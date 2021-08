–

De parte de Briega August 13, 2021

La energ铆a e贸lica resulta accesible, adaptable, cercana. Limpia y barata, puede ser considerada, junto a la solar, la m谩s democr谩tica de todas las fuentes de energ铆a el茅ctrica por sus capacidades de descentralizaci贸n, de autogesti贸n, de sostenibilidad y de eficiencia. En manos del oligopolio el茅ctrico, centralizada en grandes focos de producci贸n cuya energ铆a ha de ser transportada, ha devenido en cambio en un inmenso mercado virtualmente id茅ntico, en forma y fondo, al organizado en torno al resto de renovables (de la fotovoltaica y Extremadura, hablaremos en otro momento).

La industria generada a su alrededor pasa por encima de todo y lo hace con la tolerancia 鈥抮ayana con la complicidad鈥 de las instituciones que debieran poner coto a su voracidad. Las administraciones regionales, cegadas por la l贸gica de la inversi贸n multimillonaria como escaparate de su gesti贸n 鈥抍uando no directamente conniventes con los promotores de los proyectos鈥 dejan pasar impunemente desmanes paisaj铆sticos, ambientales, culturales y, a la vez, hacen o铆dos sordos a las demandas de las poblaciones afectadas, habitualmente n煤cleos rurales sin m谩s protecci贸n institucional que sus ayuntamientos. Estos, a veces, est谩n a la altura de su misi贸n y otras, como en el pueblo de Garciaz, unos meses antes de destaparse el pastel de parque e贸lico en Villuercas Oeste se dedican, casualmente (Extremadura es tierra de conquistadores y casualidades), a modificar normativamente usos de suelo; algo que, f铆jese usted, podr铆a haber ido como anillo al dedo gordo de los promotores del macroproyecto.

Tan innovador es todo lo que sucede en esta comunidad aut贸noma que, como si se hubiera buscado la manera de engrasar bien todos los procedimientos administrativos necesarios para tanta licencia, en la 煤ltima reconfiguraci贸n del organigrama institucional la consejer铆a con las competencias de Medio Ambiente termin贸 por ser, a la vez, la de Industria, Energ铆a y Minas. As铆, la responsabilidad de las declaraciones de impacto ambiental de cada proyecto de renovables recae, de hecho, en la Direcci贸n General de Sostenibilidad de la Consejer铆a para la Transici贸n Ecol贸gica y Sostenibilidad. Luego, habr谩 quien se interrogue ingenuamente acerca del prop贸sito de esta curiosa mezcla competencial, o no se explique c贸mo se conceden determinados permisos mineros, o por qu茅 el monocultivo de moda en el suroeste parece ser el de placas fotovoltaicas (para las que no parece haber coto, en esta tierra de cercados cineg茅ticos).

La obra que aqu铆 se representa tiene un argumento central: el negocio el茅ctrico y nada m谩s que el negocio el茅ctrico. El mismo que ha hecho que Iberdrola (sheriff energ茅tico de Extremadura), deje estos d铆as el pantano de Valdeca帽as al 20%, y de paso sin agua a varios pueblos (pregunten al alcalde de Belv铆s de Monroy), para almacenarla m谩s abajo, en Torrej贸n (al 90%) y as铆 turbinar, generar electricidad a bajo coste y vend茅rnosla ahora que estamos en m谩ximos hist贸ricos de precio del Kw. No enfrentamos a santos escrupulosos, paladines del emprendimiento ambiental, enfrentamos a los aut茅nticos due帽os de la econom铆a. No es un problema de molinos, es de gigantes energ茅ticos y de su control sobre recursos naturales y voluntades pol铆ticas.

Es el dinero

Fue rotunda la vicepresidenta y ministra de Transici贸n Ecol贸gica, Teresa Ribera, al declarar que 鈥渘ecesitamos un sistema energ茅tico 100% renovable, abierto a la ciudadan铆a, a las empresas y a las diferentes administraciones, sostenido sobre tres principios fundamentales: la m谩xima eficiencia, electrificaci贸n e integraci贸n de renovables鈥. La apuesta est谩 clara y fue hecha en la presentaci贸n del Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia, ese que inyectar谩 72.000 millones de euros entre los a帽os 2021 y 2023 con dos objetivos clave: digitalizaci贸n (33%) e inversi贸n verde (37%). De ah铆, eso que llaman transici贸n energ茅tica se va a llevar concretamente el 8,9% de sus recursos, m谩s de 6.000 millones de euros. Ni usted ni yo vamos a optar a ellos, no se preocupe, que ya est谩n bien posicionados para recogerlos, como un solo tit谩n de la ecolog铆a, todos los que ahora se reparten el pastel de la energ铆a limpia, de la sucia y de la muy sucia: Iberdrola (sorpresa, los due帽os de la renovabil铆sima central nuclear de Almaraz, en C谩ceres), Endesa, Naturgy… Hasta petroleras como CEPSA y REPSOL, iluminadas por la luz cegadora (y verde) del momento se apuntan al desembarco renovable.

No ser谩n esos los 煤nicos fondos a los que optar谩n tan humildes compa帽铆as. Ah铆 est谩n tambi茅n los 140.000 millones del plan Next Generation destinados a Espa帽a, de los que el 50% ir谩n en ayudas directas a fondo perdido y el resto en financiaci贸n para proyectos relacionados con el Pacto Verde, la Transici贸n Digital y la Reindustrializaci贸n. Y antes de eso, y previo a todo el montaje, en realidad como parte fundamental e intencionalmente opaca del mismo, ah铆 siguen estando esos 7.000 millones de euros al a帽o que ya se est谩n repartiendo las empresas del sector mediante unas primas que recibir谩n hasta 2033 y que, a finales de 2020, supon铆an una retribuci贸n estatal (es decir, de nuestro dinero) con los siguientes montantes: la energ铆a e贸lica a 54,77 euros el megavatio/hora; la fotovoltaica, a 192,81 euros el megavatio/hora y la termosolar a 306,58 euros. As铆 subvencionamos, as铆 pagamos, los desvelos renovables de las el茅ctricas. Los datos, para tranquilizar a los esp铆ritus liberales, siempre inquietos, provienen de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con ese volumen de inversiones y fondos, con esa cantidad ingente de recursos en juego, a nadie le puede extra帽ar tanto que acontezca eso que llaman el boom de las renovables como que el mismo termine por estallarnos, a la ciudadan铆a, en plena cara. De entrada, alguien deber铆a explicar un buen d铆a por qu茅 ese bombazo ecol贸gico-financiero, esa reconversi贸n de las corporaciones energ茅ticas, esa transici贸n de modelo tan cacareada, no se traslada a la factura de la luz. Ese mismo alguien, de paso, que cuente c贸mo y por qu茅, gracias al ingenioso (y virtualmente indescifrable) sistema de subasta el茅ctrica, habitualmente pagamos el precio marcado por la energ铆a m谩s sucia y m谩s cara, la generada por centrales t茅rmicas de combustibles f贸siles como el carb贸n o el gas natural (propiedad tambi茅n, por supuesto, de los mismos que ahora se apuntan al carro renovable). Y es 茅sta una cuesti贸n que resulta pertinente, habida cuenta de que el 9 de agosto se prev茅 pasar谩 a la historia por haber registrado, en la subasta diaria del mercado mayorista, el precio medio del megavatio hora m谩s alto de todos los tiempos: 106,74 euros. Esto no es un soplo de la diosa Fortuna, es el dios Eolo entusiasmado, es un hurac谩n, un hurac谩n de euros.

El paisaje, el medio ambiente, esos buenos inventos

Sucesi贸n de argumentos encadenados a pasiones tristes, para abrir el debate: los molinos generan electricidad, la electricidad es riqueza, la creaci贸n de riqueza es el motor de la econom铆a; de la riqueza se come, del paisaje no comemos. De hecho, entrando al trapo y si nos pusi茅ramos profundos, el concepto de paisaje es algo relativamente nuevo. Como lo conocemos y entendemos nace en torno al siglo XVI, asociado a la expresi贸n art铆stica, y se modula en plenitud como ahora lo concebimos a principios del XIX. Comparado con las urgencias inmediatas de nuestra especie, esas malditas condiciones materiales que han guiado nuestro viaje a lo largo de la historia, la contemplaci贸n de la belleza del entorno, su equilibrio y proporci贸n, su importancia en nuestra supervivencia cultural, son recientes y, en su sometimiento a la batidora neoliberal, fr谩giles, muy fr谩giles. Pero vaya, algo importante ser谩 cuando en el a帽o 2000, en Florencia, se suscribi贸 el Convenio Europeo del Paisaje, del que no se sabe si se acordar谩 alguien, pero que el Gobierno espa帽ol ratific贸 en noviembre de 2007. 驴Otro brindis al sol?

Sea como fuere, de esa fragilidad citada, y frente a la proliferaci贸n en todos los horizontes peninsulares de hileras interminables de aerogeneradores, aparecen numeroso interrogantes: 驴Existe, de verdad, un derecho de la ciudadan铆a al paisaje? 驴La modificaci贸n del mismo no tiene precio? 驴Es el entorno y su preservaci贸n un bien absoluto? 驴Se encuentra por detr谩s del principio del lucro? 驴Se plantear铆a alguna instituci贸n la necesidad de una declaraci贸n de impacto visual en cada proyecto? 驴Alguien se atreve a poner precio a la memoria de un pueblo?

Porque en el templo (el sector) de las renovables, sus mercaderes han desquiciado todo. No hablamos de cambios reducidos, contenidos en su proporci贸n, hablamos de alteraciones radicales, de primer orden. Hablamos de cambiar, de hecho, la percepci贸n, la fisonom铆a de un medio completo. Por ejemplo, en Garciaz, Conquista y Madro帽era, de llevarse a cabo los planes de Iberdrola, tendr铆an que tragarse la contemplaci贸n de 36 moles (treinta y seis) s贸lo 50 metros m谩s bajitas que la torre Eiffel. Y eso, cuidado, en la que viene a considerarse una de las mejores (si no la mejor) dehesa de Espa帽a, que es como decir de Europa. 驴Con cu谩ntos euros se come eso? 驴Es indispensable esa inmolaci贸n? 驴Para qui茅n? 驴Va a ser el interior peninsular una virtual y permanente zona de sacrificio?

Y hablaremos poco de las implicaciones ecol贸gicas porque resultan tan evidentes que caen por su propio peso. Quien defienda que nada alteran los parques e贸licos en ese sentido necesita una charla con Ecologistas en Acci贸n, que le hablar谩n de los da帽os medioambientales directos y derivados, o atender las explicaciones de la Sociedad Espa帽ola de Ornitolog铆a (SEO/Birdlife), que cuentan cosas muy interesantes de avifauna herida de muerte y tambi茅n algunas curiosidades. Por ejemplo, que en los proyectos ahora en el limbo para la sierra de Gata y Mont谩nchez, su promotor, el Instituto de Energ铆as renovables, que aparec铆a en los proyectos con domicilio en la ciudad de C谩ceres, era una sociedad participada al 66% por PARCESA, empresa de servicios funerarios (!) de Madrid, a su vez propiedad del Grupo Inmobiliario Delta. Otro 28% del asunto, era para Artificial Intelligence Structures, S.A., fruto de la fusi贸n entre INYPSA y Carbures en 2018. INYPSA, participada mayoritariamente por el mismo grupo inmobiliario adem谩s de ser 隆la empresa firmante de los estudios de impacto ambiental para estos proyectos e贸licos!

Empresas interpuestas, funerarias, inmobiliarias… Aqu铆 huele a muerto. A p谩jaro muerto, a paisaje muerto. A pueblos cerrados, a sociedades agrarias en extinci贸n, a un mundo rural definitivamente agredido.

No, all谩 donde se ubican los parque e贸licos no generan empleo

Los mu帽idores de todo este juego de luces de colores manipulan, adem谩s, dolores elementales, esos que vienen colgando de la necesidad, del desempleo. Y mienten, mienten prometiendo imposibles. Porque no, los parques e贸licos no generan empleo; su impacto directo sobre la contrataci贸n local es m铆nimo, virtualmente inexistente. Los 16.000 puestos de trabajo directos (aproximadamente el doble contando los indirectos) que la industria e贸lica afirma haber creado lo son, en su pr谩ctica totalidad, en el proceso de producci贸n industrial de los areogeneradores, turbinas y resto de componentes. La mano de obra requerida necesita un nivel alto de especializaci贸n tanto en las tareas de operaci贸n como en las de mantenimiento, nivel l贸gicamente cubierto con las plantillas de las propias empresas promotoras o sus subcontratas habituales, desplazadas desde donde sea al efecto (s铆, as铆 est谩 el mercado laboral, todo forma parte de la misma estafa global).

M谩s all谩 de cuatro tareas b谩sicas de peonaje muy localizadas en fases primarias de los proyectos no se crean salarios sobre el terreno, y eso es incontestable. La comprobaci贸n resulta simple atendiendo a la realidad de lo ya existente: en Plasencia, en el parque El Merengue (煤nica explotaci贸n e贸lica funcionando en Extremadura hasta la fecha) el mantenimiento es atendido peri贸dicamente por un reducid铆simo equipo de trabajadores que se reparten, como no pod铆a ser de otro modo, por diferentes proyectos de varias comunidades aut贸nomas.

La conclusi贸n es que donde llegan estos molinos no dan trabajo, pero s铆 pueden terminar por molerlo. Y eso es as铆 porque ponen en riesgo evidente el ya existente en sectores primarios como la ganader铆a o la agricultura, definitivamente heridas en las parcelas afectadas por las indispensables infraestructuras, pero tambi茅n en las colindantes, esas que ni siquiera cobran pero que ven aparecer y desaparecer accesos, viales, vallados, edificaciones, zanjas para soterrar, l铆neas de evacuaci贸n de alta tensi贸n, subestaciones el茅ctricas…

En relaci贸n al sector del ocio o del turismo, huelgan comentarios. 驴Qui茅n quiere visitar un lugar erizado de gigantes giratorios de 240 metros de altura? 驴Qu茅 futuro puede tener cualquier emprendimiento tur铆stico, en ese sentido, en un espacio agredido de ese modo? 驴Qu茅 atractivo puede tener para nadie? Esos esfuerzos promocionales desde las instituciones, potenciando una imagen id铆lica de nuestro territorio como lugar de equilibrio y descanso… 驴Eran una mentira? 驴Se trataba, como casi siempre, de salvar el expediente y aparentar que se ten铆a un proyecto, el que fuera, para el medio rural? 驴Era tan fr谩gil su apuesta que no resiste el sonido de las monedas de los de siempre en direcci贸n al bolsillo de los de toda la vida? Porque aqu铆 de lo que se est谩 hablando, insistimos, es de dinero. Del enorme caudal econ贸mico a distribuir entre las grandes empresas apuntadas al carro de las renovables y de la pedrea a repartir entre aquellos a los que les caiga un molino. Y estos 煤ltimos, que no se hagan muchas ilusiones, que el abuso est谩 servido, ya, desde hace mucho tiempo.

El debate es de proporci贸n, gesti贸n y modelo

No se trata de renunciar a la energ铆a e贸lica. Al contrario, se trata de buscar un 贸ptimo en su aprovechamiento; por un lado, estableciendo un gran pacto c铆vico realmente garantista en la defensa del territorio y de los derechos de sus habitantes (a estas alturas ya sabemos c贸mo se las gastan las administraciones auton贸micas con las declaraciones de impacto ambiental) y, por otra parte, intentando reorientar por completo el enfoque de las energ铆as renovables, sac谩ndolas de la trampa del mercado para llevarlas a un marco donde prime el valor de la gesti贸n local, la peque帽a escala, la descentralizaci贸n y la independencia energ茅tica del consumidor final. Incluso desde el punto de vista f铆sico, material, 茅ste es el camino posible de ahorro energ茅tico, porque permite evitar ese m铆nimo del 10% de energ铆a que, seg煤n todos los c谩lculos, se desperdicia en el transporte de la misma, aut茅ntico tal贸n de Aquiles de todos los modelos centralizados y reconocido por red El茅ctrica Espa帽ola. Industrialmente, sencillamente cambiar铆a el enfoque del sector e incluso potenciar铆a sus posibilidades de generaci贸n, esta vez de verdad, de empleo.

Lo realmente penoso es que comentar todo esto, tan evidente, resulta casi de ciencia ficci贸n en un pa铆s capaz de penalizar la autoproducci贸n de energ铆a con un impuesto al sol, pero no hay otra, hay que ponerse manos a la obra. Hay que hacer entender que, del mismo modo que la energ铆a solar se captura mejor en los tejados de cada vivienda, el espacio de proximidad, autogestionable, pr贸ximo, es el mejor para gestionar lo que nos trae el viento.

Hay que descarbonizar, hay que reducir emisiones porque nos va la vida en ello; hemos de usar energ铆as limpias, hemos de emplear aerogeneradores, y utilizar en ello las mejores tecnolog铆as, entendiendo que estas son las socialmente menos agresivas. Y los molinos, s铆, tendr谩n que ir a alguna parte, pero igual no de ese tama帽o, igual no con esa gesti贸n, igual en 谩reas suficientemente degradadas o industriales, no sancionando por en茅sima vez a ese medio rural convertido ya en todas partes en periferia prescindible, en colonia interna.

La alternativa a la crisis energ茅tica global no puede ser crear un oc茅ano de molinos gigantes en un territorio vaciado y empobrecido, parad贸jicamente, por su condici贸n de generador de riqueza, riqueza finalmente acumulada en un oligopolio que, adem谩s, nos pase (literalmente) la factura por ello. Todos los Mont谩nchez, Gata, Garciaz, Madro帽era y Conquista de la pen铆nsula se merecen mucho, much铆simo m谩s que eso. O interpelar, debatir, denunciar, pelear o que todo lo barra el viento.