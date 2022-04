–

De parte de Todo Por Hacer April 22, 2022

Empecemos dejando clara una obviedad: la invasi贸n de Ucrania a manos de Rusia es una agresi贸n imperialista, infame e injustificada, como lo fue la invasi贸n de Estados Unidos de Irak y Afganist谩n, como lo es la ocupaci贸n israel铆 de Palestina o la marroqu铆 del S谩hara Occidental.

Ahora bien, el hecho de que esta guerra carezca de justificaci贸n, no quiere decir que la explicaci贸n de sus causas sea sencilla. Los medios occidentales se limitan a atribuirla a la maldad innata de Vladimir Putin, pero de sobra sabemos que estos an谩lisis simplistas que rezuman a propaganda, lejos de acercarnos a la verdad, nos confunden y alejan de ella. Y es que, como siempre, la realidad es compleja, llena de matices y dif铆cil de condensar.

Para entender lo que est谩 sucediendo debemos tener en cuenta que Ucrania es un Estado que, adem谩s de albergar a la poblaci贸n ucraniana, tambi茅n contiene a distintas minor铆as, siendo la m谩s importante de la misma la rusa, con muchos ciudadanos que cultural y ling眉isticamente se consideran rusos. A su vez, es importante conocer que tras el Holodomor o las hambrunas de 1932 鈥損roducidas despu茅s de que Stalin confiscara las cosechas ucranianas, matando de hambre a millones de personas y deportando a diversas minor铆as鈥 existe un gran resentimiento entre la poblaci贸n ucraniana hacia Rusia. Esto desencaden贸, durante la Segunda Guerra Mundial, un colaboracionismo entre grupos nacionalistas ucranianos con los ej茅rcitos de la Alemania nazi para exterminar a millones de prorrusos. Finalizada la contienda, la poblaci贸n t谩rtara de Crimea fue desplazada por colaborar con el nazismo y la zona fue repoblada por poblaci贸n rusa, que a d铆a de hoy permanece all铆, manteniendo intactas sus tradiciones. Unos a帽os despu茅s, en 1954, Nikita Jrushchov decidi贸 regalar de forma arbitraria Crimea a Ucrania, sin pensar que alg煤n d铆a la URSS pod铆a colapsar y desintegrarse y que Ucrania se convertir铆a en una rep煤blica independiente.

Sin embargo, para el nacionalismo ruso, el pueblo ucraniano y el ruso son el mismo. No en vano, el Estado ruso naci贸 en Kiev en el siglo IX. As铆 lo explic贸 Putin en una disertaci贸n que public贸 en el verano de 2021 y lo repiti贸 en el discurso en el que anunci贸 la invasi贸n de Ucrania.

Tenemos, por tanto, dos corrientes nacionalistas 鈥 la ucraniana y la rusa 鈥 enfrentadas por el control de un territorio que ambas consideran que le pertenece. Y es en este contexto que la OTAN aprovecha las tensiones para extender su influencia en la regi贸n.

La expansi贸n de la OTAN hacia el Este

Desde la ca铆da de la URSS (y la fundaci贸n de las rep煤blicas independientes, entre ellas Ucrania), la obsesi贸n de Estados Unidos siempre ha sido expandirse hacia el Este europeo. Una maniobra que, de acuerdo con la Doctrina Monroe, si ocurriera en su patio trasero, jam谩s la tolerar铆a (prueba de ello es el embargo econ贸mico al que tiene sometido a Cuba). En esta l铆nea, en 1999, la OTAN鈥攃ontraviniendo las promesas realizadas tras el fin de la Guerra Fr铆a鈥攊nici贸 su propia 鈥渋nvasi贸n鈥, expandi茅ndose a Polonia y la Rep煤blica Checa. Rusia, hundida econ贸micamente, no pudo reaccionar. Esta debilidad propici贸 que en 2004 los atlantistas vieran v铆a libre para asentarse en las rep煤blicas b谩lticas de Estonia, Lituania y Letonia (antiguas rep煤blicas sovi茅ticas).

El hecho de que muchos de estos gobiernos no respetan los derechos humanos, han ilegalizado a sus Partidos Comunistas y prohibido ense帽ar el papel que sus Estados mantuvieron durante el Holocausto no parece importar a Occidente: en geopol铆tica, los valores no importan.

En abril de 2008 se celebr贸 la Cumbre de Bucarest, en la cual la OTAN inici贸 conversaciones para que Ucrania y Georgia formaran parte de la alianza en un futuro no muy lejano. Unos meses despu茅s, en agosto de 2008, un envalentonado Saakashvili, presidente nacionalista de Georgia, se lanz贸 a conquistar el enclave de Osetia del Sur, independiente de facto desde 1992, y a reclamarlo como propio. El senador estadounidense John McCain viaj贸 hasta Georgia para apoyarle. La operaci贸n militar se tradujo en la muerte de unos 2.000 civiles y en el desplazamiento de 158.000 refugiados. El ej茅rcito ruso intervino y fren贸 el intento de invasi贸n 鈥搈atando a unos 3.000 militares georgianos y unos 180 civiles鈥 entendiendo que se trataba de una maniobra de Occidente para aislar a su pa铆s y tomar control de una regi贸n estrat茅gica rica en materias primas. Fue una demostraci贸n de Putin de que cualquier intento por desestabilizar el equilibro existente en las zonas fronterizas con su Estado ser铆an reprimidas militarmente.

El Euromaid谩n (2013-2014)

De aqu铆 damos un paso de gigante a los a帽os 2013 y 2014, cuando se producen las protestas del Euromaid谩n 鈥搇a denominada Revoluci贸n de la Dignidad鈥, impulsadas por Estados Unidos, la Uni贸n Europea, el grupo ultra-nacionalista de ultraderecha Pravy Sektor, el partido fascista Svoboda y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Dichas movilizaciones comenzaron en noviembre de 2013, en la Plaza del Maid谩n, despu茅s de que el presidente prorruso Yanuk贸vich suspendiera el Acuerdo de Libre Comercio con la UE. La diferencia en los apoyos brindados a los manifestantes nos muestra la profunda divisi贸n de la sociedad ucraniana: en Kiev y el oeste de Ucrania m谩s del 75% de la poblaci贸n estaba de acuerdo con integrarse con la UE, mientras que en el este y en Crimea las partidarias de esta idea no llegaban ni al 20%, pues prefer铆an crear una uni贸n aduanera con Rusia.

La intervenci贸n de EEUU es clara: en diciembre de 2013, de nuevo, el senador estadounidense John McCain viaj贸 a la Plaza del Maid谩n para mostrar su apoyo a los manifestantes y pedirles que no cesaran en sus esfuerzos por aislar a Rusia y abrazar a Occidente. Y as铆 lo hicieron, con protestas cada vez m谩s violentas, tras una escalada de agresividad que comenz贸 en enero de 2014, que terminaron por saldarse con 82 manifestantes y 7 polic铆as muertos (la mayor铆a en el mes de febrero) y unos 140 encarcelados. A finales de febrero, Yanuk贸vich y la oposici贸n llegaron a un acuerdo, con la mediaci贸n de tres ministros de Exteriores de la UE para formar un gobierno de coalici贸n, elecciones anticipadas y volver a la Constituci贸n de 2004 para frenar la violencia. Sin embargo, Yanuk贸vich no ratific贸 los acuerdos y huy贸 del pa铆s.

El Euromaid谩n termin贸 por forzar la destituci贸n de Yanuk贸vich, el establecimiento de un gobierno interino de extrema derecha y, tras la celebraci贸n de unas elecciones que fueron boicoteadas en las regiones prorrusas, comenz贸 la presidencia del millonario Poroshenko, quien dio pasos para acercarse a la UE y a EEUU 鈥揺l entonces vicepresidente Joe Biden viaj贸 a Kiev para apoyarle鈥. Seg煤n el peri贸dico anarquista ucraniano Assembly, 鈥el nuevo r茅gimen no inici贸 reformas anti-sociales, sino que profundiz贸 en las que hab铆an comenzado tiempo antes. Aument贸 la desigualdad entre clases sociales y t茅rminos como 鈥渃apitalismo鈥, 鈥渘eoliberalismo鈥 y 鈥渘acionalismo鈥 han cobrado una nueva importancia en Ucrania鈥.

El cambio de gobierno, asimismo, conllev贸 la ilegalizaci贸n del Partido Comunista de Ucrania y otras formaciones de izquierdas, as铆 como la p茅rdida de la cooficialidad del idioma ruso, afectando a un 40% de rusoparlantes en el pa铆s, as铆 como a las minor铆as h煤ngaras y rumanas.

La anexi贸n de Crimea y la Guerra del Donb谩s

Rusia no se qued贸 de brazos cruzados durante el Euromaid谩n, sobre todo teniendo en cuenta que la regi贸n oriental del Donb谩s (Lugansk y Donnetsk) y el sur de Ucrania, junto a Crimea, son de poblaci贸n mayoritaria rusa. Adem谩s, en Crimea, Rusia tiene en Sebastopol una base militar vital para los intereses de su armada desde donde tiene acceso del Mar Negro al Mediterr谩neo. Por ello, en marzo de 2014 Rusia decidi贸 anexionarse Crimea (donde el 90% de la poblaci贸n es rusa), lo cual no requiri贸 una invasi贸n, sino 煤nicamente bloquear las fronteras y establecer checkpoints.

Esta anexi贸n supuso una violaci贸n del Memor谩ndum de Budapest, en el que en 1994 el presidente ruso Yeltsin se comprometi贸 a respetar la soberan铆a ucraniana a cambio de su desnuclearizaci贸n. Pero se debe recordar que la OTAN hizo lo mismo en Kosovo y EEUU en Iraq. Por tanto, es de un enorme cinismo acusar a Rusia de violar la legalidad cuando EEUU lo ha hecho en innumerables ocasiones en el pasado.

Por su parte, en las regiones del Donb谩s, las manifestantes contra el nuevo gobierno fueron en aumento, con invasiones de edificios oficiales para retirar banderas ucranianas e izar la rusa. A principios de abril de 2014 se proclamaron las Rep煤blicas Populares de Donetsk y J谩rkov. El ej茅rcito ucraniano respondi贸 mediante el uso de la fuerza y poco despu茅s estall贸 una guerra entre milicias prorrusas y el ej茅rcito regular ucraniano, del cual numerosas unidades se encuentran bajo el control de grupos fascistas y neonazis, como lo es el Batall贸n Azov.

Por tanto, la actual guerra que se est谩 librando en Ucrania realmente se podr铆a entender como una escalada en el conflicto que se inici贸 hace m谩s de 7 a帽os y que llevaba un saldo de unos 10.000 muertos.

Los acercamientos de Ucrania a la OTAN

En el a帽o 2017, Ucrania volvi贸 a solicitar formalmente entrar en la OTAN. Y, despu茅s de que en 2019 ganara las elecciones el Volodimir Zelensky 鈥揹e familia rusoparlante, pero ferviente nacionalista ucranio鈥 sus esfuerzos por formar parte de la alianza han ido en aumento.

Pero esto, desde luego, no fue visto con buenos ojos por parte de Putin. Al fin y al cabo, no es lo mismo que las peque帽as rep煤blicas b谩lticas se unan a la OTAN, a que lo haga un pa铆s con el que comparte 2.300 kil贸metros de frontera y en el que buena parte de sus habitantes son cultural e idiom谩ticamente rusos. A esto hay que a帽adir que, para el Kremlin, la Federaci贸n Rusa se encuentra rodeada de enemigos que trabajan con ah铆nco para conseguir desmembrar el pa铆s. Desde esta perspectiva, la oposici贸n pol铆tica no ser铆a m谩s que la prolongaci贸n de esos enemigos en el interior del territorio ruso: la quinta columna; el caballo de Troya 鈥渙ccidental鈥. Este criterio ha servido eficazmente al Kremlin para condenar, por ejemplo, a Pussy Riot, al opositor Alex茅i Navalny, a grupos de j贸venes anarquistas o a organizaciones memorialistas y de derechos humanos como Memorial, as铆 como a personas LGTBIQ: para el Kremlin son acciones orientadas a luchar contra la influencia externa (occidental), convertida as铆 en la justificaci贸n de cualquier cosa que sirva para el objetivo pol铆tico m谩s evidente que parece tener el l铆der ruso: perpetuarse en el poder.

La reacci贸n rusa: si vis pacem, para bellum

Como respuesta a los movimientos de Ucrania y la OTAN, Putin orden贸 el despliegue de 100.000 soldados rusos a la frontera ucraniana. Una forma sutil de reclamar que no se amenacen sus fronteras. En una conferencia que dio el pasado mes de diciembre, record贸 que 鈥Occidente hab铆a roto desvergonzadamente la promesa que hizo en la d茅cada de los 90 de no expandirse hacia el Este鈥.

Y es con esta situaci贸n con la que, a comienzos de 2022, las potencias occidentales 鈥損rincipalmente Estados Unidos y Reino Unido鈥 empiezan a alertar que las 鈥provocaciones rusas鈥 nos pueden conducir a una guerra. Un conflicto b茅lico que, en definitiva, viene provocado por la UE, que ha actuado con manifiesta mala fe, intentando que Ucrania se incorporara a su bloque econ贸mico; por el imperialismo de Estados Unidos, que deseaba su entrada en la OTAN; y por el imperialismo de Rusia, que no piensa abandonar unos territorios que considera por historia suyos y aspira a recuperar la gloria del r茅gimen zarista.

Dice Carlos Taibo en un art铆culo titulado 鈥La OTAN, Rusia y Ucrania: una glosa impertinente鈥 que 鈥fanfarria ret贸rica aparte, lo que los pa铆ses occidentales 鈥搒us empresarios鈥 buscan en la Europa oriental no es otra cosa que una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados moderadamente prometedores. En ese designio, por cierto, a menudo se han dado la mano con los oligarcas rusos y ucranianos, procedentes estos 煤ltimos en su mayor铆a 鈥搉o es un dato que convenga sortear- del oriente del pa铆s. En la trastienda, y obligado estoy a anotarlo, Estados Unidos se mueve como pez en el agua: muy alejado del escenario de conflicto, la crisis de estas horas le viene como anillo al dedo para agudizar 鈥搉o perdamos de vista esto 煤ltimo- los problemas de una Rusia que arrastra desde tiempo atr谩s una econom铆a exang眉e y para dividir una vez m谩s a la UE, en un escenario en el que los imaginables desencuentros de esta con Mosc煤 en lo que hace al gas natural y al petr贸leo afectan de forma menor a Washington. Claro es que en todo ello a la UE le toca pagar los desastres que nacen de su opci贸n principal, que no ha sido otra que la de andar a rebufo de las imposiciones norteamericanas鈥.

La invasi贸n rusa de Ucrania: una agresi贸n imperialista

Y es en este contexto en el que Rusia se lanza a invadir el pa铆s vecino el pasado 24 de febrero. Lo hizo despu茅s de Putin profiriera un duro discurso de una hora, arremetiendo contra Occidente, el comunismo y todo lo que rompe con su visi贸n de lo que debe ser la Gran Rusia neozarista. Tambi茅n aprovech贸 para justificar su 鈥operaci贸n militar especial鈥 en que pretende 鈥desnazificar Ucrania鈥, pasando convenientemente por alto que sus pol铆ticas 鈥 impulsadas por su ide贸logo de cabecera, Alexander Dugin 鈥 son de extrema derecha y que goza de buenas relaciones con partidos fascistas de Europa.

Har铆amos mal en olvidar que Putin es en buena medida el resultado de pol铆ticas occidentales caracterizadas por la prepotencia y la agresividad. Aunque, ciertamente, a la hora de dar cuenta de la condici贸n del presidente ruso pesan tambi茅n factores internos propios de su pa铆s e inercias hist贸ricas de largo aliento, a duras penas entender铆amos que buena parte de la conducta de la Rusia putiniana es un intento de respuesta a la ignominia occidental. Principalmente por las promesas rotas de no expansi贸n al Este que ya hemos mencionado. Pero tambi茅n por la colaboraci贸n con EEUU que despunt贸 en el primer lustro de la presidencia de Yeltsin, dispuesto como estaba este a re铆rle las gracias a los caprichos e imposiciones de Washington y de Bruselas. Por ejemplo, en 2001 Putin 鈥 preocupado por la cuenta de resultados de los gigantes rusos del petr贸leo 鈥 apoy贸 la intervenci贸n militar norteamericana en Afganist谩n y guard贸 un silencio connivente, de nuevo lamentable, ante la que dos a帽os despu茅s adquiri贸 carta de naturaleza en Iraq. 驴Y cu谩l fue la respuesta estadounidense ante la complacencia con que Rusia obsequi贸 al espasmo imperial de Washington en los orientes pr贸ximo y medio? Consisti贸 en esencia en mantener los programas vinculados con el escudo antimisiles, en propiciar una nueva ampliaci贸n de la OTAN y en estimular las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Mosc煤 en Georgia, Ucrania y Kirguizist谩n, y, en suma, en negar a Rusia cualquier trato comercial de privilegio.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, pese a las apariencias, el escenario empeor贸 para Mosc煤 en 2013-2014 al calor de las sucesivas crisis 鈥揺l Maid谩n, la defenestraci贸n de Yanuk贸vich, Crimea, el Donb谩s 鈥 ucranianas. Aunque, ciertamente, Rusia incorpor贸 Crimea a su federaci贸n y pas贸 a controlar una parte peque帽a de la Ucrania oriental, en los hechos perdi贸 las riendas del grueso del territorio ucraniano, que bascul贸 claramente hacia Occidente. Putin ha entendido que, o act煤a ahora por la fuerza, o nunca m谩s recuperar谩 su esfera de influencia sobre dicho territorio que, en su avaricia imperialista, considera suyo.

En definitiva, no cabe plantear el conflicto 鈥揷omo as铆 pretenden algunos comunistas autoritarios nost谩lgicos鈥 como un enfrentamiento entre dos bloques enfrentados ideol贸gicamente. Se trata de una guerra entre dos bloques capitalistas que pelean por el control de los recursos de un territorio. Y, desde luego, no guarda ninguna relaci贸n con la desnazificaci贸n de Ucrania, as铆 que mal har铆amos en otorgarle la bandera del antifascismo a cualquiera de los dos bandos. Si fascistas los hay, sin duda, en muchos de los estamentos del poder ucraniano, tambi茅n se hacen valer en la Rusia putiniana. Si, por decirlo de otra manera, a Putin no le falta raz贸n cuando repudia el olvido, en el mejor de los casos, con que una parte de la sociedad ucraniana parece obsequiar a lo ocurrido entre 1941 y 1945, quien piense que de su lado, o del de sus aliados en Donetsk y en Lugansk, hay un proyecto antifascista, se encuentra terriblemente equivocado. Como dice Carlos Taibo, 鈥lo que ha ganado terreno en la Rusia putiniana es un revoltijo lamentable de rancio nacionalismo de Estado, valores tradicionales, ortodoxias religiosas, oligarcas inmorales, lacerantes desigualdades, militarizaci贸n, represi贸n y鈥 sana econom铆a de mercado. No s茅 qu茅 es lo que todo lo anterior tendr谩 que ver con el antifascismo. M谩s bien me da que por detr谩s de todas estas miserias est谩n los arrebatos imperiales de siempre, en Washington, en Bruselas y en Mosc煤. En esas guerras sucias, como en algunas de las limpias, pierden siempre los pueblos鈥.