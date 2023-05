–

De parte de Indymedia Argentina May 8, 2023 388 puntos de vista

El pasado martes comenz贸 el juicio por jurado por el crimen de Gabriel Blanco. El joven hab铆a sido detenido en la tarde del 1 de marzo de 2007 y, a la madrugada, notificaron su muerte a la familia. Seg煤n los oficiales de polic铆a, se hab铆a suicidado. La familia asegura que fue asesinado, ya que ten铆a golpes, le faltaban dientes y, adem谩s, era imposible que se cuelgue con un cable desde 80 cent铆metros de distancia. En la primera audiencia declararon el padre y la madre de Gabriel, su esposa y dos testigos.

Redacci贸n: Juli谩n Bouvier. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero. Foto: Juli谩n Bouvier.

A las 11.50, en el aula 409 del Departamento de Derecho y Ciencias Pol铆ticas de la Universidad de La Matanza, comenz贸 la primera sesi贸n del juicio por el asesinato de Gabriel Blanco. En principio, el juez Gerardo Gayol explic贸 al jurado que cada uno tiene un block de notas donde anotar lo que les parezca de importancia, que ser谩 destruido cuando concluya el juicio. Que no tengan miedo. Que sean imparciales y que presten atenci贸n a los detalles. Los polic铆as acusados en este juicio son el subcomisario Rub茅n Dar铆o Su谩rez, el oficial Pablo Balbuena y el suboficial Ariel G贸mez.

El fiscal Jos茅 Luis Claudio Longobardi procedi贸 a contarle al jurado c贸mo fue el hecho: el 1 de marzo y 2 de 2007, en el interior de un calabozo denominado locutorio en la comisar铆a San Carlos de Isidro Casanova, Gabriel Alejandro Blanco estaba detenido, aprehendido.

Y aport贸 los fundamentos a partir de los cu谩les la fiscal铆a acusa: 鈥淯na persona privada de la libertad tiene que estar detenida, investigada, pero nunca tiene que estar en riesgo su vida. Blanco era un joven de 22 a帽os. Existen prejuicios de que era delincuente, de qu茅 era malo. Ustedes tienen que preguntarse si eso merece la muerte. 脡l no va a poder estar ac谩 siendo juzgado porque est谩 muerto, eso est谩 claro. Trabajador o delincuente, nadie tiene derecho a decidir sobre la vida. Ni la polic铆a ni nadie. Ya hubo un juicio a estos tres polic铆as y el Tribunal Superior dijo que estaba mal juzgado, cuando dijeron que los polic铆as eran inocentes. Por eso estamos haciendo este nuevo juicio. Y en este se va a debatir si se le peg贸 o no, si se suicid贸 o lo mataron. 脡l estaba solo, desamparado, pidiendo por su familia. Nadie lo ayud贸, no le dieron la asistencia. Por lo tanto, a煤n cuando digan que se suicid贸, como van a escuchar por parte de la defensa, preguntense por qu茅鈥.

El fiscal explic贸 tambi茅n que Blanco hab铆a tenido problemas con la ley, pero 鈥渟e estaba portando bien鈥. Cont贸 tambi茅n que, al momento de su muerte, ten铆a un hijo de 3 a帽os que ahora tiene 19. 鈥淧reguntense si quienes ten铆an el deber de cuidarlo, hicieron lo que ten铆an que hacer. Ir y pegarle dos tiros o generarle las situaciones para que esa persona se quiera suicidar, es lo mismo. Si estoy en una comisar铆a, los oficiales tienen el deber de custodiarme. El chico mostraba desesperaci贸n. 脡l no est谩 para defenderse. Ellos s铆. Tienen abogados. Y tienen sus peritos de parte. Y est谩 muy bien que as铆 sea, son las garant铆as que te da el Estado. Que no son las que tuvo Gabriel Blanco. El muri贸 desamparado, dejando a su hijo sin padre. Matar no es solo rematar, sino generar las condiciones por las que uno muere. A nadie, porque robe, se le da la pena de muerte. Lo pusieron en un lugar en el que era evidente que un chico de 22 a帽os no iba a poder resistir. A todos nos pueden detener por un error, por una falsa acusaci贸n. Yo fui v铆ctima de un mont贸n de robos, y nunca se me ocurri贸 matar a los que me robaron. Piensen en qu茅 sociedad quieren vivir, en una de muerte, sufrimiento, o en una sociedad de justicia鈥, concluy贸 Longobardi.

Por parte de la querella, aport贸 sus lineamientos el abogado Alejandro Bois. Cont贸 que acompa帽a a los padres de Blanco desde hace 16 a帽os, golpeando las puertas de la Justicia. Y que pertenece a una organizaci贸n de derechos humanos.

鈥淐reemos que se acab贸 con su vida con violencia, y se tiene que conseguir verdad y justicia鈥, dijo.

Y pas贸 a se帽alar por qu茅 hechos est谩n siendo culpabilizados los acusados:

鈥淓l 1ro de marzo de 2007 en la comisar铆a ingresaron al menos 3 oficiales, los hoy acusados. No hab铆a luz el茅ctrica en el calabozo. Golpearon en la zona lumbar a Blanco, dejando lesiones profundas. Seguidamente, mientras Gabriel segu铆a gritando pidiendo por su familia, le sacaron las esposas, sin prestarle atenci贸n a su estado, dejando un cable para que Blanco acabe con su vida. Nosotros nunca cre铆mos en el suicidio. Porque entendemos que 茅l no ten铆a esa actitud鈥, coment贸 Bois.

El abogado explic贸 que la comisar铆a es una instituci贸n total, y por ende, tienen que tener asegurado, aunque est茅s un d铆a o 20 a帽os, que la persona que entra tiene que salir igual que entr贸. Que su pena es estar privado de su libertad y, entonces, estos polic铆as eran los garantes de la seguridad de Blanco.

鈥淐uando a sus padres les avisan del supuesto suicidio, no lo creyeron. Desde la comisar铆a, los polic铆as resaltaban que 茅l, desde que hab铆a quedado detenido, ped铆a salir y gritaba que se quer铆a suicidar. Esta es la forma que ellos usaron para justificar que se lo entregaron muerto. Si alguien se帽ala que alguien se quiere suicidar, lo m铆nimo que ten茅s que hacer, es ingresar y brindar los mayores cuidados. Ellos buscaban callarlo con golpes. Y en ese lugar, oscuro y con un cable clandestino, ellos se帽alan que el se suicid贸 con eso鈥, dijo Bois. Y remarc贸 que es necesario que se realice una reconstrucci贸n del hecho, ya que no lo hicieron. 鈥淧orque buscamos que esto no quede impune. M谩s que venganza, nosotros necesitamos la mayor verdad del hecho. No hay nada que lamente m谩s que hacer este juicio, ojal谩 haya un 鈥榥unca m谩s鈥 real. Eso es lo que estamos buscando aqu铆. Ya sea que la muerte de Gabriel sea por asesinato o por suicidio, los responsables son la comisar铆a que lo estaba aguardando, y all铆 no lo cuidaron. La situaci贸n de falta de luz y las condiciones de la comisar铆a hac铆an que esto sea una tortura. Gabriel era un muchacho humilde de nuestras barriadas, cuya vida no merec铆a ser cuidada por estos oficiales鈥, concluy贸 el abogado querellante.

Miguel Racanelli, defensor de los polic铆as, fue el siguiente. Comenz贸 mirando al jurado y dici茅ndoles que Gabriel Blanco era un delincuente. Que se encontraba detenido porque hab铆a ido a robar armado a un hombre que est谩 trabajando en la calle, y que por eso ten铆a que estar incomunicado. 鈥淢is defendidos no estaban cuando Blanco ya se hab铆a autoflagelado. Se hab铆a golpeado la cabeza contra las rejas, gritaba, faltaba el respeto, quer铆a irse a su casa. Era un delincuente que causaba da帽o. No era un buen elemento de esta sociedad. Estos polic铆as estuvieron presos, incomunicados. A ustedes les quieren vender algo que no existi贸. Porque hay un trasfondo que es el dinero. Blanco era una lacra, lamentablemente. Ten铆a problemas psiqui谩tricos y 茅l decidi贸 matarse. Porque la mujer le hab铆a advertido que si volv铆a a ir preso lo iba a dejar. Lo llevaron al Hospital Paroissien y comprobaron que estaba da帽ado, pero los da帽os se los provoc贸 茅l. Es todo base de una mentira, porque buscan una indemnizaci贸n para llevarse una moneda a la casa鈥, dijo el abogado defensor.

Una vez terminadas las exposiciones de los lineamientos, hubo un cuarto intermedio y luego pasaron a dar declaraci贸n las personas convocadas a modo de testigo: Te贸filo Blanco, Carmen Cuoro, Yolanda Silveira, 脕ngel Mercado, Jos茅 Luis Alfonso.

El primer testigo fue Te贸filo Blanco, el padre de Gabriel. Cont贸 que su hijo era 鈥渦n pibe tranquilo鈥. Que a veces consum铆a, pero que no era malo. Que trabajaba con los andamios y a veces hac铆a changas en un veladero de chanchos. 鈥淐reo que no hay pena de muerte en este pa铆s, tendr铆a que estar vivo. Y si rob贸, preso. Pido justicia porque entiendo que lo mataron鈥, dijo.

El fiscal le pidi贸 que relate c贸mo fueron los hechos del 1 de marzo de 2007, seg煤n su punto de vista. Te贸filo cont贸 que Gabriel fue a comprar a Marconi y Juan B. Justo, porque ven铆a su hermana con su hijo reci茅n nacido. Que ah铆 lo detuvieron. 鈥淎l otro d铆a llegu茅 a m铆 casa, cerca de las 6 y media de la ma帽ana, y m铆 nuera me dijo que estaba muerto. A las 7 llegu茅 a la comisar铆a de San Carlos y me atendi贸 el comisario muy amable, diciendo que me iba a ayudar. Me dijo que mi hijo estaba en el hospital, que se ahorc贸 y falleci贸鈥, declar贸.

Y luego aport贸: 鈥淟a polic铆a nunca nos ayud贸, ven铆an solo a amenazar, a presionarme. Me preguntaban si estaba Gabriel Blanco para firmar un expediente. Me estaban cargando. La polic铆a ya le hab铆a dicho que la pr贸xima vez lo iban a hacer desaparecer. Y cumplieron鈥.

El padre de Blanco coment贸 c贸mo era el lugar d贸nde muri贸 Gabriel: 鈥淐uando pude ver el calabozo donde mataron a m铆 hijo, me encontr茅 con un lugar grande, con un camastro de material. Seg煤n los policias, ten铆a las manos esposadas, estaban las luces apagadas, y ten铆a un espacio muy peque帽o para pasar el cable que supuestamente uso para ahorcarse. Y el cable estaba en el techo, 驴c贸mo lo iba a bajar de ah铆 con las manos atadas? Los cables del calabozo son todos viejos, y ese era nuevo. El camastro media 80 cent铆metros. Yo mismo ped铆 permiso para probar ponerme el cable y ahorcarme. Y no era posible, porque era muy bajo. Se prob贸 cu谩nto aguantaba ese cable de peso, y a los 40 kilos se romp铆a. 脡l pesaba 80. Es imposible que se ahorcara. El testigo cont贸 que le pegaban y el gritaba 鈥榩eguen putos鈥. El 鈥榲erdugo鈥, seg煤n el testigo, era G贸mez. El perito forense, Linares, dijo que Gabriel muri贸 por los golpes, que ten铆a reventado el vaso. Cuando lo velamos en m铆 casa, vimos que le faltaban dientes. Lo hab铆an golpeado鈥.

Por 煤ltimo, Te贸filo cont贸 que su hijo hac铆a un trabajo comunitario en la capilla del barrio, con la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. 鈥淐ocinaban, estaban con los chicos del barrio, era un trabajo social. Era un padre buen铆simo. En el barrio era muy querido, era muy respetuoso. Jam谩s le falt贸 el respeto a nadie. Lo educamos bien鈥, dijo.

Luego, el juez llam贸 a un cuarto intermedio. A las 15.30 se retom贸 el juicio, con el testimonio de la madre de Gabriel.

Carmen Cuoro dijo que su hijo era un pibe bueno, feliz. Que nunca faltaba el respeto. Cuando el fiscal le pregunt贸 c贸mo hab铆a sido el d铆a de la muerte de Gabriel, ella cont贸 que ese d铆a la polic铆a lo fue a detener a la puerta de su casa, que lo golpearon y lo metieron en un patrullero. 鈥淵o no estaba porque estaba con m铆 hija que estaba teniendo a su hijo. Llegu茅 a las 11 de la ma帽ana del 2 de marzo. La esposa de m铆 hijo me cont贸 que ella fue a verlo y lo vio con vida a la tarde. Horas m谩s tarde, le informaron que Gabriel se hab铆a ahorcado. Cuando pregunt贸 d贸nde estaba, le dijeron que estaba en el hospital. Cuando lo vimos estaba golpeado, ten铆a la boca pegada y cuando se empez贸 a salir el pegamento, se ve铆a que le faltaban los dientes. Cuando se le hizo la segunda autopsia nos enteramos de que le faltaban siete piezas dentales. Ten铆a la nariz torcida, la cara toda verde de los golpes. No me permitieron ver el cuerpo entero de m铆 hijo, para ver si ten铆a m谩s golpes. 脡l estaba contento con su vida, con su hijo, su se帽ora, su nieto nuevo. No pod铆a querer quitarse la vida鈥, coment贸.

Tambi茅n declar贸 que Gabriel le hab铆a contado que, d铆as antes, unos polic铆as lo hab铆an parado en la esquina de su casa y lo hab铆an amenazado: 鈥淣egro de mierda, la pr贸xima que te vemos sos boleta鈥, le hab铆an dicho. 鈥淪e supone que la polic铆a est谩 para cuidarnos, no para detener a alguien, golpearlo y matarlo. Cuando est谩bamos velando a Gabriel en casa, pasaba la polic铆a tocando bocina, c贸mo si estuvieran festejando que mataron a 鈥榚se negro de mierda鈥. Quiero que se haga justicia por m铆 hijo鈥, dijo la madre de Blanco.

La siguiente en declarar fue la exesposa de Gabriel, Yolanda. Coment贸 que lo hab铆an llevado detenido y que en la comisaria lo escuch贸 gritar: 鈥淵o no hice nada, 驴por qu茅 me tiene aqu铆?!鈥.

Luego dio testimonio un polic铆a que estaba de guardia la noche que detuvieron a Gabriel. Manifest贸 no recordar nada de ese d铆a.

Por 煤ltimo, habl贸 un expolic铆a, que entr贸 a la celda en la que estaba Blanco y lo traslad贸 al Hospital Paroissien. Seg煤n dijo, Gabriel estaba con el pulso muy bajo y una vez en el hospital le informaron que hab铆a fallecido.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/05/el-nuevo-juicio-por-el-crimen-de-gabriel-blanco-en-una-comisaria-de-la-matanza.html