El negacionismo climÁtico mengua entre la derecha internacional, pero lo que viene es igual de aterrador

Por Oliver Milman

Movimientos de extrema derecha de Europa y Estados Unidos vinculan la cat谩strofe medioambiental con el miedo a la inmigraci贸n y en algunos pa铆ses el discurso ha llegado a las formaciones conservadoras tradicionales.

Frente a las ruinas del Coliseo, explic贸 en Roma por qu茅 detr谩s de la ca铆da del imperio romano tambi茅n hab铆a un motivo para abordar la crisis clim谩tica. En aquella 茅poca, igual que en la nuestra, dijo, el derrumbe de la civilizaci贸n gir贸 en torno a la debilidad de sus fronteras.

鈥淟a ca铆da del imperio romano fue, en gran parte, resultado de la inmigraci贸n descontrolada, el imperio ya no pod铆a controlar sus fronteras, la gente entraba por todos lados鈥, durante una entrevista realizada en v铆speras de la celebrada en noviembre.

La civilizaci贸n puede ir hacia delante o hacia atr谩s, como dice Johnson, y el destino de Roma representa para el primer ministro una dura lecci贸n de lo que puede ocurrir si no frenamos el calentamiento global.

Esta narrativa que combina el desastre ecol贸gico con los temores a una inmigraci贸n desenfrenada ha florecido en los movimientos de extrema derecha de y y est谩 llegando al discurso pol铆tico dominante.

Fuera cual fuera la intenci贸n de Johnson, el primer ministro brit谩nico estaba siguiendo una corriente de pensamiento de parte de la derecha, que ha pasado de negar abiertamente el cambio clim谩tico a utilizar sus consecuencias para reforzar sus l铆neas de batalla ideol贸gicas (y a menudo, racistas). En muchos casos, las personas que en todo el mundo siguen esta l铆nea de pensamiento se est谩n haciendo eco de ideas ecofascistas cuyas ra铆ces se remontan a una 茅poca anterior de nacionalismos basados en la patria y la sangre.

Populismo medioambiental

En Estados Unidos, exige la construcci贸n de un muro fronterizo que impida la llegada de migrantes desde M茅xico argumentando que 鈥減rovocan directamente la emisi贸n de contaminantes a la atm贸sfera, di贸xido de carbono y otros gases de efecto invernadero鈥.

En Espa帽a, Santiago Abascal por la restauraci贸n 鈥減atri贸tica鈥 de una 鈥淓spa帽a verde, limpia y pr贸spera鈥. Sin embargo, durante la tramitaci贸n de la ley de cambio clim谩tico, el partido present贸 una enmienda a la totalidad en la que no negaba el calentamiento de la Tierra pero pon铆a en duda que la causa fuera la acci贸n humana.

En Reino Unido, la formaci贸n de extrema derecha British National Party dice ser el 鈥溍簄ico partido verde de verdad鈥 del pa铆s debido a sus pol铆ticas de migraci贸n. Y en Alemania, el partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha dejado atr谩s algunas de sus burlas hacia los modelos cient铆ficos del clima y ahora alerta de que las 鈥渄uras condiciones clim谩ticas鈥 en 脕frica y Oriente Medio provocar谩n una 鈥渋nmensa migraci贸n masiva hacia los pa铆ses europeos鈥, lo que exigir谩 el endurecimiento de las fronteras.

En Francia, el partido Reagrupamiento Nacional [antiguo Frente Nacional] ha dejado de ser basti贸n del negacionismo clim谩tico para fundar una secci贸n verde llamada Nueva Ecolog铆a con la que Marine Le Pen, la presidenta del partido, promete crear la 鈥減rincipal civilizaci贸n ecol贸gica del mundo鈥 .

鈥淓l ecologismo es el hijo natural del patriotismo porque es el hijo natural del arraigo鈥, dijo Le Pen en 2019. 鈥淪i eres n贸mada, no eres ecologista; los que son n贸madas no se preocupan por el medio ambiente, no tienen patria鈥, a帽adi贸. En la derecha europea, el eurodiputado de Reagrupamiento Nacional Herv茅 Juvin es considerado una de las principales figuras dentro de lo que 茅l llama el 鈥渓ocalismo verde y nacionalista鈥.

Ignorar o despreciar la ciencia ya no es la efectiva arma pol铆tica que era antes. 鈥淎hora se ve muy poco negacionismo clim谩tico en las conversaciones de la derecha鈥, dice Catherine Fieschi, analista pol铆tica y fundadora de la organizaci贸n , especializada en seguir las tendencias del discurso populista. En lugar de negacionismo, la creciente corriente de populismo medioambiental trata de mezclar alarma por la crisis clim谩tica con desprecio hacia las 茅lites gobernantes; y la a帽oranza de un regreso a las tradiciones, a la naturaleza y a la familia con los llamadas a deportar a los inmigrantes.

Migrantes clim谩ticos

Millones de personas ya se est谩n viendo desplazadas de sus hogares debido a desastres agravados por el cambio clim谩tico, como inundaciones, tormentas o incendios forestales, especialmente en el 脕frica subsahariana, en Oriente Medio y en el sur de Asia. En agosto Naciones Unidas que Madagascar estaba al borde de la primera hambruna del mundo causada por el cambio clim谩tico.

El n煤mero de personas desarraigadas se va a disparar a煤n m谩s: , en 2050 llegar谩 a 1.200 millones de personas. Aunque la mayor铆a de los desplazados se quedar谩n en sus pa铆ses, se estima que muchos millones buscar谩n refugio fuera de sus fronteras. Como han advertido el y otros organismos, esta alteraci贸n gigantesca en la vida de tantas personas est谩 llamada a provocar tensiones internas y externas que se convertir谩n en conflictos.

La reacci贸n de la derecha a esta tendencia ha dado lugar a lo que los acad茅micos Joe Turner y Dan Bailey denominan ecobordering [neologismo que combina las palabras que aluden a la pol铆tica de fronteras y a la ecolog铆a], un enfoque que considera esencial restringir la inmigraci贸n para proteger la administraci贸n de la naturaleza por parte de los nacionales y donde la responsabilidad de la destrucci贸n del medioambiente se achaca a las personas procedentes de pa铆ses en desarrollo, ignorando que en las naciones ricas el consumo es mucho m谩s elevado.

, los acad茅micos descubrieron que esta idea es un pensamiento muy extendido entre los partidos de derechas, que 鈥減resenta los efectos como causas y normaliza a煤n m谩s las pr谩cticas racistas en la frontera y la amnesia colonial de Europa鈥.

Turner, experto en pol铆tica y migraci贸n de la Universidad de York, dice que establecer un v铆nculo entre clima y migraci贸n es lo l贸gico para pol铆ticos como Boris Johnson porque casa con el viejo tema de la derecha de referirse a la superpoblaci贸n en los pa铆ses m谩s pobres como una de las principales causas del da帽o medioambiental. En t茅rminos m谩s generales, tambi茅n es un intento por parte de la derecha de recuperar una iniciativa en cuestiones medioambientales que, durante mucho tiempo, ha estado en los partidos ecologistas y de centroizquierda.

鈥淓l sustento de la extrema derecha europea es el rechazo a la inmigraci贸n, ese es su pan de cada d铆a, as铆 que empezar a hablar de pol铆tica verde se puede ver como una estrategia electoral鈥, dice Turner. En su opini贸n, estas formaciones est谩n llevando la culpa hacia los inmigrantes de dos maneras. En primer lugar, los acusan de trasladarse a pa铆ses con mayores emisiones y sumarse luego a esas emisiones, como dicen los representantes de la derecha en Arizona. En segundo, dicen que est谩n trayendo h谩bitos supuestamente destructivos y contaminantes desde sus pa铆ses de origen.

Una mezcla de este pensamiento etnonacionalista y maltusiano se est谩 colando en las campa帽as pol铆ticas. hay un panfleto pol铆tico del Partido Popular Suizo, el principal partido de la asamblea federal de Suiza, con la imagen de una ciudad abarrotada de gente y coches escupiendo contaminaci贸n. El eslogan dice 鈥榙etener la inmigraci贸n masiva鈥. En otro anuncio de la campa帽a de la formaci贸n conservadora se dice que un mill贸n de inmigrantes har谩 necesaria la construcci贸n de miles de nuevas carreteras y que 鈥渆l que quiera proteger el medioambiente en Suiza debe luchar contra la inmigraci贸n masiva鈥.

Seg煤n Turner, la extrema derecha describe a los inmigrantes como 鈥渕alos custodios de sus propias tierras que adem谩s no tratan bien la naturaleza en Europa鈥. 鈥淎s铆 es como aparecen esos titulares con solicitantes de asilo comi茅ndose cisnes y todas estas rid铆culas estrategias para alarmar鈥, dice. 鈥淪e basan en esta idea de que impedir a los inmigrantes que vengan es, en realidad, defender un proyecto ecologista鈥.

Los expertos tienen claro que los principales responsables de la crisis clim谩tica son los ricos de los pa铆ses ricos. Entre 1990 y 2015, , la cantidad de di贸xido de carbono cuya emisi贸n pudo atribuirse al 1% m谩s rico de la poblaci贸n mundial fue m谩s del doble que el di贸xido de carbono atribuible al 50% de la poblaci贸n mundial con menos ingresos. Los habitantes de Estados Unidos son los que m谩s emisiones per c谩pita del mundo, pero la llegada de nuevos habitantes a pa铆ses con altas emisiones no significa un incremento del mismo nivel en las emisiones de esos pa铆ses. descubri贸 que los inmigrantes sol铆an 鈥渦tilizar menos energ铆a, conducir menos y generar menos residuos鈥 que los estadounidenses nacidos en el pa铆s.

鈥淧roteger a nuestra gente鈥

Aun as铆, la idea de hacer sacrificios personales es dif铆cil de digerir para muchos. Cada vez hay m谩s aceptaci贸n de la ciencia del clima y existe un descontento generalizado por lo poco que han hecho los gobiernos para limitar el calentamiento global, pero el apoyo a las pol铆ticas contra el calentamiento global cae en picado en cuanto aparecen medidas que implican grav谩menes a la gasolina o impuestos similares. del que Fieschi es coautora, esto ha provocado que 鈥渓os que rechazan estas pol铆ticas adopten el lenguaje de defensores de la libertad鈥.

鈥淓st谩n aumentando las acusaciones de una supuesta histeria clim谩tica creada por las 茅lites para explotar a la gente de a pie鈥, dice. 鈥淟as soluciones de las que se habla implican gastar m谩s dinero en los estadounidenses que lo merecen, en los alemanes que lo merecen, etc., y menos dinero en los refugiados. El mensaje es 鈥榮铆, vamos a tener que proteger a la gente, pero protejamos a nuestra gente鈥欌.

Esta reacci贸n se ha hecho visible en movimientos de protesta como el generado en Francia con los chalecos amarillos, que se convirti贸 en la mayor movilizaci贸n del pa铆s desde la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, cargaban contra un impuesto sobre el carbono que llevan los combustibles.

En Internet, o son los blancos preferidos para difundir memes donde las hacen pasar por nazis o demonios que pretenden empobrecer a la civilizaci贸n occidental con sus ideas, supuestamente radicales, para combatir el cambio clim谩tico.