Hace poco m谩s de una semana que concluyeron las elecciones presidenciales en Turqu铆a, el 28 de mayo pasado. La primera vuelta de las elecciones se celebr贸 el 14 de mayo, pero ni el actual presidente Recep Tayyip Erdogan ni el candidato de la oposici贸n Kemal Kili莽daro千lu lograron obtener la mayor铆a necesaria (m谩s del 50%) de votos para declarar un ganador. Tres semanas despu茅s, se celebr贸 la segunda vuelta de las elecciones, en la que Erdo千an y su gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) fueron reelegidos, lo que garantiza que su reinado de 20 a帽os sobre Turqu铆a continuar谩, al menos, hasta 2028, cuando se celebren las pr贸ximas elecciones presidenciales.

Los resultados de las elecciones supusieron un duro golpe para los votantes kurdos, que acudieron en masa a las urnas para echar a Erdo千an del poder: las encuestas en las regiones de mayor铆a kurda mostraron un evidente y pronunciado descenso del apoyo a Erdo千an. Pero la decepci贸n no viene s贸lo de los resultados en s铆, sino tambi茅n de la reacci贸n del mundo y de los medios de comunicaci贸n sobre esos resultados. Durante los meses previos a las elecciones, la pol铆tica turca y, en concreto, la cuesti贸n del estado de la 鈥渄emocracia turca鈥 recibi贸 bastante atenci贸n, con titulares como estos, difundidos por todos los medios de comunicaci贸n occidentales de renombre:

The Guardian: La elecci贸n de Turqu铆a no podr铆a ser m谩s dura: m谩s crueldad bajo Erdo臒an, o el retorno de la justicia y la esperanza

BBC: Elecciones en Turqu铆a: El rival de Erdogan, Kilicdaroglu, promete libertad y democracia

NPR: La victoria de Erdogan podr铆a ser fat铆dica para la democracia y el papel de Turqu铆a en el mundo

The Washington Post: Erdogan ha ganado en Turqu铆a. 驴Qu茅 hace ahora Occidente?

El art铆culo de The Washington Post, publicado el 30 de mayo, comienza diciendo: 鈥淓l presidente turco Recep Tayyip Erdo千an, que gan贸 otro mandato de cinco a帽os en las elecciones del fin de semana, es el tipo de aliado del que Washington y sus aliados occidentales desear铆an poder prescindir鈥.

I called Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu today to relay my congratulations on President Erdogan鈥檚 re-election. I look forward to our continued work with such a valued @NATO Ally and bilateral partner.

鈥 Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 30, 2023