May 10, 2021

A finales de la semana pasada, el Gobierno de Pedro S谩nchez envi贸 a Bruselas el llamado Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia al objeto de que all铆 sea valorado y como 鈥渃ontrapartida鈥 se puedan empezar a recibir los 140.000 millones de los fondos europeos previstos para la reconstrucci贸n.

En ese plan se contemplan, entre otras muchas cuestiones, 9 medidas sobre pensiones:

1. Separaci贸n de fuentes de financiaci贸n de la Seguridad Social.

2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

3. Alineaci贸n de la edad efectiva de jubilaci贸n con la edad legal.

4. Adecuaci贸n a las nuevas carreras profesionales del periodo de c贸mputo para el c谩lculo de la pensi贸n de jubilaci贸n.

5. Sustituci贸n del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional.

6. Nuevo sistema de cotizaci贸n a la Seguridad Social de los trabajadores aut贸nomos por sus ingresos reales.

7. Modificaci贸n del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo dise帽o. 8. Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones.

9. Adecuaci贸n de la base m谩xima de cotizaci贸n del sistema.

De la lectura de lo publicado de ese plan es imposible hacer una valoraci贸n precisa y concreta de lo que implica cada medida. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que est谩n en pleno debate de la Mesa de Di谩logo Social con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Pero, ni por un lado, ni por otro, no se explica ni se informa nada de la letra peque帽a, es decir, que ya vale, que deben ser transparentes y hacer p煤blico aquello en lo que est谩n en desacuerdo, o de acuerdo.

Hasta ahora el movimiento de pensionistas se ha visto obligado a valorar y juzgar esas medidas sobre filtraciones que pueden corresponderse en buena medida a la realidad. Pero de una vez por todas, por respeto a los 9 millones de pensionistas del conjunto del estado, exigen claridad y transparencia para valorar y juzgar con rigor lo que les afecta con las medidas sobre pensiones, tanto a quienes ya son pensionistas, como a los que lo van a ser ma帽ana o en un futuro m谩s lejano.

Se帽alan que la movilizaci贸n del 29 de mayo, tanto en Euskal Herria como en el resto de los Pueblos del Estado, va a tener por objetivos exigir esa transparencia p煤blica, presentando y exigiendo al mismo tiempo un sistema p煤blico de pensiones que garantice unas pensiones p煤blicas y dignas, con car谩cter universal; es decir, a las que tengan derecho todas las personas, hayan formado parte del mercado laboral o dedicado su vida a las tareas de cuidados y otras necesidades imprescindibles para la sociedad, no mercantilizadas ni reconocidas como servicios a remunerar.

Bajo los efectos de una pandemia que no ha hecho sino agravar las necesidades sociales de la mayor铆a de la poblaci贸n. Consideran que, no responder a 茅stas y generar estados generalizados de frustraci贸n s贸lo sirve para que las derechas y extremas derechas aprovechen la situaci贸n para auparse al poder, apareciendo como 鈥渟alvadores鈥 aunque luego nos machaquen a煤n m谩s. No es malo que las fuerzas que hoy componen el gobierno reflexionen, por ejemplo, sobre lo que ha sucedido en las elecciones en la Comunidad de Madrid.