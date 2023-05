–

Una de las principales actividades humanas que est谩n devastando la naturaleza, es la agricultura. Una agricultura de mercado, petrodependiente, intensiva, cient铆fica, tecnol贸gica, quimizada, empresarial y de exportaci贸n, que se ha manifestado conforme al refr谩n 芦pan para hoy y hambre para ma帽ana禄, es decir, ha tenido unos rendimientos muy elevados durante un tiempo que ahora han empezado a caer de manera irremediable a causa de las atrocidades cometidas en la etapa alcista. Una agricultura a la que si se le suman los costes ocultos y los da帽os dejados a las generaciones venideras no tiene nada de eficiente, ni de productiva, ni rentable

Los principales da帽os de la agricultura industrial son:

1-Deforestar de forma catastr贸fica y llevar a la extinci贸n a miles de especies silvestres y razas r煤sticas de animales dom茅sticos, adaptadas a su entorno, id贸neas para las econom铆as de autoabastecimiento. Adem谩s de una p茅rdida terrible de saberes campesinos por etnocidio.

2-Erosionar de manera creciente los campos de cultivo y abrir las puertas al desierto. Desyerbar con sustancias muy t贸xicas que esterilizan la vida del suelo.

3-Generar constantes y masivos residuos desde su producci贸n, y luego su selecci贸n, su embalaje, distribuci贸n y venta.

4-Disociar agricultura y ganader铆a, y as铆 privar a los suelos de los abonos naturales. Separar, a su vez, ganader铆a y bosque y as铆 despojar a ambos de los enormes beneficios mutuos.

5-Reducir la microflora y microfauna a base de toxiqu铆micos a帽adidos, que son los vectores decisivos de la fertilidad. Llevar a los insectos a la extinci贸n y destruir neciamente el papel de equilibrio ecosist茅mico que 茅stos juegan.

6-Compactar el suelo con una maquinaria brutal. La compactaci贸n y la falta de materia org谩nica en el suelo provocan que el agua no sea retenida y corra rauda hacia el mar. Se ha de recordar que un kilo de materia org谩nica puede retener cuatro litros de agua con lo que podemos conseguir que 1m3 de tierra retenga 800 litros de agua y no 100 o 50 como hoy ocurre.

7-Introducir variedades de plantas y cultivos cada vez m谩s artificiales, dependientes y con menos nutrientes. Llevar a la extinci贸n a millones de variedades de semillas adaptadas a las peculiaridades de cada lugar, fundamentales para la independencia local.

8-Practicar el monocultivo en 谩reas extensas y por un tiempo muy prolongado con uso odioso de mano de obra desarraigada y semiesclava.

9-Agotar los acu铆feros y emponzo帽arlos con nitratos y sustancias qu铆micas venenosas. Salinizaci贸n masiva de tierras. Creaci贸n de macropantanos que destruyen el ecosistema natural y cultural de la zona, para convertir tierras de secano en agronegocios de regad铆o para la exportaci贸n que necesitan de un desarrollismo infraestructural colosal. Los embalses, junto con los qu铆micos industriales, han sido los causantes de la megaextinci贸n de peces de agua dulce ib茅ricos. Peces que han supuesto una parte fundamental de la alimentaci贸n de nuestro mundo rural popular tradicional ib茅rico del interior.

10-Un laberinto de normativas estatales para hacer efectivo el hiper control de la producci贸n y del campesino, que imposibilita la viabilidad de los proyectos de peque帽a escala, artesanales, caseros, locales y sostenibles en el tiempo. Una falta total de libertad para producir comida bajo el pretexto de la seguridad sanitaria alimentaria, que protege y fomenta los agronegocios gigantes, opacos y de escala antihumana. Una polic铆a de la comida que hace la guerra a los campesinos para promover s贸lo la comida industrial cancer铆gena, insustancial, debilitante, con disruptores endocrinos, ultracontaminante, ins铆pida, generadora de obesidad y de infertilidad.

11-Instaurar la ganader铆a industrial intensiva de confinamiento permanente, que junto con una zootecnia enloquecida, extiende la crueldad y el maltrato animal, cosificando a los humanos, animales y plantas, y no dejando a los seres desarrollarse con sus necesidades y cualidades espec铆ficas, es decir no dejando a los animales ser animales. Crear una situaci贸n extremadamente favorable para epidemias devastadoras al conseguir que a los animales no les quede una pizca de sistema inmunitario por: a) monocr铆a de una sola especie que permite a los pat贸genos campar a sus anchas por no tener diversidad de anfitriones; b) hacinar a los animales de esa 煤nica especie; c) los animales no hacen ejercicio; d) engordarlos a velocidad inimaginable con carbohidratos masivos y manipulaci贸n gen茅tica; e) privarles de sol y de aire fresco, que son los dos principales desinfectantes de la naturaleza; f) doparlos con f谩rmacos para invalidar sus sistemas inmunitarios que se volver谩n let谩rgicos y m谩s susceptibles a las enfermedades; g) darles comida basura como gallinaza, harinas de vacas y pollos muertos y cereal a los herb铆voros; aceites industriales a los pollos; o cereales cultivados con fertilizantes sint茅ticos con deficiencias de enzimas y nutrientes vitales a los cerdos.

12-Ser esclavos de la Pol铆tica Agraria Com煤n (PAC), cuyos intereses no est谩n con los pueblos sino con las estrategias de dominaci贸n de los Estados. Las supuestas ayudas son una tapadera que oculta el verdadero coste de la producci贸n de comida fomentando un precio por debajo del valor real, dominando a la gente rural para integrarla en un engranaje de dependencia con entidades financieras y estatales. La PAC genera competitividad, individualismo, degradaci贸n moral y docilidad pol铆tica. Despliega una red clientelar asombrosa que compra votos y voluntades. Despliega tambi茅n un tinglado gigantesco de entidades p煤blicas y privadas que se hacen la rosca mutuamente y que ostentan un poder sobre el individuo enorme, ya que son los t茅cnicos-gestores de continuas necesidades creadas bajo control funcionarial. Las subvenciones son una forma de quitar soberan铆a popular, siendo adem谩s la forma perfecta de estimular el capitalismo. Genera dumping sobre los pueblos extranjeros que reciben las exportaciones subvencionadas y sobre los productores que se niegan a recibir la PAC aqu铆 en el interior del Estado espa帽ol. La PAC est谩 provocando una concentraci贸n de propiedad en cada vez menos manos como nunca antes. La PAC ha jugado un papel clave en la estocada final al etnocidio cometido contra los pueblos europeos occidentales.

13-Acabar con la mayor parte de los bienes comunal y desnaturalizar los que quedan.

La Revoluci贸n Integral busca una sociedad libre sin Estado estableciendo en su lugar un sistema de democracia directa. El gran capitalismo ser谩 sustituido por el r茅gimen econ贸mico comunal. Hay que establecer el principio de que un territorio tiene que autoabastecerse en sus necesidades esenciales. Solo as铆 se pueden remediar los males de la agricultura y de la ganader铆a industrial. Esto llevar铆a a la desaparici贸n de las ciudades, pasando la poblaci贸n a ocupar el agro de manera racional y voluntaria. Es necesario un proceso descomplejizador de la forma de vida actual que reduzca el protagonismo de lo material, es decir del consumismo.

No debe entenderse la ruralidad como lo agrario 煤nicamente, sino como un todo. La peque帽a industria y su necesaria descentralizaci贸n, la cultura, la expresividad creativa, la artesan铆a, o cierta maquinaria ligera deben ser tambi茅n un sost茅n fundamental de la autonom铆a popular y la soberan铆a pol铆tica y alimentaria.

La agricultura industrial existe porque su misi贸n es la de suministrar alimentos bazofia en masa a las ciudades. Es necesario restablecer la gesti贸n de los alimentos, ya que este sistema actual tira, directamente a la basura 鈪 de lo que produce. Las poblaciones deben acercarse a un 80% de autoabastecimiento local de alimentos para mantener el m谩ximo de independencia.

Se debe abandonar la ultraespecializaci贸n de los trabajos del campo (como son los peones agr铆colas, los t茅cnicos o ingenieros), por personas que se dedican a la actividad agraria y al mismo tiempo si lo desean, a otras muchas actividades, productivas y no productivas, para constituirse como sujetos integrales. Ideas tradicionales de nuestra cultura a rescatar como el colectivismo agrario del que habl贸 Joaqu铆n Costa son los cultivos comunales, la transformaci贸n de alimentos de manera colectiva o el cuidado de reba帽os concejiles de varias especies, siendo una labor rotativa y abierta entre los habitantes de cada poblaci贸n.

Uno de los peligros principales es la p茅rdida de fertilidad de los suelos agr铆colas, que nos encamina a un periodo de hambre universal. Una agricultura m铆nima apoyada en la recolecci贸n de frutos y plantas silvestres, silvopastoreo o pr谩cticas regeneradoras de suelos entre otras (como pueden ser el uso de abonos verdes, aterrazamientos, gesti贸n de la hidrograf铆a del terreno, manejo de animales, reforestaci贸n, descansos necesarios, biodiversidad beneficionsa y asociada de especies escogidas, compostaje adecuado, siembras directas, etc.), urgen para no convertir el planeta en un desierto.

Confiar en el ecologismo institucional es ingenuo y ecocida, ya que est谩 totalmente vendido al poder y al dinero. Lo mismo con la confianza en el conservacionismo industrial de Parque Nacional, que expulsa a los ind铆genas y aut贸ctonos de sus tierras y monta帽as, siendo 茅stos los 煤nicos que han conseguido probar de facto tener la clave 鈥減ara vivir-conservando鈥, prohibi茅ndoles mediante burocratizaci贸n extrema toda actividad. Un conservacionismo que es antihumanista, neomalthusiano, mis谩ntropo, darwinista social y partidario de un rewilding despoblador. Desde aqu铆 condenamos expresamente el rewinding liberal/fascista, enemigo de la ruralidad, de David Foreman, Benigno Varillas, George Monbiot, Tim Flannery, Edward Osborne Wilson, Jordi Palau o Alfredo Ojanguren.

Se ha de buscar la abolici贸n de la industria pesada del turismo por ser este un triturador de pueblos, ecosistemas, y una actividad ultra despilfarradora.

Con una construcci贸n del sujeto 铆ntegro y convivencial, el fin de la concentraci贸n urbana y la desaparici贸n de la agricultura industrial, la ruralidad y la naturaleza, pueden resurgir. Autores como F茅lix Rodrigo Mora, Wendell Berry o Heleno Sa帽a nos pueden ayudar a encarar todos estos retos de avivar una revoluci贸n integral que haga retroceder al Estado y al Capital para poder luego destruirlos y sustituirlos por s贸lo pueblo. Pueblo autoorganizado. Es necesario comprender que o les destruimos nosotros a ellos o ellos nos van a destruir.

Mar铆a Bueno Gonz谩lez y Enrique Bardaj铆 Cruz. 25 de Mayo de 2023.

Fuente: https://revolucionintegral.org/el-mundo-agrario-actual-y-la-necesaria-revolucion-integral