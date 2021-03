Con el chantaje del incentivo, lo que realmente otorgan a las empresas farmac茅uticas es el poder de decidir qui茅n vive y qui茅n mueremoriremos

Como si no fuese suficiente con la desolaci贸n por el confinamiento, el desasosiego por los nuevos contagios y el duelo por quienes volaron a otro plano a causa de la pandemia, sentimos tambi茅n una profunda indignaci贸n cuando se pone de relieve uno de los m谩s inhumanos antivalores del capitalismo: hacer de la vida y de la salud un negocio.

EEUU, la Uni贸n Europea y el Reino Unido se oponen a la propuesta de exenci贸n de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el covid-19. Dicha propuesta fue presentada ante la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) en octubre de 2020 por Sud谩frica y la India, a la cual ya se han sumado m谩s de 100 pa铆ses. Consiste en eliminar las barreras de la propiedad intelectual de manera que las empresas transfieran su tecnolog铆a y conocimiento a otras plantas productoras para fabricar masivamente todas las dosis que se requieren y as铆 inmunizar lo m谩s r谩pido posible a la poblaci贸n mundial. Capacidad de producci贸n con la que se cuenta seg煤n Tedros Adhanom, director de la OMS.

El Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual y del Comercio (ADPIC) suscrito por los pa铆ses miembros de la OMC no es otra cosa sino la creaci贸n legal de monopolios en la medida en que conceden a los capitales la exclusividad, por a帽os, de la producci贸n y comercializaci贸n de un bien. El argumento que esgrimen es que las patentes son la 煤nica garant铆a para incentivar la inversi贸n en investigaci贸n y desarrollo.

Con el chantaje del incentivo, lo que realmente otorgan a las empresas farmac茅uticas es el poder de decidir qui茅n vive y qui茅n muere, adem谩s de decidir de qu茅 viviremos y de qu茅 moriremos. Son estas las que elaboran la agenda de las investigaciones siguiendo el criterio de lo que le es m谩s rentable, no por casualidad cronifican las enfermedades.

Es el caso que, el financiamiento para la investigaci贸n ni siquiera proviene de la propia industria privada farmac茅utica. Son los gobiernos los que hist贸ricamente han facilitado los recursos financieros y es en las universidades e instituciones principalmente p煤blicas que se han desarrollado las investigaciones que luego han sido apropiadas por las farmac茅uticas.

De los US$ 13.900 millones que se han destinado a la investigaci贸n de la vacuna contra el Covid-19, los gobiernos han proporcionado US$8.600 millones, las organizaciones sin fines de lucro US$ 1.900 millones, mientras que solo US$3.400 millones los han puesto las empresas farmac茅uticas privadas, apenas el 25% (Airfinity). A esto debemos sumar el mercado seguro que tiene la vacuna, de hecho, para diciembre de 2020 los gobiernos de los pa铆ses llamados desarrollados hab铆an pre encargado 10.380 millones de dosis.

La empresa farmac茅utica estadounidense Moderna desarroll贸 la vacuna contra el covid-19 con financiamiento 100% p煤blico, recibi贸 US$ 562 millones. Le fueron pre encargadas 780 millones de dosis a un precio que ronda en promedio los US$ 31/dosis, lo que le genera ingresos por el orden de US$ 24.000 millones. Saquen ustedes las cuentas de la ganancia de esta empresa.

Pfizer/BioNtech, tambi茅n estadounidense recibi贸 US$ 268 millones del gobierno, alrededor del 66% de lo que destin贸 a la investigaci贸n. Le fueron pre encargadas 1.280 millones de dosis que a un precio promedio de 18,5 US$/dosis equivalen a ingresos por el orden de US$ 23.680 millones. A Astrazeneca/Oxford de capital ingl茅s, le pre encargaron 3.290 millones de dosis, las cuales vende a un precio de 6 US$/dosis, obtendr谩 US$ 19.740 millones por ingresos, pero el 67% de los US$ 2.200 millones que dedic贸 a la investigaci贸n fueron p煤blicos. A Jhonson&Jhonson le encargaron 1.270 millones de vacunas que vende a US$ 10/dosis lo que le generar谩 un ingreso de US$ 12.700 millones habiendo realizado una inversi贸n de US$ 819 millones con financiamiento 100% p煤blico.

Los precios de las vacunas oscilan entre 4 y 37 US$/dosis: Sputnik-V 10 US$/dosis; Sanofi/GSK entre 10 y 21; Novavax 16; Moderna entre 25 y 37; Sinovac entre 13 y 29 US$/dosis, adem谩s de las ya mencionadas.

La vacuna contra el covid-19 es un negocio redondo, al parecer es el mejor de estos tiempos: la inversi贸n para la investigaci贸n la asumieron los gobiernos que dieron los recursos a las empresas farmac茅uticas privadas; tienen el mercado garantizado porque los mismos gobiernos pre encargaron las vacunas a las empresas que financiaron; toda la ganancia va a parar a las empresas farmac茅uticas en su mayor铆a privadas que adem谩s son las que, gracias al monopolio otorgado por los mismos gobiernos a trav茅s del ADPIC, tienen la exclusividad de producci贸n y comercializaci贸n por a帽os.

Esta restricci贸n del acceso a la vacuna, consecuencia de las patentes, ocurre mientras 500 mil personas se contagian y 8.000 fallecen a diario a causa de esta enfermedad. 驴Es 茅sta, o no, la muestra m谩s inhumana del capitalismo?

Hoy, mientras los pa铆ses con mayores ingresos vacunan a una persona por segundo, la mayor铆a de los pa铆ses a煤n no han puesto ni una sola dosis (Oxfam). De los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta la fecha, m谩s de tres cuartas partes se han aplicado en tan solo 10 pa铆ses que representan el 60% del PIB mundial. Casi 130 pa铆ses, con 2500 millones de habitantes, todav铆a no han iniciado la vacunaci贸n (OMS). Se estima que, a mediados de a帽o, tan solo se habr谩 vacunado a un 3 % de la poblaci贸n de los pa铆ses con menores recursos, y en el mejor de los casos, a una quinta parte, para finales de 2021 (Oxfam) lo que a su vez retardar铆a la recuperaci贸n no solo econ贸mica de esos pa铆ses, sino de las condiciones de vida de su poblaci贸n. EEUU ha recibido el 25% de todas las vacunas disponibles a nivel mundial y la Uni贸n Europea el 12,6%.

Es tan grande la desfachatez de EEUU, la Uni贸n Europea y el Reino Unido que para privilegiar a sus capitales farmac茅uticos se niegan a la exenci贸n de las patentes a pesar de que, en el propio seno de la OMC, en 2001 acordaron flexibilizar los derechos de propiedad intelectual en caso de emergencias de salud p煤blica: 鈥淐onvenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deber谩 impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud p煤blica. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deber谩 ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud p煤blica y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.鈥

驴Qu茅 mayor emergencia de salud p煤blica que una pandemia, que es mundial y disculpen la redundancia, ocasionada por un virus altamente contagioso y letal?

Como si no fuese suficiente con todo lo anterior, irrita saber que, a un precio promedio de 15 US$/dosis y suponiendo que se apliquen 2 dosis de la vacuna a los 7.700 millones de habitantes, se necesitar铆an US$ 231 mil millones para inmunizar a toda la poblaci贸n mundial, monto que no representa ni siquiera el 5% de todo lo que en pandemia ganaron los 2.000 multimillonarios del Planeta gracias al dinero que los gobiernos inyectaron en el mercado burs谩til mientras 500 millones de personas se sumaban a la lista de pobres que ya va por los 4.000 millones.

Dec铆a Al铆 Primera, 鈥淎y煤denla, ay煤denla que sea humana, la humanidad鈥.

ultimasnoticias.com.ve