Como un nuevo recorte al sistema público de pensiones, así lo ha calificado el Movimiento Pensionista (M.P.), el acuerdo para la reforma de las pensiones fue firmado el lunes 28 de Junio entre el gobierno, las patronales CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT

Pretenden presentarlo como un triunfo, derivado del diálogo social entre quienes han negociado y suscrito este acuerdo. Si bien el acuerdo contempla la aplicación a los actuales pensionistas, de la subida de las pensiones todos los años de acuerdo con la inflación o subida del IPC del año anterior, pero se olvidan de que se consiguió gracias, sobre todo, a las movilizaciones pensionistas desde hace más de tres años, ya que en los años 2019 y 2020, se subieran las pensiones por encima del IPC y que en el 2021 se garantice también éste.

Para el M. P. lo peor de todo es que, al parecer, se han “olvidado”, de que hay millones de pensionistas en el conjunto del estado y de cientos de miles en Hego Euskal Herria, en su gran mayoría mujeres, con pensiones mínimas por debajo -y muy por debajo- de 750 euros mensuales, a quienes tienen previsto subir sólo el porcentaje del IPC, con lo que van a continuar con pensiones de miseria. Afirmar, como hacen los sindicatos firmantes que, con la subida del IPC a pelo, se garantiza el poder adquisitivo a todas las pensiones, no podemos por menos que calificarlo de burla.

Se vende que han conseguido derogar el Factor de Sostenibilidad y el Factor de Revalorización (el del 0,25%) y con ello la derogación de la reforma de pensiones del 2013 del PP. Pero al mismo tiempo quitan importancia a que en su sustitución se pondrá en pie un Factor de Equidad Intergeneracional que deberá estar listo para finales de año y que, en cualquier caso, entrará en vigor de la mano del Gobierno en 2027. Mucho nos tememos que ese nuevo factor, vaya a ocupar un papel un tanto similar al anterior, que no se había aplicado hasta el momento.

Además, hay que recordar que hasta el año 2023 el Factor de Sostenibilidad ya estaba congelada su aplicación y que hace más de dos años, entonces la propia ministra de Seguridad Social, Magdalena Valerio, en una reunión con el Movimiento de Pensionistas Vasco celebrada en la Subdelegación del Gobierno del Estado en Bilbao, aseguró que éste no se iba a aplicar nunca.

Se han “olvidado” también de la derogación de la reforma de pensiones del 2011,Impulsada por el Gobierno de Zapatero, con el acuerdo también de CCOO y UGT, esa reforma supuso un mazazo a las pensiones. Se puso en marcha la ampliación de la edad legal de jubilación, que hoy en día está en torno a los 66 años y cuatro meses, y que en el 2027 alcanzará los 67 años. También se inició el avance progresivo de los 15 a los 25 años para el cálculo del salario regulador de las pensiones. Incluso se recogió en la misma el Factor de Sostenibilidad.

El precio que se está pagando por esa losa de la reforma del 2011 es tremendo y su no derogación no sólo hace que se mantengan aquellos recortes y retrocesos, sino que se está abriendo la puerta a nuevas medidas y ataques al sistema de pensiones que se piensan seguir acordando en las siguientes fases de negociación de la Mesa de Diálogo Social, cuyos efectos serán demoledores para las inmediatas y futuras generaciones de jubilados y jubiladas.

Así, el reciente acuerdo que con tanto secreto se ha negociado y que todavía no está completo, lo más destacable es que se trata de una serie de medidas encaminadas a retrasa aún más la edad del merecido retiro de los trabajadores. Para ello se establecen toda una serie de penalizaciones a las jubilaciones adelantadas (que pueden llegar al 21%) y se fijan diversos incentivos – reducción de cotizaciones y gratificaciones del 4% por año- para quienes se animen a retrasar la edad de su salida de la empresa. Por no hablar de la incongruencia que supone mantener en los puestos de trabajo a personas agotadas vitalmente y no incorporar al mundo laboral a ese 42% de jóvenes que con mucha más formación e ilusiones se pasan en el paro los mejores años de su vida.