June 7, 2021

La Federación de Museos de Derechos Humanos estima que la construcción de los estadios e infraestructuras para el mundial de fútbol de Qatar 2022 ya se ha cobrado más de 6500 vidas. Un hecho que desde el gobierno del país niegan y mantienen la cifra de fallecidos en tan solo 37, todos ellos, por “muerte natural”. El presidente de la entidad, Guillermo Whpei, es uno de los principales denunciantes de la situación que están viviendo los migrantes que trabajan en Qatar para el mundial. Whpei no duda en calificar estas condiciones, jornadas de 14 horas bajo temperaturas de 50 grados, de esclavitud moderna.

En el informe Detrás de la Pasión denuncias que ya hay 6500 muertos, sin incluir las defunciones por parte de Filipinas y Kenia, que no dan datos. Ni las de los últimos meses del 2020 ni de los primeros del 2021. ¿En cuánto las estimáis actualmente?

Nosotros estimamos unas 12 muertes por semana. No tenemos acceso a la información de manera directa. Todos aquellos que observamos en lo que tiene que haber en relación a la violación de los derechos humanos tenemos riesgo en el trabajo de campo. Entonces no tenemos datos oficiales de las embajadas como la filipina ni tampoco desde Qatar.

El gobierno Qatar hablaba de que había solo 37 muertes, ¿a qué se debe está diferencia tan abismal?

Sería una linda pregunta para hacérsela al gobierno de Qatar. Las atribuye a muertes naturales, fundamentalmente por paro cardiaco. Y la verdad es que no hay casi ningún caso de un ser humano que no muera por este motivo. El problema es que no se atribuye ese paro cardiaco a las largas jornadas de trabajo de 14 a 16 horas, con una temperatura de 50 grados.

El 95% de los trabajadores provienen de Nepal, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas y Kenia, ¿por qué no emplea a los nacionales?

Es una costumbre qatarí. Los trabajos más duros se nutren de mano de obra migrante. Aquí lo que está cuestionando no es que se de trabajo a emigrantes. El problema son las condiciones en las que son empleados y como se les recluta. Qatar se nutre de los migrantes más desfavorecidos, los más vulnerables.

Y además para conseguir el empleo tenían que pagar a una especie de agencia unos 3500 euros para luego cobrar de media al mes unos 285 euros

Increíble que una persona tenga que pagar un año de trabajo a un reclutador y que le retengan el pasaporte, esa es una de las condiciones de los reclutadores para que les des la visa y la posibilidad de trabajar.

Pero actualmente se supone que está prohibido que les requisen los pasaportes, ¿verdad?

Claro, y también no está permitido que trabajen 14 horas bajo el sol. También está prohibido que estén hacinados. Nuestras denuncias apuntan a esto, que no respetan los mínimos requisitos para un trabajo digno. Ponen a estas personas en condiciones semejantes a la esclavitud.

Además, en 2020 Human Rights Watch ha denunciado impagos a 400 empleados en más de diez meses y que sigue sin respuesta, ¿puede haber más casos?

Tenemos denuncias de personas que llevan 12 meses sin cobrar. Esto no es coyuntura, es un modus operandi. Existe un mecanismo amparado por el gobierno qatarí y la FIFA de mirar hacia otro lado y permitiendo así que esto suceda.

¿La FIFA sabía cómo eran las condiciones laborales de Qatar cuando lo escogieron en 2010?

Era consciente desde el principio. La designación de esta sede para el mundial ha estado viciada y corrupta. El FIFA Gate proviene de ahí, hubo mucho dinero de por medio que llego a los altos directivos de la FIFA que después tuvieron que dimitir.

En el informe pedís la intervención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ¿os ha respondido?

Nunca hemos recibido ninguna respuesta suya.

¿La esperáis en algún momento o ya es una utopía?

Nosotros hasta el último día vamos a seguir intentando transparentar esta situación. No es una utopía. Esto nos lleva a la posición de Noruega que ha dicho que si se clasifica para el mundial no jugaran.

¿Y habrás más selecciones que sigan el ejemplo noruego?

Creo que muchas federaciones se van a añadir a esta iniciativa, porque ya no es a ningún costo. La historia de los mundiales nos trae aparejado cosas horrorosas. No queremos que vuelva a ocurrir. Que utilicen el deporte y los mundiales para tapar profundos flagelos de la humanidad.

En cuanto a federación, ¿la FIFA ha comentado que vaya a retirarse o a realizar algún cambio?

No se manifestó en nada.

La FIFA dijo en 2017 que se tomaba muy en serio las condiciones laborales y los derechos humanos y que haría una minuciosa supervisión, ¿se ha realizado esto?

Si se hubiera realizado esa inspección hoy no estaría pasando lo que pasa. Hoy hay una convivencia entre la FIFA y el gobierno de Qatar.

Y por parte de Qatar, ¿habéis tenido alguna manifestación por vuestro informe?

No, nunca.

El problema es que queda un año para el mundial, ¿se va a paralizar en algún momento?

A mí me importa la gente en el mundial, me encanta el futbol, pero como diría Maradona, la pelota no se mancha, y a parte de todo esto. Entre la gente y el mundial siempre voy a elegir a las personas, está por encima de todo esto. Yo no tengo nada en contra del gobierno qatarí, absolutamente nada, si estoy en contra de la legislación y las condiciones de trabajo que generan. Esto para mí es importante aclararlo, como tampoco tengo nada en contra del futbol, al contrario, pero sí que estoy en contra de que se haga a cualquier precio.

