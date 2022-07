–

De parte de Kurdistan America Latina July 5, 2022 186 puntos de vista

Selahattin Demirta艧, ex copresidente encarcelado del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), ha escrito sobre los rumores relativos a la posibilidad de que la administraci贸n pol铆tica de Turqu铆a ponga en marcha un nuevo 鈥減roceso de resoluci贸n鈥 en respuesta a la cuesti贸n kurda, y sobre los que apuntan a que Abdullah 脰calan, el l铆der encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), podr铆a recibir visitas de sus familiares y abogados.

A continuaci贸n publicamos el escrito de Demirta艧:

Yeni Ya艧am

驴Suceder谩? Seguro que s铆. La cuesti贸n kurda se resolver谩 tarde o temprano de forma pac铆fica mediante el di谩logo y las negociaciones.

Lo digo no por referencia a los rumores que han vuelto a surgir recientemente, sino como planteamiento principal.

La querida Pervin Buldan expres贸 muy claramente en su 煤ltima intervenci贸n ante el grupo parlamentario que el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) no busca una resoluci贸n, sino que, por el contrario, est谩 en proceso de disoluci贸n.

Veamos los hechos.

Tras la campa帽a 鈥淢archa a Gemlik鈥 en protesta por el aislamiento (de Abdullah 脰calan), se ha iniciado un ferviente debate, provocado por el rumor de que se permitir谩n algunas visitas a 陌mral谋 (la isla prisi贸n donde se mantiene a 脰calan en aislamiento agravado).

驴Habr谩 una nueva carta de 脰calan sobre las pr贸ximas elecciones? 驴Llegar谩n a un acuerdo el HDP y el AKP? 驴Se reanudar谩 el proceso de resoluci贸n? 驴Se mantendr谩n neutrales los kurdos en las elecciones?

脷ltimamente se ha producido una r谩pida sucesi贸n de preguntas y respuestas de este tipo.

A pesar de las declaraciones claras y completas del HDP, aparentemente las discusiones no terminar谩n. Eso est谩 bien; todo el mundo tiene derecho a discutir, y es conveniente que lo hagan en cualquier caso. Sin embargo, las discusiones no dar谩n fruto si no se tienen en cuenta algunos hechos y si no se hacen algunas valoraciones.

Vayamos paso a paso y veamos cu谩les son.

El aislamiento es una pr谩ctica de tortura que no es legal ni 茅tica. Defender el aislamiento significa defender la tortura. El Sr. 脰calan tiene el derecho legal, como cualquier otro preso, de reunirse con su familia y sus abogados. Pedir el 鈥渇in del aislamiento鈥 no es una ofensa, ni algo da帽ino. Pedir lo contrario no es 茅tico y constituye complicidad en un delito.

El aislamiento es tambi茅n una pol铆tica equivocada. Permitir que 脰calan sea escuchado no aumenta los conflictos sino la probabilidad de una resoluci贸n. 驴Acaso no hemos sido testigos de que 茅l ha intentado hacerlo varias veces en cada oportunidad, que ha hecho llamamientos a la paz?

Oponerse a un proceso de resoluci贸n es aut茅ntico belicismo. Hablar del proceso de resoluci贸n como si fuera una especie de plaga significa abogar por la muerte. Aun as铆, todo el mundo tiene derecho a criticar los m茅todos y medios del proceso de resoluci贸n y a hacer sugerencias.

Crear la impresi贸n de que 脰calan puede apoyar al AKP, o que lo apoya, es absolutamente err贸neo e injusto. El Sr. 脰calan aprovechar谩 hasta la m谩s m铆nima oportunidad para alcanzar la paz. Por otro lado, tiene la suficiente experiencia como para no dejar que las esperanzas de paz sean explotadas para el 茅xito electoral.

脰calan todav铆a no ha dado ni una sola instrucci贸n al HDP, ni la dar谩 nunca. Este no es su estilo. S贸lo hace sugerencias y llamamientos, acompa帽ados de una justificaci贸n. Estas sugerencias y llamamientos suyos siempre han sido discutidos y evaluados a fondo por los funcionarios del HDP, mientras que tambi茅n han sido tomados en consideraci贸n por los funcionarios de todos los partidos pol铆ticos; y sin embargo, las decisiones han sido tomadas en 煤ltima instancia y libremente por los funcionarios del HDP.

脰calan es una figura pacificadora de m谩xima influencia en el contexto del conflicto armado tanto dentro como fuera de las fronteras de Turqu铆a. No puede haber progreso sin su apoyo y contribuci贸n. El PKK no tendr谩 en cuenta a nadie m谩s que a 脰calan.

La direcci贸n para la democratizaci贸n y la resoluci贸n final es el Parlamento turco, y los interlocutores son el HDP, otros partidos pol铆ticos y el propio pueblo.

Actualmente, el AKP no tiene ninguna intenci贸n, ni capacidad, ni cualificaci贸n para una resoluci贸n. Significa una voluntad pol铆tica agotada que est谩 en proceso de disoluci贸n, empantanada en injusticias, opresi贸n y corrupci贸n. Los pasos que dar谩 no tendr谩n m谩s sentido que manipulaciones triviales y baratas con objetivos electorales.

Los partidarios del HDP y los votantes kurdos significan un poder experimentado, pol铆ticamente consciente y organizado. Son conscientes de todo y actuar谩n en consecuencia cuando llegue el d铆a. Todas las maniobras del AKP para confundir y enga帽ar est谩n condenadas a fracasar ante la voluntad del pueblo.

La oposici贸n, en lugar de entrar en discusiones especulativas sobre si el AKP lanzar谩 un nuevo proceso de resoluci贸n, o si se trata de un mero truco, deber铆a plantear su propia estrategia para la resoluci贸n de la cuesti贸n kurda. La administraci贸n pol铆tica seguir谩 explotando la cuesti贸n kurda y el proceso de resoluci贸n mientras la oposici贸n no deje clara su estrategia. Me refiero a que la oposici贸n aclare en t茅rminos generales qu茅 tipo de proceso de resoluci贸n proyecta en caso de victoria electoral; no a un proceso que implique al AKP. Es crucial para el futuro de Turqu铆a que se alcance un consenso sobre una estrategia de resoluci贸n entre los partidos de la oposici贸n, incluido el HDP, si se quiere resolver la cuesti贸n kurda de forma pac铆fica y en el contexto de una Turqu铆a unificada.

As铆 es como veo la situaci贸n.

FUENTE: Yeni Ya艧am / Medya News / Traducido por Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>