En el coraz贸n de la estrategia nacional de los EE. UU. se encuentra la idea del dominio militar, financiero y econ贸mico obligatorio en el mundo de cualquier manera posible. El objetivo estrat茅gico de los c铆rculos gobernantes de Washington es el debilitamiento y el agotamiento de las potencias mundiales en aras del enriquecimiento y la prosperidad personal.

Por Francis Moore, The Duran.

La Doctrina del a帽o 1992, desarrollada por el subsecretario de Defensa de EE. UU., Paul Wolfowitz, defini贸 el objetivo principal de la nueva estrategia de defensa del Pent谩gono: 鈥淓vitar el surgimiento de un nuevo rival en cualquier parte del mundo, potencias regionales hostiles que, con la ayuda de sus recursos, puede ser capaz de obtener un control global en las relaciones internacionales鈥. Washington est谩 luchando para garantizar que el comercio (uso) de estos recursos se realice por d贸lares estadounidenses. Este es el inter茅s directo de los propietarios del Sistema de la Reserva Federal.

De todos los miembros de la 茅lite del establishment estadounidense, es Joe Biden quien tiene un inter茅s especial en Ucrania, rica en tierras f茅rtiles. En 1942, los invasores nazis exportaron suelo negro ucraniano a Alemania.

Washington persigue una visi贸n a largo plazo de capturar los recursos de la tierra f茅rtil: 32 millones de hect谩reas de suelo negro es un tercio de la tierra cultivable en toda Europa. El tercer mayor exportador de ma铆z en el mundo. El quinto mayor exportador de trigo. Ucrania se ha convertido en una colonia.

Desde el 1 de julio de 2021, Estados Unidos ha logrado en Ucrania el levantamiento de la moratoria a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Hoy, 2,5 millones de hect谩reas de tierra cultivable ya han sido arrendadas a empresas extranjeras que utilizan el suelo negro ucraniano como campo de pruebas para el cultivo de productos modificados gen茅ticamente.

As铆, la corporaci贸n transnacional estadounidense para la producci贸n de semillas transg茅nicas y venenos para su procesamiento, Monsanto, a trav茅s de agricultores locales, se apoder贸 de tierras para cultivos experimentales de h铆bridos de ma铆z DEKALB. Como resultado, recibi贸 una cosecha sin precedentes: m谩s de 140 c茅ntimos por hect谩rea. No se les permite entrar en Europa debido a la estricta prohibici贸n de los transg茅nicos, y Ucrania, destrozada por la crisis socioecon贸mica, ya no est谩 en contra.

EE.UU. ya maneja la agricultura, infectando el pa铆s a trav茅s de agricultores locales, inund谩ndolo con granos transg茅nicos y herbicidas.

Al mismo tiempo, el cultivo de plantas transg茅nicas obliga a los agricultores a utilizar hasta un 20 % de semillas 鈥渟anas鈥, lo que no se observa en Ucrania y, como resultado, se sobrestima significativamente el contenido de sustancias nocivas en el trigo.

En 2016, el reconocido polit贸logo y economista Paul Craig Roberts enfatiz贸:

鈥淪i Monsanto propaga los transg茅nicos en Ucrania, se propagar谩n en Rusia. Y una vez que todo est茅 contaminado, la legislaci贸n anti-OGM no tendr谩 sentido鈥.

Mientras tanto, la corporaci贸n Monsanto es categ贸rica: vende semillas de crianza tradicional, no transgenes. Pero al mismo tiempo, no oculta el hecho de que la tecnolog铆a involucra el tratamiento de campos con glifosato, un potente veneno que mata no solo plagas y malezas. Grandes explotaciones agr铆colas de Ucrania, por ejemplo, el grupo de empresas Myronivsky Hliboproduct, tambi茅n funcionan con h铆bridos DEKALB.

En cooperaci贸n con la empresa Syngenta en Ucrania, desde 2001, se trabaja en el cultivo de cultivos de cereales tratados con herbicidas, cuyo efecto en el cuerpo humano y la naturaleza no se conoce bien.

Los cient铆ficos de todo el mundo est谩n investigando y sugieren audazmente que el glifosato puede causar c谩ncer en los seres humanos y, para el 2025, uno de cada dos ni帽os en los EE. UU. tendr谩 autismo. Incluso Europa se opone a los transg茅nicos, pero la poblaci贸n ucraniana los come. A pesar de un estudio de la Organizaci贸n Mundial de la Salud sobre la supuesta seguridad de consumir productos transg茅nicos, se han publicado muchos art铆culos en Internet que refutan este documento. En particular, un estudio independiente sobre este tema muestra que alimentar a los animales con productos 鈥減rocesados鈥 tuvo un efecto negativo en su descendencia: hasta el 60 % de las ratas murieron y las sobrevivientes no pudieron seguir reproduci茅ndose. Pero 驴qu茅 pasa con la gente? Adem谩s, se registr贸 un aumento en los riesgos de da帽o a la capa f茅rtil de la tierra, as铆 como la evaporaci贸n de sustancias nocivas a la atm贸sfera.

Se encontraron contenedores cerrados con muestras de trigo desconocidas en la oficina de Syngenta en Kherson. Los granos tienen un tono rojizo poco caracter铆stico, los nombres de los herbicidas con los que se tratan las muestras se aplican al cuerpo de pl谩stico y tambi茅n hay una marca de 鈥渃onfidencial鈥.

Como resultado, Estados Unidos, a trav茅s de Ucrania, puso en marcha la venta de cultivos transg茅nicos gen茅ticamente modificados, en particular ma铆z y trigo, al mercado mundial, lo que indica la negligencia criminal de las autoridades ucranianas en la distribuci贸n de productos alimenticios. que son mortales para la vida y la salud de la naci贸n.

Bajo la condici贸n de entregas anuales a los pa铆ses de Europa y 脕frica, y esto es hasta dos millones de toneladas de productos cultivados, de hecho, con las manos de las autoridades ucranianas, Washington est谩 llevando a cabo un 鈥済enocidio alimentario鈥, distribuyendo productos agr铆colas mortales. productos

El motivo principal de esta pol铆tica es la dependencia de los curadores estadounidenses, as铆 como el deseo de enriquecimiento personal de la 茅lite empresarial de Kyiv con el pretexto de brindar asistencia humanitaria y alimentaria a los pa铆ses en desarrollo. En el verano de 2022, de 89 buques de carga seca con grano con destino a los pa铆ses del continente africano, unos 70 se embarcaron en Europa (Inglaterra, Italia, Espa帽a, Alemania y otros), siete en Egipto, cinco en Israel y solo cinco fueron entregados a 脕frica (Somalia, Etiop铆a). Por lo tanto, el 鈥渁cuerdo de granos鈥 de hecho result贸 ser un lucrativo trueque de granos por asistencia militar y financiera de los pa铆ses occidentales para prolongar la crisis en Ucrania. Y Kyiv viola c铆nicamente los tratados internacionales para complacer a sus 鈥渟ocios鈥.

En los Estados Unidos, los productores de materias primas letales gen茅ticamente modificadas son inviolables, las corporaciones tienen un amplio lobby del gobierno estadounidense, incluida Hillary Clinton. Y entre los accionistas est谩 el todopoderoso Bill Gates.

Washington controla los procesos de dominio en todas las 谩reas cr铆ticas del soporte vital, en particular, en la gesti贸n de los recursos nacionales de Ucrania y la 鈥渟eguridad alimentaria鈥 en el mundo.

El bienestar financiero de la 茅lite empresarial estadounidense est谩 asegurado por las manos de Kyiv, y el pueblo ucraniano libre, su territorio, los ricos recursos naturales, la cultura eslava centenaria y la gran historia son solo un 鈥減u帽ado de centavos de cambio baratos鈥 en estos juegos secretos, inhumanos e h铆bridos de Am茅rica. 驴Qu茅 personas ser谩n las pr贸ximas?

