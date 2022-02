–

El movimiento del Convoy de la Libertad, formado por centenares de camiones, ha bloqueado el puesto fronterizo m谩s transitado entre Canad谩 y EE UU y ocupado Ottawa, la capital canadiense, paralizando efectivamente la ciudad y alterando la vida cotidiana de la mayor铆a de habitantes del n煤cleo urbano. Los participantes en el convoy rechazan todos los requisitos y 贸rdenes de vacunaci贸n y apoyan un discurso decididamente antigubernamental que recuerda la ideolog铆a de extrema derecha en EE UU. No cuentan con el apoyo de la poblaci贸n en general, que est谩 en gran parte vacunada. Tampoco les respalda la mayor铆a de camioneros de Canad谩, de los que est谩 vacunado el 90 %, ni la Alianza Canadiense del Transporte por Carretera (Canadian Trucking Alliance, CTA).

El convoy s铆 recibe el respaldo declarado de dirigentes del Partido Republicano estadounidense como Donald Trump, Ted Cruz y Marjorie Taylor Greene, junto con el de algunos pol铆ticos conservadores canadienses. Asimismo se han solidarizado con 茅l algunas poderosas figuras antidemocr谩ticas de las redes sociales, como Tucker Carlson, Jordan Peterson y Elon Musk, junto con una serie de grupos supremacistas blancos.

Entre los grupos derechistas m谩s poderosos de Canad谩 se encuentra Action4Canada, que sostiene la falsa tesis conspiranoica de que la pandemia de covid-19 鈥渇ue obra, al menos en parte, de Bill Gates y un 鈥楴uevo Orden (Econ贸mico) Mundial鈥 para facilitar la inyecci贸n de microchips habilitados para el 5G en la poblaci贸n鈥. Con ayuda de las redes sociales, el apoyo a las protestas del Convoy de la Libertad se ha extendido a escala global, plane谩ndose otros convoyes en EE UU, Francia y todos los 27 pa铆ses miembros de la UE.

Las manifestaciones del Convoy de la Libertad responde a una idea de James Bauder, cabecilla del movimiento Canada Unity, que inici贸 la protesta. Bauder cree en m煤ltiples teor铆as de la conspiraci贸n carentes de fundamento y apoya el movimiento QAnon, habiendo calificado la pandemia de covid-19 de 鈥渓a mayor estafa pol铆tica de la historia鈥. Bauder no es amigo del movimiento obrero organizado y, como ha se帽alado Jacobin, hace dos a帽os particip贸 en otro convoy llamado Unidos Rodamos que 鈥減lane贸 una manifestaci贸n antisindical en la que participantes del convoy amenazaron con disolver el piquete y arrollar a los trabajadores鈥.

Entre otros l铆deres del movimiento se encuentran algunos extremistas de derecha como Patrick King, quien seg煤n The Conversation, declar贸 una vez que 鈥減ienso que la vacuna fue creada para 鈥榙espoblar鈥 la raza blanca鈥. Otro l铆der del convoy, llamado B.J. Dichter, es conocido por divulgar sentimientos islam贸fobos. La Red Canadiense contra el Odio (Canadian Anti-Hate Network), un grupo sin 谩nimo de lucro, ha informado de que 鈥渆l llamado 鈥楥onvoy de la Libertad鈥 lo han organizado conocidas figuras de extrema derecha que defienden puntos de vista islam贸fobos y antisemitas y propagan otros discursos de odio鈥.

Las manifestaciones de Ottawa han puesto de manifiesto que el movimiento ha atra铆do a elementos extremistas que apoyan el fascismo y el nacionalismo blanco, como se ha visto con la aparici贸n de banderas neonazis y confederadas y multitud de logos de QAnon en camiones, carteles y pegatinas. Es m谩s, algunas fuentes aseguran que una cantidad significativa de financiaci贸n, mas de 8 millones de d贸lares a 7 de febrero, puede haber venido de fuentes de extrema derecha estadounidenses. Algunas de las donaciones singulares m谩s cuantiosas proceden de multimillonarios de EE UU. La financiaci贸n procedente del pa铆s vecino ha alarmado tanto a miembros del Nuevo Partido Dem贸crata que la han calificado de 鈥渁taque a la democracia canadiense鈥 y han pedido al embajador estadounidense que 鈥渢estifique ante la comisi贸n de asuntos exteriores de la C谩mara de los Comunes鈥.

Jagmeet Singh, l铆der del Nuevo Partido Dem贸crata de Canad谩, ha declarado que esto es m谩s que un movimiento de protesta. Por el contrario, ha declarado que 鈥渆l prop贸sito declarado del convoy es 鈥榯umbar el gobierno鈥欌. La asociaci贸n del convoy con 鈥済rupos de odio鈥 que expresan sentimientos racistas y contrarios a la inmigraci贸n鈥 podr铆a explicar por qu茅 el Convoy de la Libertad guarda un extra帽o silencio sobre cuestiones laborales a las que se enfrentan camioneros inmigrantes, que ahora constituyen m谩s de un tercio de los camioneros de Canad谩鈥, escribe Emily Leedham en Jacobin. La autora se帽ala adem谩s que 鈥渕uchas de las preocupaciones de los manifestantes poco tienen que ver con los derechos de los trabajadores o cuestiones laborales del sector canadiense del transporte por carretera. De hecho, organizadores del Convoy acosaron en su momento a trabajadores que formaban piquetes de huelga y no atendieron llamamientos de camioneros racializados que luchaban contra el robo de salarios.鈥

Una vez m谩s, la libertad ha sido secuestrada en inter茅s de una contrarrevoluci贸n cuyo prop贸sito es acabar con la capacidad del gobierno de proteger el bien com煤n, limitar la influencia de la elite financiera y empresarial y defender las estructuras civiles cruciales para una democracia. Los camioneros de Ottawa estimulan otros movimientos de convoyes de derechas en todo el planeta y su creciente influencia pone de manifiesto que est谩n ganando la guerra global de la informaci贸n.

En efecto, no son 煤nicamente los movimientos de convoyes los que subvierten cada vez m谩s el concepto de libertad al servicio del extremismo de derechas a lo largo y ancho del planeta. Desde EE UU y Brasil hasta Turqu铆a y Hungr铆a, personajes antidemocr谩ticos reducen la libertad al 谩mbito del inter茅s individual desenfrenado, rechazando el Estado de bienestar y rehuyendo la responsabilidad social. En este proceso est谩n librando una guerra contra la democracia.

Desprovista del discurso del bien com煤n, la igualdad y los derechos sociales, la libertad individual se alinea ahora con la turba, posicion谩ndose con quienes en plena pandemia quieren sacrificar la vida de otras personas en nombre de una falsa invocaci貌n de los derechos personales.

Mientras que el expresidente Donald Trump ha sido la figura m谩s prominente en la difamaci贸n de la libertad individual como veh铆culo para favorecer una pol铆tica fascista y el discurso de odio y violencia, su apoyo al autoritarismo en nombre de la libertad ha legitimado actos antidemocr谩ticos en todo el planeta. Este movimiento no solo se ha convertido en el detonante de manifestaciones de extrema derecha, sino que tambi茅n ha desarrollado una presencia masiva en las redes sociales en que, como ha informado Politico, el movimiento del Convoy ha promovido la idea de que 鈥渓os esfuerzos por proteger a la gente del coronavirus constituyen, por el contrario, restricciones antidemocr谩ticas de las libertades individuales鈥.

Elisabeth Anker se帽ala que la derecha en EE UU emplea cada vez m谩s el lenguaje de las feas libertades para promover 鈥渦na pol铆tica antidemocr谩tica [que] amenaza con alterar completamente el significado de libertad, relacionando la libertad 煤nicamente con proyectos de exclusi贸n, privilegio y perjuicio鈥. Escribe [en el New York Times]:

Las feas libertades [se] utilizan para impedir la divulgaci贸n de determinadas ideas, reducir la capacidad del personal para ejercer su poder en los lugares de trabajo y socavar la salud p煤blica. No se trata tan solo de libertades mal entendidas, o siquiera de un uso c铆nico del lenguaje de la libertad para enmarcar pol铆ticas intolerantes. Manifiestan, por el contrario, una interpretaci贸n particular de la libertad que no es expansiva, sino exclusivista y coercitiva.

Esta noci贸n de fea libertad es aplicable sin duda al movimiento del Convoy. En su visi贸n neoliberal de la libertad se ha perdido toda noci贸n de libertad inclusiva que se opone a los modos de supresi贸n autoritarios y antidemocr谩ticos como la concentraci贸n de riqueza y poder en manos de una elite financiera, el ascenso de un Estado punitivo, la pobreza masiva, la emergencia de una cultura de guerra, la devastaci贸n ecol贸gica y la criminalizaci贸n de problemas sociales como el sinhogarismo. Los y las manifestantes del Convoy no hablan de una libertad inclusiva, una libertad que defienda la sanidad universal, el refuerzo de los sindicatos obreros, la promulgaci贸n de leyes que protejan la seguridad en el trabajo y aseguren el cobro del salario durante las bajas por enfermedad, y la necesidad de prestaciones sociales y salariales para las personas desempleadas.

En esta forma de capitalismo, la libertad ha sido vaciada, desprovista de todo sentido de solidaridad social, obligando a las personas individuales a cargar con toda la responsabilidad sobre los problemas a que se enfrentan a pesar de no haberlos causado. Como observ贸 correctamente Zygmunt Bauman, la inseguridad existencial se agrava cuando 鈥渃ada persona tiene que hallar y aplicar ahora soluciones individuales a dificultades generadas por la sociedad鈥 cuando est谩 provista de instrumentos y recursos que son claramente insuficientes para la tarea鈥.

Los peligros del individualismo desenfrenado no pueden separarse de las luchas en torno a la libertad, especialmente cuando se convierte en una justificaci贸n para socavar la dependencia humana, el bien com煤n y el apoyo a la solidaridad mutua. La libertad, cuando se vincula con nociones neoliberales del individualismo, socava los v铆nculos humanos y dificulta tanto el reconocimiento como la pr谩ctica de la solidaridad. Este peligro se ha puesto de manifiesto cuando la invocaci贸n de la libertad en el movimiento del Convoy se utiliza para llamar a la resistencia frente a los esfuerzos de vacunaci贸n contra la covid-19 y la obligaci贸n de llevar mascarilla: una t谩ctica que esconde el apoyo a la derecha pol铆tica.

El vacun贸logo Peter Hotez se suma a esta opini贸n, se帽alando que en su mayor parte, el movimiento antivacunas y por la libertad a toda costa comete una 鈥渁gresi贸n a la ciencia鈥 y 鈥渆s un componente de un r茅gimen autoritario [propugnado por] su propio elenco de seudointelectuales鈥. Hotez deja claro que la invocaci贸n de la libertad para reforzar un movimiento antivacunas y anticient铆fico ha alimentado su degeneraci贸n en una 鈥渇uerza asesina鈥. Est谩 claro que este an谩lisis tambi茅n es aplicable al movimiento del Convoy.

Lo que Hotez y otros cr铆ticos del movimiento antivacunas, incluidas las manifestaciones del Convoy, no mencionan es que el neoliberalismo convierte lo social en biogr谩fico, convenciendo a煤n m谩s a los individuos de que no tienen la obligaci贸n de contribuir a la salud, la seguridad y las instituciones democr谩ticas que configuran la comunidad m谩s amplia. Quienes apoyan el movimiento del convoy han olvidado la relaci贸n que existe entre la libertad y el bien com煤n. El movimiento del convoy no lucha por la libertad, sino que es un intento de destruir la democracia en nombre de la libertad.

Henry A. Giroux es titular de la c谩tedra de Academia en el Inter茅s P煤blico del Departamento de Ingl茅s y Estudios Culturales de la Universidad McMaster. Es miembro del consejo de administraci贸n de Truthout.

12/02/2022

Truthout

Traducci贸n: viento sur

