El pasado fin de semana, se realiz贸 en Madrid el Encuentro Internacional Feminista (EIF), convocado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de Espa帽a, con el lema 鈥淲ecallitfeminism. Feminismo para un mundo mejor鈥. La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid fue el espacio elegido para este encuentro que, durante tres d铆as consecutivos, reuni贸 a m谩s de un centenar de ponentes y miles de participantes que reflexionaron y dialogaron, entre otros temas, sobre justicia feminista, masculinidades, cuidados, antirracismo, salud, derecho al aborto, violencia pol铆tica, ecofeminismo, derechos LGTBI y sobre las estrategias para una vida libre de violencias contra las mujeres en todas sus formas.

Judith Butler, Rita Segato, Vadana Shiva, Gioconda Belli, Brigitte Vasallo, Virginie Despentes, M贸nica Benicio, son s贸lo algunos de los nombres de lxs activistas, acad茅micxs, pol铆ticxs y mujeres de todo el mundo que participaron del EIF.

MelikeYasar, representante del Movimiento de Mujeres del Kurdist谩n y miembro del Congreso Nacional de Kurdist谩n (KNK), particip贸 del panel 鈥淟a defensa de la paz en la agenda feminista鈥, junto a Alaa Salah, estudiante sudanesa y activista ic贸nica en las protestas antigubernamentales que llevaron al derrocamiento de Omar Has谩n Ahmad al Bashir; Mar铆a Jos茅 Pizarro Rodr铆guez, historiadora, artista pl谩stica y pol铆tica colombiana, senadora del Pacto Hist贸rico, y actual negociadora de paz del gobierno de Colombia ante la mesa de di谩logo con la guerrilla del ELN; Ione Belarra, secretaria general de Podemos, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de Espa帽a, y Donatella Rovera, por Amnist铆a Internacional.

Las ponentes fueron presentadas por la moderadora de la mesa como 鈥渧oces que son herederas de ese hilo de la historia de resistencia feminista contra las guerras y contra sus l贸gicas de violencia, de militarizaci贸n, de fronteras, de armamento, que hablan de la paz, una paz en igualdad, una paz con justicia social鈥.

El di谩logo gir贸 en torno a posibilidades y desaf铆os seg煤n las caracter铆sticas de cada territorio, y particularmente, al papel de las mujeres como actoras pol铆ticas claves en las negociaciones y procesos de paz, entendi茅ndolo como una tem谩tica estrechamente ligada a los movimientos feministas.

Una de las premisas con las que se convoc贸 al panel sosten铆a: 鈥淓l papel del feminismo pacifista, ese que ha puesto el cuerpo por la paz y el desarme, no se vincula con una idea esencialista de las mujeres como sujetos de paz, sino como actoras pol铆ticas que han entendido las l贸gicas patriarcales y capitalistas de los conflictos armados y proponen otras formas de habitar las relaciones internacionales鈥.

La mesa reflexion贸 sobre herramientas y acciones de resistencia feminista contra la violencia y la apuesta por un mundo basado en el derecho a vivir en paz.

Previo a la intervenci贸n de Yasar, se destac贸 la importancia del Movimiento de Mujeres del Kurdistan no s贸lo como un hito en la historia de lucha de las mujeres, sino como 鈥渋nspiraci贸n y un faro de esperanza para las feministas del mundo鈥. Asimismo, se se帽al贸 la necesidad de acuerpamiento a la compa帽era frente al dif铆cil momento que se est谩 atravesando luego del 煤ltimo terremoto que afect贸 principalmente al Kurdist谩n, Siria y Turqu铆a: 鈥淣o est谩 siendo f谩cil esa reconstrucci贸n que sabemos est谩n haciendo como siempre las mujeres kurdas, en clave comunitaria y en clave feminista鈥, se帽al贸 la moderadora del panel y representante del Ministerio de Igualdad espa帽ol.

Luego de la bienvenida, la representante del Movimiento de Mujeres kurdas inici贸 su intervenci贸n subrayando 鈥渓a importancia de construir una lucha universal de las mujeres porque sin construir esta lucha com煤n, no podremos romper con el patriarcado鈥, y continu贸 de manera enf谩tica: 鈥淣o voy a hablar de nuestros sufrimientos, no voy a hablar de la opresi贸n del sistema hacia nosotras, sino sobre cu谩l fue nuestra propuesta, cu谩les fueron los aspectos de nuestra lucha para llegar a tener hoy una sociedad que dice 鈥榣a liberaci贸n de la sociedad s贸lo es posible con la liberaci贸n de las mujeres鈥. C贸mo hicimos esto y c贸mo estamos construyendo, en medio de la guerra, una sociedad libre, 茅tica, pol铆tica que tiene como eje principal en todas las 谩reas de la vida, la liberaci贸n de las mujeres鈥.

Yasar fue clara al afirmar que 鈥減uede parecer una contradicci贸n que estemos hablando de la paz cuando todos sabemos que las mujeres kurdas usamos las armas para defendernos鈥, sin embargo, agreg贸: 鈥淣o aceptamos la idea de que el derecho a vivir en paz sea visto como una utop铆a. No s贸lo que no lo aceptamos, sino que todos nuestros esfuerzos e iniciativas, como Movimiento de liberaci贸n y particularmente como Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistan, van en ese sentido, precisamente por ir m谩s all谩 de pensar alternativas dentro del marco de posibilidades que nos ofrece este sistema. Celebramos estos Encuentros, por entenderlos como una continuidad y en l铆nea con tantos otros que venimos impulsando. Como los de la red de Mujeres Tejiendo Futuro en 2022, que reuni贸 en Berl铆n a 700 participantes de 50 pa铆ses鈥.

Entre efusivos aplausos y acompa帽ada por un auditorio repleto, la representante del Movimiento de Mujeres del Kurdist谩n concluy贸 su exposici贸n en el Encuentro Internacional Feminista, con la consigna que se escucha en las cuatro partes del Kurdist谩n: JIN JIYAN AZAD脦, MUJER, VIDA, LIBERTAD.

A continuaci贸n transcribimos su intervenci贸n completa:

Desde nuestro Movimiento, no tenemos dudas al afirmar que nos encontramos en un momento 煤nico en la historia, donde est谩n dadas todas las condiciones necesarias para llevar adelante una aut茅ntica revoluci贸n. Decimos sin temor a equivocarnos que 隆podemos convertir el siglo XXI en la era de la liberaci贸n de las mujeres! Este es el momento.

Organizar nuestra lucha a escala global en todos los frentes. Es necesario y urgente superar la fragmentaci贸n y construir una mayor coordinaci贸n entre los movimientos de mujeres de todo el mundo, para poder alcanzar un nivel de organizaci贸n mayor y convertir nuestra resistencia en avances radicales y sostenibles que reviertan las condiciones actuales de la vida.

La profundizaci贸n de las pol铆ticas de muerte llevadas adelante por los Estados y toda la trama que las posibilita -desde las corporaciones trasnacionales con su modalidad de acumulaci贸n extractivista, desde las industrias armamentistas hasta los medios de desinformaci贸n masiva- nos exige precipitar los tiempos de acci贸n. Tenemos la capacidad para hacerlo. As铆 lo demuestra nuestra memoria hist贸rica de luchas, construidas desde una mirada del mundo alejada de sus l贸gicas racistas, patriarcales, mercantilistas y colonizadoras.

Son esas mismas experiencias las que nos han demostrado que el nivel de libertad de la sociedad se mide a trav茅s de la libertad de las mujeres.Como sostiene nuestro l铆der Abdullah 脰calan, encarcelado en aislamiento solitario en la isla prisi贸n de Imrali en Turqu铆a hace 24 a帽os : 鈥淣o puede haber una sociedad libre, sin mujeres libres鈥.

Esta definici贸n es crucial en nuestro paradigma de Confederalismo Democr谩tico, y es precisamente su integralidad, la que NO nos permite concebir de manera disociada, la lucha por la liberaci贸n de las mujeres, la lucha por el cuidado de la naturaleza, la democratizaci贸n de todos los 谩mbitos de la vida, la igualdad de g茅neros, la protecci贸n de los Derechos Humanos, y en ello, la necesaria participaci贸n activa de todos los sectores de la sociedad que se ven amenazadosy oprimidos por este sistema.

Una lucha centrada en la liberaci贸n de las mujeres tiene el potencial de alcanzar un nivel universal m谩s que cualquier otra lucha dada en siglos anteriores. Sin embargo, no es posible desarrollar una alternativa dentro del sistema dominante, apelando a sus medios y a sus m茅todos, y mucho menos, dentro de los l铆mites materiales, morales e institucionales que el mismo sistema establece.

No basta con declamarnos antifascistas, anticoloniales, antirracistas, antimilitaristas. Debemos luchar activa y efectivamente contra todas las expresiones de la mentalidad masculina dominante que se manifiestan m谩s all谩 de la biolog铆a. Sin este cambio, la liberaci贸n de la sociedad no ser谩 posible.

Somos parte de un pueblo que enfrenta esa mentalidad en su m谩xima expresi贸n a trav茅s de la guerra. Sabemos que ya no basta con una confrontaci贸n militar directa entre dos o m谩s ej茅rcitos regulares para iniciar una guerra. Teniendo en cuenta esto, 驴cu谩l es nuestra propia definici贸n de paz? 驴La paz es solamente abandonar las armas? Sabemos que la respuesta es no. Y tambi茅n sabemos que, en un contexto de vida o muerte, los discursos sobre el desarme y la no violencia, terminan siendo un privilegio.

No menos cierto, es que la multiplicidad de frentes y niveles de ataque nos obliga a los pueblos en resistencia, y particularmente a las mujeres, a reformular nuestras estrategias de defensa y autodefensa. Es bien sabido que hombres y mujeres no nos vemos afectados de igual manera en contextos de guerra y violencia generalizada.

La historia de la civilizaci贸n es la historia de una guerra contra las mujeres. Una guerra que se libra sobre nuestros cuerpos-territorio. Para las mujeres kurdas, esta situaci贸n no es novedosa. Es una realidad que se ha mantenido de manera constante tanto en per铆odos de relativa paz como en aquellos en los que la guerra se intensifica en sus maneras cl谩sicas.

Nuestra lucha por la libertad y el derecho leg铆timo a la autodeterminaci贸n, no involucra s贸lo al pueblo kurdo sino a muchos otros pueblos de Oriente Medio, y se ha convertido en inspiraci贸n a otros pueblos del mundo, distantes s贸lo geogr谩ficamente.

Desde los or铆genes de nuestro Movimiento y a trav茅s de la lucha contra el colonialismo y todas las formas de opresi贸n, hemos ido avanzando paralelamente en la politizaci贸n y la generaci贸n de conciencia de las mujeres hasta lograr jaquear los roles tradicionales que se nos hab铆an asignado social y culturalmente, dentro y fuera de nuestras propias comunidades.

Este trabajo fue hecho cara a cara, casa por casa. No lo podr铆amos haber hecho de otro modo. Somos hijas e hijos de un pueblo que ha aprendido a desarrollar todo su potencial revolucionario no s贸lo en la resistencia, sino en el coraje de haberse atrevido a dar importantes debates y realizar cambios profundos, impensados hace no mucho tiempo atr谩s. Esto fue posible, al revelar el trasfondo hist贸rico, social y de poder que se ocultan detr谩s de conceptos que parec铆an incuestionables en nuestras sociedades; como el concepto de 鈥渄ote鈥 o de 鈥渃rimen de honor鈥, o los actos de poder que se esconden detr谩s de cada crimen contra las mujeres, detr谩s de las violaciones, de los femicidios.

Desde una pedagog铆a colectiva, llevamos los tab煤es de la sociedad del 谩mbito privado al 谩mbito p煤blico y tratamos de hacer comprensibles sus mecanismos como parte de un sistema de opresi贸n m谩s complejo.

Por un lado, hemos demostrado a las mujeres, que sufrir la violencia no es su destino natural y a los hombres, que nada los obliga a convertirse en perpetradores.

Vemos nuestro trabajo, como un trabajo educativo y de formaci贸n constante, que ha provocado una revoluci贸n en la mentalidad. Esto se tradujo en el fortalecimiento de nuestra organizaci贸n y de nuestro pueblo.

Nos hicimos cada vez m谩s conscientes de que la violencia contra las mujeres no solo es el resultado de los roles patriarcales tradicionales de g茅nero, sino que en gran medida est谩 posibilitada por las pol铆ticas estatales que lejos de abordar la problem谩tica de manera estructural, s贸lo implementan medidas de maquillaje que en nada modifican la realidad a la que nos enfrentamos.

Es necesario enfatizar en su dimensi贸n pol铆tica y en la responsabilidad de los gobiernos en todos estos cr铆menes. Todas las l贸gicas de poder patriarcal, colonial y estatal/capitalista confluyen en el acto de feminicidio. Los feminicidios, son una de las caras m谩s brutales en la cadena de violencias que enfrentamos y como mujeres kurdas, es un tema que por su magnitud nos afecta directa y profundamente, ya sea durante los conflictos armados como en la vida cotidiana.

Reconocemos el trabajo y el esfuerzo que hay detras de cada ley sancionada, de cada resoluci贸n firmada, de cada medida que se toma con la voluntad de eliminar las violencias contra las mujeres. Pero la realidad contradice la buena voluntad.

Los Estados han firmado y siguen firmando compromisos en los que asumen la responsabilidad de garantizar activamente que este tipo de violencias se eliminen. Sin embargo, por m煤ltiples factores, nuestra confianza ya no puede estar depositada ni condicionada por los Estados y sus pol铆ticas dilatorias y garantes de impunidad.

Seguiremos insistiendo en que los gobiernos discutan y aborden estas problem谩ticas de una manera correcta, sin dejarnos enga帽ar por los logros obtenidos y mucho menos, olvidando que esas conquistas y avances, principalmente en materia legislativa, deben ser permanentemente monitoreados para que no se conviertan en letra muerta. Seguiremos insistiendo tambi茅n, hasta que los Estados reconozcan oficialmente que los feminicidios son parte de un genocidio en curso, una violaci贸n flagrante de los Derechos Humanos, que no puede dividirse en categor铆as no relacionadas, como 鈥渧iolencia en zonas de conflicto鈥, 鈥渧iolencia dom茅stica鈥, 鈥渓aboral鈥, 鈥渆con贸mica鈥 o 鈥渧iolencia institucional鈥. Su suma total corresponde a la opresi贸n sistem谩tica a la que estamos expuestas y corresponde a la predominancia de un cierto tipo de mentalidad que es preciso desmontar.

La misma mentalidad patriarcal responsable de las atrocidades en las guerras y 谩reas de conflicto, produce agresiones y ataques sexuales a diario contra las mujeres, contra los cuerpos feminizados, de norte a sur, de Oriente a Occidente.

Es la misma mentalidad que desemboca en la lapidaci贸n hasta la muerte de mujeres por no cumplir con c贸digos morales arbitrarios y que encuentra en el largo de una falda o en un mech贸n de pelo que se asoma a trav茅s de un hiyab, las excusas para cometer sus cr铆menes mis贸ginos. Como lo vieron en el asesinato de Jina Amini, asesinada en Ir谩n.

Nuestra experiencia revolucionaria en Rojava, en el norte y este de Siria, que se viene construyendo desde el a帽o 2012, al poco tiempo de iniciados los levantamientos, demuestra que existen otros caminos. Pese a los ataques sistem谩ticos que enfrentamos por parte de los cuatro Estados (Ir谩n, Irak, Siria, Turqu铆a) ocupantes de nuestro territorio. Pese incluso, a lo dif铆cil que resulta desarticular las campa帽as de desinformaci贸n y estigmatizaci贸n que los poderes f谩cticos intentan instalar sobre nuestro pueblo y sobre nuestro proyecto de organizaci贸n pol铆tica y social.

En Rojava, las modificaciones profundas de la vida, especialmente en la vida de las mujeres, dejaron de ser meras teor铆as pol铆ticas. All铆, las mujeres est谩n organizadas de manera aut贸noma y han construido su propio sistema social y de gobierno.

Las mujeres se han convertido en una fuerza de liderazgo socialmente legitimada. Esto no sucedi贸 s贸lo por el accionar heroico de las milicias de mujeres en la lucha contra el Estado Isl谩mico. Sino porque han decidido NUNCA M脕S ceder ante la toma de decisiones, NUNCA M脕S dejar que sus voces sean acalladas por la de los hombres.

En todo Kurdistan, ya nadie discute que los cargos ejecutivos deben ser ejercidos de manera igualitaria. En Rojava, a trav茅s de un Contrato Social se estableci贸 la participaci贸n rotativa y equitativa de hombres y mujeres en asambleas, concejos civiles y cargos comunales en diferentes 谩reas y niveles. Un tipo de organizaci贸n basada en la democracia directa y una perspectiva feminista y ecol贸gica.

Por 煤ltimo, quiz谩s se pregunten c贸mo es que las mujeres kurdas nos hemos unido a la lucha contra ISIS en tal n煤mero y por qu茅 estamos en la vanguardia de la lucha. Por supuesto, esto no fue posible de un d铆a para otro. Es una lucha que lleva m谩s de 40 a帽os. Pero la respuesta a esa pregunta es sencillamente: porque hemos asumido en nuestras manos, el cuidado de la vida.

Como decimos nosotras, desde el Movimiento de Mujeres del Kurdistan, siempre nos preguntan en las charlas: 鈥樎緾u谩l es el rol de las mujeres en la revoluci贸n de Kurdistan? Y yo siempre contesto: no tenemos ning煤n papel, nosotras hacemos la revoluci贸n. Los hombres tienen el papel de cambiar su propia mentalidad.

Y afirmo de manera categ贸rica: esta es nuestra agenda para la paz: garantizar la autonom铆a de las mujeres; organizarse aut贸nomamente es la garant铆a de la paz. La paz social es eso, en todas las 谩reas de la vida.

