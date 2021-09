–

Dar cuando se puede y no odiar, si se puede.

Albert Camus

El fil贸sofo espa帽ol Manuel-Reyes Mate es el autor de una conceptualizaci贸n fundamental para abordar el concepto de aquello que denominamos como Nunca M谩s: la consideraci贸n que una sociedad le otorga a los discursos negacionistas, orientados a desconocer y lesionar la memoria colectiva construida sobre el sufrimiento social acumulado, ocasionado por la dictadura genocida.

El recurrente debate sobre las cantidades no tiene 鈥揷omo las propaladoras medi谩ticas pretenden instalar鈥 un cometido contable. Remiten a un intento de depreciaci贸n del dolor, a la devaluaci贸n del hecho tr谩gico que atraviesa a toda la sociedad.

Al instalar el debate sobre las cifras se busca restarle gravedad al crimen de lesa humanidad. La ecuaci贸n mental insiste en que tirar menos personas vivas desde aviones, torturar un porcentaje m谩s exiguo de embarazadas o robar un n煤mero m谩s limitado de beb茅s supondr铆a una violaci贸n m谩s inteligible.

Las banderas de los derechos humanos, construidas inicialmente por el activismo de familiares de las v铆ctimas, suponen un emblema comunicacional, una divisa cuyo n煤mero no puede de ning煤n modo utilizarse para banalizar la gravedad de los cr铆menes cometidos.

El aporte de Reyes Mate propone una interpretaci贸n bifronte respecto al concepto del Nunca M谩s. Por un lado, afianzando una pedagog铆a de futuros, insistiendo en la prevenci贸n de sucesos similares. Y, por el otro, en el aspecto de reparaci贸n a la v铆ctima que no puede ser vulnerado con utilizaciones nimias: 鈥淯tilizar a la v铆ctima en provecho propio 鈥搒ubraya Reyes Mate鈥 es como si de los muertos extraj茅ramos una 煤ltima plusval铆a en favor de nosotros, los vivos (鈥) Que Auschwitz no se repita debe ser pensado (鈥) en relaci贸n a las v铆ctimas (鈥) Que la injusticia que se les hizo no se perpet煤e鈥. Sus consecuencias, su temblor, deben permanecer en la memoria para darle sustento perpetuo a la demanda de justicia.

Este discurso amn茅sico 鈥揾oy tematizado como discurso electoral鈥 violenta el amparo que provee la memoria. El negacionismo tiene su centro de gravedad en la v铆ctima. Al desmentir, impugnar o atenuar el da帽o sufrido (utilizando vanos subterfugios cuantitativos) se lo re-victimiza en su propia dignidad. No s贸lo se invisibiliza su suplicio sino que se lo acusa, adem谩s, de ser c贸mplice de un fraude. De esa manera se perpet煤a la llaga. Se sella la injusticia.

Evocando a Kant, dignidad y humanidad se integran como parte de una unidad inextricable. Como elementos indivisibles. El discurso negacionista opera sobre la posibilidad de la Justicia y su actualizaci贸n: del crimen se ocupa el Derecho, pero del imperio de la Justicia se ocupa la pol铆tica y el Estado. De ah铆 que despreciar la gravedad de los hechos genocidas, inferiorizarlos, descontarle gravedad implica abandonar y atormentar otra vez a quien sufri贸 el vejamen. La v铆ctima sufre su segunda tortura en la negaci贸n del crimen. O lo que Benjamin llama su reiterada muerte hermen茅utica.

Ahora bien, mirando la otra cara del Nunca M谩s 鈥搇a de la perspectiva de su no reiteraci贸n鈥, se impone otra reflexi贸n: 驴Qu茅 nos espera cuando dirigentes de la pol铆tica en plena campa帽a electoral lanzan proclamas negacionistas? Si 鈥 seg煤n ellos鈥 el hecho inhumano no ocurri贸 en su real dimensi贸n, 驴qu茅 lugar le corresponde al Nunca M谩s?

驴Cu谩l debiera ser el hecho que no debe repetirse? Evidentemente para algunxs 鈥揺n forma impl铆cita o expl铆cita鈥 la violencia y el terror siguen ofreciendo una ganancia simb贸lica. Probablemente se configure aquello que cita magistralmente Ana Messuti: 鈥淟a monstruosidad parad贸jica del crimen de masa 鈥搒u impensable evidencia鈥 es la mejor defensa contra la Justicia. El hecho de que no se pueda imaginar lo inimaginable es la matriz del negacionismo (鈥) La desmedida del acontecimiento nos lanza fuera del mundo de la prueba鈥. Se hace dif铆cil pensar el tormento m煤ltiple, la crueldad estabilizada como cotidianidad, la tortura sistem谩tica, las huellas del espanto.

Esta realidad nos obliga a ser cuidadosos. La sistematicidad de la violencia clandestina en manos del Estado es una hidra de mil cabezas: no estamos exentos de su reproducci贸n futura. Lo que hay que mirar fundamentalmente es c贸mo esa violencia penetra en la sociedad a partir de su banalizaci贸n. No debe naturalizarse en sociedades con pasados dictatoriales que fueron capaces de ejecutar procesos planificados de sadismo infinito.

Es fundamental rechazar enf谩ticamente los discursos del olvido porque son funcionales al verdugo. El crimen se extingue 鈥撁簄icamente鈥 con el olvido. Y quienes han sido sus v铆ctimas volver铆an a se帽alarnos desde su padecimiento la amnesia que permite el regreso del verdugo.

Con la aceptaci贸n del negacionismo se acepta una resignificaci贸n negativa de quienes han sido sujetos de sometimiento y ahogo. La 煤nica resignificaci贸n de lxs desaparecidxs es la que los ubica como v铆ctimas de un esquema de terror sistematizado por los poderes concentrados. Sus trayectorias biogr谩ficas y sus martirios son historias fundamentales para la democracia. Integran el suced谩neo institucionalizado de la discusi贸n moral del que hablaba Carlos Nino.

Por el pasado, del lado de quienes han sufrido. Por el futuro, del lado de los vivos que eligen defender la memoria.

Primo Levi tradujo este compromiso en el poema Si esto es un hombre:

Ustedes que viven seguros

En sus c谩lidos hogares

Ustedes que al volver a casa

Encuentran la comida caliente

Y rostros amigos

Preg煤ntense si es un hombre

El que trabaja en el lodo

El que no conoce la paz

El que lucha por medio pan

El que muere por un s铆 o un no

Preg煤ntense si es una mujer

La que no tiene cabello ni nombre

Ni fuerza para recordarlo

Y s铆 la mirada vac铆a y el regazo fr铆o

Como una rana en invierno

Piensen que esto ocurri贸:

Les encomiendo estas palabras.

Gr谩benlas en sus corazones

Cuando est茅n en casa, cuando anden por la calle

Cuando se acuesten, cuando se levanten;

Rep铆tanselas a sus hijos.

Si no, que sus casas se derrumben

Y la enfermedad los incapacite

Y sus descendientes les den la espalda.

