Grandes empresas se benefician de la apuesta p煤blica contra el cambio clim谩tico y proponen una soluci贸n capitalista de la crisis ecol贸gica, una especie de 鈥渞etardismo capitalista鈥

Por RUB脡N MART脥NEZ *

En junio del 2020, Larry Fink, actual presidente de BlackRock , lanzaba un mensaje emotivo: 鈥淭engo 68 a帽os y 7 nietos. Quiero dejar un planeta mejor para ellos鈥. Es curioso. Se refer铆a al mismo planeta en el que BlackRock opera como inversor principal en las ocho mayores empresas petroleras y controla acciones en compa帽铆as f贸siles por un valor de 87.300 millones de d贸lares. 驴Veremos al presidente de la principal gestora mundial de fondos y de activos encadenarse a la puerta de su despacho? 驴O tal vez lanzando pintura a su equipo de seguridad? El mensaje continuaba con un giro de gui贸n, aunque poco inesperado: 鈥淨uiero dejar un planeta mejor para mis nietos, pero no lo hago por razones ambientales : soy responsable del dinero de otras personas, y el cambio clim谩tico est谩 afectando a las sus inversiones鈥.

Meses m谩s tarde en la carta anual a sus consejeros , Larry Fink aclaraba sus ideas afirmando que el riesgo clim谩tico es riesgo de inversi贸n , pero la transici贸n clim谩tica es una oportunidad de inversi贸n hist贸rica. No cabe duda sobre cu谩l puede ser la opci贸n ganadora: eliminar este riesgo para el sector privado transfiri茅ndolo al balance del Estado, es decir, aumentando la deuda p煤blica. BlackRock ya trabaja en esta opci贸n con los Climate Finance Partnerships , una forma de 鈥渃olaboraci贸n p煤blico-privada鈥 ligada a la inversi贸n de infraestructuras de energ铆a renovable en Asia, Am茅rica Latina y 脕frica. Efectivamente, son estrategias que facilitan el beneficio privado a trav茅s del endeudamiento p煤blico impulsadas por la agenda del Banco Mundialy las directrices del G20 para convertir las infraestructuras en activos financieros . No son una rareza, sino que forman parte del paradigma dominante en la financiaci贸n del desarrollo para facilitar que el capital privado explote al Sur global. El mayor accionista en compa帽铆as f贸siles se postula como comisario y mediador financiero de la transici贸n a renovables. Es lo mismo que financia la guerra y se ofrece para reconstruir Ucrania . Al capital le da igual algo que la contraria mientras suene a beneficio.

Estos movimientos de BlackRock no son campa帽as de greenwashing , sino parte de su misi贸n fundacional: comprar barato para vender caro y garantizar beneficios a sus clientes. Puede ser carb贸n, petr贸leo, litio, viviendas, frentes litorales o parques e贸licos. El mandamiento del beneficio no entiende de usos o necesidades: s贸lo de dinero dotado de poder para hacer m谩s dinero. Si la operaci贸n de compra o inversi贸n supone riesgos, la misi贸n de los soldados de las finanzas es minorarlos por la v铆a que sea. Si para ello deben negociar estrat茅gicamente con el marco del desarrollo sostenible o con la transici贸n justa, juegan sus cartas y lo integran en su bolsa de servicios. Pueden permitirse el lujo de ser ecologistas convencidos o negacionistas. En realidad, es indiferente. Su posici贸n y peso pol铆tico en las negociaciones no est谩n marcados por la 茅tica, sino por el grueso de sus activos y expectativas de beneficio.

BlackRock va a la cabeza, pero no anda sola. Las 10 mayores empresas de gesti贸n de activos controlan en conjunto 44 billones de d贸lares , que es la suma de los PIB anuales de Estados Unidos, China, Jap贸n y Alemania. Su itinerario hacia el beneficio combina disciplinamiento del trabajo, evasi贸n fiscal y estrategias para absorber fondos p煤blicos o desplazar el riesgo privado al Estado.

La economista experta en macrofinanzas Daniela Gabor denomina consenso de Wall Street al paradigma de eliminaci贸n de riesgos conducido por alianzas p煤blico-privadas ligadas a la transici贸n a econom铆as bajas en carbono. Tanto las infraestructuras como la naturaleza pasan a ser moldeadas como activos financieros siguiendo los criterios de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. De esta forma, los administradores de activos del Norte global pueden absorber fondos dirigidos a los pa铆ses pobres y tomar decisiones de asignaci贸n a escala global.

Un caso flagrante es el de Senegal, que dispone de abundantes potenciales de recursos renovables como la energ铆a solar y la e贸lica. En la 煤ltima d茅cada, el Estado senegal茅s ha construido un entorno de incentivos fiscales para la inversi贸n y ha aplicado reformas en el sector energ茅tico para favorecer la apertura y liberalizaci贸n del mercado. En un informe de 2017 , la consultor铆a Deloitte se帽alaba a Senegal como un territorio ideal para levantar dinero . Varios promotores privados extranjeros han construido numerosas plantas fotovoltaicas y un parque e贸lico en los 煤ltimos a帽os. Todas estas operaciones incluyen instrumentos de mitigaci贸n de riesgos a trav茅s de la Agencia Multilateral de Garant铆a de Inversiones del Banco Mundial.

El dominio financiero colonial con la presencia de bancos extranjeros en Senegal, especialmente franceses y brit谩nicos, es clave para entender la financiaci贸n de las renovables. Si bien los instrumentos y los actores implicados han cambiado, 茅sta no es una din谩mica nueva del todo. La introducci贸n de combustibles f贸siles en Senegal, que recordamos que fue la colonia m谩s antigua de Francia en 脕frica, no s贸lo gener贸 un enorme endeudamiento, sino mayor dependencia tecnol贸gica, econ贸mica y pol铆tica. La financiaci贸n de la infraestructura durante esa 茅poca va por medio de empresas privadas que recib铆an subsidios p煤blicos franceses oa trav茅s de empresas estatales francesas. La estructura financiera de las renovables en Senegal reproduce patrones coloniales, raciales y capitalistas de sus fases anteriores. Visto a escala planetaria y teniendo en cuenta las din谩micas extractivistas de minerales, la subordinaci贸n a las finanzas y el r茅gimen neocolonial son ya rasgos distintivos de la transici贸n.

Existe un nuevo ecologismo de los ricos: lo importante no es mitigar el cambio clim谩tico, sino eliminar el riesgo clim谩tico para sus empresas

Publicada en El Critic con licencia Creative Commons

* 鈥 Investigador social y socio trabajador de La Hidra Cooperativa 鈥 @RubenMartinez