September 14, 2021

Saadia iba a ser desahuciada el 13 de septiembre en Vallecas. La pensi贸n m铆nima que cobra esta mujer de 67 a帽os ya no le alcanzaba para pagar el alquiler. Pero la movilizaci贸n de los colectivos de vivienda del barrio consigui贸 aplazar el desalojo. El Gobierno ha prorrogado la moratoria de los desahucios hasta el 31 de octubre. Sin embargo, todas las semanas hay decenas de convocatorias para ponerse delante de la comitiva judicial y de los antidisturbios, cuando toca, para detener unos desahucios que, seg煤n el Ejecutivo, no existen.

La realidad es que los desahucios se han disparado. Y no solo los desahucios por impago de alquiler, como era habitual hasta ahora. Tambi茅n los desahucios hipotecarios han experimentado el mayor aumento en cuatro a帽os. Los analistas del mercado empiezan a hablar de un nuevo ciclo, incluso de 鈥渘ueva burbuja inmobiliaria鈥. Y no solo en Espa帽a, sino en casi todos los pa铆ses desarrollados. La falta de materiales y de suministros b谩sicos para la construcci贸n, el encarecimiento r茅cord del hierro, la madera, el hormig贸n o el cemento son fen贸menos mundiales que amenazan con incrementar a煤n m谩s el precio de la vivienda en los pr贸ximos meses y agravar una crisis habitacional nunca superada.

Con todas las miradas puestas en los sucesivos r茅cords del precio de la luz y en la falta de reacci贸n del Gobierno, otra crisis de consecuencias m谩s graves avanza sin hacer tanto ruido

Con todas las miradas puestas en los sucesivos r茅cords del precio de la luz y en la falta de reacci贸n del Gobierno, otra crisis de consecuencias m谩s graves avanza sin hacer tanto ruido. Millones de personas de renta media y baja se encuentran en un 鈥渓imbo鈥, cuenta a El Salto Luc铆a Delgado, portavoz de la PAH Barcelona. No pueden pagar el alquiler, porque desde 2015 el precio no ha dejado de crecer y se ha vuelto impagable: los inquilinos deben dedicar al pago de la renta el 51,5% de sus ingresos, unas cifras medias que se elevan al 82,8% en Baleares, a un 69,6% en Madrid y a un 63,5% en Catalunya, seg煤n un reciente estudio. Pero tampoco pueden acceder a la vivienda en propiedad: el aumento de los precios en los 煤ltimos a帽os, especialmente despu茅s de la pandemia, y los requisitos de solvencia hacen inviable esta posibilidad para amplias capas de la poblaci贸n, empobrecidas por a帽os de recortes salariales, por el paro y el efecto de la crisis del covid-19, sin capacidad de ahorro ni de inversi贸n.

A estas familias que viven en el 鈥渓imbo鈥 les resultar铆a m谩s barato enfrentarse a una hipoteca que seguir pagando el alquiler 鈥攗n cambio de tendencia que se ha producido en los 煤ltimos tiempos鈥, pero esa opci贸n no est谩 disponible para ellas, cuenta a El Salto Pablo Carmona, investigador de vivienda de la Fundaci贸n de los Comunes: 鈥淓n los a帽os previos al estallido de 2008, te daban hipotecas por el valor del 110%, hasta el 120% del valor de tu casa. Eso significaba que te pagaban la casa, pod铆as amueblarla, ponerte una cocina… Ahora la nueva ley de cr茅dito hipotecario, que viene regida por las directivas de la UE, incide en que las hipotecas se reservan para las clases medias y altas鈥. Hay un boom inmobiliario, pero concentrado en la vivienda nueva, en las segundas residencias en la costa y que tiene como principales protagonistas a los fondos de inversi贸n y a los sectores de poblaci贸n que han podido generar un ahorro considerable en los 煤ltimos a帽os, especialmente en tiempos de pandemia, donde el ahorro aument贸 en un 106%, hasta superar los 100.000 millones de euros con respecto a 2019.

Las crisis habitacional heredada de la crisis de 2008 y nunca solventada puede vivir un nuevo giro con el boom de los precios de la vivienda en propiedad. 鈥淣o somos conscientes de lo que se avecina, un tsunami de 79.000 desahucios鈥, dice Luc铆a Delgado, de PAH Barcelona

Un ahorro concentrado en los sectores con m谩s recursos y que no ha beneficiado a la enorme mayor铆a de las familias, que, lejos de ahorrar, han perdido poder adquisitivo. Hay bancos que ofrecen hipotecas por el 90% o incluso por el 95% del valor de la vivienda, pero estas apenas representan el 15% del total de hipotecas concedidas en Espa帽a. Adem谩s, exigen unos avales y garant铆as de solvencia impensables para la mayor铆a de los hogares.

Las crisis habitacional heredada de la crisis de 2008 y nunca solventada puede vivir un nuevo giro con el boom de los precios de la vivienda en propiedad. 鈥淣o somos conscientes de lo que se avecina, un tsunami de 79.000 desahucios cuando se acabe esta moratoria. Es una cifra nunca vista. Hay que actuar鈥, dice Delgado a El Salto.

驴Burbuja inmobiliaria?

Antes de la pandemia ya era habitual o铆r hablar en la prensa econ贸mica del 鈥渞ecalentamiento鈥 del mercado inmobiliario. La lenta salida de la crisis del covid-19 ha dado fuerzas a la tesis de que nos encontramos ante un nuevo boom inmobiliario que ya ha trastocado el precio de la vivienda. No han faltado las comparaciones con la situaci贸n previa al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Las se帽ales est谩n ah铆. Se lleva a帽os hablando de una burbuja en el mercado del alquiler, que hizo subir los precios un 50% desde 2015. Ahora, cada vez parece m谩s claro que tambi茅n hay un problema serio con la compraventa de viviendas, una actividad que se hab铆a estancado tras la crisis anterior. A principios de agosto, la asociaci贸n de usuarios de banca Adicae advert铆a que Espa帽a estaba a las puertas de 鈥渦na nueva burbuja inmobiliaria como la sufrida hace una d茅cada鈥.

Algunos datos que avalan esta hip贸tesis, al menos seg煤n Adicae: el importe medio de pr茅stamos hipotecarios ha crecido un 27,8% con respecto a 2013 y un 40% con respecto a 2019. 鈥淓ste incremento progresivo del importe de los pr茅stamos para comprarse una casa hace que se sit煤e en 2021 en los niveles m谩s altos de la 煤ltima d茅cada, acerc谩ndose peligrosamente a las cifras experimentadas en los a帽os 2007 y 2009鈥, se帽alan.

Con respecto a 2020, las nuevas hipotecas han crecido un 87% y el n煤mero de compraventas en un 71%. Estos datos coinciden con la 鈥減ersistencia de las pr谩cticas abusivas鈥 de la banca a la hora de conceder hipotecas, seg煤n indica esta organizaci贸n, tal como demuestra la reciente multa de seis millones al BBVA por parte del Banco de Espa帽a por 鈥渧ulnerar la protecci贸n de los hipotecados鈥. Para esta entidad existe un especial 鈥渋nter茅s de los bancos en ofrecer hipotecas en condiciones que siguen siendo abusivas鈥.

En junio se firmaron 37.961 hipotecas. Quitando enero de 2020, cuando se firmaron 40.000, habr铆a que remontarse a 2011 para encontrar una cifra tan alta. Sin embargo, la firma de nuevas hipotecas en la primera d茅cada del siglo rondaba las 100.000 mensuales

Esta protoburbuja, explican desde Adicae, se est谩 centrando en las zonas m谩s tensionadas, especialmente en Madrid y en la costa. El reflejo de esta tendencia es un aumento del precio de la vivienda de un 30,9% en todo el pa铆s, con picos en la Comunidad de Madrid, donde creci贸 un 41% y Galiza (43%), Cantabria (42%), Asturias (39%) y la Regi贸n de Murcia (39%).

Las diferencias con la anterior crisis, sin embargo, son grandes. En junio se firmaron 37.961 hipotecas, seg煤n el INE. Quitando enero de 2020, cuando se firmaron 40.000, habr铆a que remontarse a 2011 para encontrar una cifra tan alta. Sin embargo, la firma de nuevas hipotecas en la primera d茅cada del siglo rondaba las 100.000 mensuales y lleg贸 a las 127.233 en marzo de 2006.

Esta tensi贸n en el mercado inmobiliario se ha dejado notar en los desahucios. Seg煤n el INE, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se dispararon un 253,2% en el segundo trimestre del a帽o con respecto al mismo periodo del a帽o anterior. Pero no todo se explica por el par贸n del confinamiento: en este segundo trimestre de 2021 se iniciaron 9.723 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% m谩s que en el primer trimestre del a帽o.

Hace m谩s de una d茅cada que no se ve铆an tantas hipotecas nuevas, pero 鈥渘ing煤n dato de los que hay a d铆a de hoy es comparable al ciclo previo a 2008, ni en construcci贸n, ni en venta, ni en transacciones, ni en nuevas licencias鈥, contrapone Carmona.

La principal diferencia con respecto al clima vivido antes del estallido de 2008 es que 鈥渘o hay cr茅dito f谩cil por el momento: mucha gente que no tiene dinero ahorrado no va a poder acceder a una hipoteca鈥

Los datos hablan, m谩s bien, de un cambio de ciclo, de un cambio en la forma de acceder a la vivienda: en el momento en que pagar las cuotas de la hipoteca pas贸 a ser m谩s barato que pagar el alquiler, quienes pod铆an permit铆rselo se lanzaron a comprar. El auge que se est谩 viendo en el auge de las compraventas y en las nuevas hipotecas se deben, seg煤n Carmona, a que el precio del alquiler sigue disparado, 鈥減or lo que todo aquel que tiene la oportunidad de comprar una casa o tener una segunda vivienda se est谩n hipotecando鈥. Una opci贸n reservada a a ciertos sectores de las clases medias y altas que sigue siendo atractiva por la falta de rentabilidad en otros 谩mbitos econ贸micos o financieros.

Para Delgado, la principal diferencia con respecto al clima vivido antes del estallido de 2008 es que 鈥渘o hay cr茅dito f谩cil por el momento: mucha gente que no tiene dinero ahorrado no va a poder acceder a la hipoteca, hay un volumen grande de personas que no se ha terminado de recuperar de la crisis econ贸mica, no ha habido una capacidad de ahorro generalizado鈥.

El resto, incluida la mayor铆a de la poblaci贸n joven, tiene cada vez m谩s dif铆cil el acceso a la vivienda. Un estudio del Observatorio de Emancipaci贸n del Consejo de la Juventud de Espa帽a hecho p煤blico en agosto revelaba que los j贸venes espa帽oles tendr铆an que cobrar el doble, es decir, 1.935 euros, para poder comprarse una vivienda. Y no lo tienen mejor si optan por el alquiler: las personas de hasta 29 a帽os deber铆an dedicar hasta un 90,7% de su salario para poder pagar un alquiler medio.

No se trata solo de un fen贸meno espa帽ol. En casi todos los pa铆ses de la OCDE los precios de la vivienda han experimentado un boom tras los peores meses de la pandemia: de 40 pa铆ses de los que se disponen de datos, solo en tres los precios bajaron desde inicios de 2021. La media de crecimiento anual del precio alcanz贸 el 9,4%, el mayor en 30 a帽os. En las estad铆sticas de los pa铆ses m谩s desarrollados del mundo, la pandemia ha catapultado los precios de la vivienda hasta alcanzar cifras muy superiores a las de los meses previos a la ca铆da de Lehman Brothers.

Seg煤n Eurostat el precio de la vivienda est谩 subiendo de forma generalizada en toda Europa a niveles in茅ditos desde 2006, especialmente en Alemania, Holanda o Luxemburgo. Tambi茅n en Estados Unidos, donde el precio ha aumentado un 17% en un a帽o, en Canad谩 o Turqu铆a se vive un aumento de precio sin precedentes desde el 煤ltimo estallido. Adem谩s de los aumentos de precios, la escasez de las materias primas necesarias para la construcci贸n se ha convertido en un problema global-

Las bajas tasas de inter茅s, el exceso de liquidez de los bancos por la lluvia de dinero de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo o los efectos psicol贸gicos de la pandemia son los motivos m谩s repetidos para explicar esta 鈥渇iebre inmobiliaria鈥 en palabras de Enrique Mart铆nez-Garc铆a, economista de la Reserva Federal de Dallas.

Tambi茅n influye, a帽ade Carmona, que la vivienda vuelve a ser considerada como un nicho de rentabilidad, un negocio especulativo que ofrece, al menos por ahora, ganancias en un mundo post-covid lleno de incertidumbres.

Tambi茅n t煤, clase media

Pablo Carmona prefiere huir de simplismos a la hora de se帽alar a los responsables de esta crisis habitacional. Adem谩s del lobby formado por las socimis, las inmobiliarias y los fondos de inversi贸n, este investigador se帽ala el papel jugado por familias de clase media convertidas en peque帽os o medianos caseros, una realidad que es 鈥渟iempre la gran olvidada a la hora de analizar este y todos los ciclos inmobiliarios鈥.

Carmona no minimiza el poder de los grandes propietarios, muchos de ellos poderosos fondos de inversi贸n como Blackstone o Cerberus, que dejaron muy clara sus condiciones en su primera reuni贸n con Pedro S谩nchez en Nueva York, a los pocos d铆as de llegar al Gobierno: si tocaba la propiedad o los precios de los alquileres retirar铆an sus inversiones.

鈥淟a clase media, que al final es quien detenta la fuerza del voto, y los fondos de inversi贸n, el sector financiero y la banca est谩n a la una en la defensa de la propiedad. Por eso es tan dif铆cil romper el bloque de poder inmobiliario鈥

La influencia de este lobby, liderado en Espa帽a por el ex alto cargo socialista Joan Clos como presidente de la asociaci贸n de inmobiliarios espa帽oles, explica en parte la deriva de las pol铆ticas p煤blicas en las 煤ltimas d茅cadas. Pero, seg煤n apunta Carmona, explica solo una parte. 鈥淓l Gobierno sabe que la mayor铆a de las viviendas que est谩n en alquiler est谩n dando un sobresueldo a muchas familias de clase media, que, por otro lado, tambi茅n han visto deteriorado su poder adquisitivo. Ah铆 se genera un doble poder, donde la clase media, que en gran medida es quien detenta la fuerza del voto, y los fondos de inversi贸n, el sector financiero y la banca est谩n a la una en la defensa de la propiedad. Por eso es tan dif铆cil romper el bloque de poder inmobiliario, porque es un bloque que no solo funciona de forma vertical como se suele describir en prensa sino que porque tiene un poder horizontal鈥, argumenta este investigador que fue concejal de Ahora Madrid entre 2014 y 2019.

El camino de la luz

El 7 de septiembre, el nombre de la mujer que 50 activistas de la PAH salvaron del desahucio se llamaba Maribel. Viv铆a en Barcelona y ten铆a un informe de vulnerabilidad. Hab铆a firmado un contrato social con el Deutsche Bank en 2016. En 2019, un fondo de inversi贸n compr贸 el piso y ahora pretende sacarse de encima a Maribel para venderlo. El juez consider贸 que no ten铆a derecho a acogerse a la moratoria del Gobierno pese al informe favorable de los Servicios Sociales.

Los casos se cuentan a millares y el Gobierno no parece tener especial prisa para presentar una Ley de Vivienda que deber铆a estar debati茅ndose en el Congreso desde el pasado febrero.

El Ejecutivo est谩 repitiendo con la vivienda los mismos patrones, sostiene Carmona, que le han llevado al descr茅dito en el esc谩ndalo provocado por el aumento de la tarifa de la luz. La falta de reacci贸n y el bloqueo hasta de las propuestas 鈥渕谩s moderadas鈥 deber铆an ser motivo de sobra para una ruptura entre los socios de coalici贸n, opina. Si no hay medidas urgentes que 鈥渢oquen la propiedad鈥, el resultado va a ser el de siempre: m谩s desahucios, hacinamiento, falta de vivienda, y sobre todo, 鈥渆se 30% de la poblaci贸n m谩s pobre, m谩s precaria, que trabaja sin llegar no al d铆a 30 sino al 15, que va a seguir con problemas c铆clicos y end茅micos鈥.

Ante la inacci贸n del Gobierno, las 20 organizaciones sociales y sindicales que forman la Iniciativa Ley de Vivienda est谩n ultimando su propia propuesta de ley que presentar谩n a finales de septiembre en el Congreso de los Diputados

Frente al retraso del Gobierno, las 20 organizaciones sociales y sindicales que forman la Iniciativa Ley de Vivienda se han 鈥渓iado la manta a la cabeza鈥, cuenta Delgado, y est谩n ultimando su propia propuesta de ley que presentar谩n a finales de septiembre en el Congreso de los Diputados. Y no se trata solo de asegurar una norma que limite y reduzca el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, sino tambi茅n una ley que obligue a los fondos de inversi贸n a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables, que garantice los suministros b谩sicos como el agua, la luz y el gas, y una apuesta por construir un parqu茅 propio de vivienda que permita que los pisos de titularidad p煤blica pasen a representar el 20% del total de viviendas, diez veces m谩s que en la actualidad.

Cuentan para ello con el apoyo de los principales aliados parlamentarios del Gobierno y de una importante base social. 鈥淓n estos 13 a帽os hemos aprendido que es la ciudadan铆a organizada la que va a proponer estos cambios legislativos y pol铆ticos y as铆 lo ha demostrado: se pueden cambiar las cosas pero se necesita voluntad pol铆tica鈥, se帽ala Delgado.

