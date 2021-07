–

El Moviment de Resid猫ncies Catalunya, organizaci贸n que agrupa a las familias afectadas por el golpe de la pandemia de covid-19 en los centros de mayores, ha vuelto a pedir que se reabra la Comisi贸n de Investigaci贸n sobre la Gesti贸n de las Residencias en el Parlament. La asociaci贸n dedica palabras muy duras al Govern de la Generalitat, al que acusa de “falta de sensibilidad y respeto”. Reclaman la reapertura “con el objetivo de saber y entender qu茅 pas贸, qui茅nes fueron los actores, revisar decisiones, identificar errores para corregirlos y sobre todo para que no vuelva a pasar. Porque a煤n puede volver a pasar”, aseguran en una nota de prensa.

Los grupos de Catalunya en Com煤 y Ciudadanos en el Parlament de Catalu帽a registraron este martes una petici贸n de reapertura de la comisi贸n, en la misma l铆nea que el Moviment de Resid猫ncies. Deber谩 votarse en el Pleno: los morados esperan que cuente “con la totalidad de los votos” del hemiciclo. La diputada de los comuns en el Parlament Jessica Gonz谩lez ha explicado que tambi茅n han hablado con el resto de grupos parlamentarios y con la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, y que tienen “la mano extendida” para que se sumen a esta iniciativa.

La misma consellera es duramente criticada por la organizaci贸n en su comunicado. “Insinu贸 que deb铆amos pasar p谩gina ante lo sucedido en las residencias para no criminalizar al sector. Demuestra o una falta de conocimiento o bien una falta de sensibilidad y respeto, no solo hacia las 5.000 familias que perdieron a alguien en una residencia en la primera oleada, sino tambi茅n hacia todos aquellos que han perdido a un familiar dentro de las residencias con o sin covid, y hacia los que est谩n vivos y que, aun estando vacunados, contin煤an en una situaci贸n l铆mite a nivel psicol贸gico y emocional”.

“El olvido no es la soluci贸n”, resumen. La organizaci贸n asegura que no ven cambios significativos en un modelo que consideran que hay que cambiar de cabo a rabo, cuya principal consecuencia es la soledad y el abandono de los mayores. Contin煤an muriendo no por covid, pero s铆 de tristeza, depresi贸n y otras enfermedades mentales. Mueren al margen de la sociedad, solos, dentro de sus habitaciones, lejos de la familia. Sienten que malviven en una prisi贸n y nos lo dicen. Mueren sin derechos de ning煤n tipo”, atacan. “No vemos lecciones aprendidas”, aseguran, y piden “verdad y reparaci贸n”.

No quieren olvidarse de las trabajadoras de las residencias, que est谩n siendo “explotadas y precarizadas”. Aseguran que “esta profesi贸n no es s贸lo ‘lavar culos’, es una labor social, son personas dependientes con much铆simas necesidades, y es el colectivo m谩s vulnerable de nuestra sociedad; m谩s all谩 del dur铆simo trabajo que tienen las y los profesionales, la situaci贸n de las residencias supone para las trabajadoras estr茅s y sufrimiento psicol贸gico”.

El Moviment de Resid猫ncies Catalunya recuerdan, como cont贸 infoLibre, que “dos de los detenidos imputados por el mayor fraude a la dependencia, la ‘organizaci贸n criminal’ BB Serveis, incomprensiblemente dirigen por lo menos dos residencias con total impunidad, con el permiso del Govern”. El 23 de febrero de 2016 la Guardia Civil detuvo a cinco personas acusadas de integrar este grupo, que se enriqueci贸 con dinero p煤blico destinado al cuidado de los mayores. Tal y como denuncia la organizaci贸n, dos imputados gestionan a煤n hoy un par de residencias en Catalu帽a, una de las cuales recibe financiaci贸n p煤blica. La Generalitat sostiene que en los centros “no se han detectado faltas remarcables en cuanto a la atenci贸n asistencial”.

