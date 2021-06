–

June 24, 2021

El veredicto de la abrumadora mayor铆a de los pa铆ses que integran Naciones Unidas en favor del levantamiento del bloqueo a Cuba, emitido el mi茅rcoles contra el gobierno de EEUU, es m谩s que una victoria diplom谩tica de la isla que llega puntualmente cada a帽o desde 1992, salvo en 2020, cuando la resoluci贸n del gobierno de La Habana no se present贸 por el auge de la pandemia. Constituye un recordatorio de la larga espera del pueblo cubano por un acto de justicia que revierta la preocupante situaci贸n donde se mezclan el abuso de autoridad, el empleo desproporcionado de la violencia y la intenci贸n muy espec铆fica de destruir, totalmente o en parte, un grupo nacional, 茅tnico o racial, en su totalidad, que es lo que describe como genocidio la Convenci贸n de 1948.

S贸lo muy pocos casos de matanzas masivas son considerados genocidio de manera inequ铆voca por la comunidad internacional. Pero no hay otra manera de llamar a este horror de m谩s de 60 a帽os que ha obligado a varias generaciones de cubanos a enfrentar su vida cotidiana bajo una espesa niebla y a ahondar en las nada sobrenaturales formas de monstruosidad que es capaz de desarrollar una 茅lite poderosa, contra millones de personas por el delito de existir. Si no es genocidio que en medio de una pandemia se le niegue a un pueblo medicinas y alimentos, acceso a la mayor铆a de los servicios de Internet, a las finanzas y al comercio entre iguales, habr谩 que inventar como Raphael Lemkin una palabra para llamar a un crimen sin nombre.

Es dif铆cil de contabilizar en Cuba cu谩ntos han muerto porque no ten铆an la medicina que necesitaban o porque no les lleg贸 a tiempo. El informe presentado por el canciller cubano, Bruno Rodr铆guez, que corresponde s贸lo a los da帽os del bloqueo de 2020, tiene 60 p谩ginas sin un solo adjetivo: es la enumeraci贸n de hechos, gastos excesivos, cosas que no llegaron porque ten铆an alg煤n componente estadunidense 鈥揹esde un avi贸n hasta un respirador destinado a una sala de terapia intensiva鈥, nombres de empresas que se han negado a suministrarle al pa铆s tecnolog铆as, materias primas, reactivos, medios de diagn贸stico, medicamentos, dispositivos, equipos y piezas de repuesto necesarios en el sistema de salud p煤blica. Y todo eso en medio de una pandemia mundial.

Me dijo un amigo que si hay una imagen que impact贸 en Cuba es la de George Floyd asfixi谩ndose en el suelo mientras el polic铆a no levantaba la rodilla de su cuello, a pesar de los gritos de la v铆ctima diciendo que no pod铆a respirar. El video dio la vuelta al mundo y desencaden贸 la mayor protesta antirracista en EEUU desde los tiempos de la lucha por los derechos civiles en los a帽os sesenta.

Conocemos esa sensaci贸n de impotencia de muchos estadunidenses ante lo que consideran, con raz贸n, una sistem谩tica actuaci贸n abusiva del poder. En el caso de los ocho minutos y 46 segundos de agon铆a de Floyd, ha sido clave la existencia de un video que grab贸 toda la escena, pero la pregunta que sigue en el aire, incluso despu茅s de la condena al polic铆a asesino, es cu谩ntas personas han muerto o han sufrido en silencio simplemente porque no hay c谩mara cuando el sistema no las deja respirar.

Sabemos que la rodilla que asfixia est谩 siempre ah铆, invisible, sobre el cuello de alguien. Pasa con el bloqueo, esa palabreja que puede parecer para algunos una abstracci贸n, pero no para el que se encuentra en una sala de terapia intensiva en Cuba, tiene a un hijo enfermo o se ha pasado seis horas en una cola para comprar un alimento que antes de las 242 sanciones adicionales de Donald Trump y antes de la pinche pandemia, pod铆a alcanzar con menos esfuerzo.

Rodney Hunter, representante de Joe Biden en la ONU, llev贸 el cinismo hasta el extremo de sostener que el bloqueo favorece y empodera al pueblo cubano y que las sanciones son una forma leg铆tima de lograr objetivos de pol铆tica exterior. De milagro no a帽adi贸 que el bloqueo es un pretexto del gobierno cubano, como repiten como loros otros empleados de Washington. Es como si el polic铆a que mat贸 a George Floyd dijera que su rodilla en el cuello ajeno era un pretexto de la v铆ctima para asfixiarse.

Por tanto, resultan m谩s que justificadas las escenas de alegr铆a en Cuba cuando en la sede la ONU en Nueva York el mundo dijo no, por en茅sima vez, al bloqueo de EEUU. El n煤mero apabullante de 184 pa铆ses en favor de la resoluci贸n cubana 鈥揷on s贸lo dos en contra (EEUU e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania)鈥 coincidi贸 con otra noticia, quiz谩s m谩s esperanzadora: cient铆ficos cubanos han logrado llevar a t茅rmino las dos primeras vacunas latinoamericanas. Una de ellas, Abdala, tiene una tasa de eficacia de 92.28 por ciento. Es la felicidad en casa del pobre, que a veces s铆 da para m谩s.

Cubadebate