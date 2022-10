–

Por un lado, una visita a un encuentro serrano sobre problem谩ticas ambientales. Y por el otro, un recorrido por un congreso mundial sobre ma铆z transg茅nico. En ambos se reflejan la autopercepci贸n de la autorregulaci贸n del mercado y la desviada mirada sobre la desregulaci贸n de la pol铆tica. Por Lea Ross (La Luna con Gatillo).



Todo parece estar calmo en el Valle de Calamuchita, luego de un fin de semana centralizado en el Oktoberfest. Pero no estamos en Villa General Belgrano, sino en Villa del Dique, una comuna pegada a un embalse. Un austero escenario recibe a artistas de distintos pagos para tocar, cantar y bailar. Al lado, se venden productos gastron贸micos, incluyendo purur煤. En el interior de un centro cultural, se realizan charlas y debates. Es el segundo Encuentro por el Ambiente y el Arte Popular, organizado por la Asamblea Salvemos al Cerro.

La organizaci贸n se arm贸 en plena pandemia, cuando percataron los impactos que generaba una inversi贸n de la empresa desarrollista GNI Propietarian a la vera del lago: 鈥淎ntes se pod铆a recorrer el cerro. Y ahora, hay dos garitas. Y la costa dej贸 de existir, porque construyeron casas鈥, explica Gabriel Marco, integrante de la asamblea. Los cambios en la geograf铆a se visibilizaron al contemplar mont铆culos de tierra en el 煤nico camino monta帽oso: 鈥淵a no pod铆as pasar tan libremente. Eso era porque estaban cortando m谩s arriba para construir las casas de lujo鈥, detalla Laura Igarzal. 鈥淟os fondos de esas casas est谩n suspendidas en el aire. Y cuando el lago sube, quedan al borde. El fondo de sus casas es el lago鈥, se帽ala Laura, a lo que Marco puntualiza: 鈥淓s un puerto鈥.

GNI Propietarian, impulsores de paradigm谩ticos edificios glamorosos en la capital, fue creado por dos arquitectos de la localidad de General Deheza. Por ende, supieron sacar provecho del boom sojero para derramarlo sobre la construcci贸n en ladrillos. Uno de ellos, Roque Lenti, dirige la C谩mara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de C贸rdoba, principal lobby de ese sector. Y seg煤n comentan Laura y Gabriel, Roque tiene un domicilio en Embalsina, el barrio m谩s top de Villa del Dique: 鈥溍塴 tiene una casa de fin de semana y se presenta como un vecino m谩s鈥.

Un caso parecido lo exponen las integrantes de 鈥淎lmaverde鈥, vecinas de Almafuerte, cuyo municipio decidi贸 reactivar un complejo tur铆stico, pegado al sur y este del lago Piedras Moras. La funci贸n p煤blica se encarg贸 de todos los tr谩mites, pero luego licit贸 el negocio a Tigero Group, cuyos activos est谩n incluso en pa铆ses vecinos. Para noviembre, la Facultad de Qu铆mica de la Universidad de C贸rdoba expondr铆a los resultados de unos an谩lisis hidrol贸gicos para conocer la situaci贸n del embalse. 鈥淓l servicio de agua potable de Almafuerte es p茅simo. Y siguen intentando urbanizar las costas鈥, comentan desde 鈥淎lmaverde鈥, contemplando c贸mo el modelo tur铆stico de Carlos Paz se replica en otros valles.

La palabra 鈥渕a铆z鈥 proviene de mahis, de la lengua del pueblo ta铆no, que habitaba en la zona norte-c茅ntrica de nuestro continente. En la actualidad, M茅xico ser铆a el que m谩s lo consume, ya que es su base piramidal nutricional, a diferencia de ac谩 que es ocupado por el trigo. Pero nada de esto se habla en el Primer Congreso Internacional del Ma铆z, llevada a cabo en la ciudad de C贸rdoba, en particular en el Complejo Ferial. El establecimiento principal lleva de nombre 鈥淛uan B. Bustos鈥, en homenaje al primer gobernador de la Provincia. Pero las salas interiores, donde se realizan las charlas, est谩n bautizadas con nombres de multinacionales: Sala Bayer, Sala Syngenta y Sala KWS.

En el exterior, contemplamos grandes cosechadoras y un veh铆culo con motor a base 100% de bioetanol. En los stands, se promocionan silos, agroqu铆micos y drones. La que pertenece a la Secretar铆a de Ambiente de la Naci贸n, proyecta como dato en su pantalla de que en una d茅cada nuestro pa铆s duplic贸 su producci贸n maicera, destinado principalmente para el forraje vacuno y av铆cola, tanto para carnes como para huevos. Pero la presencia juvenil se interesa m谩s por un puesto donde ofrecen cascos de realidad virtual. 鈥淟o que se muestra son los distintos eslabones de la cadena de valor del ma铆z鈥, me comentan los encargados.

A pesar que la variedad de choclos, de norte a sur, se denota por su diversidad crom谩tica, eso no se traslada en las exposiciones, donde se repiten los mismos conceptos. Juan Astini es el primer expositor del congreso y trabaja para Corteva, que era la rama agr铆cola de la qu铆mica Dupont. Enfatiza tres palabras, que ser谩n reiterativas en el resto de la jornada: rendimiento, sustentabilidad y digitalizaci贸n. 鈥淓n cuestiones de manejo y mejoramiento gen茅tico, en los 煤ltimos 20 a帽os, el NEA ha crecido y hoy es una potencia en producci贸n de ma铆z鈥, se帽ala.

Para Daniel Aguzin, del 谩rea comercial de Bayer para Argentina y Uruguay, si en dos d茅cadas habr谩 10 mil millones de habitantes en el mundo, 鈥渟e necesitar谩 70% m谩s de alimento, con la misma tierra cultivable o con leve declino por el cambio clim谩tico鈥. Por eso dice que es un doble desaf铆o combatir el efecto invernadero y elevar la productividad: 鈥淧ensar solo en la bolsa de semillas ya no es suficiente, sino que hay que pensar en la bolsa m谩s un paquete de datos, donde podemos recomendar, sugerir cu谩l es la densidad 贸ptima y lo que recolectamos del pasado para ver c贸mo producir m谩s con menos recursos鈥.

Mat铆as Cardascia, de Syngenta, dice que 鈥渆l ma铆z es sin贸nimo de sustentabilidad. Nos da tres veces m谩s de residuos o rastrojos que la soja, y la calidad, que se mide por la relaci贸n carbono-nitr贸geno, es dos veces m谩s alta鈥. Ergo: 鈥渘o solo es fundamental hablar de nutrici贸n de los cultivos, sino tambi茅n de los suelos鈥. 鈥淒esde de la siembra directa, la gran revoluci贸n de la agricultura viene dada por el uso eficiente de insumos鈥, se帽ala Mat铆as, repitiendo las tres palabritas que dijo Daniel.

Bernhard Kiep es de San Pablo, estudi贸 en Harvard y se帽ala que el cultivo gener贸 una uni贸n entre Argentina, Brasil y Estados Unidos: 鈥溌縋or qu茅? Porque tenemos cerca del 70 u 80% de exportaciones de ma铆z del mundo. Somos el mayor exportador de prote铆nas鈥. Se帽ala que 鈥渆s una locura que se diga que no hacemos agricultura sustentable. El suelo es mi patrimonio. Es como mi mujer y mis hijos鈥.

Agust铆n Torroba se presenta como un especialista en 鈥渂ioeconom铆a鈥. Dice que el 85% del bioetanol global proviene de nuestro continente, pero el 65% se obtiene por el ma铆z, el resto es de la ca帽a de az煤car: 鈥淐omo corolario de esto, hay una tendencia que los precios del az煤car y el ma铆z, cada vez est茅n m谩s conectados鈥.

Agust铆n presenta un mapa donde m谩s de 60 pa铆ses cortan la nafta para ingresar bioetanol en los motores. Estados Unidos solo lo hace en una d茅cima parte. Los m谩s altos los tienen Paraguay (25%) y Brasil (27%). El primero tuvo su impulso luego del golpe de Estado contra Fernando Lugo en 2012. Mientras que en Brasil, ven铆a empujando de la mano de Lula da Silva, teniendo como visitante a George W. Bush. En ese entonces, Fidel Castro hab铆a escrito que las naciones ricas 鈥渙frecen financiamiento a los pa铆ses pobres para producir etanol, a partir del ma铆z o de cualquier otro tipo de alimento, mientras no quedar谩 ning煤n 谩rbol para defender a la humanidad del cambio clim谩tico鈥. Seg煤n Agust铆n, solo el 15% del ma铆z mundial se destina para el bioetanol y los stocks son un 25%: 鈥淓sto habla que ese ma铆z est谩 disponible. Si no existiera la industrial del etanol, ese ma铆z no se producir铆a. Por ende, contribuye a reforzar la seguridad alimentaria, adem谩s que produce granos destilados que son alimentos de altos valor prote铆nico鈥.

Agust铆n le pasa el atril a Juan D铆az, nacido en Colombia pero que trabaja para U.S. Grains Council, una autodenominada organizaci贸n sin fines de lucro que promueve el aprovechamiento de granos para beneficio de Estados Unidos. Por eso act煤a como un vocero de aquel pa铆s, al describir que en las 208 destiler铆as que tiene el pa铆s del norte se procesa el 34% de su ma铆z local; el 50% es para el forraje y una m铆nima parte para consumo humano. Como si fuese un conquistador de siglos atr谩s, no tuvo mejor idea que cerrar su exposici贸n de la siguiente manera: 鈥淯stedes en C贸rdoba est谩n sentados en una pila de oro鈥.

La 煤nica charla donde se espera una pol茅mica, que no se concreta, es el de juventudes, donde adem谩s de referentes veintea帽erxs del mundillo del agrobusiness, tambi茅n est谩 Dana Oyarzabal, de J贸venes por el Clima. Todxs coinciden que su principal inquietud es la desigualdad. Incluso, quienes recorren las tranqueras confesaron haber detectado casos de productores donde retornaron a la vieja labranza. En el caso de Dana, puntualiza las denuncias por fumigaciones y rescata la lucha de las Madres del barrio de Ituzaing贸 Anexo. Mar铆a Macor ocupa un cargo en Aapresid, que congrega a quienes aplican agroqu铆micos, y le responde: 鈥淐uando se realiza mal una aplicaci贸n, el primero que lo sufre es el productor, porque vive en el campo鈥. Dana y Mar铆a eran reci茅n nacidas cuando aparecieron los primeros s铆ntomas en el mencionado barrio. La sentencia del juicio, llevada a cabo en 2012, confirm贸 que el sojero condenado hab铆a ocultado sus bidones debajo de una cama en uso, incluso los que conten铆a DDT.

Llega la hora del almuerzo. El presente cronista sab铆a que solo se iba a ofrecer comida chatarra en food strucks y por eso se trajo su propia vianda: una ensalada agroecol贸gica. El 煤nico ma铆z que se pudo contemplar es un puesto de venta de purur煤, donde tambi茅n venden un vaso chiquito con caf茅 a 400 pesos.

En donde s铆 hubo pol茅mica fue en Villa del Dique. Pablo Riveros es jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Explica que en su gesti贸n, impulsan alimentos agroecol贸gicos para colegios y jardines, cuentan con un polo de producci贸n can谩bico y modific贸 el c贸digo de edificaci贸n para frenar los loteos en la monta帽a: 鈥淓s una experiencia genuina, con muchas dificultades. Pero con una valent铆a enorme y con una decisi贸n pol铆tica de transformar鈥. Con una mirada esc茅ptica, Roberto 鈥淭ato鈥 Iglesias, impulsor de la Universidad Trashumante, pide la palabra.

-驴De qu茅 partido sos?

-驴Yo? Soy de un partido vecinal.

-No, pero vos de qu茅 partido a nivel nacional perteneces.

-Yo, en particular, soy peronista.

-Me llama la atenci贸n esa cuesti贸n de deslindar con lo que pasa en el pa铆s, como si tu comuna fuera una isla o un para铆so. La cuesti贸n pasa sobre c贸mo se puede cambiar el sistema, si es desde adentro o desde afuera. Obviamente, la ha ganado el 鈥渄esde adentro鈥. Yo creo que se puede cambiar desde la intemperie.

-Yo te invito a conocer la experiencia nuestra, de la cual muchxs de quienes participaron de la Universidad Trashumante han pasado. Y evidentemente, parece que habl谩s desde un desconocimiento fuerte de nuestra experiencia, que para nada est谩 aislada de la experiencia pol铆tica y social del pa铆s.

-Vos sos aliado de An铆bal Fern谩ndez y de Sergio Berni.

-Nosotros tomamos la decisi贸n de hacernos cargo de nuestra comunidad.

-Este gobierno promueve la megaminer铆a y Monsanto. Y persigue a los mapuches. Trato de encontrarle la coherencia. Adem谩s, si no asociamos los problemas socioambientales a los problemas pol铆ticos, estamos perdidos. No es solo un problema de la naturaleza, sino un problema pol铆tico, ideol贸gico y de construcci贸n de poder popular, no gubernamental. Hace a帽os que venimos en decadencia y nadie tiene idea del nivel de destrucci贸n que tiene la Rep煤blica Argentina.

-A mi me interesa m谩s discutir modelos de desarrollo y no tipificar personas. Porque preguntar qu茅 partido pertenece cada uno es como si fuera un macartismo dado vuelta.

-Yo no cuestiono lo que hacen ustedes. Estoy cuestionando el modelo de desarrollo. Y el modelo de este pa铆s va hacia un no desarrollo. M谩s, con una corrupci贸n absoluta y brutal. M谩s, con un salvajismo pol铆tico impresionante. No s茅 si me entend茅s.

El eje central del Congreso del Ma铆z fue apuntar a la 鈥渁utoregulaci贸n鈥 del mercado para salvarnos del cambio clim谩tico. Es decir: subrayar la eficiencia y predisposici贸n empresarial de conseguir soluciones sin intervenci贸n del Estado m谩s que ofrecer su venia. Eso explicar铆a el monocultivo de conceptos vertidos en la jornada. Mientras que en el Encuentro por el Ambiente y el Arte Popular, se reflej贸 que la 鈥渄esregulaci贸n鈥 pol铆tica no es solo para quienes est谩n arriba, como lo reflejan las duras internas en las principales coaliciones electorales y que tienen su reflejo en la televisi贸n, sino tambi茅n para quienes estamos abajo, donde es opaca la visualizaci贸n de horizontes emancipatorios, al encaminar la discusi贸n solo en estar adentro o afuera del sistema, como quien elige amargo o dulce. Si de algo saben los bur贸cratas del ma铆z transg茅nico, es tener la capacidad pr谩ctica de ofrecer proyectos que incidan en la vida de las comunidades, para bien o para mal. Ante ese purur煤, se podr铆a pensar el c贸mo habitar los territorios de manera sustentable, para evitar que la denuncia sea una puerta de entrada al pesimismo.

