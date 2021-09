–

De parte de Indymedia Argentina September 21, 2021 39 puntos de vista

El 15 de setiembre la central 煤nica de trabajadores del Uruguay, PIT-CNT convoc贸 a un paro general y una gran movilizaci贸n con la consigna 鈥淐on Artigas, 隆por las grandes mayor铆as nacionales! Que los m谩s infelices sean los m谩s privilegiados鈥. La exitosa concentraci贸n se llev贸 a cabo frente al Palacio Legislativo.

Por Nicol谩s Centuri贸n.

Los reclamos principales rezaban sobre la salud, por la vivienda digna y contra el hambre. 鈥淓s hora de que el gobierno se haga cargo鈥, cerraba la convocatoria. Miles llenaron las avenidas que desembocan en el Parlamento con caballos, banderas de Artigas, c谩nticos, pancartas y reclamos al gobierno.

El clima meteorol贸gico acompa帽贸 y el clima pol铆tico demuestra que el movimiento popular y sindical se est谩 consolidando y amalgamando. El rumbo es claro: resistir los embates del gobierno neoliberal y acumular fuerzas de cara al refer茅ndum de marzo de 2022 contra la Ley de Urgente Consideraci贸n (LUC) para frenar el ajuste a las clases postergadas.

Paralelamente al acto del PIT-CNT, el presidente Luis Lacalle Pou visit贸 la Expo rural del Prado, una convenci贸n de productos y animales que nuclea a los grandes terratenientes del campo. All铆, el presidente derechista cuestion贸 al paro argumentando que se 鈥渆st谩 frenando a parte del pa铆s鈥 y que el mismo es 鈥渦n paro pol铆tico鈥.

Curiosa intervenci贸n la de un presidente que se ha dedicado y ha vivido de la pol铆tica toda su vida. Esta sentencia con visos de antipol铆tica no es novedosa en un gobierno que un d铆a s铆 y otro tambi茅n intenta socavar al movimiento popular y sindical. El intento pretende despegar a la central sindical de sus reclamos y que pase a ser una mera contenci贸n instrumental y burocr谩tica entre los trabajadores y el ajuste de este gobierno.

En la Expo Prado lo esperaban los directivos de la Asociaci贸n Rural del Uruguay (ARU), el embajador de Israel y varios dirigentes y militantes del Partido Nacional. Vale recordar que el mandatario eligi贸 para el cierre de la Expo 2020 la frase que utiliza el movimiento de autoconvocados Un solo Uruguay: 鈥淭ranco y tranco. Yo estoy con el campo鈥. Eso tambi茅n es pol铆tica, eso es tener una postura y no es pecado ni tropel铆a.

Lacalle agreg贸 que su gobierno es 鈥渄e puertas abiertas鈥 y dijo que ha tenido m谩s reuniones con los sindicatos que con las c谩maras empresariales. Ante tal afirmaci贸n, que pretende mostrar un gobierno de di谩logo, es preciso puntualizar que los poderes econ贸micos concentrados forman parte de su gobierno y tienen representantes directos. No precisan reunirse, est谩n gobernando.

Colonos, peque帽os productores y trabajadores rurales tambi茅n se movilizaron en el paro que convoc贸 a miles desde distintos departamentos de todo el pa铆s, suceso que no ocurre asiduamente y que marca la pauta de que el descontento crece en todas las latitudes del suelo oriental.

Los reclamos puntuales en educaci贸n son por un presupuesto educativo del 6% del Producto Interno Bruto para la Administraci贸n Nacional de Educaci贸n P煤blica (ANEP) y la Universidad de la Rep煤blica; asegurar la alimentaci贸n de ni帽os y ni帽as a trav茅s de los comedores escolares; asegurar la continuidad del Programa de Maestros Comunitarios (PMC), y trabajar para cubrir todas las escuelas del pa铆s.

Asimismo, la creaci贸n de cargos para universalizar tres a帽os con grupos de hasta 25 ni帽os; la creaci贸n de cargos y ampliaci贸n de horario de auxiliares de servicio para cubrir a todas las escuelas; la recuperaci贸n del salario perdido; y un ajuste salarial del 100% del 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde el gobierno, el ministro de Educaci贸n y Cultura, Pablo da Silveira, critic贸 la medida porque considera que habr谩 鈥減roblemas鈥 para la 鈥渁limentaci贸n de miles de alumnos鈥. El jerarca dijo que tambi茅n habr谩 鈥渃ostos sociales鈥 en materia educativa, por la 鈥減茅rdida de aprendizaje鈥 para los alumnos que 鈥渉ace un a帽o y medio鈥 est谩n perdiendo horas a causa de la pandemia.

Silveira y Robert Silva (director de la Administraci贸n Nacional de Educaci贸n P煤blica, Anep) juegan un t谩ndem de cinismo tanto en redes sociales como en medios de comunicaci贸n. Sus pol铆ticas desde sus cargos han sido la de castigar y medrar a los sindicatos, retir谩ndolos de todo 谩mbito de decisi贸n, adem谩s de culparlos por falta de alimentaci贸n cuando hay un paro u otras medidas.

Lo que esconden las declaraciones de Da Silveira y Silva, es que desde que gobiernan y por recortes de presupuestos, las horas-aula se han reducido en un mill贸n, la alimentaci贸n escolar no siempre llega a tiempo y las porciones han mermado.

Gabriel Molina, dirigente del PIT-CNT, dijo que se trata de un paro especial porque incluye trabajadores de Montevideo y del interior. El sindicalista insisti贸 en romper con esa distinci贸n entre el campo y la ciudad: 鈥淓l campo no es el que el presidente abraza y defiende, hay otro campo que es el que no creci贸, que no ha tenido salario, al que no le quieren reconocer las ocho horas. Ese es el campo de los trabajadores, que mantiene el ganado para que otros se enriquezcan. Ese campo olvidado es el que sali贸 a la calle鈥.

Esta semana las c谩maras empresariales volvieron a la carga en su af谩n de aumentar su tasa de ganancia, proponiendo pagar salarios de un 70% del laudo estipulado por ley. Mientras tanto el salario real baj贸 un 3% seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica.

Ahora empieza la segunda ola de ajuste. Claro: hasta donde el movimiento popular lo permita.

Nicol谩s Centuri贸n. Licenciado en Psicolog铆a, Universidad de la Rep煤blica, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de C谩tedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda P煤blica (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2021/09/17/el-movimiento-sindical-uruguayo-y-una-demostracion-de-fuerza-esperanzadora/