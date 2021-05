–

De parte de La Haine May 26, 2021

El Movimiento de Mujeres Comunistas se fund贸 en una reuni贸n internacional de mujeres comunistas en 1921, que eligi贸 una direcci贸n, el Secretariado Internacional de la Mujer, que informaba al Ejecutivo de la Internacional Comunista o Comintern. Tambi茅n inici贸 la formaci贸n de comisiones de mujeres en los partidos nacionales, que coordinaban el trabajo de los organismos de mujeres a nivel de rama, y convocaba conferencias internacionales de mujeres comunistas.

El Secretariado publicaba un peri贸dico mensual y tambi茅n hab铆a publicaciones de mujeres comunistas a nivel nacional y local. Tambi茅n presentaba resoluciones a los congresos internacionales de la Comintern.

Ese, al menos, era el proyecto. Pasar de las ideas a los hechos fue dif铆cil. Por entonces, las mujeres reci茅n emerg铆an a la ciudadan铆a y la actividad pol铆tica. En la Internacional Socialista pre-1914, de acuerdo con Clara Zetkin, las pocas mujeres activistas eran “tratadas como una forma de ayuda dom茅stica”[1].

Incluso en la Comintern, escribi贸 Zetkin en 1921: “con demasiada frecuencia los dirigentes menosprecian la importancia” del movimiento de mujeres comunistas, porque “lo ven solo como un ‘tema de mujeres'”[2]. En cada uno de los congresos internacionales de la Comintern de de 1920, 1921 y 1922, las mujeres tuvieron problemas para poder presentar y discutir su informe[3].

Clara Zetkin.

Aun as铆, de conjunto, a pesar de lo que Zetkin llam贸 “oposici贸n abierta o velada[4]”, las estructuras partidarias para el trabajo entre las mujeres se establecieron durante aquellos a帽os en casi todos los pa铆ses europeos donde los comunistas pod铆an trabajar de forma legal. Las mujeres que encabezaban este trabajo fueron probablemente el equipo de direcci贸n internacional m谩s fuerte y capaz que haya producido la Comintern. Junto con Zetkin, la dirigente comunista no rusa m谩s respetada, trabajaron Hertha Sturn y Bertha Braunthal de Alemania, Marthe Bigot y Lucie Colliard de Francia, Henriette Roland-Holst de Holanda, Dora Montefiore de Gran Breta帽a, Hanna Malm y Aino Kuusinen de Finlandia, Edda Tennenboom de Polonia, Vaersenika Kasparova y Klavdiia Nikolaeva de Rusia, entre otras[5].

Su peri贸dico, Internacional de las Mujeres Comunistas, era una herramienta educacional formidable, que public贸 1.300 p谩ginas durante sus cinco a帽os de existencia. La escritura es sagaz y a menudo po茅tica, como en el siguiente retrato de los trabajadores en la Europa devastada por la guerra:

Quienes recogen la cosecha y hornean el pan tienen hambre.

Quienes tejen y cosen no pueden vestir sus cuerpos.

Quienes crean la base substancial de toda la cultura se consumen,

privados del conocimiento y la belleza[6].

Editado por Zetkin, el peri贸dico expresaba el pensamiento de quienes defend铆an m谩s conscientemente en la Internacional la pol铆tica de frente 煤nico.

El trabajo de la Internacional de Mujeres se centr贸 alrededor de dos campa帽as internacionales centrales: construir el D铆a Internacional de la Mujer y apoyar la campa帽a de Ayuda Obrera Internacional para la Rusia Sovi茅tica, con 茅nfasis en la ayuda a las mujeres sovi茅ticas. Durante el invierno y la primavera de 1922-1923, el secretariado de la mujer en Berl铆n tambi茅n encabez贸 campa帽as sobre la inflaci贸n, el peligro de la guerra, la educaci贸n, las leyes anti-aborto y el fascismo, y trabaj贸 directamente con las comisiones de mujeres de los partidos de la Comintern[7].

Segunda Conferencia Internacional de mujeres socialistas en 1910.

驴Movimiento o subcomit茅?

Sin embargo, es dif铆cil de precisar la naturaleza de la Internacional de las Mujeres Comunistas. 驴Era un movimiento de mujeres? 驴O era una serie de comit茅s partidarios que llevaban adelante tareas partidarias?

Clara Zetkin formul贸 su tarea central como la de ganar a las masas -espec铆ficamente, masas de mujeres- frente a una inminente confrontaci贸n con el capitalismo[8]. Anticipaba as铆 la l铆nea general adoptada pocos meses m谩s tarde, despu茅s de un debate fraccional, en el congreso internacional de la Comintern.

Las dirigentes ve铆an que esto no pod铆a hacerse sin comisiones especiales para llevar adelante esta tarea. Como se帽al贸 Zetkin en otra ocasi贸n, las condiciones sociales de las mujeres han creado una “psicolog铆a femenina especial”, de tal manera que las mujeres son “las m谩s r谩pidas, m谩s astutas y efectivas para reconocer las cuestiones clave de la vida de las mujeres trabajadoras”[9].

En otra ocasi贸n, Zetkin escribi贸 que las masas de mujeres ten铆an ahora “nuevos anhelos, deseos, impulsos, necesidades, que antes estaban escondidos”[10].

Los comunistas de este per铆odo no utilizaban el t茅rmino “opresi贸n de las mujeres”, sin embargo, este aparece concretamente en su pensamiento y acci贸n.

No era suficiente construir coaliciones de acci贸n amplias para influenciar a las masas, aunque era necesario. El objetivo era atraer a las mujeres hacia el partido y formarlas como cuadros y dirigentes. En la mayor铆a de los partidos, este era un proyecto nuevo, que se enfrentaba a las presiones chauvinistas que exclu铆an a las mujeres del movimiento revolucionario.

En 1925, cuando la Internacional de mujeres era atacada por las fuerzas burocr谩ticas de la Comintern, Zetkin restableci贸 estos conceptos en la forma de un racconto de sus discusiones con Lenin cinco a帽os antes. Ella cita a Lenin para expresar su conocido punto de vista: “Debemos construir por todos los medios un movimiento internacional de mujeres sobre bases te贸ricas claras”. M谩s adelante en la discusi贸n, Lenin agreg贸: “隆No queremos organizaciones separadas de mujeres comunistas! La mujer que es comunista debe ser miembro del partido”, con “los mismos derechos y obligaciones”. Pero el partido necesita organismos especiales “con el prop贸sito espec铆fico de despertar a las masas de mujeres”[11].

Las comisiones eran abiertas a todos los miembros del partido, y se alentaba a los varones a participar. De hecho, los varones no se acercaban. Pero ejerc铆an presi贸n sobre las prioridades. Lenin, por ejemplo, le dijo a Zetkin que en las reuniones con mujeres trabajadoras, los comunistas no deb铆an dejar que “los problemas sobre sexo y matrimonio ocuparan el primer lugar”[12]. Zetkin se opuso fuertemente. Y podemos estar seguros de que, cualquiera fuera la agenda formal, las reuniones planteaban una oportunidad para lo que la generaci贸n que la sigui贸 llam贸 “grupos de concienciaci贸n”.

Se reclutaban grandes cantidades de mujeres. La proporci贸n de mujeres entre los miembros del partido iba desde un alto 20% en Checoslovaquia y Noruega hasta el bajo 2% en Francia e Italia. En Alemania y Rusia, aument贸 gradualmente durante la d茅cada de 1920 hasta el 17% y 14% respectivamente[13]. Los n煤meros absolutos eran altos: m谩s de 100.000 mujeres eran miembros de la Internacional Comunista.

Programa para la liberaci贸n

Estas mujeres adelantaron un programa que buscaba “asegurar derechos sociales totales e irrestrictos para todas las mujeres, para que… puedan desarrollar cada aspecto de su personalidad humana”[14].

El programa de la Comintern para la emancipaci贸n de las mujeres inclu铆a “igualdad total de derechos en las leyes y en la pr谩ctica”, la integraci贸n de las mujeres a la vida pol铆tica, el derecho a la educaci贸n libre y la salud, medidas sociales para aliviar el peso del trabajo dom茅stico y el cuidado de los ni帽os, y medidas para “acabar con el doble est谩ndar sexual para hombres y mujeres”[15].

Dada la profundidad del sometimiento de las mujeres en ese momento, esto puede parecer una utop铆a total. Las mujeres comunistas, sin embargo, apuntaban a los avances dram谩ticos en la Rusia sovi茅tica, donde las mujeres hab铆an sido esclavas legales de maridos y padres antes de la revoluci贸n. Dejo pendiente para otra discusi贸n un resumen de estas conquistas y sus l铆mites.

“Nuestros cuerpos nos pertenecen”

El manifiesto de la Comintern para la emancipaci贸n de las mujeres no hace menci贸n de los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, las comunistas hicieron campa帽as sobre estos temas con 茅xito.

Las comunistas de la 茅poca ve铆an la crianza de los ni帽os como una responsabilidad social, y buscaban ayudar a “las mujeres pobres que les gustar铆a experimentar la maternidad como la alegr铆a m谩s grande”. En un momento en el que el control de natalidad era defendido por muchos como un medio de control poblacional y eugenesia, las comunistas se opusieron a los intentos de intimidar a las mujeres por tener demasiado pocos o demasiados hijos. Ve铆an el aborto como un s铆mbolo de los males sociales relacionados con la pobreza y el sometimiento de las mujeres. Pero las leyes antiaborto, sosten铆an las comunistas, castigaban brutalmente a mujeres inocentes. Las comunistas denunciaban la escalofriante cifra de muertes por abortos ilegales y exig铆an la abolici贸n de las leyes antiaborto”[16].

En Alemania, las comunistas dirigieron una gran campa帽a contra la ley antiaborto con la consigna “Tu cuerpo te pertenece”[17].

La violencia contra las mujeres raramente se menciona en la literatura de las mujeres comunistas. Sin embargo, se帽alaron las medidas de la Rusia sovi茅tica para garantizar la libertad de las mujeres de casarse y divorciarse seg煤n su voluntad y trabajar fuera del hogar como pasos para liberarlas de las relaciones violentas y opresivas. Sin embargo, se encuentra ausente de esta literatura cualquier discusi贸n sobre violaciones o acoso sexual.

Las comunistas se opon铆an al castigo o el acoso hacia las prostitutas. Eran partidarias de eliminar las causas econ贸micas del comercio sexual a trav茅s de hogares para mujeres desocupadas, formaci贸n vocacional y empleo[18].

Frente 煤nico

El movimiento de mujeres comunistas se帽al贸 que “las demandas del movimiento de mujeres burguesas” buscaban solamente “reformar el orden capitalista para beneficio de las esposas e hijas de las clases poseedoras”. Sin embargo, hac铆an hincapi茅 en que la radicalizaci贸n entre las mujeres llegaba a todas las capas sociales. “Las empleadas, especialmente las intelectuales… se est谩n rebelando…cada vez m谩s amas de casa, incluyendo amas de casa burguesas, se est谩n levantando…Debemos utilizar este fermento”, dijo Zetkin en el IV Congreso de la Comintern[19].

Un a帽o antes, Zetkin explicaba en el congreso anterior que “mientras reine el capitalismo, el sexo fuerte amenazar谩 con privar al sexo d茅bil del sustento y los medios para ganarse la vida”. Las mujeres burguesas, insist铆a, pueden apoyar la lucha -causando escaramuzas, mientras se rebelan y generan confusi贸n en el campo burgu茅s-[20].

En este sentido, al evaluar las reuniones de mujeres no proletarias destacaban los puntos de acuerdo que pod铆an utilizarse como acci贸n com煤n.

En otro contexto, el peri贸dico predice que mediante el frente 煤nico, muchas mujeres, tanto obreras como privilegiadas, que todav铆a evitaban las consignas de la dictadura del proletariado, “estar谩n presentes, con alegr铆a y determinaci贸n, para afirmar sus derechos como madres al bienestar social, la salud y las vidas de sus hijos”[21].

Las comunistas desarrollaron un nuevo t茅rmino para las v铆ctimas del capitalismo, que hac铆a una menci贸n sutil con respecto a las mujeres. Frecuentemente hablaban de “die Schaffenden”, una palabra en alem谩n que combina el significado de “productores” y “creadores”. Los Schaffenden, dice Zetkin, son todos “aquellos cuyo trabajo, sea manual o intelectual, aumenta la herencia material y cultural de la humanidad, sin explotar el trabajo de otros”[22]. Aunque Zetkin no dice esto expl铆citamente, el t茅rmino de las comunistas incluye el trabajo dom茅stico e infantil, as铆 como el trabajo del parto, atribuy茅ndole significancia productiva.

Disoluci贸n de la Internacional de las mujeres

Nacida en 1921, la Internacional de las Mujeres floreci贸 durante dos a帽os y medio y luego fue empujada a la decadencia por el ascenso del fascismo.

En 1924, la Comintern dio un giro ultraizquierdista alej谩ndose de las pol铆ticas de frente 煤nico, y las dirigentes comunistas perdieron influencia. A mediados de 1925, se cancel贸 la publicaci贸n de su peri贸dico, supuestamente debido a su alto costo. En 1926, la direcci贸n de las mujeres comunistas se vio obligada a mudarse de Berl铆n a Mosc煤, ya que hab铆a sido degradada de secretariado aut贸nomo a departamento del Comit茅 Ejecutivo de la Comintern”[23].

El Zhenotdel sovi茅tico, la punta de lanza de los avances de las mujeres en las rep煤blicas sovi茅ticas, fue clausurado en 1930. Las comisiones de mujeres duraron algunos a帽os en otras partes[24].

El legado de una generaci贸n revolucionaria

El logro m谩s evidente de las mujeres comunistas fue extender las ideas y el 铆mpetu de la lucha por la emancipaci贸n de las mujeres en Rusia, y hacer conocidas sus conquistas alrededor del mundo, donde esta experiencia influenciaba movimientos m谩s amplios de trabajadores y mujeres.

En la comprensi贸n de la opresi贸n de las mujeres y el camino a la liberaci贸n, las mujeres revolucionarias de esta generaci贸n marcaron un avance hist贸rico. Eran hijas de su 茅poca, y sobre algunas cuestiones sus opiniones no fueron acertadas. Sobre otros temas, especialmente su comprensi贸n de la interacci贸n entre la liberaci贸n de las mujeres y la revoluci贸n, sus ideas y experiencia no han sido superadas.

El car谩cter de la Internacional de Mujeres Comunistas -movimiento aut贸nomo o subcomit茅 partidario- era ambiguo de principio a fin. Su sabidur铆a yac铆a en aceptar y manejar esa ambig眉edad. Cuando algunas fuerzas burocr谩ticas impusieron finalmente la consistencia l贸gica, eliminando la autonom铆a del movimiento, esto signific贸 su destrucci贸n.

Las mujeres comunistas apoyaron la b煤squeda firme de la unidad militante del movimiento obrero. Buscaron unir a las mujeres de todos los sectores sociales que estuvieran preparadas para enfrentar de forma activa los males del capitalismo. Fueron impulsoras de la b煤squeda h谩bil de un terreno com煤n con las corrientes no comunistas entre las mujeres y en el movimiento obrero. Al hacerlo, jugaron un rol significativo en formar la direcci贸n de la Internacional Comunista de conjunto.

Este es quiz谩s el legado m谩s importante que nos han dejado. La Internacional de Mujeres Comunistas prefigura el rol dirigente de las mujeres en los movimientos por el progreso social tanto hoy como en el futuro.

—-

Notas:

IPS, Argentina. Traducci贸n de Celeste Murillo. Extractado por La Haine.