈥渃on poca transparencia鈥 y 鈥渇alta de explicaci贸n鈥 van en detrimento del prestigio de las instituciones. 鈥淟as medidas de salud p煤blica, m谩s a煤n cuando son obligatorias, deben ser correctamente explicadas y comunicadas a la poblaci贸n y basadas en informes transparentes de comit茅s de expertos multidisciplinares con nombres y apellidos y avalados por las diferentes sociedades cient铆ficas”, desgrana.

Este inmun贸logo se lamenta de que 鈥渓as voces que hoy representan a las autoridades sanitarias ma帽ana no estar谩n y se dedicar谩n a otra cosa, pero los profesionales sanitarios seguiremos aqu铆 y necesitamos que la poblaci贸n siga confiando en las autoridades sanitarias. Recuperar la confianza de la poblaci贸n llevar谩 muchos a帽os鈥, sentencia.

