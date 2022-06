–

M谩s beneficios a represores condenados y la reapertura de una causa que busca reeditar la teor铆a de los dos demonios para emparentar a Montoneros con los genocidas empiezan a darle marco legal a la avanzada de sectores de la derecha sobre las causas de lesa humanidad. El 2脳1 de Macri, pero por goteo.

Por Gerardo Aranguren @thetordo

En las 煤ltimas semanas comenzaron a sonar algunas alertas entre quienes siguen las causas por delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado. A una seguidilla de fallos de la Sala II de la C谩mara de Casaci贸n que beneficiaron a represores condenados como Jorge 鈥淭igre鈥 Acosta, Santiago Omar Riveros y Miguel Etchecolatz, se sum贸 el intento de reapertura de la causa por el atentado en la Superintendencia de la Polic铆a Federal por parte de la Sala I de la C谩mara Federal.

Inmediatamente fueron repudiados por organismos de Derechos Humanos, familiares y sobrevivientes, quienes ven una avanzada de los sectores m谩s reaccionarios del Poder Judicial, cercanos al macrismo, para reactivar la teor铆a de los dos demonios y deslegitimar los juicios por cr铆menes de lesa humanidad.

La resoluci贸n de los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia en la causa sobre la bomba colocada por Montoneros en 1976 fue la que m谩s impact贸. Impulsada por organizaciones de abogados de represores, busca reabrir una causa por delitos que ya fueron considerados prescriptos y que intenta equiparar los cr铆menes cometidos por el terrorismo de Estado con los de una organizaci贸n armada.

鈥淪on hechos que no pueden ser clasificados como delitos de lesa humanidad, b谩sicamente porque el derecho internacional no los consideraba as铆 en el momento en que ocurrieron y porque quienes est谩n sospechados de haber llevado adelante este hecho no tuvieron capacidad para evitar que la Justicia o el Estado lo investigase鈥, explic贸 en di谩logo con Tiempo Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

A nivel judicial el caso ya estaba saldado, incluso hab铆a quedado firme en la Corte Suprema de Justicia. 鈥淕enera suspicacia que casualmente aparezcan estas decisiones judiciales en un escenario de surgimiento o de consolidaci贸n de espacios m谩s asociados a una derecha antiderechos鈥, se帽al贸 Morales.

鈥淓ntendemos que este fallo se enmarca en una decisi贸n pol铆tica de un sector del Poder Judicial en connivencia de un sector pol铆tico de la derecha, que impulsa esta vuelta a discutir lo sucedido en el pasado reciente, que impulsa el negacionismo, la banalizaci贸n de los sitios de memoria y que ponen en duda la lucha del movimiento de Derechos Humanos鈥, expres贸 Charly Pisoni, de la agrupaci贸n H.I.J.O.S. Capital.

鈥淪in duda, es algo que vamos a tener que volver a discutir y debatir, y dar las batallas necesarias para llegar al definitivo Nunca M谩s鈥, a帽adi贸.

Norma R铆os, vicepresidenta de la Asociaci贸n Permanente por los Derechos Humanos (APDH), tambi茅n advierte un avance de la derecha en estas decisiones, que 鈥渃ada dos por tres tiene que recurrir a la teor铆a de los dos demonios, trayendo situaciones que presuntamente fueron actos de organizaciones armadas que no eran parte del Estado y que en todo caso el Estado deber铆a haberlos detenido, juzgado y condenado en lugar de lo que s铆 hizo, que fue secuestrarlos, torturarlos, desaparecerlos鈥.

鈥淓ste avance de la derecha no es casual, tiene que ver con un momento de debilidad del gobierno y de la militancia. En 茅pocas en que el pueblo estaba en la calle debieron estar muchos m谩s disimulados y escondidos, pero hoy no tienen filtro鈥, analiz贸.

El fallo de la C谩mara Federal fue el 煤ltimo de los mojones de un camino sinuoso que recorre en el 煤ltimo tiempo un sector judicial. En abril, los camaristas Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y 脕ngela Ledesma de la Sala II de Casaci贸n revirtieron una decisi贸n tomada por el Tribunal Oral Federal 1 de San Mart铆n y ordenaron darle la libertad condicional a Santiago Omar Riveros, exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo y el 煤ltimo de los jerarcas militares de la dictadura con vida. Riveros, quien fue condenado en casi una veintena de juicios, por ahora no saldr谩 en libertad ya que se encuentra detenido por el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires en la causa por apropiaci贸n de ni帽os en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

A comienzos de junio, la misma sala dej贸 al Tigre Acosta al borde de tener libertad condicional al considerar que se debe calcular su condena por la ley m谩s benigna. Y esta semana le dieron prisi贸n domiciliaria al exjefe de la Direcci贸n General de Investigaciones de la Polic铆a Bonaerense, Miguel Etchecolatz, y a los altos oficiales de Inteligencia del Ej茅rcito Luis Firpo y Mario Ocampo, ambos condenados a perpetua en los juicios por la represi贸n a la Contraofensiva de Montoneros y en prisi贸n por haber estado pr贸fugos o violado la domiciliaria.

El fallo a favor de Etchecolatz no se har谩 efectivo por ahora, ya que son varios los tribunales y juzgados que lo tienen detenido, pero sent贸 un antecedente para que su defensa pida el mismo beneficio en cada una de esas causas. Al igual que en el caso de Ocampo y de Firpo, el argumento fue el estado de salud de los condenados.

Aliados

Los nombres y afinidades pol铆ticas detr谩s de estas decisiones se repiten: Yacobucci regres贸 a la C谩mara de Casaci贸n durante la gesti贸n presidencial de Mauricio Macri, pese a las advertencias de los organismos de Derechos Humanos sobre sus antecedentes en causas de lesa humanidad. A fines de 2008, hab铆a votado a favor del cese de la prisi贸n preventiva para Alfredo Astiz y Jorge 鈥渆l Tigre鈥 Acosta, entre otros ex represores de la ESMA con el argumento de que hab铆an pasado demasiado tiempo presos sin una condena. La apelaci贸n del fiscal Ra煤l Plee y la movilizaci贸n de los organismos de Derechos Humanos lograron frenar aquella decisi贸n.

Mahiques, como es sabido, es un activo integrante de la familia judicial que en 2015 pidi贸 licencia en su juzgado para convertirse en ministro de Justicia de Mar铆a Eugenia Vidal.

El caso de Bertuzzi y Bruglia es acaso uno de los m谩s escandalosos del Poder Judicial, ya que ambos fueron designados por Macri en la Sala I de la C谩mara Federal de Comodoro Py por un mecanismo de traslado, sin rendir examen ni obtener acuerdo del Senado, y hoy contin煤an en funciones pese a un fallo de la Corte que dispuso la nulidad de su nombramiento. El tercer autor del fallo que resucit贸 la teor铆a de los dos demonios para ir contra Montoneros es Llorens, denunciado por dos presuntas visitas a Mauricio Macri en la casa de gobierno y la Quinta de Olivos.

Tanto la Secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n como la subsecretar铆a bonaerense manifestaron su preocupaci贸n por el incremento de estos beneficios para condenados e investigados y reclamaron rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir.

Para Morales, del Cels, se trata de un efecto vinculado con el avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que ya se acerca a los 20 a帽os de juicios, y la edad de los represores. 鈥淓s algo que venimos arrastrando ya en los 煤ltimos cinco o seis a帽os鈥, explic贸.

Seg煤n los datos del Ministerio Publico Fiscal, de las 2263 personas que se encuentran siendo investigadas o ya fueron condenadas por cr铆menes de lesa humanidad, tan solo 750 se encuentran con alg煤n tipo de detenci贸n, apenas un tercio, mientras que el resto est谩 en libertad. Y de esas personas detenidas, solo 185 est谩n en alguna c谩rcel del servicio penitenciario, todos los dem谩s est谩n en sus casas. Tambi茅n se帽ala la Procuraci贸n que a partir de 2016 las prisiones domiciliarias comenzaron a superar en proporci贸n a las detenciones en c谩rceles.

Los fallos que benefician con prisi贸n domiciliaria a represores se producen de manera sistem谩tica desde 2016. Un 鈥2 por 1 por goteo鈥, describi贸 Pisoni al se帽alar que se comenz贸 a aplicar de manera masiva despu茅s de que la Corte Suprema de Justicia tuviera que dar marcha atr谩s con el fallo que reduc铆a las condenas.