17 feb 2022

LLAMADO URGENTE

El negocio del agua contra el derecho al agua

Hoy la narrativa anti-neoliberal de la presunta 4T perdi贸 toda legitimidad y demostraron que cuando se trata de la defensa de la vida y de los pueblos de 茅ste pa铆s no hay ninguna transformaci贸n sino la continuidad del desprecio, el despojo y la represi贸n que caracterizaba a quienes hoy desde la derecha se son sus contrincantes para ocupar los espacios de poder. El operativo de desalojo de la Guardia Nacional y la Polic铆a Estatal de Puebla, hoy a la 1:20 de la madrugada en contra de la Altepelmecalli (Casa de los Pueblos) y los Pueblos Unidos de la regi贸n cholulteca en favor de Bonafont, filial de la empresa trasnacional Danone demuestra la vocaci贸n violentamente neoliberal de las administraciones de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y Luis Miguel Barbosa.

Seguramente hoy escucharemos la tradicional narrativa estatal de la 鈥渞estauraci贸n del estado de derecho鈥, 鈥渉acer valer la constituci贸n o la ley鈥, de las 鈥渕inor铆as provocadoras鈥 y dem谩s lugares comunes que los gobiernos de antes ya ahora utilizan para tratar de hacer que la represi贸n parezca un acto institucional leg铆timo. Pero no lo es. La ley, la constituci贸n y el estado de derecho s贸lo tienen sentido si sirven para proteger la vida y la dignidad de quienes est谩n bajo su supuesto cobijo, no para favorecer la extracci贸n y comercializaci贸n voraz de un peque帽o grupo de empresarios con alcance transnacional que pone en riesgo la vida y la dignidad de los pueblos y territorios que se alimentan del agua que quieren nuevamente embotellar y vender.

脡sta madrugada, los gobiernos federal de M茅xico y estatal de Puebla privilegiaron la privatizaci贸n del agua para beneficio de Bonafont-Danone frente al derecho al agua de los 20 pueblos que llevan d茅cadas tratando de proteger el agua que les da vida y nos da vida a todas y todos. Luis Miguel Barbosa y Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, exactamente igual que todos los sexenios anteriores creen que el bien com煤n est谩 en que una empresa trasnacional que emplea a 357 personas con salarios que en conjunto dif铆cilmente superan los 100 mil pesos diarios (eso si no se los descuentan por no manifestarse en su defensa), siga extrayendo un mill贸n 640 mil litros de agua cada d铆a y vendi茅ndolos en 3.28 millones de pesos diarios, y que las sequ铆as y los socavones vuelvan a amenazar a las decenas de miles de habitantes de los 20 pueblos que en asamblea, en marzo de 2021, decidieron clausurar la planta de Bonafont para recuperar su agua.

A la 1:20 de hoy, para los pueblos de la regi贸n de Cholula en Puebla, para los pueblos ind铆genas de todo el pa铆s, para la gente que todav铆a logra sentir la injusticia m谩s all谩 de la ret贸rica o el af谩n por el esc谩ndalo, para el mundo qued贸 claro que para quienes gobiernan M茅xico lo que importa es el negocio del agua y no el derecho al agua. Es uso criminal de la ley que es costumbre institucional en M茅xico se confirma nuevamente.

Hoy es un d铆a en el que como los r铆os, la solidaridad fluir谩 hacia los Pueblos Unidos. Hoy el agua debe resistirse al cautiverio y con toda su fuerza y presi贸n lograr que Danone-Bonafont no pueda seguir saqueando y lucrando con el agua que es de todos. Hoy L贸pez Obrador y Barbosa Huerta voltearon las armas del Estado Mexicano en contra del pueblo que dicen defender para favorecer a las empresas multinacionales que dicen querer contener. Su deprecio por los pueblos se hace cada vez m谩s evidente, y ante esas agresiones los pueblos har谩n lo que siempre hacen cuando el poder amenaza y pretende someterlos, resistir y luchar.

1.- Lo que ahora es una amenaza es que as铆 como parecen conducirse con la misma l贸gica represiva y de protecci贸n del inter茅s privado sobre el p煤bico, los gobiernos federal y estatal decidan usar el aparato judicial para criminalizar a lo/as defensores del agua. No se puede permitir a estas alturas, no se puede aceptar que los verdaderos criminales sean tratados con preferencia y se coloquen sobre el inter茅s com煤n y que como suelen hacer ahora se persiga a qui茅nes sostuvieron el plant贸n en la Casa de los Pueblos y la defensa del agua.

2.- Los gobiernos estatal y federal no pueden mantener una ret贸rica de 鈥渢ransformaci贸n鈥 sin abrir una investigaci贸n contra los empresarios de Bonafont-Danone por delitos al medio ambiente ante las denuncias documentadas por Pueblos Unidos y las organizaciones solidarias que han acompa帽ado su proceso.

3.- El calentamiento global y la crisis clim谩tica est谩 dejando ver con claridad que el ecocidio es provocado por empresas multinacionales que cometen cr铆menes corporativos contra el medio ambiente y contra la humanidad cobijados por la impunidad que les otrogan los Estados. Esos da帽os no pueden quedar impunes y requieren de particular atenci贸n, si este gobierno no est谩 dispuesto a perseguir los cr铆menes ecol贸gicos entonces son responsables por complicidad y/o por omisi贸n de los mismos cr铆menes. Para denunciar lo referente a esos delitos existen caminos internacionales que bien pueden comenzar a darse si 茅stos dos niveles de Gobierno (estatal y federal) persisten en encubrir estos cr铆menes multinacionales corporativos.

4.- Llamamos a las personas que tienen ojos abiertos y el coraz贸n cr铆tico a que manden mensajes por Twitter (o por las v铆as que consideren m谩s efectivas) a Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, presidente de M茅xico @lopezobrador_ ; a Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla @MbarbosaMX ; a Jos茅 Cinto Bernal, presidente municipal de Juan C. Bonilla @cinto_pepe ; a Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone @maestraccimat ; y a Mariano Perotti, director general de Bonafont @M_Perotti1 , diciendo:

No aceptaremos la criminalizaci贸n de los defensores del agua y la impunidad de los criminales que la vuelven negocio @lopezobrador_ @MbarbosaMX @cinto_pepe @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

@BonafontMexico y @Danone no pueden seguir teniendo una concesi贸n para seguir lucrando salvajemente con el agua de los pueblos @lopezobrador_ @MbarbosaMX @cinto_pepe @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

El #Altepelmecalli debe ser nuevamente un espacio p煤blico bajo la custodia de las comunidades que defienden el agua @lopezobrador_ @MbarbosaMX @cinto_pepe @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

El derecho al agua est谩 por encima de cualquier tecnicismo legal para convertirla en negocio privado @lopezobrador_ @MbarbosaMX @cinto_pepe @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

Y a sumarse a las convocatorias de los Pueblos Unidos y las m煤ltiples iniciativas solidarias que desde diversos esfuerzos est谩n surgiendo para apoyar a quienes desde hace meses, a帽os d茅cadas y siglos desde un rinc贸n de la geograf铆a poblana defienden el agua de todo el planeta.

Nodo de Derechos Humanos