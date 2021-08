Los parias de la tierra, quienes luchamos por convertirla en un mundo libre de explotaci贸n y opresi贸n, tenemos varios frentes abiertos.

Por un lado, el capitalismo global, en su actual crisis de beneficios, no s贸lo nos roba derechos y libertades ganados con la lucha de nuestros antepasados, no s贸lo impide que se conquisten all铆 donde nunca los hubo o hace tiempo se perdieron; sino que, adem谩s, perge帽a nuevas formas de explotaci贸n que nos acercan m谩s al estado de esclavitud, mientras tratan de moldear nuestra conciencia a sus intereses a trav茅s de sus poderosos medios de manipulaci贸n y atontamiento de masas.

Darle la vuelta a esta situaci贸n requiere la labor herc煤lea de volver a construir una organizaci贸n de clase, aut贸noma, independiente de los sindicatos y partidos de la pseudo-izquierda vendidos al sistema, dot谩ndonos de unos medios de comunicaci贸n y formaci贸n propios, y fundamentalmente internacionalista.

Por otro lado, los pa铆ses hegem贸nicos del capitalismo mundial -hoy todav铆a Estados Unidos con sus sat茅lites en Europa鈥 necesitan la guerra para que sus burgues铆as mantengan su dominio y capacidad para extraer plusval铆as y saquear recursos de cualquier pueblo y lugar.

El llamado 鈥渃omplejo militar-industrial鈥, conformado por EE.UU y sus aliados de la OTAN, es un gigante que se nutre del asesinato, el sufrimiento y el empobrecimiento de millones de personas y la destrucci贸n de pa铆ses enteros. Solo en este siglo: Afganist谩n, Irak, Libia, Siria, pero tambi茅n Somalia, Yemen, Paquist谩n (que conocen bien el bombardeo con drones del se帽or Obama, ese Premio Nobel de la Paz).

Pero esta destrucci贸n y saqueo no ser铆an posibles sin la colaboraci贸n de agencias de inteligencia que act煤an bajo capa de una mir铆ada de ONG鈥檚, institutos, fundaciones y think tanks acad茅micos, y de las empresas medi谩ticas que diseminan urbi et orbi las falsedades que los justifican. Manufacturar armas es tan importante como manufacturar consentimiento para su macabro uso. Y el fin justifica los medios.

La llamada 鈥済uerra contra el terror鈥 es una farsa, porque hoy contamos con sobradas evidencias de que los grupos de yihadistas isl谩micos que han campado a sus anchas en Afganist谩n, Irak, Libia, Siria y otros lugares en 脕frica y Asia, y a los que supuestamente se combat铆a, fueron financiados, organizados y armados por los servicios de inteligencia de los pa铆ses centrales de la OTAN.

El movimiento contra la guerra ten铆a raz贸n. Hasta el miembro de un parlamento -el brit谩nico- y un partido -el laborista- que m谩s han contribuido a las masacres de este siglo, ha tenido la valent铆a de reconocerlo p煤blicamente. Un movimiento que era fuerte todav铆a cuando se iniciaron las invasiones de Afganist谩n (2001) e Irak (2003), pero que se ha ido desvaneciendo desde entonces. No entraremos aqu铆 en los motivos (lo dejamos para posteriores an谩lisis), sino en la necesidad imperiosa de revitalizarlo y hacerlo cada vez m谩s combativo a nivel internacional. Razones sobran.

Aparte de que es una hipocres铆a llamar Defensa (ministerio, departamento, fuerzas de Defensa) a lo que es claramente Ofensa, y de lo extremadamente dudoso moralmente que es extraer beneficio econ贸mico o pol铆tico de matar inocentes, hay otros aspectos que inciden en nuestro rechazo a seguir alimentando con nuestros impuestos y consentimiento al complejo militar-industrial-medi谩tico-capitalista que representa la OTAN y su director de la Casa Blanca.

En primer lugar, en los ej茅rcitos regulares quienes componen la carne de ca帽贸n somos en buena medida las clases explotadas y oprimidas, al igual que quienes m谩s sufren las agresiones en los pa铆ses diana. Mientras matamos a nuestros iguales, los altos mandos operan seguros en sus despachos y los ejecutivos y accionistas de las empresas armamentistas se forran.

El ej茅rcito de EE.UU, por ejemplo, se nutre de hombres y mujeres para los cuales el 煤nico medio de poder estudiar y tener atenci贸n m茅dica sin endeudarse por vida es el alistamiento. Aun as铆, a muchos de los que logran volver de las 鈥渕isiones en el exterior鈥, destrozados f铆sica y psicol贸gicamente, el gobierno los abandona. Son objetos de usar y tirar.

En segundo lugar, las intervenciones militares de EE.UU y la OTAN no solamente han matado a millones de personas y provocado riadas de refugiados, sino que tambi茅n han cometido horrendos cr铆menes de guerra, muchos de los cuales han quedado impunes. Se帽alemos las salvajes torturas infligidas a los conducidos a c谩rceles secretas o 鈥減untos negros鈥 organizados por la CIA, como el de Guant谩namo, as铆 como las violaciones a mujeres, ni帽as y ni帽os tambi茅n por parte de las fuerzas de ocupaci贸n, incluidos mercenarios, y locales 驴Qu茅 autoridad moral pueden tener EE.UU y sus lacayos de la OTAN para exigir el respeto de los derechos humanos a otros pa铆ses?

Solo un peque帽o bot贸n de muestra de estos horrores, que en gran medida son consecuencia del entrenamiento y las drogas que se reparten a la tropa por los mandos superiores: En 2006, en Irak, tres soldados estadounidenses entraron en la casa de una familia iraqu铆, violaron a una ni帽a de 14 a帽os, la mataron de un disparo y quemaron su cuerpo de cintura para arriba. Tambi茅n asesinaron a sus padres y a una hermana de 6 a帽os. Este era el quinto caso abierto por sucesos similares, pero el ej茅rcito estadounidense gozaba todav铆a de un estatuto de inmunidad para delitos cometidos por sus tropas en pa铆s extranjero.

En las guerras, declaradas o no, las mujeres y ni帽as son el objeto de la violencia m谩s extrema por el hecho de ser mujeres, y cuanto m谩s indefensas mejor. Sistem谩ticamente sufren el castigo, la humillaci贸n y la tortura suplementaria de la violaci贸n antes de ser asesinadas -cuando no mueren durante esta brutal agresi贸n- o de ser encarceladas. Muchas se ven, adem谩s, abocadas a prostituirse para su mera supervivencia o la de sus hijos, o son raptadas para convertirse en esclavas sexuales. No hay nada m谩s opresor para nosotras que la guerra, ni nada m谩s traum谩tico para la infancia.

Exijamos el cierre de las bases militares estadounidenses

El complejo militar-industrial de EE.UU tiene cerca de 800 bases militares repartidas en 70 pa铆ses. Uno de ellos es el Estado espa帽ol, miembro de la OTAN desde 1986 y, por tanto, c贸mplice de todas sus atrocidades.

El actual gobierno de Espa帽a ha renovado en mayo de este a帽o el permiso para mantener las dos bases estadounidenses de Rota (C谩diz) y Mor贸n de la Frontera (Sevilla). Esta 煤ltima, que se ha ampliado recientemente, est谩 orientada a misiones de EE.UU y la OTAN en Africa y pertenece al AFRICOM (Mando 脕frica de Estados Unidos, que le permite a Occidente el saqueo de las riquezas del continente africano). La base de Rota, la m谩s importante, acoge de manera permanente los destructores norteamericanos del Escudo Antimisiles contra Rusia. En 2017 se utiliz贸 para atacar a Siria.

Adem谩s, entre 2001 y 2005, el Gobierno espa帽ol permiti贸 que los vuelos ilegales de la CIA que transportaban a detenidos y secuestrados a los 鈥減untos negros鈥, especialmente a Guant谩namo, pasaran libremente por nuestro espacio a茅reo.

Destapemos la hipocres铆a y la traici贸n de la pseudo-izquierda

Lamentable fue que en el refer茅ndum sobre la integraci贸n de Espa帽a en la OTAN de 1985 el PSOE -entonces en el gobierno y presidido por el actual notorio extremo-derechista Felipe Gonz谩lez鈥 en su acostumbrada t谩ctica de enga帽ar a la poblaci贸n, se posicionara 鈥渄e entrada no鈥, cuando quer铆a decir a toda costa S铆 y por ello apost贸 censurando la postura del NO en los medios.

Pero m谩s indignante resulta el giro que han dado Izquierda Unida y el PCE, que en el pasado lucieron la insignia de OTAN NO, BASES FUERA, y ahora se muestran complacientes con la renovaci贸n del permiso de las bases militares de EE.UU y la permanencia de Espa帽a en la OTAN.

Seg煤n el coordinador general de Izquierda Unida y actual ministro de consumo, Alberto Garz贸n, las bases de Rota y Mor贸n hay que mantenerlas porque 鈥los empleos es lo primero que hay que preservar鈥. Un argumento que podr铆a haber dado cualquier pol铆tico de la derecha, mientras en la realidad la mayor铆a de puestos de trabajo estables, en la base de Rota al menos, los cubre personal extranjero.

Ni que decir tiene que su socio de coalici贸n, Unidas Podemos, ha recorrido el mismo vergonzoso camino pero en mucho menos tiempo. Esta nueva alianza de la pseudo-izquierda con el imperialismo Otanista viene a ratificar que tanto en pol铆tica interior como en pol铆tica exterior traicionan a quienes nos esforzamos por librarnos de las cadenas de la explotaci贸n, la opresi贸n, la crueldad y la miseria que el capitalismo genera en la mayor parte del mundo.

El grito de 隆OTAN NO, BASES FUERA!, y la organizaci贸n necesaria para hacerlo realidad, es cada vez m谩s apremiante. No se trata de ninguna nostalgia. Se trata de ganar una vida que merezca llamarse humana y evitar el sufrimiento de millones de personas.

Fuente