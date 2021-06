Hace dos semanas la vicepresidenta del Gobierno de Gasteiz, Idoia Mendia, present贸 su anteproyecto de ley del sistema de garant铆a de ingresos e inclusi贸n social. Anteproyecto que debe ser debatido por el Parlamento y que prev茅n puede ser aprobado en el cuarto trimestre del 2022.

Fue presentado como algo positivo. Pero lo primero a se帽alar es que no es suficiente para recuperar todo lo que se ha perdido desde que se implant贸 la actual ley 18/2008 de la RGI. Fue, adem谩s, empeorada con la reforma de noviembre de 2011, sacada adelante por el entonces gobierno del PSE-EE (en minor铆a y presidido por Patxi L贸pez) con el PP. Retroceso que se acentu贸 con las medidas introducidas en el presupuesto del gobierno vasco de 2012, para recortar 鈥渃oyunturalmente鈥 la RGI y que han quedado hasta ahora: la p茅rdida de referencia que ligaba la RGI al Salario M铆nimo Interprofesional y el recorte del 7% de la RGI.

En segundo lugar, la implantaci贸n en todo el estado, incluida la CAV, del Ingreso M铆nimo Vital (IMV) 鈥揳unque ahora andan a vueltas sobre el car谩cter de c贸mo se va a llevar a cabo esa transferencia, que Escriv谩 quiere limitar鈥 va a suponer para las arcas del Gobierno Vasco un ahorro de m谩s de 100 millones de euros (la quinta parte del presupuesto de la RGI en 2020), teniendo en cuenta que de las 55.000 unidades de convivencia que han percibido la RGI en marzo de este a帽o, la tercera parte, aproximadamente, van a ser tambi茅n perceptoras del IMV, que es pagado por la Seguridad Social.

Las peque帽as y modestas mejoras, con respecto a la actualidad, que se recogen en ese anteproyecto

Elimina cualquier tope del n煤mero de RGIs que puede haber en una vivienda (ahora son dos) si bien recorta al 85% la RGI de la segunda persona conviviente, al 80% a la tercera y as铆 sucesivamente a cada persona que conviva en la vivienda y solicite y se le reconozca la

(ahora son dos) si bien recorta al 85% la RGI de la segunda persona conviviente, al 80% a la tercera y as铆 sucesivamente a cada persona que conviva en la vivienda y solicite y se le reconozca la Elimina los tres a帽os m谩ximo que se pod铆a percibir la RGI Complemento de Ingresos de

Complemento de Ingresos de Mejora los importes de RGI que percibir谩n las familias con m谩s de tres miembros, sobre todo con hijos, las monomarentales/monoparentales y las personas pensionistas. Pero si no se hubiera eliminado el art铆culo 20 de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre de la RGI, que establec铆a la RGI de pensionistas, hoy ser铆a: para una persona pensionista sola, el 100% del SMI (1.108,33 euros); para dos personas, el 125% del SMI (1.382,42 euros); y, para tres o m谩s personas, el 135% (1.496,25 euros), todas estas cantidades en doce pagas.

Con la reforma que se plantea en el anteproyecto para finales del 2022, las percepciones en doce pagas, ser谩n: 893 euros para una persona pensionista; 1.034 para dos personas, una de ellas, al menos, pensionista; y 1.175 para tres personas, dos pensionistas y una no pensionista.

Rebaja de 3 a帽os de empadronamiento a 2 a帽os para familias con menores. Pero antes de la reforma del 2011, que el PSE-EE sac贸 adelante aceptando la propuesta del PP, el plazo s贸lo era de un a帽o.

Condiciones y limitaciones, controles severos y falta de informaci贸n

Las limitaciones por las condiciones establecidas para acceder a la RGI, en este anteproyecto van acompa帽adas de fuertes elementos de control que se quieren introducir para evitar un 鈥渇raude鈥 que no llega ni al 2%. Establece controles trimestrales y, sobre todo, crea un cuerpo de inspecci贸n dentro de Lanbide destinado a vigilar a las personas perceptoras. Estos inspectores e inspectoras tendr谩n autoridad gubernativa (como la de los cuerpos policiales, se entiende) cuando ejerzan sus tareas de inspecci贸n.

Eso s铆, no les preocupa que mucha gente con derecho no acceda a ella. Dentro del sector pensionista de la CAV, con pensiones por debajo -o muy por debajo, especialmente mujeres mayores- de 700 euros, es una peque帽a minor铆a la que por los motivos citados s贸lo accede al complemento de pensiones contemplado en la RGI. Sin embargo, Hacienda nos tiene a todas y todos controlados para la declaraci贸n de la renta. Por el contrario, si el gobierno quisiera y tuviera un m铆nimo de sensibilidad social, deber铆a informar a todas las personas 鈥揺n especial a las mayores y pensionistas- que tienen derecho a la misma. Al igual que a todas aquellas que, seg煤n sus ingresos, tienen derecho a no realizar el copago sanitario. Pero no les interesa, para de ese modo gastar menos a cambio de no cubrir las necesidades de las personas m谩s vulnerables con esos derechos.