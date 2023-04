–

Por mi buen gusto suelo leer la prensa de los pa铆ses escandinavos, que ilustran y entretienen a la vez. Te hablan de c贸mo los hongos de los pies pueden mutar y matarnos a todos, para a continuaci贸n dar consejos para adelgazar, y explicarte trucos de belleza de la Reina Silvia.

Uno de los recientes art铆culos, hablaban en esa prensa de c贸mo el cerebro de los simios hab铆a ido creciendo a medida que con herramientas y fuego cocinaban la carne de los bichos. Al poderla digerir con menor esfuerzo, los monos ahorraban energ铆a que hizo que sus sesos se nutriesen con mayor eficacia, volvi茅ndose m谩s y m谩s listos a medida que m谩s carne consum铆an. Es la teor铆a de la aparici贸n de la inteligencia del mono cocinero. Me imagin茅 de inmediato a ese mono dici茅ndole a la abuela que masticase la carne para hacerla m谩s digestiva鈥

Yo creo que es una teor铆a tan buena como la de Engels y Marx, que dec铆an que el trabajo hab铆a convertido al mono en hombre. Cuando yo 鈥揳sombrado por la revelaci贸n鈥 preguntaba a los eruditos comunistas que 驴D贸nde hab铆a trabajado el mono?, si en una cooperativa, si en un cementerio鈥, me respond铆an de inmediato un tanto airados que 隆en la jungla, pedazo de imb茅cil!鈥 No se explica, sin embargo, por parte de Engels, por qu茅 la hormiga no se convirti贸 en hombre. O en elefante.

En fin, que con la teor铆a del mono cocinero, el simio come h铆gado asado, su cerebro se desarrolla, aparece el hombre por las vitaminas, se vuelve m谩s y m谩s inteligente, y gracias a ello surge, paradoja, el actual vegano.

Si adem谩s de vegano, es anarquista partidario de abolir el trabajo, uniendo ambas teor铆as, la del mono cocinero y la de Engels, el humano anarquista y vegano que no trabaje se convertir谩 en mono鈥 Tengo que pensarlo despacio a煤n para llegar a una conclusi贸n cient铆fica.

Esta paradoja existencial se une a la de la cr铆tica a la escuela. La antipedagog铆a. Esta teor铆a viene a decirnos que hay que abolir la escuela, por ser un campo de exterminio para la creatividad infantil. El siglo pasado la clase obrera se esforzaba por ir a la escuela, leer libros, aprender matem谩ticas, salir de la incultura y todo eso. Ahora proponen eliminarla y que de la educaci贸n de la prole se ocupe… No s茅. Las redes sociales, los abuelos, o qu茅 s茅 yo.

La paradoja en este caso, es que quienes ahora proponen eliminar esa instituci贸n en la que me aburr铆 en plan bestia, resulta que son licenciados y doctores que fueron a la Universidad. Conclusi贸n: hay que ir a la escuela y luego hacer el doctorado, para declarar luego que hay que abolir la escuela. Hay que ver lo mal que lo pasar铆an… Peor que yo seguramente. Y eso entronca con la teor铆a del mono cocinero que trabaja en la jungla, se vuelve humano, y por fin vegano que no trabaja y se convierte en mono: venimos del mono, para volver al mono鈥

Definitivamente…, tengo que dejar de leer el Aftonbladet.