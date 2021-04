Nigra



En mi opinión, el software libre y su uso prevalecen más en el movimiento anarquista que en el resto de la sociedad. No conozco ningún número. En mi opinión, las razones de esto son el carácter anticapitalista y libertario del software libre y la posibilidad de utilizar herramientas simples integradas para armar un sistema razonablemente seguro que permita la gestión y transferencia de datos encriptadas.

Por otro lado, siempre me sorprende la cantidad de personas que usan software propietario. Un cambio es difícil. Especialmente si le gusta jugar a los juegos más recientes o si depende de cierto software que solo está disponible para hardware de Windows o Apple.

Pero sigo pensando que las razones que hablan a favor del software libre deberían atraernos como anarquistas. Cambiar es más fácil si busca personas con ideas afines, ya sea en línea o en la vida real. Para cada distribución de GNU/Linux y para muchos programas gratuitos, hay una comunidad y un foro que ofrecen ayuda. En las ciudades más grandes, la mayoría de los llamados grupos de usuarios de Linux se reúnen con regularidad y organizan eventos.

En los grupos y federaciones anarquistas organizados debería haber más intercambio de habilidades: los nerds informáticos de los grupos ofrecen talleres en los que los dispositivos finales se convierten en software libre, se instalan distribuciones Gnu/Linux y se practica el uso del software. Esto también tiene el efecto de que el conocimiento informático se difunde de manera más general y las jerarquías se desglosan.

Panorama



Muy pocas personas detrás del software libre son anarquistas. Pero no tienen por qué serlo. Lo que hacen lleva las semillas de una sociedad más libre, incluso sin etiqueta. Lo básico es prometedor y ya está fertilizando otras áreas de la sociedad y creando nuevas ideas o sacando a la luz cosas tradicionales. Para seguir difundiendo el software libre, entre otras cosas. desde 2013, según la NSA y similares (“¿Qué, los servicios secretos están monitoreando nuestros datos digitales?”; el número de usuarios de los servicios de Riseup ha aumentado a niveles sin precedentes) y su frenesí de recopilación de datos. Debido al código fuente abierto y legible por humanos, muchos pueden comprobar el software libre para verificar la seguridad y las puertas traseras. Ofrece, si se cumplen ciertas reglas, por ejemplo, buenas contraseñas de un solo uso, más protección contra el espionaje y la evaluación de dispositivos finales por parte de servicios secretos, fuerzas policiales y corporaciones. La policía, por ejemplo, no logró descifrar los dispositivos confiscados a afectados por las redadas de enlaces inactivos que contaban con esta protección a su software libre. El uso, distribución, programación y soporte (sí, las donaciones de dinero también son bienvenidas) del Software Libre es una resistencia al status quo. Pero no puede quedarse así. Una sociedad que solo es más libre a nivel digital, en última instancia, no sirve para nadie. La fertilización mutua es necesaria y ya ocurre aquí y allá.

[Sección final del articulo “Alles für alle und zwar umsonst –Freie Software und Anarchismus”, publicado en el vocero Gai Dao # 113, Alemania, marzo 2021. Número completo accesible en https://fda-ifa.org/wp-content/uploads/2021/03/Gai-Dao-No-113-Maerz-2021-Onlineversion_compressed.pdf. Traducido al castellano por la Redacción de El Libertario.]