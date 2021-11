–

De parte de A Las Barricadas November 30, 2021 9 puntos de vista

Tras haber seguido el conflicto habido en C谩diz desde la Comunidad Terap茅utica (1) en que resido (no soy del Metal, ni de C谩i, si no de Zevilla y ol茅), me entero de que se ha firmado el convenio del Metal en C谩i. Firmado en Sevilla el convenio de C谩diz. Lo que hay que o铆r. O sea, que la huelga, los piquetes, las cargas, los pelotazos, los tiros, la tanqueta, los huelguistas鈥, est谩n en C谩diz. Pero se negocia en Sevilla, con intermediaci贸n de la Junta de Andaluc铆a鈥, para tener tranquilidad. Un tanto centralista. Tanto intermediario鈥 Y sin playa.

Firman en Sevilla las direcciones sindicales con capacidad negociadora, o sea, los sindicatos que ganan las elecciones en medio de una abstenci贸n incalculable. Lo legal.

Es decir鈥 Los huelguistas, esos est谩n ausentes. Y est谩n presentes elementos que 鈥揷on el debido respeto, y siendo objetivo, cient铆fico, realista鈥 no vuelven al corte con la aut贸gena, as铆 fr铆an a su madre ante sus ojos en aceite de palma, porque son negociadores profesionales. Ah铆 va. Quien negocia es la representatividad. Que es algo menos s贸lido 鈥損ienso yo鈥 que el carisma del Porrina de Badajoz, pero que tiene solidez democr谩tica.

La prensa afirma de inmediato que el acuerdo ha sido refrendado por la inmensa mayor铆a de las plantillas del Metal. Atentos. Los firmantes convocan a los delegados de las centrales representativas, y se les manda a las empresas a “vender el acuerdo” como un 茅xito. All铆 explicar谩n lo que les hayan dicho que tienen que decir. Plantar谩n la urna, y con una especie de sensaci贸n de pescado vendido, se votar谩 a brazo madera.

Y veo que si tocan la corneta desde la prensa, desde el Gobierno, desde las Centrales, para ir a trabajar, con el personal atomizado鈥, vuelta de tornillo.

Tambi茅n veo que en las empresas sin representaci贸n sindical鈥 Que ah铆 ni votan. O sea, que si eres un tipo al que llama el empresario Juan del Pollo cuando le haces falta, y que te paga un jornal de 60 euros por doce horas de curro con la rotaflex y el soldador de hilo, ah铆 ni voto, ni convenio, ni subida, ni n谩. Porque si le reclamas, pos no te llama.

Eso s铆, nota positiva, el preacuerdo establece que “se intentar谩” que los eventuales cobren la subida. Eso es. Claro que s铆. Nota especial para las grandes empresas, que reciben servicio de las auxiliares: no quieren saber nada de las condiciones laborales de sus subarrendados. Como Inditex en Pakist谩n para producir ropa barata.

Ah, veo a Mar铆a Jes煤s Montero y al Ministerio del Ramo, y al Presidente de la Junta, y al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, satisfechos, contentos, por subidas salariales del 2% y correcciones por debajo de la inflaci贸n y pasadas a tabla. Tres a帽os de vigencia y dos de ultractividad. No est谩n moh铆nos. Todos contentos y felices.

Y por 煤ltimo, veo una Mesa de Seguimiento para acabar con la precariedad. O sea: horas y horas de discusiones, en Sevilla. Como los catalanes, que tienen una mesa pa lo de la independensia. Andaluc铆a tira palante.

Claro, que veo que si se compara lo conseguido en C谩diz con lo firmado pac铆ficamente en Sevilla (entre pitos y flautas una revalorizaci贸n salarial del 1,5% a partir de julio de 2021, del 1,6% para 2022 y del 1,8% para 2023 sin tiros ni algaradas), la victoria de los huelguistas ha sido aplastante. 驴No es curioso? 驴Qu茅 pensar谩n los metal煤rgicos sevillanos? 驴A qu茅 huelen las hadas?

Quejarse de lo que los dem谩s hacen mal, es absurdo, es perder el tiempo. Se帽alar que los dirigentes de UGT y de CCOO hacen su papel, es en vano. Ellos lo que hacen es declamar el gui贸n del teatrillo. Lo importante no es lo que se hace mal, si no lo que se hace bien. Y lo que se hace bien es lo siguiente: que se demuestra que tomando la calle, la patronal se ve obligada de mala gana a soltar unos cuartillos. Y que si en C谩diz se hizo, en Sevilla puede hacerse.

En Resumen: que para cambiar las cosas, solo tenemos que salir ah铆 fuera. y que me me toca la medicaci贸n, y la auxiliar, si me escondo, me se cabrea.

Extra铆do de CNT Sevilla

(1) Para quienes desconozcan esta instituci贸n, una Comunidad Terap茅utica de Salud Mental es un dispositivo asistencial de salud mental dirigido al tratamiento intensivo de pacientes con trastorno mental grave, que requieren una atenci贸n sanitaria especializada de salud mental, en r茅gimen de hospitalizaci贸n completa o parcial, de media estancia.