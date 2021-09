–

Desde el Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras expresan su malestar por el recorte de servicios a la ciudadanía aragonesa de las entidades bancarias privadas, así, destacan “la grave situación que nos están llevando las entidades bancarias con sus reducciones de horarios de atención a la ciudadanía y sus continuos recortes en cuanto a la atención personalizada”.

“Colocaremos unas pancartas en los pueblos de la comarca Cuencas Mineras que no tienen ni oficina bancaria ni cajero, advirtiéndolo a toda la ciudadanía que visita nuestra comarca. Esto no es más que otra vuelta de tuerca contra el medio rural”, destacan Elena y Montse, portavoces del Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras, y enfatizan “ya no nos podemos permitir la incesante perdida de servicios en nuestros pueblos”.

En su formulario de recogida de firmas “por el recorte de horas de atención en las oficinas de las entidades bancarias de los pueblos de la Comarca Cuencas Mineras”, destacan que “ante las cartas recibidas en el mes de agosto por los usuarios y usuarias de las oficinas bancarias de las Cuencas Mineras en las que se comunica el recorte de horas de atención personalizada en caja quedando éstas reducidas”, expresan su malestar.

Igualmente, denuncian que “además de la instalación de un nuevo cajero con más funciones con el que estas entidades bancarias pretenden sustituir la atención personalizada que tanto necesitan nuestros mayores y personas con poca competencia digital y así poder dedicar más tiempo a lo que consideramos fundamental: ayudarte con lo que necesitas saber a la hora de tomar tus decisiones financieras para finalmente invitar a sus clientes a mostrar su desacuerdo y recibir más información sobre cómo funciona el nuevo autoservicio o a rescindir sus contratos con la entidad”.

El formulario concluye con “los vecinos y vecinas de Cuencas Mineras abajo firmantes exponemos y solicitamos a la Diputación General de Aragón lo siguiente”: