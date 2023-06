–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 15, 2023 455 puntos de vista

Seguirán muriendo personas inocentes hasta que encontremos la forma de detener el uso de estas armas. Los riesgos aumentarán a medida que la inteligencia artificial se haga cargo cada vez más de las decisiones de puntería y lanzamiento.

Es una veterana que sirvió 29 años en el Ejército, retirada como coronel y exdiplomática estadounidense, dimitió en marzo de 2003 en oposición a la guerra de Iraq.

El activismo ciudadano para lograr cambios en la forma en que se llevan a cabo brutales guerras es extremadamente difícil, pero no imposible. Los ciudadanos han conseguido que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe tratados para abolir las armas nucleares y prohibir el uso de minas terrestres y municiones de racimo. Por supuesto, los países que quieren seguir utilizando estas armas no seguirán el ejemplo de la gran mayoría de los países del mundo que han firmado esos tratados.

Estados Unidos y los otros ocho países con armamento nuclear se han negado a firmar el tratado para abolir las armas nucleares. Del mismo modo, Estados Unidos y otros 15 países, entre ellos Rusia y China, se han negado a firmar la prohibición del uso de bombas de racimo. Estados Unidos y otros 31 países, entre ellos Rusia y China, se han negado a firmar el tratado sobre la prohibición de las minas terrestres.

Sin embargo, el hecho de que países “canallas” y belicistas, como Estados Unidos, se nieguen a firmar tratados que desean la mayoría de los países del mundo, no disuade a las personas con conciencia y responsabilidad social de intentar hacer entrar en razón a estos países por el bien de la supervivencia de la especie humana.

Sabemos que nos enfrentamos a ricos fabricantes de armas que compran el favor de los políticos de estas naciones en guerra a través de sus donaciones a las campañas políticas y otras dádivas. En contra de estos pronósticos, la última iniciativa ciudadana para prohibir un arma de guerra específica se lanzará el 10 de junio de 2023 en Viena, Austria, en la Cumbre Internacional por la Paz en Ucrania.

Una de las armas de guerra favoritas del siglo XXI han resultado ser los vehículos aéreos no tripulados. Con estas aeronaves automatizadas, los operadores humanos pueden estar a decenas de miles de kilómetros de distancia observando desde cámaras a bordo del avión. Ningún ser humano debe estar en tierra para verificar lo que los operadores creen ver desde el avión, que puede estar a miles de metros de altura.

Como resultado del impreciso análisis de datos por parte de los operadores de aviones no tripulados, miles de civiles inocentes en Afganistán, Pakistán, Irak, Yemen, Libia, Siria, Gaza, Ucrania y Rusia han sido masacrados por los misiles Hellfire y otras municiones disparadas por los operadores de aviones no tripulados. Civiles inocentes que asistían a bodas y funerales han sido masacrados por pilotos de aviones no tripulados. Incluso quienes acuden en ayuda de las víctimas de un primer ataque con dron han sido asesinados en lo que se denomina “doble tap”.

Muchos ejércitos de todo el mundo siguen ahora el ejemplo de Estados Unidos en el uso de drones asesinos. Estados Unidos utilizó drones armados en Afganistán e Iraq y mató a miles de ciudadanos inocentes de esos países. Al utilizar aviones no tripulados, los ejércitos no tienen que contar con personas sobre el terreno para confirmar los objetivos o verificar que las personas asesinadas eran los objetivos previstos.

Para los ejércitos, los drones son una forma segura y fácil de matar a sus enemigos. Los civiles inocentes asesinados pueden considerarse “daños colaterales” y rara vez se investiga cómo se creó la información de inteligencia que condujo al asesinato de los civiles. Si por casualidad se lleva a cabo una investigación, los operadores de aviones no tripulados y los analistas de inteligencia quedan exentos de responsabilidad por el asesinato extrajudicial de civiles inocentes.

Uno de los ataques con aviones no tripulados más recientes y más publicitados contra civiles inocentes se produjo en la ciudad de Kabul (Afganistán) en agosto de 2021, durante la fallida evacuación estadounidense de Afganistán.

Tras seguir durante horas a un coche blanco que los analistas de inteligencia creían que transportaba a un posible terrorista del ISIS-K, un operador de un avión no tripulado estadounidense lanzó un misil Hellfire contra el coche cuando entraba en un pequeño complejo residencial. En ese momento, siete niños pequeños salieron corriendo hacia el coche para recorrer la distancia restante hasta el interior del complejo. Aunque en un principio los altos mandos militares estadounidenses describieron la muerte de las personas no identificadas como un ataque “justo” de un avión no tripulado, cuando los medios de comunicación investigaron quién había muerto a causa del ataque, resultó que el conductor del coche era Zemari Ahmadi, empleado de Nutrition and Education International, una organización de ayuda con sede en California que realizaba su rutina diaria de entregas de material en diversos lugares de Kabul. Cada día, cuando llegaba a casa, sus hijos salían corriendo a recibir a su padre y recorrían en el coche los pocos metros que faltaban hasta el lugar donde aparcaba. Tres adultos y siete niños murieron en lo que más tarde se confirmó como un “desafortunado” ataque contra civiles inocentes. Ningún militar fue amonestado ni castigado por el error que mató a diez inocentes.

En los últimos 15 años, he viajado a Afganistán, Pakistán, Yemen y Gaza para hablar con familias en las que han muerto seres queridos inocentes a manos de pilotos de aviones no tripulados que operaban aviones no tripulados desde cientos, si no miles, de kilómetros de distancia. Las historias son similares. El piloto del dron y los analistas de inteligencia, por lo general hombres y mujeres jóvenes de unos 20 años, malinterpretaron una situación que podría haberse resuelto fácilmente con los “pies sobre el terreno”. Pero a los militares les resulta más fácil y seguro matar a civiles inocentes que poner a su propio personal sobre el terreno para hacer evaluaciones in situ.

Seguirán muriendo inocentes hasta que encontremos la forma de detener el uso de este sistema de armas. Los riesgos aumentarán a medida que la Inteligencia Artificial se haga cargo cada vez más de las decisiones sobre los objetivos y el lanzamiento. El proyecto de tratado es un primer paso en la ardua batalla de frenar la guerra con drones a larga distancia, cada vez más automatizada y armada. Únete a nosotros en la Campaña Internacional para la Prohibición de los Drones Armados y firma la petición y la declaración que presentaremos en Viena en junio y que, en última instancia, llevaremos a las Naciones Unidas.

