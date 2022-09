–

De parte de La Oveja Negra September 15, 2022 237 puntos de vista

S铆, lo sabemos desde hace varios a帽os,

pero sigue pareciendo raro que el mundial se haga en Qatar. Un pa铆s un

poco m谩s chico que el conurbano bonaerense y, si no tenemos en cuenta lo

que era Uruguay en 1930, el de menor poblaci贸n en organizar una copa

del mundo. Un pa铆s en el que la tradicional realizaci贸n en junio-julio

tendr谩 que postergarse hacia el final del a帽o para mitigar un poco los

efectos del abrasador calor ar谩bico. Un pa铆s que, a pesar de afirmar que

el f煤tbol es su deporte nacional, no ha tenido pr谩cticamente ning煤n

茅xito en 茅l y, cuando as铆 ha sido, esas victorias estuvieron te帽idas de

controversias y sospechas de corrupci贸n.

Aparentemente la 煤nica

actividad en la que Qatar se destaca verdaderamente, adem谩s de la

producci贸n y distribuci贸n de gas natural, es la realizaci贸n de eventos. En

los 煤ltimos a帽os fue la sede del Mundial sub-20 de 1995, de los Juegos

Asi谩ticos de 2006, de los mundiales de clubes de 2019 y 2020, torneos de

primer nivel de tenis masculino y femenino, la f贸rmula 1, y muchos m谩s.

La 煤nica actividad deportiva que ser铆a razonable que sucediera en Qatar

ser铆a el Rally Dakar,(1)

en la que desde hace muchos a帽os uno de los corredores m谩s exitosos es

el qatar铆 Nasser Al-Attiyah. Pero claro, luego de los nefastos 10 a帽os

de realizaci贸n en suelo sudamericano, el Dakar se corre desde 2020 en

Arabia Saudita, quien es desde hace una d茅cada, pero m谩s particularmente

desde 2017, uno de los varios Estados 谩rabes que cortaron v铆nculos

diplom谩ticos y que libra una silenciosa guerra con Qatar.

En los 煤ltimos a帽os se ha popularizado el t茅rmino sporstwashing:

la pr谩ctica que realizan principalmente Estados, aunque tambi茅n

empresas e instituciones, en la que se asocian econ贸micamente a

entidades deportivas, organizando eventos, invirtiendo en publicidad, o

directamente comprando y gestionando estas entidades. Todo esto con el

simple prop贸sito de lavar su imagen de Estados dictatoriales, con un

historial de pol铆ticas represivas y de falta de adecuaci贸n a los

est谩ndares en derechos civiles de las potencias occidentales. Junto a

Rusia, Emiratos 脕rabes Unidos, Arabia Saudita y Azerbaiy谩n, Qatar es una

de las naciones que m谩s ha refinado esta pr谩ctica, y en la actualidad

es sponsor de equipos de f煤tbol como el Barcelona, la Roma, el Bayern

M煤nich, Boca Juniors, y due帽o a trav茅s de una corporaci贸n privada del

Paris Saint Germain.

La lista de controversias y corruptelas asociadas a los mundiales de f煤tbol y a otros megaeventos deportivos es muy extensa.

Podr铆amos detenernos en algunas irregularidades menores ligadas a esta

copa del mundo: la incertidumbre de trabajadores respecto a la calidad

de sus alojamientos en hoteles improvisados en containers, la

preocupaci贸n de los periodistas respecto a la saturaci贸n de las l铆neas

de fibra 贸ptica, o a la gran posibilidad de que colapse la

infraestructura de transporte. El consumo del alcohol se ver谩

restringido para los turistas de lujo que asistan al mundial, dado que

en el pa铆s rige la shar铆a.

Por este mismo motivo, y en otro orden de

cuestiones, est谩n prohibidas las manifestaciones afectivas por parte de

miembros del colectivo LGBTQ+ as铆 como la utilizaci贸n de simbolog铆as

representativas. Si bien el r茅gimen isl谩mico de Qatar es m谩s flexible de

cara al turismo y quienes asistan al mundial, no deja de ser altamente

represivo hacia las disidencias sexuales y las mujeres. De hecho,

voceros del emirato han insistido con la cuesti贸n a modo de advertencia.

Despu茅s de todo, el sportswashing coexiste

con la imposici贸n de las normas locales a sus visitantes de occidente,

en un contexto donde las 鈥渂atallas culturales鈥 est谩n cada vez m谩s

presentes en las disputas comerciales y los conflictos b茅licos que estas

puedan requerir. Un caso ejemplar es el de Paola Schietekat, una mujer

mexicana de 28 a帽os que trabajaba en la entidad organizadora del

mundial, quien luego de sufrir y denunciar una violaci贸n en suelo qatar铆

en junio de 2021, fue acusada de haber mantenido una 鈥渞elaci贸n

extramatrimonial鈥, pasando inmediatamente de v铆ctima a acusada. Logr贸

salir del pa铆s a la brevedad gracias a la intervenci贸n de organismos

internacionales de derechos humanos. Fue condenada a 100 latigazos y 7

a帽os en prisi贸n, pena de la que fue absuelta, intervenci贸n diplom谩tica

mediante.

El progresismo

occidental, tan acostumbrado a condenar los excesos y lo 鈥渁trasado鈥,

hace la vista gorda cuando est谩n en juego las pasiones populares y sus

negocios derivados. Con distintos 贸rdenes de gravedad, no hay que

dejar de remarcar que las cuestiones mencionadas afectan principalmente

a los hinchas que viajan voluntariamente y a un reducido sector de

trabajadores que participan oficialmente del evento. Luego tenemos todo

aquello que la burgues铆a se permite al margen de las leyes de Dios y los

Estados.

Si recordamos infames mundiales como el

del 鈥78 en Argentina, realizado mientras se torturaba, asesinaba y

desaparec铆a personas en campos de concentraci贸n, el de este a帽o en Qatar

est谩 entre los campeones de la infamia: se ha denunciado la muerte de

m谩s de 10.000 trabajadores de la construcci贸n, provenientes en general

de pa铆ses como India, Pakist谩n, Bangladesh, y otros del sudeste

asi谩tico. La cifra es incierta, ya que desde la denuncia de Amnist铆a Internacional y del peri贸dico The Guardian en

febrero de 2021 (que confirmaban, seg煤n investigaciones hechas en torno

a las embajadas de los pa铆ses de origen de los trabajadores, 6500

muertes), Qatar y la FIFA se encargaron de encubrir estos hechos y de

dar absurdas declaraciones, como que no todas las muertes son

atribuibles a la construcci贸n de infraestructuras para el mundial. Si

tenemos en cuenta el atraso que llevaban las obras y la necesidad para

los organizadores de aumentar el ritmo, en los 17 meses que pasaron

desde aquella denuncia esta tr谩gica cifra habr谩 aumentado

considerablemente. No obstante, a pesar de estar cada vez m谩s cerca de

la realizaci贸n del evento, no se han realizado nuevas investigaciones.

Esta situaci贸n no es excepcional, sino que

forma parte de una pr谩ctica ampliamente extendida en todo el golfo

ar谩bico, conocida como sistema kafala: una

siniestra forma de superexplotaci贸n en la cual a los trabajadores

migrantes se les paga un salario de subsistencia, que finalmente no les

permite enviar dinero a sus lugares de origen, y donde al mismo tiempo

se les retienen sus pasaportes y papeles. En Qatar este sistema toma una

escala demencial, ya que de los 2,6 millones de habitantes solo el 20%

es ciudadano, o sea qatar铆; el resto son trabajadores migrantes.

Este sistema kafala o

鈥渄e patrocinio鈥 es considerado de semiesclavitud por sus condiciones,

aunque desarrolla el Capital. Dicho sistema requiere que los

trabajadores no calificados tengan un patrocinador (de all铆 su nombre),

generalmente su empleador, quien es responsable de su visa y estado

legal. Esto requiere el permiso del empleador para cambiar de trabajo,

dejar el pa铆s, obtener una licencia de conducir, alquilar una vivienda o

abrir una cuenta bancaria. Por otro lado, la explotaci贸n sexual es

moneda corriente en cada uno de estos megaeventos. En este caso, las

redes de trata har谩n llegar a una gran cantidad de mujeres pobres del

sudeste asi谩tico.

Pese a todo esto, el

mundial seguir谩 siendo un evento observado y ansiado por miles de

millones. Seguir谩 alimentando la competencia, la idolatr铆a de los

millonarios y el nacionalismo. Justamente en estas 煤ltimas

semanas observamos el fervor en grandes y chicos por las figuritas del

mundial. No sorprende, aunque entristece, ver c贸mo en esta regi贸n donde

la vinculaci贸n entre deporte y genocidio alcanz贸 uno de sus hitos

hist贸ricos en el 鈥78 y donde parecer铆a que ese hecho sigue siendo parte

de nuestra memoria colectiva, hacemos o铆dos sordos a los genocidios

鈥渄istantes鈥.

Sin embargo, podemos adelantarnos a decir

que no es que el deporte sea utilizado en beneficio de los poderosos,

este es el esp铆ritu mismo del deporte. Lo hemos se帽alado con relaci贸n al

anterior mundial en Brasil, a partir de las protestas masivas que se

daban en aquella regi贸n.(2) No es la profesionalizaci贸n del deporte el problema, como si se tratase

de la perversi贸n econ贸mica y la utilizaci贸n pol铆tica de una pr谩ctica

鈥渟ana鈥, sino que se trata del deporte mismo en tanto sometimiento y

trastocamiento del juego, de ciertas pr谩cticas l煤dicas, a las

necesidades y la propia l贸gica de valorizaci贸n del Capital.

El deporte es un fiel reflejo de la competencia capitalista y ha tomado progresivamente un importante papel en la misma. Por eso consideramos que su cr铆tica no es una cuesti贸n menor o marginal.

芦El deporte no solo es una v谩lvula de

escape y un mecanismo de control social sino tambi茅n una ideolog铆a de la

competici贸n, de la selecci贸n biogen茅tica, del 茅xito social y de la

participaci贸n virtual. Lejos de limitarse a reproducir en formato

espect谩culo las principales caracter铆sticas de la organizaci贸n

industrial moderna (reglamentaci贸n, especializaci贸n, competitividad y

maximizaci贸n del rendimiento), cumple adem谩s una misi贸n ideol贸gica de

trascendencia universal: encauzar y contener las tensiones sociales

engendradas por la modernidad capitalista.禄 (Federico Corriente y Jorge

Montero, Citius, altius, ortius. El libro negro del deporte. Lazo Ediciones, 2013)

Notas:

(1) Ver Dakar, nocividad y progreso, La Oveja Negra

nro. 11 (diciembre de 2013)

(2) Ver N茫o vai ter copa!, La Oveja Negra nro. 17

(junio 2014)