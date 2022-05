No pas贸 mucho tiempo despu茅s de la elecci贸n de Emmanuel Macron cuando la Comisi贸n Europea entr贸 en batalla. De todas partes llegan instrucciones para preparar el retorno activo de la dictadura sanitaria y digital. Por no hablar de los preparativos para una gran crisis financiera, que est谩n muy avanzados y plantean interrogantes sobre la situaci贸n real del continente. Todos al ataque: se prepara la vacunaci贸n obligatoria de los ni帽os y la devastaci贸n econ贸mica es inminente. La Agenda del Caos se est谩 desarrollando a conciencia, para gran beneficio del aliado estadounidense.

La Comisi贸n Europea se pone en marcha. Se dispone a adoptar medidas de urgencia, es decir, medidas dictatoriales, al margen de sus propios tratados y violando su propio principio de subsidiariedad, para acelerar sus operaciones de Gran Reinicio e imponer una capa de vigilancia y restricciones individuales.

Nunca antes la mentira hab铆a sido tan grande. Por un lado, la casta globalizada repite una y otra vez que la Uni贸n Europea es progreso, paz, libertad y democracia. Por otro lado, sus secuaces, como Ursula von der Leyen, a quien han colocado en puestos de decisi贸n estrat茅gicos, hacen todo lo posible por derogar el pat茅tico y autoritario Estado de Derecho y transformar todo un continente en un campo de concentraci贸n al servicio de la maquinaria anglosajona.

Censura en Internet en marcha

La noticia ha pasado bastante desapercibida esta semana, pero el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la Ley de Servicios Digitales. En definitiva, han marcado las l铆neas maestras de la futura directiva de servicios digitales.

Los curiosos pueden encontrar aqu铆 la base del texto que se aprobar谩.

Sobre todo, la maquinaria europea ha integrado un 鈥渕ecanismo de crisis鈥, que se activar谩, por ejemplo, en caso de pandemia o conflicto internacional. Este mecanismo permitir谩 tomar 鈥渕edidas proporcionadas鈥 para combatir las noticias falsas en Internet.

Ahora sabemos lo que esto significa: s贸lo se permitir谩 la propaganda oficial del poder, y todas las mentes viciosas que cuestionen su fundamento ser谩n censuradas descaradamente.

En nombre de la democracia y la libertad de expresi贸n, por supuesto.

La obsesi贸n de la vacunaci贸n obligatoria

A ra铆z de esto, la Comisi贸n ha pedido a los Estados miembros que se preparen activamente para la nueva pandemia. 驴Qu茅 te parece? 驴Tienen ya informaci贸n sobre este tema?

En cualquier caso, el discurso pronunciado por la Comisaria de Sanidad deja pocas dudas sobre las intenciones de vacunaci贸n, por no decir de vacunar a toda costa.

En la pr谩ctica, la Comisi贸n deber铆a relanzar r谩pidamente las grandes campa帽as de vacunaci贸n en todas partes, incluso para los ni帽os, con sus correspondientes pases de vacunaci贸n y la demonizaci贸n de los no vacunados.

A este respecto, es absolutamente necesario ver la complet铆sima entrevista que concedi贸 Virginie Joron, diputada europea, para entender las operaciones que se est谩n preparando.

El gran crash financiero que pagar谩s

Al mismo tiempo, el Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre la estructura bancaria 鈥渄aisy chain鈥. (red cadena de margarita).

No vamos a entrar en los detalles t茅cnicos de un mecanismo que s贸lo interesa a los iniciados. S贸lo hay que recordar dos puntos esenciales:

*Este acuerdo pretende completar el mecanismo de resoluci贸n de crisis bancarias, que debe activarse en caso de colapso financiero. Por lo tanto, es una prueba de que las autoridades europeas esperan fuertes sacudidas en los mercados financieros en los pr贸ximos meses (potencialmente a partir de este verano, y m谩s probablemente en 2023);

*Este acuerdo tiene un objetivo: limitar el coste de un choque financiero para los bancos.

Para conocer la historia completa, lea el comunicado de prensa que acompa帽a al acuerdo provisional:

El primer punto se refiere al r茅gimen de deducci贸n para los fondos propios y los compromisos elegibles que satisfagan los requisitos de absorci贸n de p茅rdidas en caso de resoluci贸n (MREL) que transiten por una entidad intermedia en el marco de su escalada dentro de los grupos de resoluci贸n complejos, las llamadas 鈥渃adenas margaritas鈥, o 鈥渄aisy chains鈥. Este acuerdo provisional prev茅 un r茅gimen de deducci贸n revisado destinado a evitar, en particular, una doble contabilizaci贸n de los elementos del MREL (Requisito M铆nimo de Fondos Propios y Pasivos Admisibles) a nivel de las ETC, de manera que se garantice que los grupos bancarios de la UE mantengan siempre una s贸lida capacidad de absorci贸n de p茅rdidas en consonancia a su MREL publicado.

Este galimat铆as significa que, en caso de crisis, el acuerdo que se acaba de alcanzar limita la participaci贸n de los bancos a su propio rescate, y env铆a al contribuyente a pagar un m谩ximo.

Debemos entender aqu铆 es que la casta espera problemas y est谩 decidida a no pagar m谩s de lo razonable鈥 siendo ella misma el juez de la raz贸n, por supuesto.

As铆 que espere pagar un m谩ximo cuando ocurra lo peor.

Hasta el final, la estrategia del caos

Para entender la l贸gica que subyace lo que Virginie Joron ha llamado las piezas del rompecabezas, hay que tener en cuenta la agenda del caos que gu铆a a la Comisi贸n Europea bajo los auspicios del atlantismo y los intereses estadounidenses.

Para ello, es necesario poner en tensi贸n a la poblaci贸n recurriendo sistem谩ticamente al caos.

Estamos asistiendo a su despliegue y a su aceleraci贸n con la reelecci贸n de Emmanuel Macron.

Otro gran indicador de que vienen curvas son las propias predicciones de las entidades financieras. A mediados de 2007, el Banco de Pagos Internacionales (el banco central de los bancos centrales) public贸 una declaraci贸n en la que predec铆a una inminente 鈥淕ran Depresi贸n鈥 causada por una implosi贸n del mercado de cr茅dito. Ese mismo a帽o, el Fondo Monetario Internacional tambi茅n advirti贸 de los 鈥減roblemas de las hipotecas de alto riesgo鈥, que conducir铆an a una crisis econ贸mica m谩s amplia. En 2006 pareci贸 extra帽o que estas enormes instituciones globalistas con considerable influencia sobre el mundo financiero empezaran de repente criticar su propia din谩mica.

En 2007, los medios alternativos ya llevaban tiempo advirtiendo contra la inminencia de una ca铆da deflacionaria en los mercados estadounidenses y en la vivienda. Y, como era de esperar, los principales medios de comunicaci贸n segu铆an negando todas esas preocupaciones por considerarlos 鈥渃atastrofismo鈥 y 鈥渢eor铆a de la conspiraci贸n鈥. Menos de un a帽o despu茅s, las primeras empresas inundadas de derivados empezaron a anunciar que estaban al borde de la quiebra y que todo se vino abajo.

驴La respuesta de los medios de comunicaci贸n? Hicieron dos declaraciones muy extra帽as simult谩neamente: 鈥淣adie pudo haberlo visto venir鈥 y 鈥淟o vimos venir desde un kil贸metro de distancia鈥. Los periodistas de los medios dominantes se apresuraron a posicianarse como los adivinos por excelencia, como si siempre hubieran dicho que el choque era inminente, cuando s贸lo un pu帽ado de personas lo hab铆a anunciado y ninguna de ellas estaba en los medios de comunicaci贸n. Tambi茅n se ignor贸 el hecho de que el BPI y el FMI hab铆an publicado sus propias 鈥減redicciones鈥 mucho antes del crack; los medios de comunicaci贸n hicieron como si no existieran.

En los medios de comunicaci贸n alternativos, se observaron las declaraciones y admisiones de los globalistas con MUCHA atenci贸n, porque su trabajo no consiste en analizar las amenazas, sino en sintetizarlas. En otras palabras, si algo va muy mal en el mundo en el plano econ贸mico, los banqueros centrales y las 茅lites financieras que aspiran a una autoridad econ贸mica 煤nica y centralizada para el mundo son SIEMPRE acusados del origen de este desastre.

Por alguna raz贸n, les gusta decirnos lo que van a hacer antes de hacerlo.

La idea de que los globalistas est谩n creando artificialmente eventos de colapso econ贸mico ser谩, por supuesto, criticada como una 鈥渢eor铆a de la conspiraci贸n鈥, pero es un HECHO. Para obtener m谩s informaci贸n sobre la realidad del sabotaje financiero deliberado de los globalistas y la ideolog铆a del 鈥渙rden a partir del caos鈥, lea los art铆culos 鈥Fed One Meeting Away From Creating A Doomsday Sinkhole鈥 y 鈥溌What Is The Great Reset And What Do The Globalists Actually Want?

La agenda de la Gran Reinicio propuesta por el jefe del FEM, Klaus Schwab, es s贸lo un ejemplo de las muchas discusiones ocultas a plena vista por los globalistas sobre sus planes para utilizar el declive econ贸mico y social como una 鈥渙portunidad鈥 para establecer r谩pidamente un nuevo sistema mundial 煤nico basado en la tecnocracia.

El principal problema para discernir los planes de los globalistas no es descubrir las agendas secretas, sino que suelen hablar abiertamente de ellas si se sabe d贸nde buscar. No, el problema est谩 en separar las confesiones de la desinformaci贸n, las mentiras de la verdad. Para ello, es necesario cotejar los libros blancos y las declaraciones de los globalistas con los hechos y las pruebas disponibles en el mundo real. Veamos en detalle el problema de la escasez de alimentos鈥

Escasez de alimentos en seis meses

Hace una semana, hubo un torrente de comunicados de prensa de instituciones mundiales que mencionaban exactamente la misma preocupaci贸n: la escasez de alimentos en los pr贸ximos 3 a 6 meses. Estas declaraciones se corresponden muy estrechamente con mis propias estimaciones, ya que he estado advirtiendo regularmente de los peligros inminentes de que la inflaci贸n provoque un racionamiento de alimentos y la interrupci贸n de la cadena de suministro.

El FMI, el BIS, el Banco Mundial, la ONU, la Fundaci贸n Rockefeller, el Foro Econ贸mico Mundial, el Bank of America e incluso el mismo Biden predicen una gran crisis alimentaria a corto plazo, y no es casualidad que las pol铆ticas de estas mismas instituciones y las acciones de los pol铆ticos t铆teres que trabajan con ellas est谩n causando la crisis que ahora predicen. Es decir, es f谩cil predecir un desastre cuando lo has creado.

La afirmaci贸n es que la invasi贸n rusa de Ucrania es la causa principal, pero esto es una distracci贸n del problema real. S铆, las sanciones contra Rusia eventualmente conducir谩n a un menor suministro de alimentos, pero los globalistas y los medios est谩n ignorando deliberadamente la amenaza mayor, que es la devaluaci贸n de la moneda y la inflaci贸n de precios creada por los bancos centrales que inyectan decenas de billones de d贸lares en paquetes de est铆mulo para sostener a las empresas corporativas 鈥渄emasiado grandes para quebrar鈥.

Solo en 2020, la Reserva Federal cre贸 m谩s de 6 billones de d贸lares de la nada y los inyect贸 en la econom铆a mediante programas de asistencia social covid. A帽ada eso a los muchos billones de d贸lares que la Fed ha impreso desde la ca铆da del cr茅dito en 2008: ha sido una fiesta de destrucci贸n de d贸lares sin parar y ahora el p煤blico est谩 comenzando a sentir las consecuencias. Por suerte para los banqueros centrales que la pandemia covid golpe贸 y que Rusia invadi贸 Ucrania, porque ahora pueden desviar toda la culpa de la calamidad inflacionaria que han creado hacia la pandemia y hacia Putin.

La inflaci贸n estaba en su punto m谩s alto de los 煤ltimos 40 a帽os en Estados Unidos mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, pero considere las ramificaciones de esta guerra y c贸mo est谩 afectando al suministro de alimentos.

La invasi贸n rusa est谩 perturbando sin duda la producci贸n ucraniana de cereales, que representa alrededor del 11% del total del mercado mundial de trigo. Rusia tambi茅n tiene una cuota del 17% y juntos estos dos pa铆ses abastecen a gran parte del tercer mundo y de Europa con el 30% de las exportaciones de trigo y cebada, el 19% de las exportaciones de ma铆z, el 23% de las exportaciones de canola y el 78% de las exportaciones de girasol.

Sin embargo, las sanciones contra Rusia constituyen un problema que va mucho m谩s all谩 de Ucrania, ya que Rusia tambi茅n produce alrededor del 20% del suministro mundial de amon铆aco y el 20% del suministro mundial de potasa. Son ingredientes clave de los fertilizantes utilizados en la agricultura industrial a gran escala. Los agricultores estiman que la subida general de precios en los mercados de alimentos ser谩 de alrededor del 10%, pero creo que estas cifras son muy prudentes. Ya estoy viendo subidas de precios globales de al menos un 20% en comparaci贸n con hace seis meses, y espero ver una nueva subida de precios del 30% antes de que acabe el a帽o. En otras palabras, esperamos aumentos medios del 50% en 2022.

Los datos oficiales del gobierno sobre la inflaci贸n y el IPC no son fiables. Duplique las cifras que dan y estar谩s mucho m谩s cerca de la verdad. La tasa de inflaci贸n utilizada por Shadowstats.com, calculada con los m茅todos que en su d铆a utiliz贸 el gobierno de EE.UU. en la d茅cada de 1980, antes de 鈥渃orregir鈥 sus modelos para ocultar los datos, respalda mi posici贸n hasta ahora.

Los expertos agr铆colas estadounidenses esperan que China llene el vac铆o donde desaparecen los suministros rusos, pero es un error hacer esta suposici贸n.

Algo extra帽o est谩 ocurriendo en China

La represi贸n china de las infecciones por covid ha alcanzado unos niveles tan extra帽os que me veo obligado a plantear la siguiente pregunta: 驴Sus medidas de confinamiento tienen que ver realmente con el covid, o esconden algo m谩s?

La tasa de mortalidad por covid en China es imposible de calcular con exactitud porque nunca han publicado datos correctos que se puedan confirmar. Sin embargo, en casi todo el mundo, la tasa media oficial de letalidad del covid es del 0,27%, lo que significa que m谩s del 99,7% de las personas del mundo no tienen que preocuparse por morir a causa del virus. Pero en China, el PCCh act煤a como si se tratara de la peste negra. 驴Por qu茅?

Los cierres han provocado escasez de alimentos en todo el pa铆s, con las cadenas de suministro sometidas a presi贸n y las f谩bricas cerradas en muchos casos. Pero de lo que los occidentales no oyen hablar mucho es del hecho de que las exportaciones chinas se han congelado. M谩s de 1 de cada CADA 5 buques portacontenedores EN EL MUNDO est谩n actualmente atascados en los puertos chinos debido al cierre de los mismos. Esto es incre铆ble.

驴Por qu茅 iba a hacer esto China con un virus cuyos supuestos efectos (covid-19) sabemos que no son peligrosos para la gran mayor铆a de la gente? 驴Por qu茅 instituir el peor cierre del pa铆s hasta la fecha y hacer pasar hambre a su propia poblaci贸n cuando la mayor铆a de los gobiernos occidentales han abandonado ya su campa帽a de miedo a la pandemia y su programa de vacunaci贸n forzosa?

Es posible que China ya est茅 participando en una guerra econ贸mica de la que muchos estadounidenses y europeos ni siquiera se dan cuenta. Puede tratarse de una prueba beta para un cierre de las exportaciones a EE.UU. y Europa, o de un cierre progresivo que pretende convertirse en permanente. El cuello de botella en el comercio tambi茅n puede ser un precursor de una invasi贸n china de Taiw谩n.

De hecho, Taiw谩n depende m谩s de la econom铆a china y est谩 m谩s estrechamente vinculada a ella de lo que muchos creen. China es el mayor comprador de las exportaciones taiwanesas y 茅stas representan el 10% del PIB de Taiw谩n. Cientos de miles de trabajadores y empresarios taiwaneses viajan regularmente a China por motivos de trabajo, otro factor econ贸mico que ahora se ve perjudicado por los cierres. Adem谩s, Taiw谩n tiene muchas empresas que operan sus f谩bricas en China continental, todas las cuales podr铆an cerrar debido a los cierres.

Si China estuviera planeando invadir Taiw谩n en un futuro pr贸ximo, podr铆a considerar la posibilidad de utilizar el covid como tapadera para da帽ar primero su econom铆a y perturbar su modelo de exportaci贸n. Los gobieernos ven a la poblaci贸n como una utilidad que puede ser sacrificada si es necesario, y China est谩 perfectamente dispuesta a causar sufrimiento a corto plazo a su pueblo si eso significa ganancias a largo plazo para el partido. Adem谩s, si tuviera que emprender en secreto una guerra econ贸mica con Occidente, 驴qu茅 mejor manera que bloquear el 20% de los buques de carga del mundo e interrumpir las cadenas de suministro en nombre de la protecci贸n del pa铆s contra una 鈥減andemia鈥?

驴El resultado final? Que el capitalismo no cuente con China para satisfacer las necesidades de exportaci贸n de ingredientes para fertilizantes ni de ning煤n otro tipo, ya que las sanciones contra Rusia contin煤an.

Inflaci贸n, abastecimiento y control

No son s贸lo las organizaciones globalistas las hablan de la pr贸xima escasez de alimentos; el director general de la empresa internacional de alimentaci贸n Goya tambi茅n advirti贸 recientemente que estamos al borde de una crisis alimentaria. Como ya se ha se帽alado en el pasado, la inflaci贸n lleva a la reducci贸n de la producci贸n por el aumento de los costes y por lo tanto a la falta de beneficios, la falta de beneficios lleva a la p茅rdida de producci贸n, la p茅rdida de producci贸n lleva a la escasez, y la escasez lleva al racionamiento por parte del gobierno y las corporaciones (control de las principales fuentes de alimentos). Se llama sistema capitalista, y las 茅lites lo est谩n colapsando para introducir otro modelo social y econ贸mico. Lo que no consiguieron en 200 a帽os los revolucionarios del mundo, lo est谩n logrando en 2 a帽os los megacapitalistas porque su sistema ya no les sirve o porque quieren otro mejor o quiz谩s otra variante del mismo.

Como hemos visto con casi todos los reg铆menes autoritarios de la historia moderna, el control del suministro de alimentos es esencial para controlar a la poblaci贸n. S贸lo es superado como preocupaci贸n estrat茅gica por el control de la energ铆a (de la que pronto experimentaremos escasez cuando Europa sancione el petr贸leo y el gas rusos y comience a absorber los suministros de otros exportadores). El tema de los alimentos nos toca m谩s de cerca, ya que podemos ver inmediatamente los efectos en nuestros bolsillos y familias. No hay nada peor para muchos padres que la perspectiva de que sus hijos pasen hambre.

Los principales medios de comunicaci贸n vuelven a ignorar cualquier posible amenaza econ贸mica y, m谩s concretamente, niegan que la escasez de alimentos sea algo de lo que preocuparse. 驴Por qu茅 escuchar a un grupo de personas que siempre se equivocan en este tipo de eventos? Al menos habr铆a que tomar en serio a los globalistas cuando se trata de un colapso econ贸mico; despu茅s de todo, son los que m谩s se benefician de tales desastres y los que m谩s influencia tienen a la hora de desencadenar una crisis.

La preparaci贸n de hoy no cuesta nada ma帽ana. La falta de preparaci贸n hoy cuesta TODO ma帽ana. La elecci贸n es sencilla: prepararse para el fin de los alimentos asequibles y f谩ciles de conseguir antes de que acabe el a帽o.

