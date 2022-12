–

Se anunci贸 esta tarde en una conferencia de prensa que el organismo brind贸 en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos.

Redacci贸n: Eugenia Otero / Gabriela Su谩rez L贸pez. Edici贸n: Fernando Tebele.

El 22 de diciembre, luego de 3 a帽os de la 煤ltima restituci贸n, se anunciaba el encuentro del nieto 131. Hoy, a 6 d铆as de esa noticia, Abuelas de Plaza de Mayo inform贸 que han resuelto la identidad del nieto 132. Se trata de Juan Jos茅, hijo de Mercedes del Valle Morales. Es un joven que vive en la provincia de Tucum谩n y que particip贸 de la conferencia de manera telem谩tica.

El nieto inici贸 la b煤squeda de su identidad en 2004, acompa帽ado por Abuelas y por la CONADI. Sus hermanos de crianza, luego de fallecidos sus padres, le transmitieron lo que sab铆an y le entregaron su DNI original, donde figuraban los datos de su verdadera madre. As铆 se enter贸 de quien era. Es hijo de Mercedes del Valle Morales, quien fue secuestrada en Monteros el 20 de mayo de 1976. Su hijo Juan Jos茅, de 9 meses, estaba el d铆a del operativo; all铆 tambi茅n secuestraron a Toribia Romero de Morales y Ram贸n Morales, mam谩 y pap谩 de Mercedes. D铆as despu茅s secuestraron a sus t铆os, Jos茅 Silvano Morales, Juan Ceferino Morales y Julio C茅sar Morales, quienes permanecen desaparecidos como su hermana, padre y madre. Era una familia militante del PRT-ERP. 鈥淯na t铆a abuela materna denunci贸 ante la CoNaDeP la desaparici贸n de los miembros de la familia鈥, explic贸 Estela de Carlotto acerca de la trama familiar.

Juan Jos茅 dej贸 su perfil gen茅tico en el EAAF, que logr贸 identificar los restos de su madre, desaparecida con apenas 21 a帽os. Parte de la verdad comenz贸 a salir a la luz, pero a煤n no se sabe qui茅n es su padre. La exhumaci贸n del cuerpo del due帽o de la finca permiti贸 que esta ma帽ana el Juzgado Federal de Tucum谩n informara al joven que fue victima de sustracci贸n, que no es hijo de quien lo cr铆o, ya que no se descartaba que fuera hijo biologico de Mercedes y el due帽o de la finca, ahora se sabe, su apropiador. 鈥淟o abrazamos como nuestro nieto 132 y se inicia un nuevo camino para encontrar informaci贸n sobre su padre鈥, cerr贸 Estela de Carloto, para que Juan Jos茅 pueda tomar la palabra.

Despu茅s de algunos problemas t茅cnicos, Juan Jos茅 fue recibido con aplausos y emoci贸n. 鈥淪iempre tuve dudas鈥, afirm贸 hoy entre acoples, seguramente conmocionado por la parte de la historia que conoce. Agradeci贸 a Abuelas y al EAAF. Mientras la gente en la sala gritaba por los 30 mil, desde Tucum谩n, levant贸 la foto de su madre. Ahora contin煤a su b煤squeda por conocer la identidad de su pap谩. Ya lo sabe: quien dec铆a serlo, en verdad le hab铆a mentido toda su vida.

