Finalmente el gobierno firm贸 un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. Fern谩ndez endulz贸 el anuncio con la promesa de evitar el ajuste y sugiri贸 que es la mejor opci贸n posible. Pero desech贸 las alternativas a esa rendici贸n y olvid贸 que el pa铆s nunca sali贸 airoso de esos compromisos.

El gobierno legitima la estafa y la renegociaci贸n eterna de un pasivo impagable. Acepta inspecciones que condicionan la pol铆tica econ贸mica y obstruyen la redistribuci贸n del ingreso. Promete sin fundamentos recortar el d茅ficit sin ajuste y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini-devaluaciones y los aumentos de tarifas socavan la reducci贸n de la inflaci贸n y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con la fuga de divisas.

El FMI ha sido responsable de todas las pesadillas financieras. Asfixi贸 la gesti贸n de Alfons铆n, provoc贸 el colapso del 2001 y monitore贸 la devastaci贸n de Macri. El gobierno dilapid贸 un contexto favorable para apuntalar la reactivaci贸n, aislar a la derecha y forjar un frente latinoamericano de resistencia a los acreedores. La batalla en el Congreso y en las calles reci茅n comienza.

LEGITIMACI脫N DE UNA ESTAFA

El acuerdo legaliza las irregularidades de un cr茅dito que viol贸 todas las normas del FMI y financi贸 la fuga de capitales, sin aportar un s贸lo d贸lar a los emprendimientos productivos. Todas las denuncias del oficialismo de ese fraude quedan ahora archivadas y las querellas contra los funcionarios de Cambiemos pierden sentido. No es cierto que 鈥淔ern谩ndez resuelve el problema generado por Macri鈥. El presidente ratifica las tropel铆as de su antecesor y avala el endeudamiento forzoso de las pr贸ximas generaciones.

El mandatario ofreci贸 ciertas precisiones de lo acordado para los pr贸ximos dos a帽os y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir del 2025 reaparecer谩 toda la carga de los 45.500 millones de d贸lares adeudados al Fondo. En ese momento resurgir谩 la imposibilidad de pago y la consiguiente obligaci贸n de concertar otro acuerdo m谩s gravoso.

Por esta raz贸n, Guzm谩n soslay贸 esta vez su t茅rmino predilecto de 鈥渃onvenio sustentable鈥. Concert贸 un deshago inmediato que pospone el problema, repitiendo la dilaci贸n ya negociada con los bonistas privados. Acord贸 una relativa tregua para el pr贸ximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo.

Si la postergaci贸n funciona, al concluir el per铆odo de gracia habr谩 que afrontar la misma monta帽a de vencimientos impagables. Los 20.000 millones de d贸lares anuales que demanda el Fondo no aparecer谩n tampoco en el futuro. En ese momento el FMI volver谩 a la carga con sus conocidas exigencias de reforma laboral y previsional. Guzm谩n se jacta de haber logrado la eliminaci贸n de esos atropellos en el convenio actual, pero oculta que resurgir谩n en la pr贸xima refinanciaci贸n.

Algunos funcionarios argumentan que el pa铆s podr谩 negociar con mayor fuerza dentro de dos a帽os. Pero no explican c贸mo emerger谩 esa redoblada capacidad de Argentina para plantarse ante el Fondo. Los inspectores de ese organismo ya estar谩n c贸modamente instalados en el Ministerio de Econom铆a y el Banco Central y se habr谩 perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo.

Ning煤n funcionario podr谩 objetar en el futuro la estafa que convalida en la actualidad. No podr谩n alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en un cr茅dito ratificado por Fern谩ndez, Biden y Giorgieva.

Todas las denuncias de un pasivo odioso ir谩n al caj贸n de los recuerdos. Lo mismo ocurrir谩 con las demandas de intervenci贸n a la ONU y la Corte Internacional de Justicia, para que declaren la nulidad de una operaci贸n financiera irregular.

Fern谩ndez repite la misma aceptaci贸n del fraude que asumieron todos los gobiernos de las 煤ltimas cuatro d茅cadas. Esa sucesi贸n de ratificaciones ha transformado al endeudamiento en un aluvi贸n inmanejable. Por en茅sima vez una gesti贸n progresista blanquea los atropellos de su antecesor derechista, con la misma repetici贸n de la divisi贸n del trabajo. El escandaloso pasivo asumido por los equipos econ贸micos ortodoxos es bendecido por sus pares de la heterodoxia.

Mientras el pa铆s se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran aliviados. Transformaron a la Argentina en el principal deudor del organismo y no tendr谩n que explicar por qu茅 raz贸n, ninguna otra naci贸n afronta una situaci贸n semejante. Los otros dos pagadores pendientes (Egipto e Irak) adeudan montos incomparablemente m谩s bajos.

El mismo auxilio oficial se extiende a los grandes capitalistas locales, que transformaron el dinero otorgado por el FMI en cuentas propias depositadas en el exterior. La investigaci贸n ya realizada por el Banco Central tiene identificados a los beneficiarios de esa fuga, que naturalmente aprueban la convalidaci贸n de su maniobra. Las principales entidades del establishment ya anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio.

Guzm谩n tuvo en su escritorio el listado completo de esos enriquecidos y congel贸 la investigaci贸n. No permiti贸 siquiera el cruce de datos con los registros de la AFIP, para evaluar si los d贸lares expatriados fueron declarados al fisco.

Los funcionarios s贸lo emitieron vagos pedidos de colaboraci贸n al FMI, para que contribuyera a la recuperaci贸n de los d贸lares escondidos en los para铆sos fiscales. Obviamente el principal c贸mplice de la estafa no aport贸 ninguna informaci贸n y el cajoneo de la investigaci贸n anticip贸 el acuerdo propiciado por Washington.

驴UN RECORTE SIN AJUSTE?

El gobierno sustituir谩 el cr茅dito suscripto por Macri por otro que refinancia el incumplimiento de ese pr茅stamo. El FMI se asegura el cobro de lo adeudado con la prolongaci贸n de los plazos y la custodia de la pol铆tica econ贸mica. Esa auditor铆a se concretar谩 a trav茅s de diez revisiones trimestrales, que le garantizan al Fondo una estrat茅gica cogesti贸n durante los pr贸ximos mandatos presidenciales.

Guzm谩n presenta esa reinstalaci贸n del FMI como un dato 鈥渞azonable鈥 que contribuir谩 a reducir la 鈥渋ncertidumbre鈥. Pero omite que esa injerencia reactivar谩 el desprecio que exhibieron por el pa铆s todos los emisarios del Fondo, en los 22 acuerdos suscriptos en las 煤ltimas seis d茅cadas. Mientras Giorgieva pone cara de ocasi贸n y comparte con el Papa Francisco los mensajes indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan Goldfajn) son viejos c贸mplices de Macri, que exigen una gran cirug铆a de Argentina.

Por esa raz贸n han demolido todas las peticiones de benevolencia. Rechazaron la posibilidad de una condonaci贸n o quita del capital adeudado y tambi茅n la conversi贸n de los pasivos en obligaciones clim谩ticas o la extensi贸n a 20 a帽os de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una ins贸lita sobretasa por el exorbitante volumen del cr茅dito que ellos mismos colocaron. Han vetado, adem谩s, el eventual otorgamiento de fondos adicionales por parte de otros socios de la instituci贸n.

Guzm谩n disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el FMI para los pr贸ximos dos a帽os y medio. Realza, en primer lugar, la reducci贸n del d茅ficit fiscal que el gobierno propon铆a situar en 3,3% del PBI para el a帽o en curso y que finalmente se ubicar谩 en 2,5%. Para el 2023 deber谩 ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.

Estas disminuciones han sido el gran estandarte de la ortodoxia derechista, que sit煤a la principal desgracia de la econom铆a argentina en el gasto p煤blico. Guzm谩n siempre proclam贸 lo contrario, pero ahora descubre los m茅ritos de esos recortes. Afirma que esas podas tendr谩n efectos virtuosos, puesto que en lugar de asentarse en ajustes del gasto, emerger谩n del mayor ingreso obtenido por el fisco con el crecimiento y la tributaci贸n.

Pero en la gesti贸n de los 煤ltimos meses no prevaleci贸 ese criterio y por esa raz贸n el rebrote de la pandemia fue privado del correspondiente subsidio (IFE). Adem谩s, el pacto fiscal negociado con los gobernadores y el frustrado proyecto de presupuesto del 2022 fueron dise帽ados con recortes, para sintonizar con el Memor谩ndum de Entendimiento que exige el FMI.

Guzm谩n presenta igualmente lo ocurrido en el 煤ltimo trimestre del 2021, como un ejemplo de reducci贸n del gasto por efecto del crecimiento y la tributaci贸n. En ese per铆odo los ingresos del Estado aumentaron significativamente, al comp谩s de un rebote de la econom铆a que compens贸 la ca铆da previa (10%).

El ministro generaliza a futuro ese dato y afirma que no habr谩 ning煤n ajuste en partidas relevantes (como obra p煤blica o ciencia y tecnolog铆a). Pero no aclara qu茅 tasa de crecimiento y recaudaci贸n se necesitar铆a, para lograr la dr谩stica reducci贸n del d茅ficit que ha comprometido para el pr贸ximo bienio.

Se concert贸 con el FMI los porcentuales de esa disminuci贸n, pero no los guarismos que permitir铆an el achicamiento. No se estableci贸 cu谩nto aumentar谩 el salario, qu茅 nivel de recuperaci贸n tendr谩n las jubilaciones o cu谩nto bajar谩 la pobreza y subir谩 el PBI. Mientras que esas cifras son magnitudes a revisar, el recorte del d茅ficit ha quedado rigurosamente preestablecido. Los auditores del Fondo estar谩n presentes para monitorear ese cumplimiento.

El segundo compromiso oficial es la reducci贸n del financiamiento fiscal con la emisi贸n monetaria. Ese recorte comenz贸 en el 2020 (7,3%), se afianz贸 el a帽o pasado (3,7%) y se intensificar谩 en forma fulminante en el 2022 (1,00%), 2023 (0, 6%) y 2024 (0%). Con ese cronograma se llegar铆a a la gran meta de la ortodoxia que es la emisi贸n cero. Los monetaristas siempre han fantaseado con encarrilar la econom铆a, mediante la simple aspiraci贸n del dinero circulante.

Ahora Guzm谩n adopta ese programa y promete reintroducir tasas de inter茅s reales positivas para pavimentar la disciplina monetaria. Afirma que por ese camino se consolidar谩 un mercado de financiamiento del gasto p煤blico en pesos, que compensar谩 la continuada marginaci贸n de Argentina del mercado crediticio internacional.

Pero el ministro omite los conocidos problemas de las gigantescas emisiones locales de bonos. Con esas colocaciones los bancos son inducidos a especular con el cr茅dito p煤blico, en desmedro de la financiaci贸n de la industria, el agro o los servicios. No se entiende c贸mo se lograr谩 sostener un alto crecimiento con tasas de inter茅s positivas que desalientan la inversi贸n productiva.

TARIFAS Y D脫LAR EN LA LETRA CHICA

El tercer compromiso concertado con el Fondo es la reducci贸n de la inflaci贸n para facilitar el super谩vit fiscal y la adquisici贸n oficial de los d贸lares destinados al FMI. Guzm谩n subraya que el organismo ahora acepta el car谩cter multicausal y no s贸lo monetario del aumento de precios. Pero omite que esa concesi贸n ret贸rica no tiene consecuencias pr谩cticas. Los inspectores del Washington s贸lo revisar谩n si la inflaci贸n baja con el corte de la emisi贸n y las altas tasas de inter茅s.

El ministro tambi茅n afirma que combatir谩 la carest铆a con el instrumento heterodoxo de los acuerdos de precios. Pero olvida que esos fallidos convenios han persistido en toda la variedad de ministros neoliberales (que por ejemplo tuvo Macri).

Con la auditoria del FMI aumentar谩 la erosi贸n de esos controles. El Fondo aspira a cobrar sus acreencias con los d贸lares aportados por la exportaci贸n y para incentivar esas ventas fomenta el traslado de los precios internacionales de los alimentos al mercado local. Como tambi茅n promueve un gran incremento de tarifas, el acuerdo recalentar谩 la carest铆a que ya tiene un piso del 50% anual.

El tarifazo figura en la letra chica del convenio e incluir谩 un desdoblamiento de precios, para encarecer el servicio a los sectores de ingresos altos y medios. Las ganancias de las empresas de electricidad, telefon铆a o gas continuar谩n siendo un insoldable misterio para el grueso de la poblaci贸n.

El cuarto compromiso con el FMI es la recomposici贸n de la paridad cambiaria. El gobierno promete evitar una mega-devaluaci贸n, pero acepta acelerar el ritmo de desvalorizaci贸n del peso para intensificar a acumulaci贸n de reservas, que el Fondo observa como una garant铆a de cobro. Ya se fij贸 la meta de reunir 5000 millones de d贸lares en las arcas del Banco Central durante el 2022. Pero nadie explica c贸mo lograr谩n ese objetivo.

El a帽o pasado se alcanz贸 un super谩vit comercial del 14.000 millones de d贸lares y no hay un s贸lo d贸lar en las reservas disponibles del BCRA. Aunque se pospongan los pagos durante dos a帽os y medio, no hay forma de engrosar el reaseguro de las divisas si persiste la fuga de capitales.

El pico de esa evaporaci贸n se produjo con Macri y ha persistido en el 煤ltimo bienio. El mecanismo financiero de esa erosi贸n ha sido sustituido por modalidades equivalentes, en el manejo del comercio exterior por parte de un pu帽ado de grandes empresas. Ese drenaje podr铆a ser cortado mediante dr谩sticas regulaciones que vetar谩 el FMI.

Los auditores del organismo s贸lo exigir谩n mayores exportaciones y consiguiente primarizaci贸n de la econom铆a. Ese rumbo incluye los emprendimientos destructivos del medio ambiente, que el gobierno intensific贸 en los 煤ltimos meses (exploraci贸n de petrolero en el mar, megaminer铆a en Chubut).

En s铆ntesis: nadie sabe por ahora cu谩l ser谩 el ajuste requerido para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en el plano fiscal, monetario, inflacionario y cambiario. Pero ya est谩 a la vista el escenario de mayor vulnerabilidad y dependencia que generan esas obligaciones.

EXPERIENCIAS DEMOLEDORAS

Algunos funcionarios propagan el espejismo de 鈥渦n gran 茅xito para el pa铆s鈥, con las mismas fantas铆as que acompa帽aron a todos los convenios precedentes. Auguran un gran crecimiento con redistribuci贸n bajo la 茅gida del FMI, olvidando lo ocurrido durante los tres 煤ltimos desembarcos del Fondo.

Bajo la gesti贸n Alfons铆n se concretaron cinco acuerdos con el organismo. Los inspectores revisaban las cuentas y emit铆an peri贸dicos veredictos de incumplimiento de las metas pactadas. Para afrontar los temblores cambiarios e inflacionarios que generaban esas evaluaciones los ministros ajustaban sus planes, mientras el Fondo administraba a cuenta gotas la refinanciaci贸n de los vencimientos.

Finalmente Alfons铆n tir贸 la toalla en medio de la hiperinflaci贸n y el FMI propici贸 la llegada de un mandatario af铆n. Aval贸 directamente la conspiraci贸n auspiciada por Cavallo y el boicot a un cr茅dito final que paviment贸 la presidencia de Menen

En sus recientes discursos Cristina record贸 esos episodios sin extraer conclusiones de lo ocurrido. Su cogobernante Alberto ha quedado entrampado en el mismo laberinto que asfixi贸 a Alfons铆n. Fern谩ndez recibir谩 cada tres meses la visita de los chantajistas y deber谩 aprobar el examen.

Si se repite la historia y los inspectores quedan insatisfechos, el FMI buscar谩 un reemplazante. El organismo se especializa en apretar el cuello de los gobiernos progresistas. Los empuja a realizar el trabajo sucio que desmoraliza a la poblaci贸n y facilita el regreso de los neoliberales a la Casa Rosada.

Pero el Fondo no ha sido m谩s contemplativo con los presidentes derechistas que fracasaron en la aplicaci贸n de sus recetas. El FMI patrocin贸 la convertibilidad en el cenit del neoliberalismo y tutel贸 la apertura comercial, la flexibilizaci贸n laboral y las privatizaciones que precipitaron la degradaci贸n econ贸mica de los a帽os 90.

Durante el mandato de De La R煤a promovi贸 la reforma jubilatoria y laboral junto al programa de d茅ficit cero. Cuando la econom铆a colaps贸, incentiv贸 un endeudamiento mayor y frente a la imposibilidad de saldar ese pasivo, impuso los dos socorros que precipitaron el derrumbe del 2001 (blindaje y magacanje). Los t茅cnicos del Fondo lograron el r茅cord de triplicar la deuda en tan s贸lo dos a帽os.

Qui茅nes ahora celebran el Memor谩ndum que prepara Guzm谩n deber铆an recordar c贸mo terminaron los dos famosos auxilios del FMI, que desencadenaron el fin de la convertibilidad, el default, la corrida cambiaria, el corralito y pesificaci贸n asim茅trica.

La experiencia del Macri est谩 m谩s fresca y nadie ha olvidado c贸mo el Fondo apuntal贸 un enloquecido endeudamiento, para sostener la mayor bicicleta financiera de la historia contempor谩nea. Argentina fue la principal tomadora de pr茅stamos del mundo para mero beneficio de los financistas, que lucraban con las alt铆simas tasas de inter茅s ofrecidas por el Estado.

Los ministros de Macri naufragaron en la implementaci贸n de algunas recetas que ahora reflota Guzm谩n (reducci贸n del d茅ficit, emisi贸n cero), pero con el socorro-pr茅stamo que envi贸 Trump lograron traspasar el problema al gobierno actual. Como los directivos del Fondo son expertos en culpar a otros por los desastres propios, han emitido una cr铆tica a Macri por las medidas que ellos promovieron. Con ese despliegue de hipocres铆a eluden sus propias responsabilidades.

Tambi茅n los macristas ocultan el desmadre que consumaron y prometen resolver el agobio de la deuda, con la misma velocidad que Macri auguraba el fin de la inflaci贸n. Esa gesti贸n refut贸 la rid铆cula creencia que los gobiernos derechistas gestionan con m谩s seriedad o cuentan con expertos para lidiar con las complejidades de las finanzas.

En las 煤ltimas d茅cadas el FMI ha sido el principal culpable de las desgracias financieras de Argentina. Es totalmente falsa la difundida creencia que los problemas 鈥渟on nuestros鈥. El Fondo ha estado directamente involucrado en todas nuestras pesadillas sin asumir nunca las consecuencias de sus fallidos.

Tampoco se hizo cargo de los giros que propiciaron sus directivos. Apuntalaron la convertibilidad y la devaluaci贸n, el shock de los ortodoxos y el rescate de los heterodoxos, el endeudamiento de los neoliberales y los pagos de los progresistas. Argentina se habitu贸 a gestionar su econom铆a bajo un tim贸n fondomonetarista, que ha hundido una y otra vez al pa铆s. No existe ninguna raz贸n para esperar un desenlace diferente del nuevo convenio.

OTRO CAMINO ES FACTIBLE

Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignaci贸n han incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del planeta.

Afirman que el FMI es un 鈥渂anco del mundo鈥 que asocia a todos los pa铆ses del orbe. Pero olvidan que el escandaloso cr茅dito a Macri no fue aprobado por esa comunidad. Irrumpi贸 repentinamente mediante una simple llamada telef贸nica de Trump. Estados Unidos no s贸lo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones estrat茅gicas de la instituci贸n. La pulseada es con Washington y no con 鈥渢odo el mundo鈥. Para recuperar la soberan铆a econ贸mica hay que asumir esa tensi贸n.

El temor a la disputa con el Norte encegueci贸 al gobierno a la hora de evaluar otras alternativas. No s贸lo descartaron una ordenada cesaci贸n de pagos, muy distante del peri贸dico default que impone el agotamiento de las reservas. Tambi茅n desecharon los cursos m谩s cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalici贸n oficial.

Se pod铆a demorar los pagos para alargar la negociaci贸n o cancelar los intereses sin abonar el capital o buscar alg煤n status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo la presi贸n de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno acept贸 un pacto de rendici贸n.

Con esa decisi贸n perdi贸 la oportunidad de aprovechar la reactivaci贸n de la econom铆a para iniciar otro camino. Si esa expansi贸n incuba un ciclo alcista (que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribuci贸n del ingreso, en un contexto de repunte del PBI.

Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podr铆a empalmar esa reactivaci贸n, con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedir谩 discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.

El oficialismo desperdici贸 tambi茅n el contexto de divisi贸n y p茅rdida de iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposici贸n no ha logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompa帽ar al gobierno en los recortes de los pr贸ximos dos a帽os y otro motoriza la confrontaci贸n, para asegurar la base electoral de un pr贸ximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define c贸mo gestionar铆a la futura renegociaci贸n del convenio.

El Frente de Todos podr铆a aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene m谩s afinidades con sus adversarios de la grieta, que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo.

La resignaci贸n que impera en el gobierno le impide registrar, adem谩s, el gran cambio pol铆tico de Am茅rica Latina. Este giro podr铆a aportar un sost茅n continental a la confrontaci贸n con el FMI. El a帽o pasado cerr贸 con tres victorias electorales del progresismo (Per煤, Chile y Honduras) y en el 2002 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela contin煤a fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufrag贸.

El propio Alberto Fern谩ndez ha sido ungido como presidente de un organismo regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, adem谩s, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El pa铆s no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que por ejemplo padec铆a Grecia en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todav铆a padece el pueblo heleno.

Por otra parte, Argentina no es la 煤nica v铆ctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciaci贸n que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fern谩ndez podr铆a retomar las campa帽as regionales contra la deuda de las 煤ltimas d茅cadas, pero no puede solicitar acompa帽amiento para una demanda que 茅l mismo archiva.

Tambi茅n el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fern谩ndez a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisi贸n al Fondo.

Basta contrastar el tipo de cr茅dito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas, modernizaci贸n ferroviarias) con la estafa financiera que monitore贸 el FMI, para corroborar el car谩cter nocivo del nuevo convenio suscripto con el Fondo.

Habr谩 que ver adem谩s las consecuencias geopol铆ticas de ese tratado. Seguramente acrecentar谩n la presi贸n de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambig眉edades de pol铆tica exterior y se amolde al gui贸n del Departamento de Estado. Biden tendr谩 ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Econom铆a y el Banco Central. Los utilizar谩 para exigir contraprestaciones pol铆ticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo de ese rumbo ya aflor贸 en el acompa帽amiento argentino a las recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.

RECHAZO Y MOVILIZACI脫N

El Parlamento y las calles ser谩n los pr贸ximos 谩mbitos de la disputa que concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticip贸 su frontal oposici贸n y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilizaci贸n popular. Hay muchos indicios de mayor predisposici贸n para esa lucha, pero todav铆a no irrumpe un movimiento masivo de rechazo al FMI.

La gran tradici贸n nacional de resistencia al Fondo contin煤a viva, pero el gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La pol茅mica con esa actitud es la gran tarea del momento.

Hay evidencias de un clima m谩s propicio para desenvolver esa lucha. Basta comparar las cr铆ticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar el cambio de percepciones.

El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido a ese replanteo. Las campa帽as que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria por la suspensi贸n del pago e investigaci贸n de la deuda ya se plasmaron en actos de impactante concurrencia.

El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa, pero cont贸 con una elevad铆sima participaci贸n. Compiti贸 en n煤mero con el acto realizado por el gobierno el d铆a anterior en el mismo lugar. Tambi茅n las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebeli贸n del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.

Por otra parte, la capitulaci贸n del oficialismo ha disparado fuertes cr铆ticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deber谩n definir ahora su voto en el Congreso. All铆 no habr谩 espacio para la ambig眉edad y la convergencia con la izquierda en un rechazo com煤n constituir铆a un gran avance para la causa popular.

El gobierno le tendi贸 una mano a la derecha para que vote el Memor谩ndum y la Carta de Intenci贸n. El FMI propicia ese sost茅n compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece la grieta se ver谩 un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.

El pre-acuerdo con los acreedores ya est谩 firmado, pero la batalla para efectivizarlo reci茅n comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos causados por el FMI para impedir otra repetici贸n de la misma desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrir谩 el camino de la resistencia al Fondo.

Argentina, 31-1-2022

Claudio Katz es Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su p谩gina web es: www.lahaine.org/katz