July 20, 2021

El pasado 1 de julio, el Monasterio de Montserrat emit铆a un comunicado en el que informaba de que hab铆an tenido conocimiento de la interposici贸n de una denuncia, ante los Mossos d鈥橢squadra, contra el monje Gabriel S. por abusos sexuales cometidos en el a帽o 2019 contra un menor que en aquel momento contaba con 17 a帽os. Y anunciaba que el abad Josep Maria Soler ha prohibido al religioso de manera absoluta ejercer su ministerio, as铆 como realizar cualquier actividad pastoral y tener contacto con menores.

Igualmente, se notificaba la activaci贸n de los protocolos can贸nicos, su remisi贸n a la Santa Sede y se resaltaba la disponibilidad de la abad铆a para con las autoridades policiales y judiciales, sin que ello supusiese merma del derecho a la presunci贸n de inocencia del denunciado.

La que pende sobre Gabriel S. es la primera denuncia sobre un presunto abuso en este monasterio que no est谩 prescrito por ley y, por lo tanto, en esta ocasi贸n acabar谩 judicializado. Pero no es un caso aislado, llueve sobre mojado en la abad铆a de Montserrat. A finales del a帽o 2000, EL MUNDO y otros diarios publicaron una serie de informaciones respecto a la existencia de un lobby gay en el cenobio benedictino, que hab铆a formado un subgrupo de poder en la comunidad mon谩stica, el cual provoc贸 la destituci贸n de los dos 煤ltimos abades, Cassi谩 M. Just y Sebasti脿 Bardolet.

Esas informaciones cayeron como una aut茅ntica bomba y la inmensa mayor铆a de pol铆ticos y medios de comunicaci贸n catalanes salieron en defensa del supuesto honor mancillado de la comunidad de monjes. El primero en alzar la voz, el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que se desplaz贸 a Montserrat para solidarizarse con el Abad Soler. Este 煤ltimo lleg贸 a declarar en La Vanguardia: 芦Nos suena a montaje y han causado un grave da帽o a la comunidad禄; para terminar con el t铆pico envoltorio: 鈥淵o veo en los hechos de estos d铆as la voluntad de desprestigiar los valores evang茅licos, la propia Iglesia como instituci贸n, Catalunya e incluso las bases 茅ticas de la sociedad鈥.

Transcurridos 18 a帽os sali贸 a la luz p煤blica que el monje Andreu Soler (fallecido en 2008) hab铆a abusado de un chico de 15 a帽os. La propia v铆ctima manifest贸 que el abad hab铆a pretendido comprar su silencio en el a帽o 2003 (tan s贸lo tres a帽os despu茅s del supuesto montaje). El precio: 8.600 euros; 7.200 para el joven y 1.400 para su abogado. Pero la v铆ctima les sali贸 respondona y en el a帽o 2015 anunci贸 que iba a denunciar el caso y devolvi贸 el dinero recibido.

Durante todo este tiempo, el abad Soler no inici贸 un proceso can贸nico contra el religioso, contraviniendo las instrucciones que hab铆a promulgado la Santa Sede en 2001. Adem谩s, la editorial de la Abad铆a public贸 en 2007 un libro del monje titulado L鈥檈scoltisme i Montserrat, que ven铆a prologado por Jordi Pujol con estas premonitorias palabras: 鈥淟a lectura de este libro me ha rejuvenecido y me ha hecho sentir alegr铆a. 驴Por qu茅? Porque he visto que siguen vivos un mont贸n de valores y de actitudes muy positivos鈥.

Cuando en 2019 trascendi贸 en la prensa la denuncia de Hurtado, el abad Soler afirm贸 que se trataba de un caso aislado. Posteriormente, hizo p煤blico el informe de la comisi贸n investigadora que hab铆a localizado a 12 v铆ctimas del hermano Andreu Soler, llegando a la conclusi贸n de que el comportamiento de dicho fraile, al menos entre los a帽os 1972 y 1999, 鈥渇ue el de un aut茅ntico depredador sexual鈥. Sin embargo, ese mismo a帽o 2019 se sum贸 otra denuncia contra un monje por haber abusado presuntamente de un menor.

El denunciado es un religioso muy joven, Gabriel S., que curs贸 estudios de Ciencias Pol铆ticas en la Universidad de Barcelona, se licenci贸 en Historia Eclesi谩stica, ingres贸 como novicio en el a帽o 2006, hizo la profesi贸n solemne en 2010 y se orden贸 di谩cono en 2017. El monje particip贸 en una serie de entrevistas audiovisuales tituladas Joves amb IVA. Las siglas IVA se refer铆an a Ideas, Valores, Actitudes y el v铆deo se emit铆a por el Centre d鈥橢studis Jordi Pujol. Ese v铆deo, registrado en el a帽o 2011, sigue estando accesible en la red.

El hoy denunciado explica en la grabaci贸n su deseo de cambiar la sociedad desde una vocaci贸n espiritual e incluso llega a defender su opci贸n por la vida religiosa frente 芦a los desastres personales禄 de muchos individuos sin valores ni actitudes.

Tanto en el 2000, con la denuncia al monje Soler, como en 2019 ante las acusaciones contra Gabriel S., Pujol y su Centro de Estudios salieron en defensa, de forma m谩s directa o velada, de 鈥渓os valores鈥 de la Abad铆a de Montserrat.

Fuente: Oriol Trillas (El mundo)