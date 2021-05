–

De parte de Socialismo Libertario

La escritora brit谩nica y defensora de los derechos de las mujeres y las ni帽as, Josephine Bartosh, denuncia en The Post Millennial, c贸mo en EEUU existe un mercado muy lucrativo enfocado a quienes quieren cambiar de sexo y no solo adultos. El cambio de lenguaje de 芦transexual禄 a 芦transg茅nero禄 y la modificaci贸n de los cuerpos para adaptarlos a la 芦identidad de g茅nero禄 han conducido, as铆, sin m谩s, al concepto 芦infancia transg茅nero禄 que ofrece un abanico de 芦ingresos禄: penes prot茅sicos de tama帽o infantil, realitys鈥 la industria de la infancia transg茅nero es vergonzosa y sobrepasa todos los l铆mites de lo moral. Lo que deber铆a hacer saltar las alarmas de la 茅tica sobre medicar y operar a ni帽as y ni帽os para 芦aliviar禄 su angustia mental se convierte en un negocio muy lucrativo.

Bartosh denuncia con fuerza la postura de la American Academy of Pediatrics (AAP). Esta instituci贸n dedicada a la salud infantil, con m谩s de 67.000 miembros en EE. UU. Canad谩 y M茅xico, se ha posicionado por la participaci贸n de personas trans en el deporte sin discriminar por sexos algo que empieza a cuestionarse en algunos Estados que empiezan a legislar contra la imparcialidad en el deporte de competiciones en base a 芦identidad de g茅nero禄. Los pediatras consideran que garantizar que mujeres y ni帽as no est茅n en desventaja 芦perjudica a la juventud transg茅nero禄. La AAP, que incluye a la farmac茅utica Pfizer como patrocinadora, ha publicado un documento en el que defiende que los tratamientos bloqueadores son 芦reversibles禄 a pesar de las escasas pruebas cl铆nicas y de las tremendas dificultades que sufren y denuncian comunidades de personas que 芦detransicionan禄. En el documento tambi茅n reconocen numerosos riesgos, entre los que se incluyen 芦una menor autoestima禄 y la escasa investigaci贸n sobre el impacto en 芦el metabolismo 贸seo y la fertilidad禄. Estos tratamientos son muy lucrativos para las farmac茅uticas aun a costa del peligro para la salud de las ni帽as y los ni帽os.