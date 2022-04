Una de las leyes que tramitará será la Ley de Violencia Intrafamiliar para invisibilizar la violencia de género

Madrid, 19 abr. 22. AmecoPress. – Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular, fue investido presidente de la Junta de Castilla y León el pasado 11 de abril. Después de las elecciones del 14 de febrero, el PP y Vox llegaron a un acuerdo en marzo para formar un Gobierno de coalición. Mañueco ha cedido a tramitar una Ley de Violencia Intrafamiliar, un requisito de Vox para aceptar la investidura. Castilla y León será la primera comunidad en tener esta ley.

La Ley de Violencia Intrafamiliar de Vox tiene como objetivo borrar e invisibilizar la violencia de género. “Vox no quiere reconocer que la violencia contra las mujeres no tiene nada que ver con otros tipos de violencia”, denuncia Encina Gutiérrez, participante del Movimiento Feminista de León. Según ha explicado, la ultraderecha, con el apoyo del PP, quiere devolver la violencia de género al ámbito familiar y privado donde estaba antes: “Fue un logro sacar la violencia machista a la luz y reconocer que es un problema público y político, el cual hay que abordar desde las políticas”. Está “convencida” de que consideran que “nunca” debió salir del ámbito privado.

Esta ley diluye la violencia de género. Según ha comentado Gutiérrez, quieren poner al mismo nivel todas las violencias: “Dicen que la violencia que sufre la mujer es la misma que sufre un hombre, el tío, el hijo o el abuelo”. Gutiérrez tiene claro que esto no es así, “está demostrado que la violencia contra las mujeres tiene un amplio recorrido y una consideración diferente a cualquier otro ámbito de violencia y es todo lo que conlleva la discriminación que históricamente hemos sufrido las mujeres”.

La tramitación de esta futura norma se iniciará antes del 31 de julio. Durante el discurso de investidura, Mañueco dijo que junto a esta nueva ley, se mantendría la actual ley contra la violencia de género, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. El presidente justificó que “las dos normas son necesarias, compatibles y complementarias”.

De acuerdo con Gutiérrez, esta ley contra la violencia de género del 2010 estaba siendo reformada y preparándose para su tramitación. En esta normativa se recogían como violencia machista la prostitución, hablaban de violencia institucional y de violencia vicaria: “Contaba con una serie de conceptos que ampliaba la protección a las mujeres y ahora se quedará en un cajón”. Todavía no tiene claro en qué consistirá la propuesta de Mañueco, pero si la ley que se mantiene vigente es la del 2010, no tendrá nada que ver con la que se estaba tramitando en este momento: “Se tiene que desarrollar más y pedimos que se apruebe el anteproyecto que tenían elaborado de atención integral a las víctimas”.

Mujeres víctimas de violencia de género, protegidas por una ley de rango superior

Todas las mujeres en España víctimas de la violencia de género están amparadas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley es de rango superior y concede unos derechos a las mujeres. Por lo tanto, ninguna ley autonómica puede contravenir esta normativa. “Está claro que Vox no puede eliminar la ley del 2004”, afirma Gutiérrez.

Según la participante del Movimiento Feminista de León, a Vox no le importa la ley de Violencia Intrafamiliar, porque la ley estatal protege a todas las personas que sufren violencia, “solo quieren desviar la atención y no hablar de violencia de género”.

Aunque las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León vayan a seguir estando protegidas por la ley estatal, “no está claro qué es lo que hará Vox”. Es el único partido que no ha firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: “Ese pacto desarrolla una serie de medidas que tienen que poner en marcha comunidades y ayuntamientos, por ejemplo, las dotaciones económicas; puede que ahí quede un cajón”.

El movimiento feminista está expectante a las acciones del nuevo gobierno: “Estamos preocupadas porque no sabemos lo que va a ocurrir”. Tampoco saben lo que pasará con el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, el cual prevé, por ejemplo, un centro de crisis por provincia: “No sabemos en qué va a quedar todo esto y por eso vamos a estar muy pendientes y alerta de lo que suceda”.

Ninguna candidata en las elecciones

En las elecciones del 14 de febrero, ninguna mujer encabezó las candidaturas de los partidos políticos. “Las brechas de todos los ámbitos, de representación laboral, económica y cuidados están abiertas”, afirma Gutiérrez.

“Es lo que siempre ha pasado en política, que los problemas de las mujeres no son los prioritarios”, denuncia. A pesar de que la violencia de género sea un problema social de gran magnitud, “no ha habido nunca una política que diga que hay que terminar con la violencia ni con las brechas”. Ese es el motivo de que siga todo abierto. Gutiérrez no cree que el problema sea la falta de representación en los partidos, sino que la perspectiva feminista de la política y el abordar los problemas de las mujeres no formen parte de lo prioritario.

’Ni un paso atrás en nuestros derechos’

El dos de abril, las feministas de Castilla y León quisieron dejarle claro al estamento político de Castilla y León que van a luchar con todas sus fuerzas por los derechos de las mujeres. Para ello, organizaron una manifestación y salieron a las calles de Valladolid para denunciar que se utilicen los derechos de las mujeres como moneda de cambio.

“Antes de que se tomase posesión, quisimos mostrar nuestro mayor rechazo a este Gobierno porque consideramos que supone un peligro”, admite Gutiérrez. “Todos los derechos que hasta ahora hemos ido conquistando pueden peligrar, eso nos hace ponernos alerta”.

Gutiérrez recalca que no se van a quedar en casa, se organizarán para salir a la calle en el momento en el que pueda haber un retroceso en cuanto a derechos de protección: “Todo puede cambiar en un momento determinado y volvernos a colocar en una situación del pasado”. No tiene muy claro si la manifestación, además de la repercusión informativa que ha tenido, tendrá repercusión a nivel político. Así lo esperan, “pero nunca se sabe”.

“La idea de no quedarnos calladas se está moviendo por todos los ámbitos”, expresa. Por ejemplo, en marzo más de 200 asociaciones firmaron un manifiesto en el que pedían “alerta institucional” ante el antifeminismo de Vox, promovido por la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

“Nos tenemos que concienciar que entramos en una época en la que nos va a tocar salir a la calle y pelear otra vez porque no nos quiten los derechos, no dar ni un paso atrás en ninguno de los derechos que hemos conquistado”, admite Gutiérrez.

Aumento de la precariedad de las mujeres

De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) y presentado por Cáritas, la precariedad de las mujeres ha aumentado desde que Mañueco entró al Gobierno. La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021. Este incremento multiplica por 2,5 el registrado en el caso de los hombres.

Gutiérrez no sabe si esta situación irá a peor, pero lo que tiene claro es que cuando se produce una crisis como la de ahora, la mayor repercusión la sufren las mujeres, dado que parten de una situación desigual: “El aumento de la pobreza repercute en las mujeres”. Con Vox en el Gobierno, no sabe cómo serán las políticas: “Por ejemplo, la consejería de industria y empleo es de ellos, no sabemos qué planteamiento harán, estaremos pendientes desde todos los ámbitos”. Una cosa la tiene clara: si se produce un retroceso en políticas igualitarias, quienes terminarán perjudicadas serán las mujeres.

Según el estudio, el país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso de las brechas de exclusión. La situación de exclusión es 3,5 veces mayor en los hogares encabezados por una persona de origen extranjero. Teniendo en cuenta que otro eje central del programa de Vox es la “inmigración ordenada”, esto puede suponer también un peligro para las mujeres migrantes. “Sin duda, las mujeres migrantes podrán resultar muy perjudicadas”, admite Gutiérrez. Aunque no tenga muy claro que quiere decir el término “inmigración ordenada”, lo que sí que sabe es que “Vox no quiere esa inmigración y eso creará una mayor grieta social, económica, en todos los ámbitos”.

Frente a esta situación de “peligro”, Gutiérrez espera que todas las organizaciones feministas, sindicatos, organizaciones por los derechos humanos y de migrantes salgan a defender lo que han conquistado, “sin ningún miedo”. La extrema derecha avanza en muchos países, como en España, “tendríamos que estar preparadas para lo que se nos viene”.

