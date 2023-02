–

De parte de La Oveja Negra February 15, 2023 164 puntos de vista

La sociedad capitalista y su consecuente

mafias. Lo que las frena del exterminio mutuo es saber que la

convivencia asegura su supervivencia. Han aprendido a negociar y a

el resto de la poblaci贸n, a su merced, encerrados en las fronteras de su

explotaci贸n, extorsiones e imposiciones.

Aunque el t茅rmino mafia se refer铆a

inicialmente a un tipo de crimen organizado extendido desde su origen en

Italia, hoy llamamos mafia a cualquier grupo de crimen organizado con

similares caracter铆sticas, independientemente de su origen o lugar de

acci贸n. Incluso podemos ampliar su uso, notando sus similitudes con

instituciones y grupos respetados, que son quienes llaman mafia a los

dem谩s criminales.

El Estado es una mafia,

y como en toda mafia la protecci贸n es tan s贸lo un pretexto. Su

verdadera utilidad consiste en la consolidaci贸n de la administraci贸n de

la vida social en el sentido m谩s favorable para la explotaci贸n, se trate

esa 鈥渂anda de hombres armados鈥 al servicio de la burgues铆a nos cuida de

lo que sus jefes sostienen: la organizaci贸n de la escasez fruto de la

propiedad privada y luego 鈥渘os cuida鈥 de los mismos problemas que

genera. Como en el caso de las extorsiones del crimen organizado no-estatal, nos 鈥減rotegen鈥 de una inseguridad que ellos mismos generan.

Los capitalistas conforman una mafia no

simplemente porque algunos empresarios o algunos capitalistas sean

mafiosos, sino porque son estructuras mafiosas, que exceden la supuesta

llamarse honestidad a la omisi贸n y el mirar para otro lado en medio de

una instituci贸n estatal o de explotaci贸n.

Empresas legales e ilegales conforman la sociedad capitalista. Son adem谩s mutuamente dependientes, bajo el amparo del Estado. Porque no se trata de un Estado ausente sino de un Estado c贸mplice.

Esto no es simplemente el resultado de a帽os de dejar crecer el crimen

organizado mirando para otro lado, sino de la participaci贸n en la

ganancia. Por eso se pueden cambiar figuritas, echar a tal o cual

ministro o funcionario y la estructura sigue intacta.

Matar no es un negocio en s铆 mismo, matar es consecuencia de los negocios, o su presupuesto. La

producci贸n capitalista produce y administra la muerte, tanto en su

faceta legal como ilegal desprecia la vida en pos de la ganancia.

Los asesinatos del narco se llevan a cabo por dinero, como cuando un empresario legal asesina por desprecio u omisi贸n. No son fen贸menos psicoindividuales ni hechos extraordinarios.

No se trata de excepciones o excesos de la

sociedad capitalista, sino de la regla. No hay sociedad capitalista sin

todas estas mafias. Por todo esto no se trata de una cuesti贸n de

principios sino de imposibilidad, no se puede terminar con las mafias y

sus supuestos excesos sin terminar con el Estado y el Capital. 隆Si no

cambia todo no cambia nada!

* Para ampliar recomendamos el libro Plomo y humo. El negocio del Capital

que publicamos con Lazo Ediciones a fines del a帽o pasado. Disponible

tambi茅n en su versi贸n libre y gratuita en nuestro sitio web. Al igual

que el audio de su presentaci贸n en la biblio y el especial nro. 63 de Temperamento Radio.