L鈥檃ssemblea ve茂nal Cuidem Benimaclet i el Centre Social Okupat Anarquista (CSOA) L鈥橦orta, denuncien la infiltraci贸 il路l铆cita i il路legal d鈥檜n Policia Nacional encobert.

Durant aquests 煤ltims dos anys, les organitzacions populars del barri de Benimaclet (Val猫ncia), 鈥 com ara el CSOA L鈥橦orta i Cuidem Benimaclet 鈥 han sigut v铆ctimes d鈥檜n espionatge policial 鈥渂rut i sense escr煤pols鈥 鈥 termes que no dubten en emprar 鈥 per part de la brigada d鈥檌nformaci贸 de la Policia Nacional amb la introducci贸 d鈥檜n agent infiltrat sota una identitat falsa. Aix铆 ens ho va explicar el mitja de comunicaci贸 d鈥檌nvestigaci贸 i pel canvi social la Directa.cat : https://directa.cat/un-talp-policial-en-lactivisme-de-valencia/

鈥淓l Ministeri de l鈥橧nterior, qui es qui en 煤ltima estancia ha ordenat aquesta operaci贸, ha sobrepassat de nou els l铆mits legals i leg铆tims propis d鈥檜n estat que es diu democr脿tic 鈥 segons manifesten des de Cuidem Benimaclet 鈥 ordenant una infiltraci贸 il路legal que no respon a cap investigaci贸 judicial ni ve autoritzada per cap jutjat鈥.

Els col路lectius afectats que conformen els moviments socials de la ciutat, denuncien aix铆 una vulneraci贸 de drets fonamentals 鈥 tant civils com pol铆tics 鈥 i no descarten emprendre accions legals.

鈥淟鈥橢stat est脿 utilitzant de manera continuada pr脿ctiques repressives per intentar desestabilitzar i criminalitzar la milit脿ncia pol铆tica dins del moviment llibertari鈥, explica una militant del CSOA L鈥橦orta. I afig: 鈥淢algrat tots els intents per destruir-nos, no defallirem en l鈥檕bjectiu de seguir lluitant per uns barris per a les ve茂nes, creant espais comunitaris i autogestionats, i organitzant-nos contra l鈥檈speculaci贸, el PAI i tota la resta d鈥檃tacs del sistema capitalista, que ens impedeix viure amb dignitat鈥.

Tant les militants del Cuidem Benimaclet com del CSOA L鈥橦orta, denuncien que han tingut, en alguns casos literalment, la policia en la seua pr貌pia casa, encara que, com ens fan saber, els seus espais i la seua activitat siga sempre 鈥渙berta i comunit脿ria鈥. Amb motiu d鈥檃quest nou atac per part de l鈥橢stat, el Moviment Popular de Benimaclet i Val猫ncia convoca una concentraci贸 el dijous 16 de febrer a les 19:00 h. Enfront de la Delegaci贸 del Govern.

