De parte de SAS Madrid January 17, 2022

La plataforma de afectadas Long Covid ACTS denuncia que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) est谩 poniendo piedras en el camino de las sanitarias que han enfermado de Long Covid en dos sentidos: mediante la emisi贸n de altas autom谩ticas sin considerar bien su estado de salud y dificultando que su afecci贸n se reconozca como accidente de trabajo.

Mercedes es T茅cnica Auxiliar de Cuidados de Enfermer铆a (TCAE) en un hospital de Salamanca. Se contagi贸 por covid en el trabajo en septiembre de 2020. Desde entonces no ha podido volver a trabajar. Ha tenido periodos en los que ni siquiera pod铆a hablar por la falta de aire, y, adem谩s, ha tenido que recurrir a muletas para poder caminar. 鈥淣o he podido volver a subir a casa de mi hijo, que vive en un tercero, para visitarle鈥, cuenta. Tiene fibrosis pulmonar y artritis reumatoide. El contagio inicial ha derivado en el s铆ndrome de covid persistente o Long Covid. No han reconocido su afecci贸n como accidente laboral y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le dio de alta en septiembre de 2021. Obligada a volver a trabajar, ha tenido que coger otra baja por artritis reumatoide.

Yolanda Morales es enfermera en un centro de salud de Zaragoza. Se contagi贸 de covid el 26 de octubre de 2020 y lo pas贸 de manera leve, como una gripe. El 13 de noviembre se incorpor贸 al trabajo. Hace guardias en un servicio de urgencias y conduce un coche. Ese d铆a empez贸 con taquicardias. 鈥淐asi me da un s铆ncope, me tuve que ir de mi puesto de trabajo. Desde entonces ha sido un peregrinar de s铆ntomas: dificultad para andar, d茅ficit cognitivo, agotamiento. Me costaba trabajo hasta lavarme los dientes鈥. Cogi贸 la baja el 14 de noviembre y el INSS le acaba de dar el alta el pasado 21 de diciembre. 鈥淣o puedo ni conducir, voy a ir por la v铆a judicial para pedir una adaptaci贸n de mi puesto de trabajo鈥, asegura. Mientras, se ha cogido vacaciones. Tampoco le han reconocido el contagio como accidente laboral.

La plataforma de afectadas y afectados por covid persistente, Long Covid Acts, denuncia que el INSS est谩 poniendo piedras en el camino de las sanitarias que han enfermado de Long Covid en dos sentidos: mediante la emisi贸n de altas autom谩ticas sin considerar bien su estado de salud y dificultando que su Incapacidad Temporal (IT) se reconozca como accidente de trabajo. Y mucho m谩s lejos queda a煤n su reconocimiento como enfermedad profesional, tal y como explica Esther Rodr铆guez Rodr铆guez, miembro de este colectivo.

Cuando un sanitario o sanitaria se contagia, adem谩s de tramitar su baja, debe de solicitar el cambio a contingencia profesional. Primero se solicita ante la Mutua y los servicios de evaluaci贸n m茅dica de cada comunidad y, si se deniega, hay que elevarlo hasta el INSS. Y esto no se est谩 aceptando en la mayor铆a de las ocasiones. En muchos casos los trabajadores tienen que recurrir a la v铆a judicial. 鈥淐alculo que s贸lo un 10% de los sanitarios lo hemos conseguido y hay mucha desigualdad entre comunidades. En Madrid hay un bloqueo absoluto, ning煤n compa帽ero lo ha conseguido鈥, afirma Rodr铆guez. Si, tras el contagio, no consiguen el cambio a contingencia profesional, cuando el trabajador desarrolla covid persistente es m谩s dif铆cil todav铆a que el INSS vincule la enfermedad a causas laborales.

No reconocimiento de la enfermedad

鈥淓l problema es que no reconocen nuestra enfermedad, a pesar de que la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) lleva reconoci茅ndola desde 2020鈥, expresa Rodr铆guez. En este sentido, en diciembre 2020 Mar铆a Van Kerkhove, jefa t茅cnica de la OMS para el covid, anunci贸 un c贸digo en la Clasificaci贸n Internacional de Enfermedades (CIE) para esta afecci贸n designado como 鈥淪铆ndrome Post Covid鈥. Un c贸digo que el INSS se ha resistido a utilizar.

Seg煤n la 煤ltima definici贸n de la OMS, publicada en la revista Lancet, el covid persistente es la condici贸n que ocurre en individuos con antecedentes de infecci贸n probable o confirmada por SARS-Cov-2, generalmente tres meses despu茅s del inicio, con s铆ntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagn贸stico alternativo.

Se calcula que un 16% de las personas que se infectan por covid-19 desarrollar谩n esta afecci贸n, de la que hay documentada m谩s de 200 s铆ntomas que fluct煤an con el tiempo. Los m谩s comunes son la fatiga, la dificultad respiratoria y la disfunci贸n cognitiva. Seg煤n datos de la Sociedad Espa帽ola de M茅dicos Generales y de Familia (SEMG) el 79% de las afectadas son mujeres en su mayor铆a en edad f茅rtil.

Entre el grueso de las afectadas, destaca el personal sanitario. 鈥淢uchos de nosotros en la primera ola hemos estado desprotegidos totalmente. Y muchos de los sanitarios que hacemos estas bajas tan largas nos infectamos en la primera ola鈥, cuenta Rodr铆guez, que es trabajadora en un hospital y avisa de que, una vez agotados los 12 meses de IT que ofrece el INSS como tiempo m谩ximo, la mayor铆a se est谩n acogiendo a pr贸rrogas que pueden ir hasta los 18 meses, pero pocas est谩n cumpliendo este tiempo. 鈥淓l tribunal te suele ver. Cuando te citan te dan la pr贸rroga pero te dan altas autom谩ticas ante una enfermedad incapacitante por v铆a SMS antes de llegar a los 18 meses sin volverte a valorar. Y luego hay algunos casos que no les han visto de manera presencial nunca鈥, avisa.

Nuevas instrucciones

En marzo de 2020, y en pleno estallido de la pandemia, el gobierno public贸 el Real Decreto 6/2020 con medidas urgentes para la protecci贸n de la salud p煤blica. En su art铆culo quinto inclu铆a una 鈥渃onsideraci贸n excepcional鈥 para todos los contagiados y contagiadas por covid. As铆, se consideraban 鈥渃on car谩cter excepcional鈥 situaci贸n asimilada a accidente de trabajo 鈥渆xclusivamente para la prestaci贸n econ贸mica de la Incapacidad Temporal鈥, los periodos de aislamiento de las personas contagiadas. Gracias a este Real Decreto, los contagiados y contagiadas por covid han cobrado el 75% de la base reguladora de su salario, una cantidad superior a la asignada para las bajas por enfermedad com煤n.

Los enfermos y enfermas de covid persistente que han permanecido de baja desde su infecci贸n se encontraban disfrutando de esta excepcionalidad. En septiembre de 2021 el INSS envi贸 nuevas instrucciones: aquellos que en la actualidad est谩n causando baja por el 鈥渟铆ndrome Post Covid-19鈥 deben salir de esta excepcionalidad. Muchas Comunidades Aut贸nomas han interpretado que esto significaba cambiar su clasificaci贸n a baja por enfermedad com煤n. En el caso de las sanitarias, esto es un perjuicio, tal y como explica Mar铆a Checa, abogada que se encarga de la parte legal del colectivo Long Covid Acts.

鈥淟o que dicen las nuevas instrucciones es que no se puede aplicar la norma especial a estas enfermas. Hay que aplicar la normativa general. Pero esta dice que si puedes demostrar que el origen de tu enfermedad est谩 en tu trabajo es una contingencia profesional鈥, insiste Checa mientras recalca que muchas comunidades aut贸nomas lo est谩n haciendo mal. En definitiva, 鈥渆sta nueva instrucci贸n dificulta el acceso a la contingencia profesional de las sanitarias. El INSS est谩 dificultando que el covid persistente sea considerado enfermedad profesional鈥, concluye.

Esta abogada a帽ade que los problemas con las altas repentinas afectan a todos los trabajadores y trabajadoras enfermas de covid persistente, as铆 como las nuevas instrucciones 鈥減ues los no sanitarios si lo hubieran contra铆do en su trabajo deber铆a reconocerse como accidente laboral siempre que lo pudieran acreditar鈥.

Hacia una enfermedad profesional

Esta abogada va m谩s all谩. Asegura que, a d铆a de hoy, los sanitarios que han conseguido el reconocimiento de su baja por causas laborales, lo han hecho por accidente de trabajo. 鈥淧ero debi茅ramos luchar por conseguir la baja por enfermedad profesional porque, aunque econ贸micamente no hay diferencias, las prestaciones que ofrece esta otra calificaci贸n son diferentes鈥, asegura. Y pone un ejemplo: las personas que consiguen una baja por enfermedad profesional pueden optar a una adaptaci贸n laboral solicitando un cambio de puesto de trabajo.

Por una adaptaci贸n a su puesto de trabajo va a luchar Yolanda Morales. Asegura que ya no puede estar en su puesto de urgencias, pero paulatinamente podr谩 ir desarrollando otras labores. Mercedes, por su parte, no sabe lo que pasar谩 cuando la den de alta de su nueva baja. 鈥淓l m茅dico me est谩 achuchando porque quiere darme el alta pero yo no tengo capacidad para estar ocho horas de pie sin poderme sentar鈥, asegura.

Esther Rodr铆guez pide comprensi贸n para las enfermas. 鈥淟a mayor铆a somos gente joven, no queremos una incapacidad permanente. Con pr贸rrogas de las incapacidades que sean revisables nos dar铆an margen hasta que se encuentre un tratamiento, que a d铆a de hoy no lo hay, s贸lo se est谩n poniendo parches. Pedimos comprensi贸n y que las normas se vayan adaptando a nuestra situaci贸n鈥, concluye.

