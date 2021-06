Los cuidados a las personas mayores en su domicilio son la mejor opci贸n para que, cuando nos hacemos mayores, no nos veamos en la situaci贸n de abandonar el que por siempre ha sido nuestro hogar, as铆 como nuestras rutinas y costumbres, cuando nos puede resultar traum谩tico el ingreso en una residencia y dejar la casa que nos brinda seguridad.

El recurso de vivir en una residencia, cuando es una decisi贸n aceptada, representa una elecci贸n positiva en s铆 misma, si no fuera porque las residencias de mayores, como las conocemos y las sufrimos, no responden a nuestras necesidades ni a nuestras econom铆as de clase trabajadora. Son un modelo privatizado al que las instituciones vascas han cedido el control, y sin embargo, los cargos pol铆ticos est谩n satisfechos, mostrando una actitud pasiva.

La atenci贸n privada, orientada al beneficio y con riesgos, est谩 suponiendo: un bajo mantenimiento, servicios sociosanitarios insuficientes, ahorro en cuidados y empleo de mala calidad, donde la subcontrataci贸n es una pr谩ctica com煤n. El coste real de la atenci贸n residencial est谩 muy por debajo de lo que paga la Diputaci贸n Foral.

Las residencias de mayores es un sector feminizado. Las personas residentes son mayoritariamente mujeres, y a su vez, habitualmente cuidadas y atendidas por mujeres.

Este modelo institucional ya no vale, donde las personas mayores no podemos decidir cu谩ndo nos levantamos o nos acostamos, a qu茅 hora y qu茅 comemos, si salimos o no del centro. Si alg煤n d铆a llegamos a ser usuarias de estos centros, queremos que se nos atienda dignamente, no masificadas.

La soluci贸n al problema actual de las residencias es la erradicaci贸n definitiva de los macrocentros, pasando al modelo de Atenci贸n Centrada en la Persona, adecuando el n煤mero de plazas residenciales a las necesidades de las personas dependientes. La atenci贸n sanitaria en las residencias p煤blicas y concertadas debiera estar protagonizada por el sistema p煤blico de salud, implementando la prevenci贸n Osakidetza. Con control de la atenci贸n residencial medido, con criterios de calidad desde las instituciones.

La privatizaci贸n no supone una mejor atenci贸n. Tenemos herramientas y profesionales, falta sistematizaci贸n y dotaci贸n.

S铆 hay recursos: cada persona que trabaj贸 en 2018 en Euskadi produjo una media de 82.300 euros de riqueza. Hacienda debe recaudar el Impuesto de Sociedades que corresponde y que no se paga. Sin olvidar que por cada mill贸n de euros invertidos en Dependencia, se generan entre 37 y 50 puestos de trabajo estables. Se precisa una nueva fiscalidad.