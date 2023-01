–

De parte de A Las Barricadas January 4, 2023 210 puntos de vista

@BlackSpartak

Llevamos unos dos o tres a帽os viendo la construcci贸n de lo que se ha dado en llamar el Movimiento Socialista, un proceso plural con distintas vertientes y realidades seg煤n el territorio. Para quien no lo conozca, es el proceso de renovaci贸n del comunismo estatal, comenzando por su parte m谩s din谩mica: Euskal Herria.

Haciendo un repaso, tras la crisis de 2008 el Movimiento de Liberaci贸n Nacional Vasco entr贸 en crisis. Se dio una renovaci贸n por la base y en su liderazgo tom贸 el control un sector de clase media y de aristocracia obrera, que ha sido el que ha llegado a nuestros d铆as. La juventud de la Izquierda Abertzale (IA) sol铆a estar en los gaztetxes o en el movimiento estudiantil y juvenil. Precisamente en este sector se dio la ruptura que ha dado origen al Movimiento Socialista. Pero tenemos que tomar en cuenta otros factores que estaban ocurriendo en esos a帽os:

El fin de ETA, que contribuy贸 a relajar la persecuci贸n policial y pol铆tica contra el MLNV. A pesar de algunos montajes policiales y medi谩ticos, la represi贸n disminuy贸 visiblemente, aflojando el 鈥渃ierre de filas鈥 tradicional que caracterizaba la Izquierda Abertzale. La radicalizaci贸n de ELA y su consolidaci贸n como el mayor sindicato de izquierda transformadora no solo de Euskal Herria sino del Estado entero. Esa radicalizaci贸n incluso produjo que adelantara a LAB por la izquierda, quedando sujeta 茅sta 煤ltima a las din谩micas de la IA. El auge de las luchas en otros territorios. Para comenzar el 15M, pero para caracterizar el per铆odo, nos referiremos al Proc茅s Sobiranista de Catalunya.

Respecto a este punto, el de Catalunya, en sectores de la IA se vio con envidia c贸mo se hab铆a creado un movimiento de masas a favor de la independencia. Se fijaron que este movimiento era interclasista y aunaba muy distintos intereses que solo coincid铆an en la necesidad de la independencia.

Sin embargo, el Proc茅s Independentista fue derrotado en 2017, y en aquellos momentos saltaron todas las contradicciones a la vez. Se pudo ver la labor destructiva de los pol铆ticos catalanes que boicotearon el proceso desde dentro, mientras que de cara al exterior se proclamaban bien independentistas. Los enfrentamientos entre partidos independentistas fueron una constante y la sociedad que los apoyaba se fue desencantando con ellos.

Volviendo a Euskal Herria, en el II Congreso de Ernai de 2017, se present贸 una ponencia con el t铆tulo Kantauri, que pretend铆a restaurar la independencia de clase de la juventud vasca, sometida a los intereses de la clase media.

Como se ve, el malestar y la falta de referentes claros, se fragu贸 en los gaztetxes y gazte asanbladak de toda Euskal Herria. El MLNV ciertamente hab铆a sido siempre un movimiento con buenas escuelas de formaci贸n de cuadros. Adem谩s era un movimiento que estaba rodeado de revistas, colectivos o incluso organizaciones p煤blicas de car谩cter marxista leninista. Es decir, que el comunismo estaba normalizado a nivel est茅tico y pol铆tico dentro del MLNV. Cuando las nuevas generaciones que se sent铆an fuera de lugar en la IA tomaron conciencia, se adscribieron a ese marco ideol贸gico.

El anarquismo vasco no tuvo ninguna oportunidad de ocupar ese hueco. Primero porque hab铆a tenido tiranteces con los propios comunistas de la IA en la d茅cada anterior. Luego porque esta escena estaba muy centrada en las campa帽as antidesarrollistas o ecologistas y poco consegu铆a trascender fuera de ese 谩mbito. Por 煤ltimo, debido al car谩cter subcultural del anarquismo vasco en muchos lugares, lo hac铆a un mundo aparte respecto a sus vecinas. A nivel general el anarquismo en el estado espa帽ol tuvo una crisis el a帽o 2015-16 que vio desaparecer muchos colectivos. Su crisis coincidi贸 con la que vivieron los movimientos sociales en el estado.

Dif铆cilmente podr铆amos haber conectado (o siquiera tenidos en cuenta) con la gente procedente del campo marxista que estaba buscando nuevos referentes justo en aquellos a帽os. Eso s贸lo se podr铆a conseguir con un contacto directo, constante, honesto y de largo recorrido, demostrando una solidez y apertura de miras desde nuestro campo que no hemos tenido casi nunca fruto de nuestra cultura pol铆tica, centrada en nuestro propio movimiento y en la creaci贸n de formas de vida libres sin tomar en cuenta el contexto capitalista. Al no hacer una prioridad de la gestaci贸n de un proyecto revolucionario y socialista desde el anarquismo, dif铆cilmente se nos iban a acercar gentes formadas o socializadas en otros socialismos.

La cultura pol铆tica transmitida a la juventud abertzale le dio cierta solidez pol铆tica que fragu贸 en una nueva organizaci贸n, el Movimiento Socialista hacia el 2018. A partir de all铆 comenz贸 a desarrollar una estrategia y un programa netamente comunistas. Pronto cay贸 bajo su influencia Ikasle Abertzaleak, la rama estudiantil de la IA, y se desarroll贸 una nueva organizaci贸n feminista socialista, Itaia. Los encuentros se fueron haciendo cada vez m谩s masivos llegando a la creaci贸n de la Gazte Koordinadora Sozialista, GKS, en 2019, que ven铆a a reunir las gazte asanbladak bajo influencia comunista. Sus encuentros llamaron la atenci贸n, como el Gazte Topagune Sozialista de Altsasu de 2021 en el que hubo unos 2500 j贸venes de toda Euskal Herria.

Este proceso comenz贸 a llamar la atenci贸n en otros territorios del estado. En los Pa茂sos Catalans, tras el fiasco de 2017, el movimiento independentista sufri贸 una crisis pol铆tica. En su sector anticapitalista, la Esquerra Independentista, surgi贸 una disensi贸n que ped铆a regresar a las tesis marxistas, dejando aparcada moment谩neamente la reivindicaci贸n de la liberaci贸n nacional. Por tanto, se ha producido un abandono de la tesis tradicional de la Esquerra Independentista, la Unidad Popular.

La ruptura no se ha dado de una forma muy pac铆fica, quiz谩 como la mayor铆a de rupturas, pero ha generado un nuevo movimiento vehiculado a trav茅s de la revista Horitz贸 Socialista. Diversas asambleas de Arran, la organizaci贸n juvenil, del SEPC, la organizaci贸n estudiantil, y algunas personas procedentes de Endavant, comenzaron a engrosar esa tendencia, que a煤n no tiene una estructura demasiado s贸lida.

Otro de los procesos es el Encuentro por el Proceso Socialista (EPS) de Castilla, que ha llevado a cabo presentaciones en Madrid, Burgos y Valladolid. El EPS toma de referente el trabajo hecho en Euskal Herria por el GKS. Aunque con caracter铆sticas propias. Algunas militantes que proceden del anarquismo ven este proceso como una reconstrucci贸n del espacio pol铆tico de la Autonom铆a de los 90, que pudo aunar en un mismo movimiento marxistas y anarquistas.

En Arag贸n, Purna tom贸 esta l铆nea hace tiempo, como proceso de renovaci贸n ante la crisis que sufri贸 el aragonesismo de izquierdas cuando surgi贸 Podemos en 2014. En Galicia est谩 dando sus primeros pasos un proceso similar al castellano tomando como referencia el GKS. En este caso pivotan hacia este proceso militantes que han estado en otras organizaciones de car谩cter marxista de liberaci贸n nacional galega.

Como puntos caracter铆sticos, todos estos procesos que empezar谩n pronto a formar parte del mismo espacio pol铆tico, en cuanto se coordinen. Demandan la independencia pol铆tica de la clase trabajadora, esto es, que los liderazgos surjan del propio movimiento obrero y no de las universidades o de entornos acomodados, tal como hemos visto en muchos partidos de izquierda en las 煤ltimas d茅cadas. En esto el anarquismo no puede estar m谩s de acuerdo. Otro de los caballos de batalla del MS es su cr铆tica a la socialdemocracia y su nefasta influencia en la sociedad actual y en los movimientos revolucionarios. 隆Qu茅 nos van a contar! Llevamos escribiendo sobre ello en la prensa libertaria desde 1874.

El Movimiento Socialista vasco est谩 creando los Consejos Socialistas, como organismos de direcci贸n pol铆tica y estrat茅gica del proletariado. En otras palabras, vienen a ser como el embri贸n del partido comunista que pretenden construir. Estos organismos tambi茅n pretenden controlar el proceso econ贸mico. Dicen que el futurible partido comunista no debe ser un partido m谩s de la lucha parlamentaria sino un 鈥渆mbri贸n de estado鈥 que desarrollar谩 sus propias fuerzas para expropiar el capital. No se concreta si lo har谩n a trav茅s de cooperativas o si est谩n hablando de construir una econom铆a propia al margen del capitalismo hasta tener la fuerza suficiente para expropiar las empresas.

Estos movimientos son un esfuerzo de delimitar la ideolog铆a y la l铆nea pol铆tica (el comunismo a trav茅s de la revoluci贸n socialista) para evitar que se den distintas t谩cticas en su seno. Ponen mucho 茅nfasis, en especial el MS vasco, en la centralizaci贸n organizativa.

Ante esto tenemos que decir que antiguas personas militantes del movimiento libertario han ingresado en estas iniciativas. Hu茅rfanas de organizaci贸n, se meten donde ven posibilidades. En ciertos casos siguen opinando que estos procesos est谩n en construcci贸n y que podr谩n aportar su granito de arena para que no se conviertan en partidos leninistas al uso. Sin embargo, hay que decir que el peso simb贸lico que tiene el leninismo entre los cuadros del MS har谩 extremadamente complicado que cualquiera de estas organizaciones derive hacia la autonom铆a o el consejismo. Al fin y al cabo, gran parte de su militancia viene de la cultura comunista tradicional, aunque estuviera filtrada por los movimientos de liberaci贸n nacional. Su proyecto es renovar el panorama internacional de partidos comunistas, y construir el estado socialista. M谩s claro, agua.

Otro de los aspectos que destacan es la masividad que alcanza en Euskal Herria. Eso lo hace un movimiento 煤nico en Europa Occidental. Como matizaci贸n podr铆amos decir que, aunque es cierto que en Euskal Herria el Movimiento Socialista alcanza niveles cuantitativos muy importantes, tambi茅n hay que reconocer que es una escisi贸n de un movimiento que ya era de masas. La gente que hoy se une al MS sin duda se habr铆a unido al MLNV diez a帽os antes. Habr谩 que ver si llegan a nuevos sectores de la sociedad vasca o si se produce un estancamiento en los pr贸ximos a帽os.

El anarquismo social y organizado en el estado se ha visto reducido hist贸ricamente a los sindicatos y a peque帽as entidades sociopol铆ticas de corto recorrido. Es en la 煤ltima d茅cada cuando han surgido intentos m谩s s贸lidos de crear organizaciones libertarias tales como Apoyo Mutuo, Embat, la FEL o algunas federaciones anarquistas de car谩cter local y regional y varios colectivos de todo el estado. Nunca han gozado de un gran apoyo num茅rico puesto que el perfil habitual de la militancia anarquista ha sido en las 煤ltimas d茅cadas muy poco proclive a la organizaci贸n. Y cuando se organiza es para temas muy puntuales dada la gran diferencia de criterios que tenemos como punto de partida.

Resulta cuanto menos curioso que personas que no han querido ingresar en nuestras organizaciones por no considerarlas 煤tiles o lo bastante buenas, ahora entren ingresando en organizaciones comunistas 鈥 as铆 como hace una d茅cada otras personas de ideas libertarias como ellas ingresaban en la CUP o en Podemos. 驴Es algo generacional? 驴Tal vez cuando se llega a una edad te planteas que lo nuestro no tira y te vas a lo del vecino en vez de intentar mejorar lo nuestro? 驴Tan dif铆cil es crear un movimiento libertario potente?

En el estado espa帽ol, el papel de organizaci贸n pol铆tica dentro del campo anarquista lo ha ocupado el anarcosindicalismo. Esto le ha tra铆do ciertos problemas al confundirse sindicatos con colectivos libertarios, cosa que ha dado pie a no pocos conflictos internos. El anarcosindicalismo ha sido una rareza en el ecosistema de la izquierda anticapitalista. Es un proyecto pol铆tico que se entend铆a a s铆 mismo como autosuficiente. Por tanto, la pol铆tica de alianzas ha solido ser inexistente en los periodos de debilidad del anarquismo (a帽os 80 y 90). Ahora se elaboran alianzas con otros sindicatos para cuestiones reivindicativas y defensivas, pero no para construir una hipot茅tica sociedad postcapitalista o una revoluci贸n social, en parte porque nadie m谩s en la izquierda piensa como el anarcosindicalismo (o sea, que los sindicatos sean la columna vertebral de la sociedad postrevolucionaria y gestionen la vida social, la econ贸mica y la pol铆tica).

Si el anarquismo sociopol铆tico tiene alguna funci贸n hoy en d铆a es precisamente la de conectar estas estructuras sindicales que ya existen con otros movimientos no orientados hacia las ideas anarquistas como podr铆a ser el feminismo, el ecologismo, el movimiento por la vivienda o los movimientos contra la crisis que puedan surgir. Es imprescindible generar un espacio pol铆tico propio para no depender de intereses ajenos como los del Movimiento Socialista que, a poco que se desarrolle, promover谩 el desprecio hacia nuestras ideas-fuerza y nuestras t谩cticas.

Y resulta curioso que lo que pide el nuevo Socialismo Revolucionario, la independencia pol铆tica de la clase obrera, es algo que damos por sentado en nuestras organizaciones sindicales: si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti.

El consejo es que aprendamos c贸mo han construido su espacio pol铆tico. Lo cierto es que es para quitarse el sombrero en el caso vasco. En otros lugares todo est谩 por construir, y seguro que podemos aprender muchas cosas. Sin embargo, nuestro proyecto anarquista requiere de conjuntar militantes que est茅n en el anarcosindicalismo con otras que est茅n en la econom铆a social y solidaria, con otras que est茅n en los movimientos sociales o en otras experiencias de vida comunitaria y asociativa.

Se nos abre un per铆odo de crecientes incertezas porque el capitalismo global est谩 en crisis. Los periodos de crisis del sistema siempre han beneficiado la aparici贸n de corrientes contestatarias, que plantean cambios radicales en las relaciones sociales. Tenemos que edificar nuestro movimiento pensando en ganar la hegemon铆a en nuestro territorio, y eso comienza con la intervenci贸n en la sociedad. Esto implica un cambio de paradigma importante respecto a los 煤ltimos a帽os. Aunque no lo consigamos, el hecho de intentarlo y basar nuestra acci贸n en eso precisamente, ya es un salto cualitativo enorme.

El anarquismo social y organizado tiene proyecto, programa y organizaci贸n y est谩 conectado a escala internacional. Si bien no lo ha sabido transmitir de forma masiva o lo bastante atractiva, y ese es su punto d茅bil. Por ello, hay quienes se suman a proyectos de econom铆a social y solidaria, de barrio, ecosocialistas, comunalistas o confederalistas democr谩ticos, partiendo de principios libertarios pero en movimientos que no se reivindican como anarquistas. Por ello debemos fortalecer nuestras estructuras, porque haremos cosas importantes cuando tengamos un tama帽o importante. Sin duda ese camino lo recorreremos con estos movimientos nuevos, aut茅nticos compa帽eros de ruta del anarquismo social y del anarcosindicalismo para construir la sociedad igualitaria y libertaria del ma帽ana.

Pero para no perdernos, necesitamos esas organizaciones estrat茅gicas que analizan la realidad, leen la coyuntura, que parten de los principios y de la memoria hist贸rica libertaria, que tienen claro el objetivo del comunismo libertario, y que le proponen a todos los movimientos populares unas t谩cticas y estrategias concretas para avanzar hacia nuestro modelo de socialismo, no siempre compatible con el que se proponga desde el Movimiento Comunista. Podemos considerarlo un soplo de aire fresco en el panorama marxista, 煤ltimamente muy escorado hacia las ideas reaccionarias.

Por nuestra parte, tengamos claro que la fuerza est谩 en la organizaci贸n. El proceso org谩nico iniciado por otros sectores debe repercutir -para bien- tambi茅n en el anarquismo.