Florentino P茅rez, presidente de ACS y del Real Madrid durante la presentaci贸n del proyecto del nuevo estadio Santiago Bernab茅u. JUAN MEDINA/REUTERS

El grupo espa帽ol de construcci贸n ACS ha realizado trabajos en los asentamientos ocupados por Israel en Palestina, seg煤n una investigaci贸n llevada a cabo por la coalici贸n Don鈥檛 Buy into Occupation (DBIO). En concreto, SEMI, una filial de la compa帽铆a presidida por Florentino P茅rez, gan贸 una licitaci贸n de 2.000 millones de NIS (unos 550 millones de euros) 鈥減ara ejecutar la electrificaci贸n de la red ferroviaria de Israel, incluido el tren A1 Tel Aviv-Jerusal茅n鈥.

De acuerdo con la informaci贸n facilitada por DBIO, el trazado del tren cruza la L铆nea Verde hacia los Territorios Ocupados Palestinos en dos zonas. De esta forma, estar铆an utilizando 鈥渋legalmente鈥 tierras palestinas p煤blicas y privadas para un servicio exclusivo para ciudadanos israel铆es 鈥渆n violaci贸n del derecho internacional, y que a trav茅s de la apropiaci贸n de tierras palestinas obstaculiza el acceso de los palestinos a sus tierras agr铆colas y socava su desarrollo econ贸mico鈥.

SEMI est谩 especializada en el mantenimiento e instalaci贸n de l铆neas el茅ctricas. Desde ACS, no han respondido a las cuestiones enviadas por este medio. La investigaci贸n, no obstante, recoge m谩s empresas. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) participa en la ampliaci贸n del tren ligero de Jerusal茅n, la cual atraviesa Jerusal茅n Este y Cisjordania. En julio de 2021, CAF form贸 parte de uno de los consorcios aprobados para presentarse a la licitaci贸n de dos l铆neas del Metro Ligero de Jerusal茅n. Pero ya antes se hab铆a adjudicado otros contratos. Seg煤n la versi贸n ofrecida por el Ministerio de Exteriores a El Pa铆s, CAF ha sido informada de que la obra vulnera la legalidad internacional al atravesar los territorios ocupados. Sin embargo, esto no supondr铆a la comisi贸n de ninguna ilegalidad por parte de la compa帽铆a vasca, ya que no existe ning煤n embargo ni por parte de la ONU ni de la Uni贸n Europea. La multinacional tampoco ha respondido a los mensajes remitidos por lamarea.com.

A principios de octubre, tanto CAF como ACS (a trav茅s de su filial Cobra) fueron sancionadas por la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de un cartel de empresas que se repart铆an contratos ferroviarios. Seg煤n Competencia, las principales compa帽铆as del negocio de la instalaci贸n de sistemas de seguridad, se帽alizaci贸n y comunicaciones para l铆neas ferroviarias se habr铆an estado repartiendo licitaciones de Adif durante 15 a帽os: 82 contrataciones por un valor que supera los 4.142 millones de euros. Por ello, ACS tendr谩 que abonar 30 millones de euros y CAF 1,7 millones.

672 instituciones financieras para dar soporte al negocio

DBIO es un proyecto conjunto compuesto por 25 organizaciones palestinas, regionales y europeas. Se encarga de investigar las relaciones financieras entre las empresas que realizan negocios en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Seg煤n el mencionado informe, 672 instituciones financieras europeas tienen relaciones con 50 empresas que participan activamente en los asentamientos ilegales entre 2018 y 2021.

En el caso espa帽ol, muestra c贸mo 18 entidades de cr茅dito 鈥渟e encuentran entre los principales inversores y/o proporcionaron pr茅stamos y servicios de suscripci贸n a las empresas investigadas, especialmente a las espa帽olas Grupo ACS y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)鈥. Entre ellas destacan BBVA, Grupo La Caixa, el Banco Santander y Banco de Sabadell, entre otras.

Desde la organizaci贸n investigadora defienden que las empresas, acreedores e inversores 鈥渢ienen la responsabilidad de garantizar que no est谩n implicados en violaciones del derecho internacional ni son c贸mplices de cr铆menes internacionales鈥. Asimismo, sostienen que deben abordar 鈥渃ualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que se derive de sus actividades empresariales y relaciones financieras鈥.

En febrero de 2020, la Organizaci贸n para las Naciones Unidas ya hizo p煤blica una lista de 112 compa帽铆as que estaban haciendo negocios en los territorios palestinos ocupados por Israel. Aunque la mayor铆a eran firmas israel铆es, tambi茅n aparec铆an en la lista conocidas empresas tur铆sticas como Airbnb, Expedia, Tripadvisor o Booking, las cuales tambi茅n est谩n incluidas en el informe de DBIO. La coalici贸n tambi茅n apunta hacia otras conocidas multinacionales como Motorola Solutions, Siemens o Volvo, entre otras muchas.