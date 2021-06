–

Introducci贸n a la edici贸n latinoamericana del libro de Istv谩n M茅sz谩ros, “M谩s all谩 del Capital” (https://lahaine.org/fI95). Rochester, Inglaterra, enero de 2000

Es f谩cil entender, entonces, que la 煤nica soluci贸n viable a las contradicciones del capitalismo es una alternativa socialista radical al modo de control social metab贸lico del capital.

Esto requiere una alternativa hegem贸nica que no se confine a las limitaciones del orden existente. No debemos ser dependiente del “objeto de su negaci贸n” (tal como ha sucedido en el pasado) porque las negaciones, por s铆 mismas, no son suficientes.

Los enormes desaf铆os que aparecen en el horizonte hay que afrontarlos con todos los medios a nuestro alcance formulando una alternativa en positivo que debe encarnarse en un movimiento socialista radicalmente reconstituido.

La viabilidad del 茅xito es vital para la acci贸n transformadora. Por tanto, para definir, como ir positivamente m谩s all谩 del capital deber铆amos prestar atenci贸n a las dolorosas lecciones del colapso del llamado “socialismo realmente existente” y a la experiencia de los partidos de los trabajadores

1. El trabajo a la defensiva

La constituci贸n, urgentemente necesaria, de una alternativa radical al modo de reproducci贸n metab贸lica social del capital no puede tener lugar sin una reevaluaci贸n cr铆tica del pasado y del fracaso de la izquierda hist贸rica.

Las perspectivas enunciadas por Karl Marx, all谩 por 1847, era b谩sicamente que la asociaci贸n en sindicatos y en partidos pol铆ticos, de la clase trabajadora, se iba a desplegar en paralelo al desarrollo industrial en los pa铆ses capitalistas: “El grado en que han avanzado los sindicatos y la conciencia pol铆tica marca claramente el rango que ocupa cada pa铆s en la jerarqu铆a del mercado mundial. Inglaterra, cuya industria ha alcanzado el mayor grado de desarrollo, tiene m谩s y mejores organizaciones de la clase obrera. (1)

M谩s adelante Marx agrega : 芦En el curso de su desarrollo la clase obrera sustituir谩 a la vieja sociedad civil por una asociaci贸n que excluir谩 las clases y su antagonismo. No habr谩 poder pol铆tico propiamente dicho, porque el llamado poder pol铆tico es, precisamente, la expresi贸n oficial del antagonismo en la sociedad civil”. (2)

Sin embargo, al contrario de lo que esperaba Marx, en su desarrollo hist贸rico la clase obrera se fragment贸 en una diversidad de sindicatos (3), hecho que inevitablemente afect贸 al movimiento socialista, incluida a su dimensi贸n pol铆tica. Tanto es as铆, que un siglo y medio despu茅s, este asunto es todav铆a uno de los problemas m谩s importantes del movimiento obrero (tendr谩 que ser resuelto en alg煤n momento, ojal谩, en un futuro no muy lejano).

El movimiento obrero no pudo evitar ser sectorial y fragmentado, en sus inicios. Como se suele afirmar, no fue simplemente de una estrategia equivocada, hubo en este proceso factores de car谩cter objetivo. Esto elementos, entre otros, es la disparidad objetiva del desarrollo capitalista. A pesar de la abrumadora tendencia hacia la concentraci贸n monop贸lica, el desarrollo m煤ltiple ha estado en la base de la organizaci贸n del capital, por esta raz贸n, la “pluralidad en el sector trabajo” no pudo ser suprimida en el proceso de reproducci贸n metab贸lica social del capital.

Aunque el capitalismo transforma al trabajo en su antagonista irreconciliable, al mismo tiempo intenta transformar a los trabajadores en empleados d贸ciles: el capital busca permanentemente legitimar el sistema, desde ese absurdo llamado 芦capitalismo popular禄 hasta al expolio directo y global de la mano de obra. Lo hace con la falsa pretensi贸n de constituir la encarnaci贸n de los 芦verdaderos intereses禄 de las clases trabajadoras.

Hist贸ricamente, el car谩cter sectorial y fragmentado del movimiento obrero se combin贸 con una articulaci贸n pol铆tica a la defensiva. Los primeros sindicatos – de los cuales surgieron los partidos pol铆ticos – centralizaron el poder y lo traspasaron de las asociaciones locales a las centrales sindicales por sector.

De esta manera, el movimiento sindical original se constituy贸 como una organizaci贸n de car谩cter sectorial y a la defensiva. La l贸gica interna del desarrollo del movimiento, junto con la centralizaci贸n consolid贸 las pol铆ticas defensivas (los luditas, parientes lejanos del sindicalismo, intentaron hacer lo mismo en una forma destructiva).

La consolidaci贸n de las pol铆ticas defensivas, parad贸jicamente, represent贸 un avance, porque a trav茅s de los sindicatos, el factor trabajo se convirti贸 en un interlocutor del capital, sin dejar de constituir, objetivamente, su antagonista estructural. Con la posici贸n a la defensiva, se obtuvieron ventajas para algunos sectores de los trabajadores. Esto fue posible por la r谩pida expansi贸n del capital, una din谩mica que le permiti贸 a los propietarios responder a ciertas demandas de los sindicatos, que articulados a la defensiva operaron y operan dentro del sistema, como interlocutores legalmente constituidos y regulados por el Estado.

El desarrollo del “Estado de Bienestar” constituy贸 la expresi贸n m谩s avanzada de esta l贸gica, viable, como sabemos, para un n煤mero muy limitado de pa铆ses. El surgimiento del llamado Estado de Bienestar, fue limitado tanto por condiciones favorables que permitieron la expansi贸n del capital, como porque su implantaci贸n real ha sido s贸lo transitoria. Que hoy en d铆a la 芦derecha radical禄 abogue por la cancelaci贸n total del Estado de Bienestar, es precisamente la consecuencia de la desaparici贸n de una situaci贸n favorable para el capital y tambi茅n de una crisis estructural del sistema en su conjunto.

Con la constituci贸n de los partidos pol铆ticos de los trabajadores, la actitud defensiva del movimiento fue a煤n mayor. Los sindicatos y los partidos se apropiaron del derecho a la toma de decisiones, fen贸meno que ya se vislumbraba en la “sectorialidad centralizada” de los primeros sindicatos. Por otra parte, la actitud defensiva se ha visto agravada por el modo de operaci贸n adoptado por los partidos pol铆ticos (especialmente por la socialdemocracia), que obtuvieron ciertos 茅xitos a costa de descarrilar y desviar al movimiento socialista de sus objetivos originales.

A cambio de la aceptaci贸n dentro del sistema se volvi贸 pr谩cticamente ilegal emplear el 芦brazo sindical禄 con fines pol铆ticos. Esta 芦comprometida restricci贸n禄, fue aceptada por los partidos obreros, condenando as铆 a la impotencia el papel combativo de los trabajadores.

En estas condiciones el capital, gracias a su supremac铆a estructuralmente asegurada, han seguido siendo la fuerza extra-parlamentaria que domina el parlamento desde fuera y a su antojo. La situaci贸n no fue mejor para los trabajadores en las sociedades post-capitalistas, el estalinismo control贸 los sindicatos para transformarlos en “correas de transmisi贸n” del gobierno.

Comprensiblemente, en vista de nuestra experiencia hist贸rica (que involucr贸 a las dos tipolog铆as de partidos pol铆ticos obreros) en el futuro no se podr谩 rearticular de manera radical el movimiento socialista si no hay una coordinaci贸n total del 芦brazo sindical” y su 芦brazo pol铆tico禄, otorgando, eso si, un poder de decisi贸n los trabajadores, que deber铆an implicarse directamente en la pol铆tica. Esto significa que estos partidos pol铆ticos deber铆an act煤ar en los conflictos laborales como antagonistas intransigentes ante el capital, asumiendo responsabilidades en la lucha dentro y fuera del parlamento.

A lo largo de su dilatada trayectoria, el movimiento obrero sigui贸 siendo sectorial y defensivo. En verdad, estas dos caracter铆sticas han constituido un aut茅ntico c铆rculo vicioso. Los trabajadores, con una pluralidad internamente dividida no pudo salir de las paralizantes restricciones sectoriales porque su movimiento est谩 articulado defensivamente. Y viceversa, no ha podido superar las serias limitaciones de su actividad defensiva porque hasta el presente ha seguido siendo sectorial en su articulaci贸n sindical y pol铆tica.

Al mismo tiempo, para cerrar el c铆rculo vicioso, el papel defensivo asumido por el trabajo ofreci贸 una irreflexiva legitimidad al modo de control metab贸lico social del capital. Por omisi贸n, la postura defensiva permiti贸 expl铆cita o t谩citamente la aceptaci贸n del orden socioecon贸mico y pol铆tico establecido. Adem谩s, fue aceptado como marco necesario y pre-requisito para conquistar derechos que, al mismo tiempo, han legitimado el capital.

Esto equivale a una suerte de auto-represi贸n, para el deleite de las 谩vidas personificaciones del capital. Ha representado una autocensura inexorable, que, junto a una indolencia estrat茅gica, contin煤a paralizando al movimiento obrero.Incluso, hoy en d铆a, esta ceguera estrat茅gica aqueja a los m谩s radicales de la izquierda hist贸ricamente organizada, esto sin mencionar a los reformistas, ahora completamente domesticados e integrados. En la medida, que la posici贸n defensiva de este “socio racional del capital” pudiera producir ganancias, la autoproclamada legitimidad del marco normativo pol铆tico ha permanecido incuestionable.

Sin embargo, una vez que el capital, bajo la presi贸n de su crisis estructural, ya no puede conceder nada significativo a su 芦socio racional禄, sino que, por el contrario, tambi茅n tiene que retirar sus pasadas concesiones y atacar los cimientos del Estado de Bienestar, el orden pol铆tico establecido ha ido perdiendo legitimidad y, al mismo tiempo, ha puesto al descubierto la insostenibilidad de la postura defensiva de las organizaciones de los trabajadores.

La 芦crisis de la pol铆tica禄 -que hoy no niegan ni los apologistas del sistema- representa una profunda crisis de legitimidad del modo de reproducci贸n metab贸lico social establecido y su marco de control pol铆tico. Esto ha producido una ofensiva de las ideas socialistas, incluso en los pa铆ses m谩s avanzados del capitalismo, (4) aunque los reformistas sigan favoreciendo el mantenimiento del orden existente… y esto a pesar de la evidente incapacidad de este orden para mantener “el estado de bienestar”,

Hoy, el llamado 芦nuevo laborismo 禄 (y todas sus variantes socialdem贸cratas) es el facilitador de la 芦entrega de los bienes p煤blicos禄 a los intereses del capital; estos 芦socialdem贸cratas禄, al defender c铆nicamente esta “entrega de bienes” defienden un sistema que tiene m谩rgenes de viabilidad cada vez m谩s estrechos.

En esta versi贸n de la socialdemocracia los intereses de la clase trabajadora son completamente ignorados ya que donde est谩n en el gobierno utilizan todo el poder del Estado para apoyar la embestida del capital hacia una precarizaci贸n masiva del trabajo. (5) Entre otras muchas otras razones, por esto, hoy una ofensiva socialista no puede ser reemplazada por ninguna variante que mantenga una postura defensiva de los trabajadores organizados.

En estas condiciones, no es de extra帽ar que los socialdem贸cratas vuelvan a refugiarse en el canto de sirena del keynesianismo apelando al viejo esp铆ritu del “consenso” y del “desarrollo”. Este ser铆a su “remedio” para la crisis. Hoy, sin embargo, esa canci贸n suena muy desafinada. Desde fondo de la tumba del keynesianismo -cultivado por todas las variedades socialdem贸cratas existentes- emerge un inevitable y fatal contraste; ya no existen las condiciones que una vez permitieron las pol铆ticas keynesianas.

Luigi Vinci, un destacado marxista italiano, ha se帽alado acertadamente que la organizaci贸n aut贸noma de las fuerzas socialistas radicales se ve 芦fuertemente obstaculizada por un vago keynesianismo de izquierda cuya posici贸n central est谩 ocupada por una palabra m谩gica: progresismo. (6)

La noci贸n de 芦desarrollo禄 del progresismo, que en el apogeo del keynesianismo no se pudo acercar ni un cent铆metro a una alternativa socialista , porqu茅 siempre ha dado por sentada al capitalismo como su marco rector.. El keynesianismo, incluso en su variedad 禄 keynesiana de izquierda禄, est谩 situado dentro del sistema del capital y se ha sostenido pol铆ticamente el llamado “mal menor”

El keynesianismo por su propia naturaleza es circunstancial y opera siempre dentro de los par谩metros estructurales del capital independientemente de que las circunstancias imperantes. Aunque en sus or铆genes, el keynesianismo trat贸 de ofrecer una alternativa a la “l贸gica del stop-and-go” gestionando las dos fases ( desarrollo y crisis del sistema) de forma “equilibrada” no tuvo 茅xito debido a la naturaleza misma del marco regulatorio del estado capitalista. La duraci贸n inusual de la expansi贸n keynesiana de posguerra – limitada a un pu帽ado de pa铆ses capitalistas avanzados – se debi贸 en gran medida a las condiciones favorables para la reconstrucci贸n en la posguerra y a la posici贸n dominante asumida por un complejo industrial-militar financiado por el estado.

En contraste, la fase correctiva adquiri贸 la forma severa e insensible del 芦neoliberalismo禄 en el Reino Unido, ya bajo el gobierno laborista de Harold Wilson. La excepcional duraci贸n de la fase neoliberal (hasta ahora mucho m谩s prolongada que la fase keynesiana y todav铆a sin un final a la vista), se ha perpetuado bajo la atenta mirada de gobiernos tanto conservadores como socialdem贸cratas.

En otras palabras, la severidad antilaboral y su alarmante duraci贸n -practicado por gobiernos que se supon铆a que estaban en lados opuestos – solo es comprensible porque el neoliberalismo es una manifestaci贸n de la crisis estructural del capital. El hecho que algunos te贸ricos racionalicen la brutal longevidad de la fase neoliberal como 芦un largo ciclo descendente禄, que ser铆a seguido por una “largo ciclo expansionista”, s贸lo subraya la total incapacidad del “pensamiento estrat茅gico” reformista para comprender la naturaleza de las tendencias en acci贸n.

As铆, dada la crisis estructural del sistema de capital, si un vuelco pudiera traer de vuelta, por un momento, alguna forma de gesti贸n financiera keynesiana, este cambio tendr铆a una duraci贸n extremadamente limitada, debido a la total ausencia de las condiciones materiales para dilatarse por el tiempo, esto, incluso en los pa铆ses capitalistas dominantes.

Y a煤n m谩s importante, este renacimiento econ贸mico limitado no ofrece nada de nada a una alternativa socialista. Ser铆a absolutamente imposible construir una alternativa estrat茅gica viable al modo capitalista mediante una pol铆tica modulada para la gesti贸n del sistema ; una pol铆tica economia que necesita de la expansi贸n y de la acumulaci贸n del capital como condici贸n previa de su funcionamiento.

2. La necesidad de reconstituir la unidad de las esferas material reproductiva y pol铆tica

Como sabemos, las limitaciones sectoriales y la actitud defensiva no pudieron superarse por la centralizaci贸n de lo sindical y de la pol铆tica. Este fracaso hist贸rico se ha visto acentuado por la globalizaci贸n transnacional del capital . Y tal como est谩n las cosas, el movimiento de los trabajadores ha ha encontrado una respuesta adecuada. Es necesario recordar que, en el transcurso del 煤ltimo siglo y medio, se han fundado no menos de Cuatro Internacionales en un intento por crear la necesaria unidad internacional del trabajo. Sin embargo, ninguna de estas cuatro organizaciones se acerc贸 a sus metas y mucho menos, a cumplirlas.

No es posible comprender esto en t茅rminos de “traiciones” porque esta visi贸n elude el problema y pasa por alto las determinaciones objetivas que debemos tener en cuenta si queremos remediar la situaci贸n en el futuro. De lo contrario, seguir谩 sin explicarse las circunstancias reales que favorecieron los descarrilamientos y traiciones durante un largo per铆odo hist贸rico.

El problema fundamental es que la pluralidad sectorial del trabajo est谩 铆ntimamente ligada a la pluralidad de los capitales estructurados jer谩rquicamente, tanto dentro de cada pa铆s como a escala global. Si no fuera por esto, ser铆a mucho m谩s f谩cil concebir la constituci贸n exitosa de la unidad internacional del trabajo contra el capital.

El lamentable hecho hist贸rico, que, en los grandes conflictos internacionales, las clases trabajadoras europeas se alinearon con los explotadores, en lugar de volver sus armas contra sus propias clases dominantes (como los marxistas los invitaron a hacer) encuentra el fundamento material en la contradictoria relaci贸n de poder a la que nos referimos aqu铆, y no puede reducirse s贸lo a una cuesti贸n de “claridad ideol贸gica”.

Por la misma raz贸n, quienes esperan un cambio radical sobre la base de la unificaci贸n del capital globalizado y una supuesta “gobernanza global” – que ser铆a confrontado , teoricamente, por un frente de los trabajadores unido en el plano internacional – est谩n condenados a la decepci贸n. El capital no har谩 nada que 芦favorezca禄 la organizaci贸n de los trabajadores, por la sencilla raz贸n que no puede.

La articulaci贸n jer谩rquica y conflictiva del capital sigue siendo el principio estructurante general del sistema, por muy grandes y gigantescas que sean sus unidades constituyentes. Esto se debe a la naturaleza intr铆nseca de los procesos de toma de decisiones. Debido al antagonismo estructural irreconciliable entre capital y trabajo, las organizaciones de los trabajadores deben ser excluidos categ贸ricamente de la toma de decisiones importantes. Esto funciona as铆 incluso en el “microcosmos” de las unidades productivas particulares. No es posible que el capital, como poder de decisi贸n enajenado, funcione sin que sus decisiones sean absolutamente incuestionables.

Es por eso que la toma de decisiones del capital -en todas las variedades conocidas y posibles- adquiere un modo de gesti贸n autoritaria de los pies a la cabeza. Es comprensible, entonces, que todo lo que se diga sobre que los trabajadores “participan禄 en las empresas pertenece al 谩mbito de la pura ficci贸n, si no a un deliberado camuflaje del estado real de las cosas.

Esta incapacidad para compartir el poder, determinado estructuralmente, explica porqu茅 los desarrollos monopol铆sticos en el siglo XX tuvieron que asumir la forma de adquisiciones 芦hostiles禄 (hoy omnipresentes en una escala global). (7) La misma incapacidad explica el hecho que la globalizaci贸n sigue produciendo gigantes corporaciones transnacionales y no m煤ltiples empresas nacionales, a pesar de la conveniencia, ideol贸gicamente necesaria, de este 煤ltimo modelo.

Es posible que en el futuro haya m谩s de un intento por rectificar esta situaci贸n mediante la creaci贸n empresas ajustadas al paradigma capitalista de la competencia. Sin embargo, incluso en esa circunstancia, las “futuras” multinacionales s贸lo podr谩n funcionar en ausencia de conflictos entre los intereses de los componentes nacionales y de las grandes multinacionales.

La historia reciente demuestra que una vez que surgen estos conflictos, las “directivas colaborativas” se vuelven insostenibles y el proceso de toma de decisiones debe revertirse a la variante autoritaria habitual, bajo el peso opresor del miembro m谩s fuerte. Este problema es, adem谩s, inseparable de la relaci贸n de las capitales nacionales con su propia fuerza de trabajo, que siempre permanece estructuralmente antag贸nico y conflictivo.

En consecuencia, en una situaci贸n de conflicto, ning煤n capital nacional puede permitirse estar en desventaja por decisiones que favorezcan a la fuerza de trabajo rival y, por implicaci贸n, a su propio antagonista en el capital nacional rival. El ilusorio 芦gobierno mundial禄 bajo el dominio del capital s贸lo ser铆a factible si se pudiera encontrar una soluci贸n viable a un problema inviable. Pero, ning煤n gobierno y mucho menos un “gobierno mundial”, es factible sin una base material bien establecida y que funcione de manera eficiente.

La idea de un gobierno mundial implicar铆a como base material la eliminaci贸n de todos los antagonismos materiales en la constituci贸n global del sistema. En consecuencia, la gesti贸n armoniosa de la reproducci贸n metab贸lica social por parte de 芦un monopolio global indiscutido禄 (que abarcar谩 todas las facetas de la reproducci贸n social) es una incongruencia real y completamente imposible.

La dominaci贸n autoritaria del mundo por un pa铆s imperialista hegem贸nico de forma permanente es igualmente absurda e insostenible en el tiempo. S贸lo un modo de reproducci贸n metab贸lico social socialista genuino puede ofrecer una alternativa a estas soluciones de pesadilla.

Otra determinaci贸n vital que tenemos que afrontar, por inquietante que sea, se refiere a la naturaleza de la esfera pol铆tica y de los partidos que la integran. La centralizaci贸n sectorial de los sindicatos se debi贸 en gran parte al modo de funcionamiento de los partidos pol铆ticos dentro del estado capitalista, que al fin de cuentas representa la estructura general del mando pol铆tico del capital.

As铆, todos los partidos pol铆ticos obreros, incluidos los leninistas, tuvieron que reflejar la estructura pol铆tica subyacente (el estado capitalista burocratizado) a la que estaban sujetos. Lo problem谩tico de todo esto fue que el reflejo pol铆ticamente obligatorio del principio de estructuraci贸n del adversario no pudo dar lugar a una forma alternativa practicable. Los partidos pol铆ticos obreros no pudieron elaborar una alternativa porque se centraron exclusivamente en la dimensi贸n pol铆tica del adversario y, por tanto, siguieron dependiendo del objeto de su negaci贸n.

La dimensi贸n vital faltante, que los partidos pol铆ticos no han podido proporcionar, ha sido cubierta por el capital no s贸lo con el comando pol铆tico sino tambi茅n como un regulador metab贸lico social del proceso de reproducci贸n material, proceso que en 煤ltima instancia determina tambi茅n la dimensi贸n pol铆tica. Esta correlaci贸n del capital entre su dimensi贸n pol铆tica y la dimensi贸n reproductiva material es lo que explica por qu茅, en tiempos de grandes crisis socioecon贸micas y pol铆ticas, asistimos a cambios peri贸dicos del r茅gimen pol铆tico que van desde la democracia parlamentaria al autoritarismo extremo.

De hecho, los procesos metab贸licos sociales en turbulencia requieren tales cambios y, a su debido tiempo, producen un retorno al marco pol铆tico regulado por reglas democr谩ticas formales, que mantiene la base social metab贸lica del capital reconstituido y consolidado. Dado que el capital tiene el control de todos los aspectos vitales del metabolismo social, puede permitirse definir la esfera de la legitimidad pol铆tica como un asunto estrictamente formal y, por tanto, excluir a priori la posibilidad de ser cuestionado leg铆timamente en la esfera sustantiva de la reproducci贸n socioecon贸mica.

Al ajustarse a estas determinaciones, el trabajo como antagonista del capital realmente existente es condenado a la impotencia permanente. La experiencia hist贸rica post-capitalista nos ofrece una advertencia muy triste sobre esto, que tiene que ver con una forma equivocada de diagnosticar y abordar los problemas fundamentales del orden social negado.

El sistema de capital est谩 construido con componentes incorregiblemente centr铆fugos, complementado con una dimensi贸n cohesiva y esta dimensi贸n no es s贸lo el poder subyugante de la “mano invisible”, sino tambi茅n, por las funciones legales y pol铆ticas del estado moderno. El fracaso de las sociedades post-capitalistas fue un intento de abordarlo a trav茅s de una reestructuraci贸n interna. La eliminaci贸n de las personificaciones capitalistas privadas del capital no pudo, por tanto, cumplir su papel, ni siquiera como primer paso en el camino hacia la prometida transformaci贸n socialista. En la pr谩ctica la naturaleza centr铆fuga del sistema negado fue preservada en alguna medida por la imposici贸n de un control pol铆tico centralizado. De hecho, el sistema metab贸lico social se volvi贸 m谩s incontrolable que nunca como resultado de la incapacidad de reemplazar productivamente la 芦mano invisible禄 del antiguo orden reproductivo con un autoritarismo voluntarista.

En contraste con el desarrollo del “socialismo realmente existente”, lo que se requiere como condici贸n vital para el 茅xito es la re-adquisici贸n progresiva del poder de decisi贸n pol铆tico, y no solo pol铆tico, por parte de los individuos en su transici贸n a una sociedad socialista genuina. Sin la re-adquisici贸n de esos poderes, ni el nuevo modo de control pol铆tico de la sociedad en su conjunto ni el funcionamiento cotidiano no adversario y, por lo tanto, cohesivo / planificable de determinadas unidades productivas y distributivas por parte de sus productores asociados aut贸nomos, se pueden concebir.

La reconstituci贸n de la unidad de la esfera material reproductiva y pol铆tica es la caracter铆stica definitoria esencial del modo socialista de control social metab贸lico. Crear las mediaciones necesarias que conduzcan en esa direcci贸n es algo que no se puede dejar para un futuro remoto. Es aqu铆 donde la articulaci贸n defensiva y la centralizaci贸n sectorial del movimiento socialista en el siglo XX demuestra su verdadero anacronismo e insostenibilidad hist贸rica.

Limitar la dimensi贸n abarcadora de la alternativa hegem贸nica radical al modo de control metab贸lico social del capital a la esfera pol铆tica nunca producir谩 un resultado exitoso y perecedero Sin embargo, tal como est谩n las cosas hoy, todav铆a somos incapaces de abordar la vital dimensi贸n social metab贸lica de las representaciones pol铆ticas organizadas de los trabajadores. Es esto lo que representa el mayor desaf铆o hist贸rico para el futuro.

3. Cuatro consideraciones estrat茅gicas

La capacidad de responder a este desaf铆o a trav茅s de un movimiento socialista radicalmente rearticulado est谩 indicada por cuatro consideraciones importantes.

El primero es negativo. Surge de las contradicciones constantemente agravadas del orden existente que est谩n se帽alando el vac铆o de sus proyecciones apolog茅ticas. Pero, como sabemos perfectamente bien, por nuestras condiciones de existencia cada vez peores, el capitalismo no durar谩 para siempre. Los defensores del sistema aclaman la globalizaci贸n como la soluci贸n a sus problemas, sin embargo, la globalizaci贸n ha movilizado fuerzas que resaltan la incontrolabilidad de un sistema sin dise帽o racional para realizar funciones de control como condici贸n de su propia existencia y legitimidad.

La segunda consideraci贸n indica la posibilidad – s贸lo la posibilidad- de un cambio positivo en la situaci贸n. Sin embargo, esta posibilidad es muy real porque la relaci贸n capital-trabajo no es sim茅trica. Eso significa, que si bien la dependencia del capital del trabajo es absoluta – puesto que el capital no es absolutamente nada sin el trabajo que explota permanentemente -, la dependencia del trabajo del capital es relativa, porque ha sido creada. En otras palabras: el trabajo no est谩 condenado a permanecer encerrado en el c铆rculo vicioso del capital.

La tercera consideraci贸n es igualmente importante. Se trata de un importante cambio hist贸rico en el enfrentamiento entre capital y trabajo, que trae consigo la necesidad de buscar una forma muy diferente para los intereses vitales de los “productores”, es decir de los trabajadores. Esto contrasta con el reformismo que ha llevado al movimiento a un callej贸n sin salida, liquidando, incluso, las limitadas concesiones que se extrajeron del capital en el pasado.

As铆, por primera vez en la historia, se ha vuelto pr谩cticamente insostenible mantener la brecha entre las metas inmediatas y los objetivos estrat茅gicos generales, que hizo que el callej贸n sin salida del reformismo haya sido tan dominante en el movimiento obrero. Como resultado, la cuesti贸n del control real de un orden metab贸lico social alternativo ha aparecido en la agenda hist贸rica, independientemente de cu谩n desfavorables sean las condiciones para su realizaci贸n en este momento.

Y finalmente, como corolario necesario del 煤ltimo punto, tambi茅n ha surgido la cuesti贸n de la igualdad sustantiva, en contraste con la igualdad formal y la muy pronunciada desigualdad sustantiva en los procesos de toma de decisiones del capital, as铆 como la forma en que se reflejan y reprodujeron la fallida experiencia hist贸rica post-capitalista. Porque, con esta experiencia, la forma socialista alternativa de un orden metab贸lico social genuinamente planificable -algo absolutamente esencial para el futuro- es inconcebible sin la igualdad sustantiva como principio estructurante y regulador.

4. Un movimiento socialista radicalmente reconstituido

En una entrevista con Radical Philosophy en abril de 1992, expres茅 mi convicci贸n de que: el futuro del socialismo se decidir谩 entre otros pa铆ses en los EEUU, por pesimista que esto suene. Intento insinuar esto en “El poder de la ideolog铆a”, donde discuto el problema de la universalidad (8) que el socialismo para afirmarse universalmente, debe abarcar las 谩reas capitalistas m谩s desarrolladas del mundo (9).

En la misma entrevista, enfatic茅 que el fermento social e intelectual en Am茅rica Latina promete m谩s para el futuro de lo que podemos encontrar en este momento en los pa铆ses capitalistas m谩s avanzados. Esto es comprensible, porque la necesidad de un cambio radical ejerce una presi贸n mucho mayor en Am茅rica Latina que en Europa y EEUU, y las soluciones de 芦modernizaci贸n禄 y 芦desarrollo禄 del reformismo han demostrado ser una luz que se apaga en un t煤nel cada vez m谩s largo.

Entonces, si bien sigue siendo cierto que el socialismo es una perspectiva universalmente viable – que abarca las 谩reas capitalistas m谩s desarrolladas- no podemos considerar este problema en t茅rminos de una secuencia de tiempo en la que una futura revoluci贸n social en los EEUU o Europa debe tener prioridad sobre todas las dem谩s naciones. Estoy muy lejos de pensar de esta manera.

La tragedia de Cuba -un pa铆s que inici贸 una gran transformaci贸n- fue que su revoluci贸n permaneci贸 aislada. Esto se debi贸 en gran parte a la intervenci贸n masiva de EEUU en toda Am茅rica Latina, que sigue conspirando para derrocar gobiernos electos progresistas para instalar dictaduras genocidas al estilo de la de Augusto Pinochet en Chile. Naturalmente, estos golpes de estado promovidos por el Imperio no resolvieron ninguno de los graves problemas subyacentes, sino que solo pospusieron el proceso revolucionario que hoy se expresa potencialmente en toda Latina Am茅rica.

Al respecto en su momento fuimos testigos del impacto de la crisis econ贸mica brasile帽a de 1998-1999 en EEUU y Europa (10).Incluso Henry Kissinger, quien, como estratega de Richard Nixon, jug贸 un papel central en la imposici贸n de Pinochet al pueblo chileno, hizo sonar la alarma y dijo que, “si Brasil se ve empujado a una recesi贸n profunda, pa铆ses como Argentina y M茅xico, hasta ahora comprometido con las instituciones de libre mercado, puede sentirse empujados a cambiar de pol铆tica” (11).

Naturalmente, las preocupaciones de Kissinger no ten铆an nada que ver con el destino de la democracia en Am茅rica Latina, por la que, en sus a帽os en el poder, demostr贸 un abundantemente un desprecio, sino con las potenciales repercusiones de la crisis brasile帽a sobre la potencia imperialista hegem贸nica global; un peligro que surge de un 谩rea definida, arrogantemente, como el 芦patio trasero geopol铆tico禄 de los EEUU.

Lo que tambi茅n es importante se帽alar es que, a pesar de los desconcertantes 茅xitos del capital durante la 煤ltima d茅cada las fuerzas que trabajan para construir un orden social diferente han encontrado manifestaciones alentadoras. en varias partes del 芦patio trasero” de EEUU.Tambi茅n es muy significativo que los movimientos sociales radicales quieran sacudirse las limitaciones organizativas de la izquierda hist贸rica en la b煤squeda de una dimensi贸n positiva para una alternativa que sea hegem贸nica.

Por supuesto, todav铆a estamos en una etapa muy temprana de estos desarrollos. Sin embargo, por tomar solo dos ejemplos, es posible se帽alar algunos 茅xitos no tan peque帽os. El primer ejemplo es el del movimiento de trabajadores Sin Tierra brasile帽o, que sigue afirmando sus objetivos con gran rigor y valent铆a. El segundo ejemplo, aunque se remonta a 1999, fue la abrumadora victoria electoral de Hugo Ch谩vez en Venezuela y el 茅xito a煤n m谩s abrumador del refer茅ndum constitucional del a帽o siguiente. (12) Las personas involucradas en ambos ejemplos est谩n tratando de emprender la inmensamente dif铆cil tarea de unificar la esfera reproductiva material y la esfera pol铆tica., y lo est谩n haciendo de formas diferentes pero complementarias.

La primera abriendo v铆as de penetraci贸n en el campo de la producci贸n material, desafiando el modo de control metab贸lico social del capital con la empresa cooperativa de los Sin Tierra. El segundo, en Venezuela, se encamina hacia el mismo fin desde la direcci贸n opuesta: utilizando la influencia pol铆tica de la presidencia para introducir cambios muy necesarios en el campo de la reproducci贸n material.

El antagonismo y la resistencia del orden establecido a estos movimientos ser谩 inevitablemente feroz y estar谩 respaldado por las fuerzas m谩s reaccionarias del imperialismo hegem贸nico global. Al mismo tiempo, no cabe duda de que el 茅xito de estos movimientos alternativos radicales depender谩 en gran medida de la solidaridad socialista internacional, as铆 como de su propia capacidad para inspirar a la izquierda organizada tradicional de sus pa铆ses. Porque, s贸lo un movimiento socialista de masas radicalmente reconstituido puede hacer frente al gran desaf铆o hist贸rico que tenemos que afrontar en el siglo XXI.

