El movimiento en defensa del ferrocarril ha realizado unas jornadas organizadas desde la Coordinadora estatal de defensa del ferrocarril p煤blico, social y sostenible y Alianza por el Clima, que han concluido con la elaboraci贸n de una hoja de ruta para pr贸ximas acciones y una concentraci贸n en la plaza de Espa帽a de Cuenca.

El movimiento en defensa del ferrocarril ha celebrado un encuentro estatal en Cuenca que ha servido para reorganizarse y elaborar una hoja de ruta de movilizaciones que llevar谩n a una semana de lucha descentralizada del 20 al 27 de noviembre en defensa de un tren p煤blico, social y sostenible que vertebre el territorio y enfr铆e el planeta.

Las jornadas, que comenzaron el pasado viernes y finalizaron el domingo con una concentraci贸n en la ciudad de Cuenca, sirvieron para reorganizarse y ampliar la red bajo el nombre de 鈥淭ren y Clima鈥, adem谩s de coincidir en la necesidad de realizar las m谩ximas alianzas posibles con grupos sociales y ecologistas para 鈥渉acer un frente com煤n contra la Espa帽a vaciada, la emergencia clim谩tica y en defensa del ferrocarril鈥 tal y como indica Juan Ram贸n Ferrandis, coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT quien particip贸 del encuentro.

La elecci贸n de Cuenca como sede de este encuentro no ha sido casual, ya que esta ciudad ya no cuenta con l铆neas de tren convencional despu茅s que hace dos meses cerraran la l铆nea que la comunicaba con Aranjuez y que el tramo que la un铆a con Utiel permanezca cerrado desde la tormenta Filomena en enero de 2021. Ferrandis explica que 鈥渘o es el primer caso, van a cerrar l铆neas como la de X脿tiva-Alcoi, Murcia-Cartagena-Lorca, Sagunto-Teruel, tambi茅n ha estado sin servicio de ferrocarril convencional Granada o los cierres que se est谩n dando en Almer铆a鈥. Adem谩s el coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT apunta que 鈥渟e ha producido una gran disminuci贸n de servicios en Galicia y el norte de Espa帽a, problemas en Castilla y Le贸n, Castilla La Mancha y Andaluc铆a, por no hablar de Extremadura que es un caso aparte鈥.

El encuentro ha servido para marcar un calendario de citas en el que destaca el 12 de noviembre, cuando pretenden realizar una 鈥済ran manifestaci贸n en Madrid, conjunta con los colectivos que denuncian la emergencia clim谩tica, coincidiendo con la celebraci贸n de la COP27 en Egipto鈥. Una semana despu茅s tendr谩 lugar una semana de lucha descentralizada con el objetivo de 鈥渞eivindicar el ferrocarril como la herramienta m谩s importante para ofrecer alternativas de movilidad sostenible, para luchar contra la Espa帽a vaciada y las diferencias sociales鈥 informa Ferrandis quien tambi茅n insiste en la propuesta de CGT de plantear una moratoria para la alta velocidad y que se realice una auditor铆a para conocer todo el dinero que se han gastado en ella.