Enrique Seijas es miembro de ATTAC.

Un sistema cerrado es el que intercambia energ铆a con su entorno pero no intercambia materia y, por lo tanto, mantiene su masa constante. Es decir, su masa es una cantidad finita. Seg煤n parece, las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas y muchas otras gentes, no se hab铆an enterado y, en algunos casos, empiezan a darse cuenta ahora.

El primer problema de las elites pol铆ticas y econ贸micas actuales consiste en que solo contemplan el mundo desde el punto de vista del depredador absoluto, porque entienden que el 煤nico motor de la din谩mica econ贸mica y social es la codicia. No se han enterado de que el mundo ha cambiado m谩s en los 煤ltimos cien a帽os que en toda la historia de la humanidad. El mundo actual ya no es el mismo que el de hace tan solo cincuenta a帽os. Hasta hace muy poco, tan solo unas d茅cadas, cuando desde los pa铆ses ricos se hablaba de 鈥淓llos鈥, se hac铆a referencia a 脕frica, Asia, y Latinoam茅rica y cuando se hablaba de 鈥淣osotros鈥, se hac铆a referencia a Am茅rica del Norte, Ocean铆a, Jap贸n y Europa. Ellos eran los de la periferia, a la que 鈥淣osotros鈥 expoli谩bamos sus riquezas para traerlas a casa y construir nuestro Estado del bienestar. Ahora, aquella diferencia entre 鈥淓llos y Nosotros鈥, marcada por la geograf铆a, ha desaparecido. Pa铆ses poderosos de los cinco continentes compiten por las riquezas de los pa铆ses pobres de los cinco continentes. Ahora 鈥淓llos鈥, las 茅lites extractivas del mundo se encuentran en todas partes y 鈥淣osotros鈥, los expoliados, tambi茅n.

Anteriormente, la competencia se establec铆a entre distintas zonas econ贸micas y diferentes paradigmas ideol贸gicos: el Este estalinista contra el Oeste capitalista, el centro consumidor contra la periferia proveedora de materias primas baratas, la periferia subdesarrollada y el centro culto e industrializado, etc. En el centro consumidor y desarrollado, las 茅lites pod铆an seguir enriqueci茅ndose sin l铆mite y sin poner en riesgo su equilibrio interno a base de esquilmar a las zonas de la periferia; el 鈥渨elfare state鈥 y las pol铆ticas socialdem贸cratas se encargaron de ello. Pero hoy ese mundo ya no existe. El mundo es una sola 谩rea econ贸mica, el enfrentamiento ideol贸gico ha desaparecido de los aparatos de propaganda, los 鈥渕ass media鈥 (cine, radio, prensa, etc.) repiten siempre los mismos dogmas a pesar de que la contumaz realidad demuestre una y otra vez su falsedad. La competencia se plantea entre grandes pa铆ses o bloques (China, India, EEUU, la UE, etc.) y grandes compa帽铆as multinacionales que compiten entre s铆 para controlar los mercados y las fuentes, cada vez m谩s escasas, de materias primas. La periferia ya no es una zona externa a la que podemos esquilmar, sino que se encuentra en todas partes, la periferia ha ocupado el centro, es parte integrante de esa 煤nica zona econ贸mica constituida por un mundo globalizado, limitado y de recursos finitos. La periferia est谩 compuesta por las mal llamadas clases medias y por los trabajadores del mundo entero. El centro ya no puede crecer fagocitando a la periferia, ahora solo pude crecer devor谩ndose a si mismo. El centro ya no puede crecer, solo puede transformarse.

El segundo problema para las elites econ贸micas y pol铆ticas actuales consiste en que son enormemente reacias a admitir que la fiesta se ha acabado. Hasta hace unas d茅cadas, solo se hablaba de los l铆mites del crecimiento y del cambio clim谩tico en algunos cen谩culos tachados de subversivos por las instituciones oficiales. La versi贸n oficial consist铆a en afirmar que el capitalismo era el 煤nico sistema posible, que proyectar un crecimiento permanentemente acelerado era perfectamente razonable y que la humanidad pod铆a crecer sin ning煤n tipo de limitaci贸n, porque la combinaci贸n de ciencia, t茅cnica y dinero, era capaz de resolver cualquier problema y si no siempre quedaba el recurso a la divina providencia, lo que no parece muy realista, pues si como informan las im谩genes que exhiben lo panteones de casi todas las religiones, el hombre ha creado a sus dioses a su imagen y semejanza, ese tambi茅n es un callej贸n sin salida.

(鈥)ya no hay de donde sacar riqueza para que las 茅lites sigan enriqueci茅ndose sin poner en riesgo el equilibrio de la 煤nica sociedad existente, por la sencilla raz贸n de que ya no hay para todos.

As铆 pues, de repente, nos encontramos con que ya no hay de donde sacar riqueza para que las 茅lites sigan enriqueci茅ndose sin poner en riesgo el equilibrio de la 煤nica sociedad existente, por la sencilla raz贸n de que ya no hay para todos. Escasea el gas, el petr贸leo, el aluminio, el cobre, el hierro, el litio, el colt谩n, la madera y mil cosas m谩s. El agua potable y los alimentos ya son motivo de preocupaci贸n en muchas zonas del mundo, el Montblanc ha perdido algunos metros de altura por el deshielo de las capas de permafrost, el nivel del mar aumenta debido al deshielo de los casquetes polares, reduciendo la superficie de tierra habitable (zonas llanas inundables e islas cubiertas por el mar) y algunos cient铆ficos del clima afirman que no volveremos a vivir un verano tan fresco como el actual. No hay para todos y algunas cosas, en las que hasta ahora pod铆amos confiar, empiezan a fallar y a redibujar los paisajes, amenaz谩ndonos con el hundimiento de algunas zonas habitadas, desplazamientos masivos de poblaci贸n, destrucci贸n de los h谩bitats m谩s fr谩giles y la liberaci贸n de microrganismos que llevan cientos de miles de a帽os congelados y cuyos efectos sobre la vida actual desconocemos.

La humanidad pues, se enfrenta por primera vez en su historia a un dilema insuperable en el marco de un sistema econ贸mico, el capitalismo, para el que no dispone de recambio, porque no parece estar dispuesta a enfrentar el proceso revolucionario que supondr铆a su transformaci贸n y la superaci贸n del conflicto que representa por un lado, el crecimiento constante de la poblaci贸n y sus necesidades, el crecimiento constante de la producci贸n y el consumo, el crecimiento constante de la concentraci贸n de la riqueza en pocas manos y por el otro, los recursos finitos que nos ofrece el planeta. Como el mundo es un sistema cerrado y encerrado en una jaula de a帽os luz de espacio intransitable con los medios actuales, la sociedad necesita abandonar urgentemente los puntos de vista del depredador absoluto y del crecimiento ilimitado que defienden las 茅lites.

La humanidad pues, se enfrenta por primera vez en su historia a un dilema insuperable en el marco de un sistema econ贸mico, el capitalismo, para el que no dispone de recambio

En un sistema cerrado, como el mundo en el que habitamos, solo caben dos soluciones posibles: redefinir nuestras necesidades para poder satisfacerlas con los recursos limitados de que disponemos y repartir la riqueza de forma equitativa o enfrentarnos a m煤ltiples y repetidos conflictos civiles por todo el planeta, al fin de la democracia como sistema de gobierno y a la reedici贸n de las dictaduras como 煤nico medio de que las 茅lites actuales puedan mantener sus privilegios.

La derecha extrema o no, cuando mira hacia el futuro, solo es capaz de ver un espejismo del pasado. La derecha neoliberal o no, no acaba de entender que nada dura eternamente y que la sociedad actual, basada en el reparto desigual de la riqueza, la explotaci贸n de los unos por los otros y el agotamiento de los recursos naturales tampoco puede ser eterna. Las mejores propuestas de la derecha se articulan en torno a tres ejes: la negaci贸n de la realidad, la confianza ciega en el poder omn铆modo de la ciencia y la t茅cnica y la actualizaci贸n de las viejas teor铆as del darwinismo social. La izquierda, por su parte, es incapaz de aceptar que las soluciones a los problemas actuales est谩n delante de sus narices y que tan solo es cuesti贸n de tener el valor reconocerlas (reparto efectivo del poder y de la riqueza, terminar con la explotaci贸n indiscriminada de la naturaleza, reconducir la producci贸n y el consumo y la defensa radical de la igualdad de derechos y deberes entre todos los seres humanos) y abandonar los eternos y est茅riles debates de siempre, sobre si son galgos o son podencos, para empezar a aplicarlas.

La tierra es un sistema cerrado, un hormiguero encerrado en una urna transparente, Las im谩genes del planeta tomadas desde el espacio lo ilustran perfectamente.